Proclamas - 12/03/2022

Proclamas
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE GUARAPARI DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ CARLOS RAMOS DA CRUZ, natural de Itambacuri-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Pastor Heber Cirilo de Paula, nº 19, Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES e SABRINA MAYZA CRISTINA ALVES MOREIRA, natural de Governador Valadares-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), faxineira, residente na Rua Pastor Heber Cirilo de Paula, nº 19, Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES. 12777 2.: TIAGO PEREIRA DE ARAUJO, natural de Datas-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), técnico de informática, residente na Rua Elizário Lourenço Dias, nº 293, Olaria, Guarapari-ES e ANA CLAUDIA VIEIRA ROSA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 35 anos de idade, divorciado(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Elizário Lourenço Dias, nº 293, Olaria, Guarapari-ES. 12778 3.: JOSÉ MARIA FARIA, natural de Guarapari-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), funcionário público municipal, residente na Rua Manoel Lino Bandeira, nº 500, Muquiçaba, Guarapari-ES e ROSANGELA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA, natural de Mage-RJ, com 48 anos de idade, divorciado(a), zeladora, residente na Rua Manoel Lino Bandeira, nº 500, Muquiçaba, Guarapari-ES. 12779 4.: RAIMUNDO SILVA DE ALMEIDA, natural de Camacan-BA, com 45 anos de idade, solteiro(a), pintor automotivo, residente na Avenida São Paulo, nº 460, Bela Vista, Guarapari-ES e JOSIMARIA DE SOUZA ALVES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Avenida São Paulo, nº 460, Bela Vista, Guarapari-ES. 12780 5.: BRENO DE AGUIAR AGOSTINI PEREIRA, natural de Anchieta-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), operador de estoque, residente na Avenida Mar do Norte, nº 01, Praia do Morro, Guarapari-ES e AMANDA CORRÊA CHAGAS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de administrativo, residente na Avenida Mar do Norte, nº 01, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12781 6.: CLAUDIONOR RAMOS DOMINGOS, natural de Guarapari-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua das Hortênsias, s/nº, Guarapari-ES e MARIA APARECIDA DA SILVA, natural de Alto Rio Novo-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), fotógrafa, residente na Rua das Hortênsias, s/nº, Guarapari-ES. 12782 7.: DJALMA DOS SANTOS, natural de Gorvenador Valadares-MG, com 59 anos de idade, viúvo(a), ajudante de entrega, residente na Rua Manoel Gomes Paula, s/n, Guarapari-ES e MIRIAM DIAS, natural de Muqui-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), camareira, residente na Rua Manoel Gomes Paula, s/n, Guarapari-ES. 12783 8.: MATHEUS NOLEDO MACHADO, natural de Guarapari-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), coordenador administrativo, residente na Rua Piauí, nº 13, Guarapari-ES e BRUNA VARGES OLIVEIRA, natural de Vitória da Conquista-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), marketing digital, residente na Rua Piauí, nº 13, Guarapari-ES. 12784 9.: STALEY BRUNO RODRIGUES, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Rua João Bigossi, nº 108, Guarapari-ES e MARYHELLEN BENTO MAROQUE XAVIER, natural de Guarapari-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua João Bigossi, nº 108, Guarapari-ES. 12785 10.: LEANDRO TEIXEIRA MARQUES, natural de Guarapari-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Francisco Lacerda de Aguiar, nº 52, Guarapari-ES e ADRIANA FÁVERO PAGANINI, natural de Alfredo Chaves-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Francisco Lacerda de Aguiar, nº 52, Guarapari-ES. 12786 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 11 de março de 2022 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Tabeliã e Oficial Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ PEDROSO DE QUEIROZ, natural de Bela Vista do Paraíso-PR, com 64 anos de idade, Divorciado(a), MESTRE DE OBRAS, residente na Rua Doze, S/n, Campinho da Serra I, Serra-ES e LAURA PEREIRA DOS SANTOS, natural de Alcobaça-BA, com 40 anos de idade, Solteira(o), repositora de mercadorias, residente na Rua Doze, S/n, Campinho da Serra I, Serra-ES. 11583 2.: EDICLEY DOS SANTOS, natural de Nova Viçosa-BA, com 32 anos de idade, Solteiro(a), construtor civil, residente na Rua Jequitibá, 122, Cidade Pomar, Serra-ES e SIMONE ALEXANDRINO OLIVEIRA, natural de Pedro Canário-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Jequitibá, 122, Cidade Pomar, Serra-ES. 11585 3.: PAULO VITOR QUINTINO DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Divorciado(a), porteiro, residente na Rua Teófilo Otoni, 251, Nova Carapina I, Serra-ES e LUCINALVA LISBOA DA CONCEIÇÃO, natural de Itabuna-BA, com 43 anos de idade, Solteira(o), domestica, residente na Rua Teófilo Otoni, 251, Nova Carapina I, Serra-ES. 11586 4.: VALTEIR DOS SANTOS BENDINELLI, natural de Colatina-ES, com 44 anos de idade, Divorciado(a), taxista, residente na Rua São Francisco, 05, São Domingos, Serra-ES e VILMA BISPO DA CRUZ, natural de ITAMARAJU-BA, com 30 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua São Francisco, 05, São Domingos, Serra-ES. 11587 5.: RENATO RODRIGUES, natural de Santa Teresa-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), operador de descarga, residente na Avenida Jacaraipe, S/n, Porto Dourado, Serra-ES e LÍGIA MARIA MÉCA, natural de Linhares-ES, com 49 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Jacaraipe, S/n, Porto Dourado, Serra-ES. 11590 6.: SIDNEY DOS SANTOS MENDES, natural de Nanuque-MG, com 20 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de movimentação, residente na Rua Xingu, nº 5, Planalto Serrano Bloco C, Serra-ES e LORRANNY BENTO DOS REIS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Minas Gerais, nº 196, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES. 11593 7.: RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), soldador, residente na Rua Carangola, nº 31, Nova Carapina II, Serra-ES e ANA FLAVIA GUIMARAES DA SILVA, natural de Caldas Novas-GO, com 28 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Carangola, nº 31, Nova Carapina II, Serra-ES. 11602 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 11 de março de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: IURY ZENE DE ASSIS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Juscelino Kubitschek, nº 235, Condomínio Parque VI, Tabajara, Cariacica-ES e JÚLIA GRACIELE FANTONE LEITE, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Antônio Roberto Feitosa, nº 21, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES. 19786 2.: DELIO MOURA DO CARMO JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro Civil, residente na Rua Itapemirim, nº 155, Edifício Goldem Star, Apartamento 602, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e LEONITA BETTERO ESQUINCALHA, natural de Muqui-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), Engenheira Civil, residente na Rua Itapemirim, nº 155, Edifício Golden Star, Apartamento 602, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19787 3.: SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS, natural de Duque de Caxias-RJ, com 48 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Tobias Barreto, nº 72, Boa Vista II, Vila Velha-ES e FLORINICE DE JESUS OLIVEIRA, natural de Camacan-BA, com 48 anos de idade, divorciado(a), operadora de caixa, residente na Rua Tobias Barreto, nº 72, Boa Vista II, Vila Velha-ES. 19788 4.: NICKOLLAS DE ALMEIDA REISEN, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Monteiro Lobato, nº 365, Soteco, Vila Velha-ES e KAREN DE PAULA VANDERSEE, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Edmilson Varejão, nº 37, Casa 37, Alto Laje, Cariacica-ES. 19789 5.: MARCELO BARBOSA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), representante comercial, residente na Rua Itacibá, nº 39, Apartamento 303, Edificio Paiva, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e JÉSSICA RAMOS FIGUEIREDO, natural de Teófilo Otoni-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), supervisora fiscal, residente na Rua Feliz Guaitolini, 36, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES. 19790 6.: FELIPE DA ROSA COSTA, natural de Nova Friburgo-RJ, com 35 anos de idade, divorciado(a), dentista, residente na Rua Humberto Serrano, nº 178, Apartamento 801, Praia da Costa, Vila Velha-ES e CAROLINA ALBUQUERQUE MOURA BRASIL, natural de São Mateus-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua Humberto Serrano, nº 178, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19791 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 11 de março de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO PAULO SANTOS NASCIMENTO, natural de Ilheus-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), Motorista de caminhão leve, residente na Rua Lucilândia, nº 800, Jardim do Vale, Vila Velha-ES e ELLEN CAROLINY PEREIRA SALLA, natural de Santa Maria de Jetibá-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Supervisora de loja, residente na Rua Lucilândia, nº 800, Jardim do Vale, Vila Velha-ES. 06353 2.: KAIQUE DA COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Jundiai, nº 403, Alvorada, Vila Velha-ES e SUELEM SILVA SOUZA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de consultório odontológico, residente na Rua Jundiai, nº 403, Alvorada, Vila Velha-ES. 06354 3.: UANDERSON GONZAGA DOS SANTOS JÚNIOR, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Técnico de T.I, residente na Rua General Osório, nº 427, Santa Rita, Vila Velha-ES e SAIONARA DE ALMEIDA MOURA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua General Osório, nº 427, Santa Rita, Vila Velha-ES. 06355 4.: LUCAS WILLIAN SOUZA DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro civil, residente na Rua Desengano, N°151, Rio Marinho, Vila Velha-ES e ANDRIELLY OLVEIRA DE SOUSA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Enfermeira, residente na Rua Desengano, nº 151, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 06356 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 11 de março de 2022 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: SÉRGIO ANDRADE LAGE, natural de Governador Valadares-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Humberto Martins de Paula, nº 275/3302, Enseada do Suá, Vitória-ES e MARIA EDUARDA JUNCA SIMÃO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), modelo, residente na Rua Joaquim Lírio, nº 500/1401, Praia do Canto, Vitória-ES. 25361 2.: MATEUS DA COSTA CARLOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Rua Antônio da Costa Brandão, s/n , Tabuazeiro, Vitória-ES e DÁRA LUIZA DE OLIVEIRA DO ROSARIO, natural de Belmonte-BA, com 18 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Antônio da Costa Brandão, s/n , Tabuazeiro, Vitória-ES. 25362 3.: GABRIEL PRETTI DOS REIS DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Avenida Marcos de Azevedo, nº 375, Parque Moscoso, Vitória-ES e ROBERTA BARRETO DE SOUSA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Humberto Martins de Paula, nº 125, Enseada do Suá, Vitória-ES. 25363 4.: ALLYSON VICTOR DE SOUZA GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Vitor Finamore, nº 255, Itararé, Vitória-ES e KARINE DAMACENO COSTA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), aoutônoma, residente na Rua Três de Outubro, nº 107 , Rio Branco, Cariacica-ES. 25365 5.: MAGNO MOTTA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com quarenta (40) anos de idade, estado civil solteiro, profissão agente de vendas de serviços, residente na Rua Aleixo Netto , nº 980/1401, Praia do Canto, Vitória-ES e PRINCESSHELENM GIOVANELLI BARBOSA, natural de Vitória-ES, com trinta (30) anos de idade, estado civil solteira, profissão advogada, residente na Rua Aleixo Netto , nº 980/1401, Praia do Canto, Vitória-ES. 25350 (Republicado por incorreção.) Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 11 de março de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO DA SILVA TRAJANO PERISSÉ MENDONÇA, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 38 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Domingos Póvoa Lemos, Jardim Camburi, Vitória-ES e KÍSSILA SCOPEL BORGES, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), administradora, residente na Avenida Marcos de Azevedo, Parque Moscoso, Vitória-ES. 25264 2.: JEAN LAZÁRO FORNACIARI, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), contador, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, Jardim da Penha, Vitória-ES e FERNANDA RIBEIRO LUZ, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25265 3.: JOSE CARLOS CIRINO LEITE JUNIOR, natural de São Paulo-SP, com 37 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Gelu Vervloet dos Santos, Jardim Camburi, Vitória-ES e TALITA MIOZZI BATISTA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Gelu Vervloet dos Santos, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25266 4.: RAFAEL DE OLIVEIRA EWALD, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 33 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Doutor Antônio Basílio, Jardim da Penha, Vitória-ES e RAQUEL RAMPON MEDEIROS, natural de Porto Alegre-RS, com 34 anos de idade, solteiro(a), jornalista, residente na Rua Doutor Antônio Basílio, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25268 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 11 de março de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO CARLOS DA SILVA, natural de Aracruz-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), almoxarife, residente na Rua Manoel Pereira Pinto, S/nº, São Camilo, Aracruz-ES e JANE ROSA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Manoel Pereira Pinto, S/nº, São Camilo, Aracruz-ES. 13484 2.: ENRIQUE DA SILVA DUTRA, natural de Aracruz-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Begônia, nº 42, Bairro São Marcos, Aracruz-ES e SARA DOS SANTOS OLIVEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), babá, residente na Rua Begônia, nº 42, Bairro São Marcos, Aracruz-ES. 13485 3.: GUILHERME COUTINHO BOF, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), operador de área, residente na Rua Praia de Ubatuba, nº 14, Bairro Sauaçú, Aracruz-ES e THAINÁ CEZINI DO ROSARIO, natural de João Neiva-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua José Modenesi, nº 583, Bairro de Fátima, Aracruz-ES. 13486 4.: WANDERSON DE SOUZA ROSA, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), eletricista força e controle, residente na Rua José Pinto Ribeiro, S/nº, São Mateus, Aracruz-ES e INGRID MIRANDA FERREIRA ARAUJO, natural de Serra-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Principal, S/nº, Recanto Feliz, Guaraná, Aracruz-ES. 13487 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 11 de março de 2022 Shirley Pissinate Garcia Santi Oficiala Interina _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO CEZAR COUTINHO, natural de Vila Velha-ES, com 65 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua José Leandro Ramos, S/n, Rio Marinho, Cariacica-ES e MARIA DO PERPETUO SOCORRO PEREIRA PASSOS, natural de Medeiros Neto-BA, com 56 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua José Leandro Ramos, S/n, Rio Marinho, Cariacica-ES. 28670 2.: SERGIO LUIZ GONÇALVES COELHO, natural de Vitória-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), supervisor de manutenção industrial, residente na Rua Juriti, nº 7, São Conrado, Cariacica-ES e MARIA ELENA BARROS BASILIO, natural de Aquiraz-CE, com 48 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Juriti, nº 7, São Conrado, Cariacica-ES. 28673 3.: RENAN ALVES RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua das Tulipas, nº 182, Santo André, Cariacica-ES e DAFINY OLIVEIRA LUBASE, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), técnica de enfermagem, residente na Rua das Tulipas, nº 182, Santo André, Cariacica-ES. 28675 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 11 de março de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS ALAN MOZZER DINIZ, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Gerente, residente na Escadaria Guanair Mafaldo Blunck, nº 08, Amaral, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ISABELLA LAURO TELES, natural de Queimados-RJ, com 23 anos de idade, solteiro(a), Gerente de compras, residente na Escadaria Guanair Mafaldo Blunck, nº 08, Amaral, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05021 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 11 de março de 2022 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: IZAQUE MIGUEL LOUREIRO ALMEIDA, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), amarrador, residente na Rua Gerildo de Souza, Sem Numero, Barra do Riacho, Aracruz-ES e RHAYNNISLEENE AZEREDO GONÇALVES, natural de Aracruz-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Antônio Donato, nº 160, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00726 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 11 de março de 2022 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL MATIAS PEREIRA, natural de João Neiva-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), instrumentista na area industrial, residente na Rua Miguel Cabidelli, nº 130, Triangulo, João Neiva-ES e EDNA JANE DE SOUZA SOARES, natural de João Neiva-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), cabeleireira, residente na Rua Miguel Cabidelli, nº 130, Triangulo, João Neiva-ES. 03158 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 11 de março de 2022 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCIO LIMA QUIXABA, natural de Eunápolis-BA, com 36 anos de idade, divorciado(a), churrasqueiro, residente na Rua Presidente Jânio Quadros, nº 245, Novo Horizonte, Linhares-ES e CÍRIA CERRI, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Presidente Jânio Quadros, nº 245, Novo Horizonte, Linhares-ES. 11719 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 11 de março de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Notas de Divino de São Lourenço Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCELO SOARES DE MOURA, natural de Guaçuí-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Amarelo, Área Rural, Divino de São Lourenço-ES e APARECIDA GOMES BRAGA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), lavradora, residente na Córrego Amarelo, Área Rural, Divino de São Lourenço-ES. 00349 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Divino de São Lourenco-ES, 11 de março de 2022 RENIERY DE OLIVEIRA RIBEIRO Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS INÁCIO ZAINOTTE, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 19 anos de idade, Solteiro(a), pescador, residente na Rua Benicio Pereira dos Santos, nº 1, Campo Acima, Itapemirim-ES e LORRANY MOTA FREITAS, natural de Itapemirim-ES, com 17 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Benicio Pereira dos Santos, nº 1, Campo Acima, Itapemirim-ES. 14288 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 11 de março de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ERICK RAMOM SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), operador de calandra, residente na Rua Rianópolis, Escadaria Anchieta, nº 42, Bairro Argolas, Vila Velha-ES e IRES DA SILVA ROCHA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de alimentação, residente na Rua Ana Brandão, nº 517, Bairro Paul, Vila Velha-ES. 04416 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 11 de março de 2022 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ GUILHERME DE BRITO CORRÊA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), sondagem, residente na Rua Evaristi Canal, S/nº, Ipanema, Viana-ES e POLYANA SILVA DO ROSARIO, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Evaristi Canal, S/nº, Ipanema, Viana-ES. 07585 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 11 de março de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala