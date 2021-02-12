Proclamas - 12/02/2021
_____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO SALLES LEMOS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Rodrigues Alves, nº 29, Paraíso, Cachoeiro de Itapemirim-ES e AMANDA STAFANATO MACEDO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Rodrigues Alves, nº 29, Paraíso, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04561 2.: HELY JERONIMO MENDONÇA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Avenida Jorge Simão, nº 243, Coramara, Cachoeiro de Itapemirim-ES e DAIANA MENEGUELLI LEAL, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Avenida Jorge Simão, nº 243, Coramara, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04562 3.: GLAUDIMAR BRETTAS PEDROZA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), servidor público estadual, residente na Rua Amélio José Freitas, nº 10, Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES e GEÍSA RIBEIRO NOGUEIRA, natural de São João da Barra-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Amélio José Freitas, nº 10, Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04563 4.: BRUNO FERRAREIS CABRAL, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), assistente financeiro, residente na Rua Agliberto Rodrigues Moreira, nº 201, Alto Amarelo, Cachoeiro de Itapemirim-ES e HELENIZE DIAS FERREIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), recpcionista, residente na Rua Agliberto Rodrigues Moreira, nº 201, Alto Amarelo, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04564 5.: LUCIANO CARVALHO FERNANDES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Marechal Rondon, nº 33, São Luiz Gonzaga, Cachoeiro de Itapemirim-ES e DAYANE DOS SANTOS CAROLINO FIORIDO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Nutricionista, residente na Rua Samuel Duarte, nº 13, Santo Antônio, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04565 6.: PETER JORGE MIGUEL SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 197, Nossa Senhora de Fátima, Cachoeiro de Itapemirim-ES e SAMANTHA SANTOS LOUZADA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Sebastião Pereira, nº 106, Nossa Senhora da Penha, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04567 7.: LUCAS DOS SANTOS GOMES, natural de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), profissional de educação física, residente na Rua Doutor Justino Hemerly Elias, nº 30, Amarelo, Cachoeiro de Itapemirim-ES e KAIONARY ROCHA ALMEIDA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Antônio Caetano Gonçalves, nº 85, Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04568 8.: VICTOR ALEXANDRE ESPINOZA BRAVO NASCIMENTO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Costa Pereira, nº 77, Centro, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MAYANE ZANELA MOURA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Alcina Carneiro Martins, nº 23, Paraíso, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04571 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 11 de fevereiro de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ISAQUE JACQUES ROSA ANDRADE, natural de São Roque-SP, com 30 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Inácio Higino, nº 998, Apto 502, Praia da Costa, Vila Velha-ES e LARISSA DA SILVA GANTOS DO AMARAL, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua Diógenes Malacarne, nº 365, 1401, Bloco 2, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18659 2.: LEONARDO NUNES SENNA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), analista de relacionamento, residente na Rua Belarmino Nunes, nº 30, Centro, Vila Velha-ES e AMANDA DEMARQUE DOS ANJOS, natural de Raul Soares-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), Autônoma, residente na Rua Belarmino Nunes, nº 30, Centro, Vila Velha-ES. 18663 3.: FRANCISCO DE ASSIS SANTANA PEREIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Avenida Antonio Gil Veloso, nº 1478, Apto 701, Praia da Costa, Vila Velha-ES e CLAUDIA BRUNOW, natural de Vitoria-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Av Antonio Gil Veloso, nº 1478, Ap 701, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18664 4.: TARCISO DE ALMEIDA FERREIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 52 anos de idade, divorciado(a), comissário de hotelaria, residente na Rodovia do Sol, nº 4511 Casa Ao Lado Motel Dunas, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e LAYLA DE OLIVEIRA CORREA LITZINGER, natural de Vitoria-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rodovia do Sol, Nº4511, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES. 18665 5.: ELUAN CALENTE GOMES SÁ, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), programador de manutenção, residente na Rua Belém, nº 144, Itapuã, Vila Velha-ES e KALIOPE WERNECK SAICK, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), arquiteta urbanista, residente na Rua Ayrton Senna da Silva, nº 125, Itapuã, Vila Velha-ES. 18666 6.: GILMAR MASCARELO, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Aristides Lobo, nº 25, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES e MONICA SUELY RAMOS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), coordenadora, residente na Rua Comissario Otavio Queiroz, nº 120, Apto 203, Bloco 07, Jardim da Penha, Vitória-ES. 18667 7.: THIAGO LUIZ COSTA FERREIRA TEIXEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), estagiário, residente na Rua Bela Vista, nº 105, Soteco, Vila Velha-ES e BEATRIZ CORREA FONSECA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), Autonoma, residente na Rua Bela Vista, nº 105, Soteco, Vila Velha-ES. 18668 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 11 de fevereiro de 2021 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEXANDRO MAURICIO DE NANTES, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, viúvo(a), segurança, residente na Rua Lenira Ribeiro Matos, nº 3, Bairro Porto de Cariacica, Cariacica-ES e PRISCILA DE OLIVERA GOGGE, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua Lenira Ribeiro Matos, nº 3, Bairro Porto de Cariacica, Cariacica-ES. 13410 2.: WEVERTON DE OLIVEIRA GOMES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Quinze de Novembro, nº 61, Porto de Santana, Cariacica-ES e AMANDA SANTANA BATISTA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Quinze de Novembro, nº 61, Porto de Santana, Cariacica-ES. 13457 3.: FELIPE LORDELO SOUSA DA CUNHA, natural de Salvador-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), cirurgião dentista, residente na Rua Florentino Avidos, nº 41, Cariacica Sede, Cariacica-ES e BÁRBARA CHISTÉ TEIXEIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheira químico, residente na Rua Florentino Avidos, nº 41, Cariacica Sede, Cariacica-ES. 13466 4.: DIOMIRO BATISTA HONÓRIO, natural de Barra de São Francisco-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Bela Vista, nº 472, Nova Canaã, Cariacica-ES e MARIA APARECIDA REZENDE VIEIRA, natural de São José do Calçado-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), cozinheira, residente na Rua Bela Vista, nº 472, Nova Canaã, Cariacica-ES. 13473 5.: FLORISMAR NATALI, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Visconde do Rio Branco, nº 771, Vila Prudêncio, Cariacica-ES e JACKELINE SOUZA PADILHA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), cabeleireira, residente na Rua Visconde do Rio Branco, nº 771, Vila Prudêncio, Cariacica-ES. 13489 6.: ARTHUR DE SOUZA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de expedição, residente na Rua Sílvio Aguiar, nº 22, Nova Canaã, Cariacica-ES e LARISSE DE ALMEIDA PEREIRA, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Sílvio Aguiar, nº 22, Nova Canaã, Cariacica-ES. 13491 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 11 de fevereiro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: RANIERI GOMES COUTO FILHO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), servidor público estadual, residente na Rua Lumberto Maciel de Azevedo, nº 110, Ed. Keila Perciano Apto 203, Jardim Camburi, Vitória-ES e ANDRESSA DE CASSIA BALDI, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), micro empreendedora, residente na Rua Lumberto Maciel de Azevedo, nº 110, Ed. Keila Perciano Apto 203, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24292 2.: GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA NETO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Divorciado(a), motorista de aplicativo, residente na Rua Anita Giovanoti, nº 51, Maria Ortiz, Vitória-ES e LAÍSLA MARIANO FERREIRA, natural de Governador Valadares-MG, com 30 anos de idade, Solteira(o), nutricionista, residente na Rua Anita Giovanoti, nº 51, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24298 3.: LUCAS OLIVEIRA SILVA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), estoquista, residente na Rua Pau Brasil, nº 509, Feu Rosa, Serra-ES e DHESSYCA MUNIZ ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na Rua Professor Carlos Leonardo Kulnig, nº 16, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24299 4.: JOCIMAR DE OLIVEIRA SANTOS, natural de Serra dos Aimorés-MG, com 45 anos de idade, solteiro(a), operador líder, residente na Rua Professor Mauro Fontoura Borges, nº 292, Maria Ortiz, Vitória-ES e SUELLEM CAMARGO AGRIZZI, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Professor Mauro Fontoura Borges, nº 292, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24300 5.: RAFAEL MOREIRA GRAZIA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Silvino Grecco, nº 135, Apto 401, Jardim Camburi, Vitória-ES e PRISCILLA GUERRA DOS SANTOS, natural de Nova Viçosa-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), cirurgiã dentista, residente na Rua Silvino Grecco, nº 135, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24301 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 11 de fevereiro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELIOMARCIO DOS SANTOS ANTUNES, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), expedidor, residente na Rua João Evangelista de Souza, S/nº, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e GEISHA RIBEIRO DE AZEREDO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Rua João Evangelista de Souza, S/nº, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 31083 2.: MATEUS AMORIM PINTO DA SILVA, natural de Pancas-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), operador de logística, residente na Avenida Central, nº 125, Condominio Recanto da Serra, Casa 43, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e VITORIA TORRES RODRIGUES, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), assistente de logística, residente na Avenida Central, nº 125, Condominio Recanto da Serra, Casa 43, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 31086 3.: CARLOS AUGUSTO MATTOS FEU, natural de Vitoria-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), carpinteiro naval, residente na Rua Pica-pau, nº 4, Novo Horizonte, Serra-ES e IRAEUZA JESUS DE OLIVEIRA, natural de São Pedro do Suaçuí-MG, com 51 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Pica-pau, nº 4, Novo Horizonte, Serra-ES. 31088 4.: DANIEL RESENDE SOARES, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), repositor, residente na Rua Santa Luzia, Nº111 , Jardim Tropical, Serra-ES e GESSINARA DIAS SILVA, natural de Central de Minas-MG, com 22 anos de idade, Solteira(o), operador de caixa, residente na Rua Santa Luzia, Nº111 , Jardim Tropical, Serra-ES. 31176 5.: ROBERTO COSTA JUNIOR, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Mimoso do Sul, 103, Valparaiso, Serra-ES e TÂMARA JENNI RODRIGUES CARVALHO, natural de Serra-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), escrevente, residente na Rua Mimoso do Sul, 103, Valparaiso, Serra-ES. 31182 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 11 de fevereiro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: WAGNER LUIZ DA VICTORIA, natural de Vitória-ES, com 54 anos de idade, Solteiro(a), conferente, residente na Rua Três, nº 27, Estrelinha, Vitória-ES e JOSEDYR GUEDES DE AGUIAR, natural de Vitória-ES, com 54 anos de idade, Solteira(o), professora, residente na Rua Três, nº 27, Estrelinha, Vitória-ES. 17289 2.: VINÍCIUS DE SOUSA ROCHA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Santa Rita de Cássia, nº 17, Resistência, Vitória-ES e JENNIFER MARTINS ROSA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Santa Rita de Cássia, nº 17, Resistência, Vitória-ES. 17290 3.: JAIR PEREIRA PENHA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), técnico de eletrônica, residente na Rua Aderbal Athayde Guimarães, nº 167, Santo Antônio, Vitória-ES e MARA CRISTINA DOS SANTOS ASSIS, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), técnica em laboratório, residente na Rua Aderbal Athayde Guimarães, nº 167, Santo Antônio, Vitória-ES. 17292 4.: NATANAEL SANTOS GERALDO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), encarregado de recebimentos, residente na Rampa João Batista, nº 36, Bela Vista, Vitória-ES e LARISSA ALMEIDA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), auxiliar financeiro, residente na Rampa João Batista, nº 36, Bela Vista, Vitória-ES. 17293 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 11 de fevereiro de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Tabeliã e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENAN ALVES DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Avenida Paraná, nº 201, Aviso, Linhares-ES e RAFAELA MACHADO SANTOS, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Avenida Paraná, nº 201, Aviso, Linhares-ES. 10739 2.: VALDINEI LOPES SIQUEIRA, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de almoxerife, residente na Avenida Antenor Elias, S/n, Santa Cruz, Linhares-ES e IASMIN DE OLIVEIRA LIMA, natural de São José do Calçado-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Antenor Elias, S/n, Santa Cruz, Linhares-ES. 10740 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 11 de fevereiro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO GROBERIO MIRANDA CARLOS, natural de Cariacica-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), adminstrador, residente na Rua dos Rouxinois, Nº.555, Ap 903, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e BIANCA SANGALI ARANTES, natural de João Neiva-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Advogada, residente na Rua Antonio Lasnchi, Nº.16, Cohab, Ibiraçu-ES. 00870 2.: MARCELO ARTUR GONÇALVES RAMOS, natural de Fundão-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Renato Batista, Nº.29, São Cristovão, Ibiraçu-ES e CAMILA DRUMMOND GONÇALVES, natural de Belo Horizonte-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Renato Battisti, Nº.29, São Cristovão, Ibiraçu-ES. 00871 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 11 de fevereiro de 2021 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLEIDEMILSON BATISTA DE AGUIAR, natural de Nova Venécia-ES, com 38 anos de idade, Divorciado(a), pintor, residente na Rua Antônio Salvador Filho, S/n, Aeroporto, Nova Venécia-ES e NEUCIRLEIA NEUZA NOVAES, natural de Boa Esperança-ES, com 40 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua 03, nº 41, Bairro Ascensão, Nova Venécia-ES. 04569 2.: TULIO FONSECA APELFELER, natural de Nova Venécia-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), agricultor, residente na Rua Eurico Gaspar Dutra, nº 68, Santo Antonio do Quinze, Nova Venécia-ES e FRANCINI OVANI DE ARAUJO, natural de Nova Venécia-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), agricultora, residente na Rua Eurico Gaspar Dutra, nº 68, Santo Antonio do Quinze, Nova Venécia-ES. 04570 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Nova Venécia-ES, 11 de fevereiro de 2021 Luiz Henrique Xavier Gomes Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: FARLEY BASTOS PEREIRA, natural de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), servidor público municipal, residente na Rua Projetada, S/n, Peróbas, Itapemirim-ES e TALITA MARIA DE BARROS, natural de Campestre-AL, com 21 anos de idade, Solteira(o), bancária, residente na Rua José Peçanha nº 234, Praia de Itaóca, Itapemirim-ES. 14033 2.: DENIS COSTA VENTURA, natural de Itapemirim-ES, com 37 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Projetada S/nº, Centro, Itapemirim-ES e ELEANDRINA FERREIRA PEÇANHA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 37 anos de idade, Divorciada(o), lavradora, residente na Rua Projetada, S/n, Centro, Itapemirim-ES. 14034 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 11 de fevereiro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: CAÍQUE JÚNIO BARBOSA DA SILVA, natural de Itabuna-BA, com 23 anos de idade, Solteiro(a), carpinteiro, residente na Rua Amorim, nº 146, João Goulart, Vila Velha-ES e LILIANE DOS SANTOS SOUZA, natural de Porto Seguro-BA, com 32 anos de idade, Solteira(o), balconista, residente na Rua Amorim, nº 146, João Goulart, Vila Velha-ES. 08711 2.: LINDINALDO PAZ DE OLIVEIRA, natural de Itabuna-BA, com 31 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Jabaeté, nº 58, João Goulart, Vila Velha-ES e VANEIDE DE JESUS COSTA, natural de Medeiros Neto-BA, com 34 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Jabaeté, nº 58, João Goulart, Vila Velha-ES. 08712 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 11 de fevereiro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: FERNANDO RESENDE MARTINS, natural de Belo Horizonte-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), carpinteiro, residente na Rua Rio Tocantins, nº 36, Nova Bethânia, Viana-ES e MILENA CAMPOS REIS, natural de Muriaé-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Rotary, nº 22, Planalto, Muriaé-MG. 07208 2.: EVANDRO FIGUEIREDO GONÇALVES, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, viúvo(a), professor, residente na Rua Barra de São Francisco, nº 12, Qd. 06, Marcílio de Noronha, Viana-ES e PATRICIA DA PENHA CARDOSO COUTO, natural de Vila Velha-ES, com 49 anos de idade, viúvo(a), Professora, residente na Rua Barra de São Francisco, nº 12, Qd. 06, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07209 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 11 de fevereiro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: LINDON JOHNSONS SOUZA DE OLIVEIRA, natural de Mutum-MG, com 52 anos de idade, divorciado(a), Motorista carreteiro, residente na Rua Crisópolis, nº 401, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e SANDRA RECO TOREZANI, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Crisópolis, nº 401, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES. 06002 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 11 de fevereiro de 2021 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ERNANDES BARRETO DE OLIVEIRA, natural de Conceição da Barra-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), motorisra, residente na Rua Florencio da Conceição, nº 239, Santo Antônio, Serra-ES e HELENA CUSTODIO DA SILVA, natural de Macaé-RJ, com 52 anos de idade, divorciado(a), técnica em enfermagem, residente na Pc Tiradentes, 230, Centro, Ponto dos Volantes-MG. 10744 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 11 de fevereiro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito de Acioli, da Comarca de João Neiva Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEANDRO SILVA SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Técnico de Segurança do Trabalho, residente na Rua Parma, N° 61, Ed San Remo, N° 304, Riviera, Colatina-ES e GABRIELA VEDOATO, natural de Ibiraçu-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Vendedora, residente na Rua Luiz Zaganeli, N° 447, Acioli, João Neiva-ES. 00099 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 11 de fevereiro de 2021 MICHELLE DE ALMEIDA VIEIRA PENEDO PREZOTTI Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEANDRO GOMES OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Padre Humberto, Nº 9, Bairro Sagrada Família, Vila Velha-ES e ANA CLÁUDIA PINTO, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Padre Humberto, Nº 9, Bairro Sagrada Família, Vila Velha-ES. 04215 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 11 de fevereiro de 2021 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião