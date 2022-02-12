Proclamas - 12/02/2022

Proclamas - 12/01/2022
_____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: FRANCIS FIGUERÊDO DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua 24 N° 29, Vila Nova, Vila Velha-ES e RAYANE PEREIRA GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Vinte e Sete, nº 37, Vila Nova, Vila Velha-ES. 232729598 2.: JHÔNATA SANTANA DE JESUS, natural de Ubaitaba-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), estagiario, residente na Rua Cegonha, nº 14, Casa, Pontal das Garças, Vila Velha-ES e CAROLINY VIEIRA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Alecrim, nº 427, Novo México, Vila Velha-ES. 232729599 3.: RENAN SOARES VIVALDI, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Jorge Chagas, nº 29, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e DANIELLE CRISTINA FREITAS SCHUWANBACH, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), tecnica de enfermagem, residente na Rua Jorge Chagas, nº 29, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES. 232729600 4.: ANDERSON DO NASCIMENTO GOMES, natural de Vitoria-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), tecnico de enfermagem, residente na Rua Tulipa, nº 249, Apto 302, Edificio Sonho Meu, Jardim Asteca, Vila Velha-ES e LORENA GABRIELLY LOUREIRO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Tulipa, nº 249, Apto 302, Edificio Sonho Meu, Jardim Asteca, Vila Velha-ES. 232729601 5.: RUAN TRINDADE BARRETO, natural de Campos de Goytacazes-RJ, com 30 anos de idade, solteiro(a), bancario, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 203, Itaparica, Vila Velha-ES e DANIELA MIRANDA DOS REIS, natural de Manhumirim-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), bancaria, residente na Rua São Paulo, Nº2331, Itapuã, Vila Velha-ES. 232729602 6.: RAONE GUIMARÃES SCHIMIDT, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), tecnico de telecomunicações, residente na Rua Cristalina, nº 06, Vale Encantado, Vila Velha-ES e KETHLEN JÉSSICA ATHAYDES JORDÃO, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), tecnica de logistica, residente na Rua Cristalina, 06, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 232729603 7.: CRISTIANO CASAGRANDE BARBOSA, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), tatuador, residente na Avenida Amazonas, nº 501, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e PAMELLA SILVA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), tecnica em enfermagem, residente na Avenida Amazonas, nº 501, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES. 232729604 8.: LUCAS WUTK FERREIRA, natural de Cariacica-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), bilheteiro, residente na Rua Assissolina de Andrade, nº 35, Santa Inês, Vila Velha-ES e KEZIA CAROLINE GONÇALVES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Assissolina de Andrade, nº 35, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232729605 9.: RAFAEL LIMA CRUZ, natural de Itabuna-BA, com 38 anos de idade, solteiro(a), marceneiro, residente na Beco Osvaldo Aranha, nº 180, Santa Inês, Vila Velha-ES e ADRIANA DA COSTA KRULL, natural de São Paulo-SP, com 47 anos de idade, divorciado(a), diarista, residente na Beco Osvaldo Aranha, nº 180, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232729606 10.: ROBSON PEREIRA CLAUDIO, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Padre José de Anchieta, nº 68, Ataíde, Vila Velha-ES e JULIANA LOTÉRIO DA PENHA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Padre José de Anchieta, nº 68, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729607 11.: RAFAEL SOARES THOMAZIN, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Autonomo, residente na Avenida Canal Nº 8, Nova Itaparica, Vila Velha-ES e EMANUELLE BATISTA DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), eletrecista, residente na Rua Fernando Cardoso Morais, nº 02, Guaranhuns, Vila Velha-ES. 232729608 12.: RAFAEL NASCIMENTO CASTANHEIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 34 anos de idade, solteiro(a), analista de sistema, residente na Rua Angelo Borgo, N° 090, Apto 1505, Jardim Guadalajara, Vila Velha-ES e PAULA FIORIO LUCAS, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua Angelo Borgo, N° 090, Apto 1505, Jardim Guadalajara, Vila Velha-ES. 232729609 13.: GERALDO ALVES DA SILVA, natural de Frei Inocêncio-MG, com 52 anos de idade, divorciado(a), caminhoneiro, residente na Avenida Sérgio Cardoso, nº 1910, Guaranhuns, Vila Velha-ES e LUCINETE CESÁRIO RIBEIRO, natural de Belo Horizonte-MG, com 53 anos de idade, solteiro(a), diarista, residente na Avenida Sérgio Cardoso, nº 1910, Guaranhuns, Vila Velha-ES. 232729610 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 11 de fevereiro de 2022 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE GUARAPARI DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: SAMUEL CAETANO GAMONAL, natural de Barbacena-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), estagiário de engenharia, residente na Rua 1º de Janeiro, S/nº, BL01, AP0707, Kubitschek, Guarapari-ES e ANA CAROLINA BRUSCHI ALVES, natural de Guaçuí-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), arquiteta e urbanista, residente na Rua 1º de Janeiro, S/nº, BL01, AP0707, Kubitschek, Guarapari-ES. 12736 2.: MARCOS ALEXANDRE LOPES NEVES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 46 anos de idade, solteiro(a), Representante comercia, residente na Rua Sanhaço, S/N, Nova Guarapari, Guarapari-ES e THALYSSA GONÇALVES VIEIRA, natural de Valparaíso de Goiás-GO, com 34 anos de idade, solteiro(a), Jornalista, residente na Rua Sanhaço, S/N, Nova Guarapari, Guarapari-ES. 12737 3.: MILTON JUNIOR TOMAS PEREIRA SIMAS, natural de Itapecerica da Serra-SP, com 20 anos de idade, solteiro(a), construtor civil, residente na Rua dos Camarás, nº 34, Ipiranga, Guarapari-ES e LETÍCIA PURSINO PADILHA, natural de São Paulo-SP, com 16 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua dos Camarás, nº 34, Ipiranga, Guarapari-ES. 12738 4.: JOÃO VITOR FRANCELINO DE OLIVEIRA, natural de Guarapari-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), reforma e restauração de móveis, residente na Rua Joaquim da Silva Lima, nº , Centro, Guarapari-ES e RENATA ELISA DO NASCIMENTO, natural de Belo Horizonte-MG, com 51 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Rua Joaquim da Silva Lima, nº , Centro, Guarapari-ES. 12739 5.: ATILHO VIEIRA BUSTILLOS JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Advogado, residente na Rua Josias Cerutti, nº 71, Apto 15, Praia do Morro, Guarapari-ES e VANESSA BORGES RODRIGUES, natural de Ponte Nova-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Josias Cerutti, nº 71, Apto 15, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12740 6.: BRENDO SANTOS DA SILVA, natural de Anchieta-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), técnico em enfermagem, residente na Rua Projetada, S/nº, Maeba, Anchieta-ES e BRUNA LAURENTINO GOMES, natural de Guarapari-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Campo Belo, nº 124, Jardim Santa Rosa, Guarapari-ES. 12741 7.: MOACIR JOSÉ GAMA, natural de Irupi-ES, com 66 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Avenida São Paulo, nº 211, Bela Vista, Guarapari-ES e ELENITA MARIANO GUARINO, natural de Atilio Vivacqua-ES, com 64 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Santo Amaro, S/n, São José, Guarapari-ES. 12742 8.: ANTONIO CARLOS GARCIA, natural de Guarapari-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), oficial de manutenção, residente na Rua Amazonas, nº 34, Coroado, Guarapari-ES e NILCE PAULA DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO, natural de Duque de Caxias-RJ, com 48 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Amazonas, nº 34, Coroado, Guarapari-ES. 12743 9.: ÁLLAN BASTOS AZEVEDO BARBOSA, natural de Rio Casca-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), padeiro, residente na Rua Guacui, nº 26, Jardim Santa Rosa, Guarapari-ES e LARISSA ARAÚJO COSTA, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Guacui, nº 26, Jardim Santa Rosa, Guarapari-ES. 12744 10.: VALDIR BARBIO, natural de Nova Friburgo-RJ, com 87 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rua Saint Tropez, nº 306, Praia do Morro, Guarapari-ES e NELISE PIMENTEL BOM, natural de Nova Friburgo-RJ, com 61 anos de idade, solteiro(a), aposentada, residente na Rua Saint Tropez, nº 306, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12745 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 11 de fevereiro de 2022 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Tabeliã e Oficial Interina _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Nova Venécia-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: AGENOR MACHADO INACIO, natural de Nova Venécia-ES, com 38 anos de idade, Divorciado(a), lavrador, residente na Rua Principal, S/n, Poção, Nova Venécia-ES e RAMIRES MARTINS DIAS, natural de Nova Venécia-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Principal, S/n, Poção, Nova Venécia-ES. 04848 2.: EDIVALDO REIS RIBEIRO, natural de Nova Venécia-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), balconista, residente na Rua Veneza, nº 122, Bairro Altoé, Nova Venécia-ES e KATRINY DIOGO LAUER, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), autonoma, residente na Rua Veneza, nº 122, Bairro Altoé, Nova Venécia-ES. 04849 3.: AXE JESUS FARIA DA SILVA, natural de Nova Venécia-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), produtor rural, residente na Córrego do Rochedo, S/N, Água Limpa, Nova Venécia-ES e RAFAELLE PEREIRA GONÇALVES, natural de Parambu-CE, com 23 anos de idade, Solteira(o), agricultora, residente na Córrego do Rochedo, S/N, Água Limpa, Nova Venécia-ES. 04850 4.: ERVITO JOSÉ ALVES DA CRUZ, natural de Conceição da Barra-ES, com 48 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Assentamento Gaviãozinho, Zona Rural, Nova Venécia-ES e SIRLENE DA SILVA ARAÚJO, natural de Linhares-ES, com 37 anos de idade, Divorciada(o), lavradora, residente na Assentamento Gaviãozinho, Zona Rural, Nova Venécia-ES. 04851 5.: CARLOS BIRAL, natural de Nova Venécia-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Córrego São Roque, Pip Nuck, Zona Rural, Nova Venécia-ES e NÁDILA LOURENÇO DE FREITAS, natural de Nova Venécia-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), lavradora, residente na Córrego São Roque, Pip Nuck, Zona Rural, Nova Venécia-ES. 04852 6.: VALDEIR LOPES VICENTE, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 47 anos de idade, Divorciado(a), aposentado, residente na Rua Jorge Zogaib, nº 01, Bairro Alvorada, Nova Venécia-ES e MARIA DA GLORIA DOS SANTOS, natural de Mucurici-ES, com 62 anos de idade, Divorciada(o), aposentada, residente na Rua Jorge Zogaib, nº 01, Bairro Alvorada, Nova Venécia-ES. 04856 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Nova Venécia-ES, 11 de fevereiro de 2022 Arielly Caetano Ragazzi Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: WÊNDRIO BAHIA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de estoque, residente na Rua Itapemirim, S/nº, Vila Capixaba, Cariacica-ES e KAREN ZARDIM DOS SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Itapemirim, S/nº, Vila Capixaba, Cariacica-ES. 28593 2.: CARLOS ANDRE ROCHA SOUSA, natural de Rosário-MA, com 39 anos de idade, viúvo(a), pintor, residente na Rua Guaratinguetá, nº 05, Oriente, Cariacica-ES e RENATA DE SOUZA MARTINS, natural de Iuna-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), gerente administrativa, residente na Rua Guaratingueta, n 05, Oriente, Cariacica-ES. 28594 3.: PATRICK DOS SANTOS BRANDÃO, natural de Anchieta-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua Valter Chagas,s/ nº , Piranema, Cariacica-ES e KÉZIA CAROLINA NUNES MEIRELES, natural de Afonso Cláudio-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Valter Chagas, s/nº , Piranema, Cariacica-ES. 28595 4.: RAMON MAGNANI DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Alegre, nº 42, Vila Capixaba, Cariacica-ES e DÂNDARA HELEN ROSA MUNALDI, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), supervisora comercial, residente na Rua Caparaó, nº 13, Nova Bethânia, Viana-ES. 28596 5.: WERLEY SARTORI, natural de Cariacica-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua José Monteiro, nº 36, Campo Grande, Cariacica-ES e EMANUELLA TONINI, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua José Monteiro, nº 36, Campo Grande, Cariacica-ES. 28599 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 11 de fevereiro de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ RCPN e Tabelionato de Notas, Dist. da Sede, Munic. Sooretama, Comarca de Linhares ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATEUS ARAÚJO SANTANA, natural de Camacan-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), Operador de máquinas, residente na Rua Vitório Bobbio, nº 489, Aptº 102, Centro, Sooretama-ES e LEIDIANI LOPES DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), Professora, residente na Rua Vitório Bobbio, nº 489, Aptº 102, Centro, Sooretama-ES. 04851 2.: OCIMAR BATISTA DE AZEVEDO JÚNIOR, natural de Conceição da Barra-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Autônomo, residente na Rua Vitório Bobbio, nº 489, Aptº 102, Centro, Sooretama-ES e GESLANE PEREIRA DA ROCHA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Técnica em enfermagem, residente na Rua Vitório Bobbio, nº 489, Aptº 102, Centro, Sooretama-ES. 04852 3.: WDSON FRANCISCO ROSA, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Mecânico, residente na Av. Cristo Rei, Nº155, Sayonara, Sooretama-ES e TAIZA DE ANDRADE MACIEL, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Av. Cristo Rei, Nº155, Sayonara, Sooretama-ES. 04853 4.: WILLY FERREIRA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Repositor - em supermercados, residente na Rua Projetada, S/n, Sayonara 2, Sooretama-ES e SARA MOTA PIO, natural de Linhares-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Projetada, S/n, Sayonara 2, Sooretama-ES. 04854 5.: JULIMAR MIRANDA RODRIGUES, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar Mecânico 2, residente na Rua Joaquim Marques, S/n, Centro, Sooretama-ES e GREICY KELLY SPACINI XEIXAS, natural de Rio Bananal-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Recepcionista, residente na Rua Joaquim Marques, S/n, Centro, Sooretama-ES. 04855 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Sooretama-ES, 11 de fevereiro de 2022 ESMAEL NUNES LOUREIRO Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABIANO FERREIRA FAGUNDES, natural de Governador Valadares-MG, com 51 anos de idade, solteiro(a), personal trainer, residente na Rua Itaóca, nº 63, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e SABRINA VIVALDI MIRANDA, natural de Aracruz-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), autonoma, residente na Av Estudante Jose Julio de Souza, nº 1950, Itaparica, Vila Velha-ES. 19706 2.: MARCELO CESAR SIMÕES, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), entregador técnico de veículos, residente na Rua Cláudio Manoel da Costa, nº 0043, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES e ANA CLAUDIA RODRIGUES RANGEL, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), técnico em enfermagem, residente na Avenida Santa Leopoldina, S/nº, Edifício Iconha, 301, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 19707 3.: FELIPE VIANNA MENDONÇA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 45 anos de idade, solteiro(a), tecnico em eletronica, residente na Avenida Hugo Musso, nº 1642, Itapuã, Vila Velha-ES e ADELITA NUNES DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 38 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Hugo Musso, nº 1642, Itapuã, Vila Velha-ES. 19708 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 11 de fevereiro de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL ZAMPROGNO PONTIN, natural de Aracruz-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), corretor imobiliário, residente na Rua Eugenílio Ramos, Jardim da Penha, Vitória-ES e LARISSA PINHEIRO SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), assessora de promotoria de justiça, residente na Rua Eugenílio Ramos, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25206 2.: JULIANO VARGAS SPALLA, natural de Itanhém-BA, com 33 anos de idade, divorciado(a), professor, residente na Rua Alípio da Costa e Silva, Jardim Camburi, Vitória-ES e NATHALIA GAVA STAÉL, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Alípio da Costa e Silva, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25207 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 11 de fevereiro de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO DE SOUZA, natural de Cariacica-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), coordenador de salão, residente na Rua Campinas, nº 39, Marcílio de Noronha, Viana-ES e FRANCISCA PAULA DE ARAÚJO, natural de Condado-PB, com 36 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Campinas, nº 39, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07556 2.: DIEGO VIEIRA NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), Assistente de logística, residente na Rua Jerônimo Monteiro, nº 12, Vila Bethânia, Viana-ES e LILIANI KARLA NUNES RIBEIRO, natural de Guarapari-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Odônia da Costa Machado Toledo, nº 200, Santa Bárbara, Cariacica-ES. 07557 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 11 de fevereiro de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: NELINHO MORAES MEDEIROS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), técnico em eletrotécnica, residente na Rua João Sarmento, 117, Vila Nova de Baixo, João Neiva-ES e PÂMELA RAMPINELLI DOS SANTOS, natural de João Neiva-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua João Sarmento, 117, Vila Nova de Baixo, João Neiva-ES. 03155 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 11 de fevereiro de 2022 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS ANTONIO GARCIA, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), entregador, residente na Rua Querubino Costa, Ilha do Príncipe, Vitória-ES e MARLI DE AZEVEDO, natural de Barra de São Francisco-ES, com 37 anos de idade, viúvo(a), servente de empresa, residente na Rua Querubino Costa, Ilha do Príncipe, Vitória-ES. 17706 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 11 de fevereiro de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina