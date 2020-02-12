Proclamas - 12/02/2020
_____________________________________________________________________ Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: RONIELI ALVARENGA AIOLFI, natural de Aracruz-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), caldeireiro (chapas de ferro e aço), residente na Rua Espirito Santo, S/n°, Vila Nova, Aracruz-ES e GERUZA CARMEM SILVA RAMOS, natural de Conselheiro Pena-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), recepcionista secretária, residente na Rua Espírito Santo, S/n°, Vila Nova, Aracruz-ES. 12787 2.: GUSTAVO GOMES TERCI, natural de Aracruz-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Rua Cezar Sarmenghi, 28, Vila Nova, Aracruz-ES e SAMARA DO ROSÁRIO MARTINS DA SILVA, natural de Aracruz-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Cezar Sarmenghi, 28, Vila Nova, Aracruz-ES. 12788 3.: NELSON ALVES BONFIM, natural de Alcobaça-BA, com 47 anos de idade, solteiro(a), Pedreiro, residente na Rua Antônio Soares, nº 94, Bairro Guanabara, Aracruz-ES e DINEIA TEIXEIRA SIQUEIRA, natural de Linhares-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Antônio Soares, nº 94, Guanabara, Aracruz-ES. 12789 4.: JOELSON DA COSTA CHAGAS, natural de Aracruz-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), Estoquista, residente na Rua Felisberto Modenesi, nº 357, Bela Vista, Aracruz-ES e ARLETE PEREIRA DA COSTA, natural de Pancas-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), Salgadeira, residente na Rua Felisberto Modenesi, nº 357, Bela Vista, Aracruz-ES. 12790 5.: EUGÊNIO RAMPINELLI NETO, natural de Aracruz-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Florentino Avidos, nº 161, Vila Rica, Aracruz-ES e MARIANA TONON PEREIRA, natural de Aracruz-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Avenida Venâncio Flores, nº 3401, Guaxindiba, Aracruz-ES. 12791 6.: FRANCISCO GLAUCIO CARNEIRO JUNIOR, natural de Aracruz-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), coletor, residente na Rua Augusto Ferreira Lâmego, S/n°, Bairro Vila Nova, Aracruz - ES-ES e JARDILA ROSA DA SILVA, natural de Aracruz-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Prefeito Augusto Ferreira Lâmego, S/nº, Bairro Vila Nova, Aracruz-ES. 12792 7.: JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA NETO, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Agente administrativo, residente na Rua José Francisco Lopes Marins, nº 51, Vila Rica, Aracruz-ES e MICHELY CAMILA PEREIRA, natural de João Neiva-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua José Francisco Lopes Marins, nº 51, Vila Rica, Aracruz-ES. 12794 8.: CRISTIVALDO CARDOSO PAULO, natural de Aracruz-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), técnico eletrônico, residente na Rua Antônio Rezende, 13, Limão, Aracruz-ES e MARCILENE POVOAS BARBOSA, natural de Pirapemas-MA, com 31 anos de idade, Solteira(o), faxineira, residente na Rua Antônio Rezende,13, Limão II, Aracruz-ES. 12795 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 11 de fevereiro de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: WESLEY FLAUZINO BRANDÃO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), apoio de loja, residente na Rua Pau Brasil, nº 533, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e EDILENE GOMES DE MIRANDA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 36 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de logística, residente na Rua Pau Brasil, nº 533, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 29675 2.: AMAURI RAMOS DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), Conferente, residente na Rua Alberto Sartório, S/N, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e NATANIA SOUZA SODRE, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), assistente operadora de sistema e commeci, residente na Rua Alberto Sartório, S/N, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29693 3.: GÉSSIMO SALGADO COSTA, natural de Santa Cruz Cabrália-BA, com 34 anos de idade, Divorciado(a), inspetor de qualidade, residente na Rua Flamboyant, nº 10, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e KELLY VIEIRA NASCIMENTO, natural de Serra-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Flamboyant, nº 10, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 29694 4.: JOÃO ÉMERSON SANTOS SILVA, natural de Jaguaquara-BA, com 35 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Francisco Antônio de Almeida, nº 4, Praia de Carapebus, Carapina, Serra-ES e KETY ROSANA CARDOSO DE OLIVEIRA, natural de Itaguaçu-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), cuidadora de idosos, residente na Rua Francisco Antônio de Almeida, nº 4, Praia de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 29698 5.: ERICK OLIVEIRA DE JESUS, natural de Ibirataia-BA, com 27 anos de idade, Solteiro(a), motorista de empilhadeira, residente na Rua Campo Verde, s/nº , Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e ANNA LUISA GOMES TEIXEIRA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), Funcionaria Pública Estadual, residente na Rua Campo Verde, s/nº , Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 29699 6.: DANIEL NUNES VIANA, natural de Nanuque-MG, com 62 anos de idade, Divorciado(a), Isolador termico, residente na Rua Almeida Junior, S/n, Quadra 03, Lote 16, Bicanga, Carapina, Serra-ES e AUDIMARA SANTOS MAIA, natural de Ilheus-BA, com 46 anos de idade, Solteira(o), cozinheira, residente na Rua Almeida Junior, S/n, Quadra 03, Lote 16, Bicanga, Carapina, Serra-ES. 29702 7.: VICTOR FERREIRA ALVES, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Rua dos Periquitos, nº 21, Porto Canoa, Carapina, Serra-ES e JULIA MENESES LOUREIRO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua dos Periquitos, nº 21, Porto Canoa, Carapina, Serra-ES. 29703 8.: LEANDRO GOBETTE PEREIRA, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), estoquista, residente na Rua Andaluzita, nº 18, José de Anchieta, Carapina, Serra-ES e RAIÉLLY CHAGAS SABATHINI, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Andaluzita, nº 18, José de Anchieta, Carapina, Serra-ES. 29704 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 11 de fevereiro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: DOUGLAS SANTANNA DO AMARAL, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), conferente, residente na Rua Dez B, nº 147, Prolar, Cariacica-ES e MARIA CAMILA BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Dez B, nº 147, Prolar, Cariacica-ES. 12741 2.: MARCOS PAULO SABINO DA SILVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Manoel Coutinho, nº 47, Porto de Santana, Cariacica-ES e NICOLY BARCELLOS DA SILVA BRITO, natural de Vila Velha-ES, com 16 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Manoel Coutinho, nº 47, Porto de Santana, Cariacica-ES. 12742 3.: MICHAEL DA SILVA TEIXEIRA, natural de Mutum-MG, com 26 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de carga e descarga, residente na Rua I, nº 65, Santo Antonio, Cariacica-ES e RAFAELA PEREIRA CARLOS, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua I, nº 65, Santo Antonio, Cariacica-ES. 12743 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 11 de fevereiro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENATO ALMEIDA SANTOS, natural de Montanha-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), padeiro, residente na Rua São Benedito, nº 19, Nova Esperança, Linhares-ES e FABIANA SANTOS VERDES, natural de Pedro Canário-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua São Benedito, nº 19, Nova Esperança, Linhares-ES. 10017 2.: FABRÍCIO COELHO BORGES DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), desempregado, residente na Rua Projetada, S/n, Jardim Laguna, Linhares-ES e RAMONE NUNES DOS PASSOS, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida do Testa, nº 8, Nova Esperança, Linhares-ES. 10018 3.: EDUARDO REIS LIMA, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), ajudante de expedição, residente na Rua Projetada, nº 12, Bebedouro, Linhares-ES e ALINE DA SILVA MEIRELES, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Doutor Martiniano Lins, nº 104, Santa Cruz, Linhares-ES. 10019 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 11 de fevereiro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: WENEK RODRIGUES CARVALHO, natural de Guaçui-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), funcionário público, residente na Rodovia Coronel Leoncio Vieira, sem Número, Iúna-ES e BRUNA ALVES SIMÕES, natural de Iúna-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rodovia Coronel Leoncio Vieira, sem Número, Iúna-ES. 08562 2.: NÍCOLAS FERREIRA DO NASCIMENTO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), cirurgião dentista, residente na Rua Ipiranga, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES e EDUARDA BERTOLACE SILVA DOMINGUES, natural de Manhuaçu-MG, com 19 anos de idade, solteiro(a), fotógrafa, residente na Rua Ipiranga, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08563 3.: CIRO CÂNDIDO GOMES, natural de Iúna-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), vigilante patrimonial, residente na Rua Alair de Souza, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES e ACSA EVANGELISTA VIEIRA DA SILVA, natural de Lajinha-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Maria Constancia Fonseca, Número 27, Bairro Santa Terezinha, Lajinha-MG. 08564 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 11 de fevereiro de 2020 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL ANSELMO DE SOUZA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 30 anos de idade, divorciado(a), montador, residente na Rua Ceará, nº 205, Normilia da Cunha, Vila Velha-ES e WANESSA DIAS FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de laboratório, residente na Rua Ceará, nº 205, Normilia da Cunha, Vila Velha-ES. 08186 2.: VINICIUS PIRES MORAES, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Avenida Zoila Setubal Nogueira, nº 71, Balneário de Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e JÉSSICA DE OLIVEIRA COSTA, natural de Fortaleza-CE, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de vendas, residente na Avenida Zoila Setubal Nogueira, nº 71, Balneário de Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08188 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 11 de fevereiro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALESSANDRO SOUZA MATOS, natural de Itamaraju-BA, com 39 anos de idade, solteiro(a), jardineiro, residente na Rua São José Pescador, nº 980, Redenção, Vitória-ES e ELIEUZA SANTOS DE AMORIM, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua São José Pescador, nº 980, Redenção, Vitória-ES. 16946 2.: MAXSON DE SANTANA CARVALHO, natural de Itamaraju-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), Técnico de suporte, residente na Rua Santa Rita de Cássia, nº 94, Resistência, Vitória-ES e MAYARA LACERDA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), Assistente financeiro, residente na Rua Aderbal Athayde Guimarães, nº 251, Santo Antônio, Vitória-ES. 16947 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 11 de fevereiro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROMERSON OLIVEIRA DOS PASSOS, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), assistende de controle de qualidade, residente na Rua Caratinga, nº 40, Divinópolis, Serra-ES e NATHALIA DOS ANJOS FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), assistente de loja, residente na Av. Montanha, 725, Planalto Serrano Bl A, Serra-ES. 09936 2.: ÁLEF PASTORI CAMPOS, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Fernando de Noronha, nº 553, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES e JHULIA DE JESUS DA MOTA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Fernando de Noronha, nº 553, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES. 09938 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 11 de fevereiro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL MOREIRA ALMEIDA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 20 anos de idade, Solteiro(a), operador de produção, residente na Rua Ciro Vieira da Cunha, nº 447, Jabour, Vitória-ES e NATASHA SANTOS DA SILVA, natural de Colatina-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Ciro Vieira da Cunha, nº 325, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23618 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 11 de fevereiro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: DEIBSON JAVARINI DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), operador de empilhadeira, residente na Rua Sebastião Inácio da Silva, nº 21, Santa Rita, Vila Velha-ES e KARINA DE ALCANTARA NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), Téc. Enfermagem, residente na Rua Sebastião Inácio da Silva, nº 21, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232728365 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 11 de fevereiro de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS ROBERTO FERREIRA ROCHA, natural de Santa Leopoldina-ES, com 70 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Joaquim Rodrigues Crystello, nº 87, Jardim Camburi, Vitória-ES e DENAIR PEREIRA NEVES, natural de Vitória-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Rua Carlos Romero Marangoni, nº 95, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23862 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 11 de fevereiro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial ________________________________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DE CALOGI - SERRA-ES Faço saber que pretendem se casar: 1.: ELIAS SANTOS DE SOUZA brasileiro, solteiro, administrador rural, maior, natural de Medeiros Neto-BA, residente e domiciliado em Rua Cuiabá, nº 155, Cidade Nova da Serra, Serra-ES e MARIA DA PENHA BRAZ, brasileira, divorciada, doméstica, maior, natural de Guarapari-ES, residente e domiciliada em Rua Cuiabá, nº 155, Cidade Nova da Serra, Serra-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 11 de fevereiro de 2020. Carolina Romano Brocco Tardin