Proclamas - 11/12/2021
_____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO CESAR CONCEIÇÃO, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), enfermeiro, residente na Rua Bolívia, nº 93, Campina Grande, Cariacica-ES e MARCIA BORGES VICENTE, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua Bolívia, nº 93, Campina Grande, Cariacica-ES. 28444 2.: ALEX CASAGRANDE SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), gerente de vendas, residente na Rua Santana, nº 10, Vila Independência, Cariacica-ES e VIVIANE PINHEIRO DE SOUZA, natural de São João de Meriti-RJ, com 31 anos de idade, divorciado(a), securitária, residente na Rua Santana, nº 10, Vila Independência, Cariacica-ES. 28453 3.: VINICIUS SANTOS MARCOLINO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Nove, nº 212, Rio Marinho, Cariacica-ES e SANDRYELLY RIBEIRO LYRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua Nove, nº 212, Rio Marinho, Cariacica-ES. 28454 4.: PATRICK MARTINS SALLES, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), promotor de venda, residente na Rua do Campinho, nº 40, Jardim Botânico, Cariacica-ES e JACIARA LOIOLA LEITÃO, natural de Ilhéus-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua do Campinho, nº 40, Jardim Botânico, Cariacica-ES. 28455 5.: HENRIQUE LUCAS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), frentista, residente na Rua Doutor Benedito de Souza Machado, nº 5, Santa Bárbara, Cariacica-ES e LETÍCIA COSTA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Doutor Benedito de Souza Machado, nº 05, Santa Bárbara, Cariacica-ES. 28456 6.: MAXWEL RODRIGUES MARINHO, natural de Muriaé-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheiro eletricista, residente na Avenida Espírito Santo, nº 36, Jardim Campo Grande, Cariacica-ES e DEYSIELLE DE ALBUQUERQUE ALVES, natural de Natal-RN, com 33 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Espírito Santo, nº 36, Jardim Campo Grande, Cariacica-ES. 28457 7.: ALAN ZANON IVO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua José Carlos Fonseca, nº 33, Bela Aurora, Cariacica-ES e LINEARA SILVA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua José Carlos Fonseca, nº 33, Bela Aurora, Cariacica-ES. 28459 8.: JOSÉ ARNALDO NUNES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), promotor de vendas, residente na Rua da Resistência, nº 96, Padre Gabriel, Cariacica-ES e ROSILENE MARIA DE SOUZA NUNES, natural de Governador Valadares-MG, com 47 anos de idade, divorciado(a), operadora de caixa, residente na Rua da Resistência, nº 96, Padre Gabriel, Cariacica-ES. 28460 9.: GERSINO JOÃO CLEMENTE, natural de Afonso Cláudio-ES, com 68 anos de idade, viúvo(a), pedreiro, residente na Rua Manoel Barbosa da Costa, nº S/n, Padre Gabriel, Cariacica-ES e SIRLENE VALIM, natural de Cariacica-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), técnico de enfermagem, residente na Rua Manoel Barbosa da Costa, nº 296, Padre Gabriel, Cariacica-ES. 28467 10.: THIAGO PEREIRA FURTADO DE JESUS, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), faturista, residente na Avenida Getulio Vargas, nº 45, São Geraldo, Cariacica-ES e LUÍZA SUNDERHUR RAMOS, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Getulio Vargas, nº 45, São Geraldo, Cariacica-ES. 28468 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 10 de dezembro de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE GUARAPARI DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: LINCOLN BRUNO CAVALCANTE SILVA, natural de Guarapari-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Eladino Veconha Casas, nº 26, Ipiranga, Guarapari-ES e MARIA SIRLEY CARMINATI, natural de Guarapari-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), técnica administrativo contábil, residente na Rua Linhares, nº 615, Muquiçaba, Guarapari-ES. 12642 2.: JOAN SIMÕES MALTA, natural de Eunápolis-BA, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de pedreiro, residente na Rua Olímpio Simões, nº 600, Itapebussu, Guarapari-ES e NATHÁLIA DA PENHA DOS SANTOS SIMÕES, natural de Anchieta-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Olímpio Simões, nº 600, Itapebussu, Guarapari-ES. 12643 3.: PEDRO ARTHUR JURIATTO ROVETTA, natural de Guarapari-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), técnico em eletroeletrônico, residente na Rua Linhares, nº 265, Muquiçaba, Guarapari-ES e JÉSSICA CARMINATI DE MAMAM, natural de Guarapari-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de saúde bucal, residente na Rua Linhares, nº 265, Muquiçaba, Guarapari-ES. 12645 4.: RUAN DA SILVA GERALDO DA CUNHA, natural de Iconha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rodovia BR 101, S/n, Centro, Iconha-ES e KAROLINE SEVININI ROCHA, natural de Anchieta-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Area Rural, S/n, Fundão, Guarapari-ES. 12646 5.: RAPHAEL LIMA BORGES, natural de Guarapari-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Professor Melchíades Pereira Martins, 146, São Judas Tadeu, Guarapari-ES e JÉSSICA SONEGHETTI CORDEIRO, natural de Guarapari-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Rua Professor Melchíades Pereira Martins, 146, São Judas Tadeu, Guarapari-ES. 12647 6.: ALLAN ASTORI TRAVESANI, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Montador, residente na Rua Bahia, nº 549, Muquiçaba, Guarapari-ES e LUDMILLA DA SILVA BARBOSA, natural de Guarapari-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), consultora, residente na Rua Bahia, nº 549, Muquiçaba, Guarapari-ES. 12648 7.: MELQUIZEDEQUE ROCHA DE SOUZA, natural de Domingos Martins-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), encarregado de loja, residente na Rua Joaquim Santana, nº 245, Ipiranga, Guarapari-ES e KÉLITA RISSA SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Guarapari-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Joaquim Santana, nº 245, Ipiranga, Guarapari-ES. 12649 8.: ALDEMAR DOS SANTOS ALMEIDA, natural de São João da Barra-RJ, com 71 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Manoel Gomes Paula, nº 161, Camurugi, Guarapari-ES e MARIA ODETE DOS SANTOS, natural de Colatina-ES, com 72 anos de idade, solteiro(a), aposentada, residente na Rua Manoel Gomes Paula, nº 161, Camurugi, Guarapari-ES. 12650 9.: WELLINGTON ERPES MAIOLI, natural de Guarapari-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), mecânico de manutenção, residente na Rua L, nº 203, Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES e AMANDA JANUARIO DA SILVA, natural de Guarapari-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), personal trainer, residente na Rua L, nº 203, Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES. 12651 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 10 de dezembro de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Tabeliã e Oficial Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA SEDE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL ANDRADE DA COSTA, natural de Iúna-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), produtor rural, residente na Córrego Santa Clara, S/n, Santa Cruz de Irupi, Irupi-ES e SABRINA MENDONÇA DOS SANTOS, natural de Afonso Cláudio-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Irmãos Zaneti, nº 204, São Pedro, Venda Nova do Imigrante-ES. 03346 2.: JEAN RAMOS FERREIRA, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), operador de escavadeira hidráulica, residente na Crg. Área Rural, 1, Caxixe, Venda Nova do Imigrante-ES e LAIS AGUIAR GONÇALVES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Crg. Área Rural, 1, Caxixe, Venda Nova do Imigrante-ES. 03347 3.: JOBSON LOURENÇO DOS SANTOS, natural de Ipatinga-MG, com 43 anos de idade, viúvo(a), motorista, residente na Rua Antonio Moreira, S/n, Bicuíba, Venda Nova do Imigrante-ES e TATIANE LOURDES DE SOUSA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Antonio Moreira, S/n, Bicuíba, Venda Nova do Imigrante-ES. 03350 4.: LUIZ VENÂNCIO FIGUEIREDO ZAMBON, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Venancio Figueiredo, nº 80, Ap. 102, Vila São Miguel, Venda Nova do Imigrante-ES e CAROLINA MARTINS COELHO, natural de -ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Venancio Figueiredo, nº 80, Ap. 102, Vila São Miguel, Venda Nova do Imigrante-ES. 03351 5.: WILSON GARCIA, natural de Conceição do Castelo-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), padeiro, residente na Avenida Lorenzo Zandonade, 530, Vila Betania, Venda Nova do Imigrante-ES e GABRIELA ULIANA VARGAS, natural de Conceição do Castelo-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Avenida Lorenzo Zandonade, 530, Vila Betania, Venda Nova do Imigrante-ES. 03352 6.: HENRIQUE WILIAN DA SILVA, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na Rod. Pedro Cola 1, Providencia, Venda Nova do Imigrante-ES e TAINARA DE OLIVEIRA RIBEIRO, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Crg. Área Rural, S/n, Caxixe, Venda Nova do Imigrante-ES. 03354 7.: MATEUS DELARMELINA, natural de Muniz Freire-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), microempreendedor, residente na Rua Projetada, S/n, Vila Betania, Venda Nova do Imigrante-ES e ANA PAULA OLIVEIRA FAUSTINO, natural de Mutum-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar encarregada de sessão, residente na Rua Projetada, S/n, Vila Betania, Venda Nova do Imigrante-ES. 03355 8.: ANDRÉ MARTINUZO FILETTI, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), agricultor, residente na Rua João Paulo II, nº 114, Ap. 204, Ed. Angelo Filete, Vila Betanea, Venda Nova do Imigrante-ES e DANIELE LOPES DE ALMEIDA, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), esteticista, residente na Rua Treviso, nº 32, Ap.301, Providência, Venda Nova do Imigrante-ES. 03356 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Venda Nova do Imigrante-ES, 10 de dezembro de 2021 Paula Mafra Nunes Leite Oficiala e Registradora Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO DE OLIVEIRA BISPO, natural de Itororó-BA, com 49 anos de idade, solteiro(a), corretor de imóveis, residente na Rua Doutor Delmiro Coimbra, Mata da Praia, Vitória-ES e VANILDA DOS SANTOS, natural de Ataléia-MG, com 42 anos de idade, solteiro(a), cuidadora, residente na Rua Doutor Delmiro Coimbra, Mata da Praia, Vitória-ES. 25079 2.: TALYS EDUARDO TEIXEIRA MACHADO, natural de Pancas-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, nº 460, Jardim Camburi, Vitória-ES e JÚLIA DE CASTRO CHAVES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 31 anos de idade, Solteira(o), assistente financeiro, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, nº 460, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25080 3.: RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO LEITE, natural de Andrelândia-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Carijós, Jardim da Penha, Vitória-ES e JÉSSICA FREIRE FONSECA, natural de Taubaté-SP, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Presidente Lima, Centro, Vila Velha-ES. 25081 4.: HUGO COSTA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pátio, residente na Rua Caetano José Gomes, nº 153, Joana D'arc, Vitória-ES e CAMILA MOSCHEN BARBOSA, natural de Colatina-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), assistente administrativo, residente na Rua Profa Jacy Alves Fraga, nº 14, Maria Ortiz, Vitória-ES. 25082 5.: RAFAEL ANDRADE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Av Almirante Blanco Encalada, Santiago-IG e JULIANA TOZZI DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), médica veterinária, residente na Rua Carlos Delgado Guerra Pinto, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25083 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 10 de dezembro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JULIO CESAR AZEVEDO BRESCIANE JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Diógenes Malacarne, N° 442, Apartamento 401, Edificio Barramar, Praia da Costa, Vila Velha-ES e SILVANA COSTA ARAÚJO, natural de Brasília-DF, com 45 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Rua Diógenes Malacarne, N° 442, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19522 2.: FELIPE BRITTO AZEVEDO SCHNEIDER, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rodovia do Sol, nº 3420, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e JULIANA GUIMARÃES SANETO, natural de Guarulhos-SP, com 36 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rodovia do Sol, nº 3420, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19523 3.: EDUARDO SONCIN DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Av. Hugo Musso Nº 2042, Bloco Torre Nice, Apartamento 1001, Itapuã, Vila Velha-ES e VIRGINIA EFFGEM, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), psicologa, residente na Avenida Hugo Musso, nº 1554, Apartamento 403, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19524 4.: CARLOS EDUARDO DUMER FERRARI, natural de Santa Teresa-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Mahatma Gandhi, N° 140, Apartamento 302, Santa Inês, Vila Velha-ES e MARIA CLARA CIPRIANO JAQUES, natural de Colatina-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Mahatma Gandhi, N° 140, Santa Inês, Vila Velha-ES. 19525 5.: WELLINGTON RENAN SILLER, natural de Cariacica-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Avenida Luciano das Neves, nº 1236, Centro, Vila Velha-ES e FABIANA MAURICIO NUNES, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), coordenadora de atendimento, residente na Avenida Luciano das Neves, nº 1236, Centro, Vila Velha-ES. 19526 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 10 de dezembro de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: UILSON IN SOO KWAK, natural de Coreia-ET, com 62 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Avenida Saturnino de Brito, nº 465/201, Praia do Canto, Vitória-ES e RITA DE CASSIA SPADAROTT BULLUS KWAK, natural de Mimoso do Sul-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Avenida Saturnino de Brito, nº 465/201, Praia do Canto, Vitória-ES. 25195 2.: LEONIDIO JOSÉ GUEDES SALGADO, natural de Nanuque-MG, com 49 anos de idade, divorciado(a), policial judicial, residente na Rua Abiail do Amaral Carneiro, nº 84, Enseada do Suá, Vitória-ES e MONYK GABRIELLA DYNA DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), gerente regional, residente na Rua C, S/n, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 25216 3.: MARCELLO SCHREIBER, natural de Munique, Alemanha-IG, com 24 anos de idade, solteiro(a), cientista da computação, residente na Rua da Paisagem, nº 36, Boa Vista, Vitória-ES e MARIA GUEDES GONÇALVES DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Luiz Fernandes Reis, nº 111/1003 , Praia da Costa, Vila Velha-ES. 25217 4.: ADOLFO SCHERRE TOMAZINHO BONISSON, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Pedro Daniel, nº 50/201, Barro Vermelho, Vitória-ES e ROBERTA GAGLIANO', natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Celso Calmon, nº 455/602, Praia do Canto, Vitória-ES. 25218 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 10 de dezembro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDILSON MARTINS PIMENTA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, Divorciado(a), porteiro, residente na Rua Manoel Paulo Batista, 08, Boa Vista II, Serra-ES e SIMONE ALMEIDA DIAS, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Manoel Paulo Batista, 08, Boa Vista II, Serra-ES. 32821 2.: RAFAEL MORENO DE SOUSA, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), publicitário, residente na Rua Porto Alegre, nº 05, Alterosas, Serra-ES e BRUNA SILVA VIDAL, natural de Mutum-MG, com 20 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Paquetá, nº 18, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 32824 3.: IVAN PIMENTEL, natural de Teófilo Otoni-MG, com 40 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Presidente Arthur Bernardes, nº 205, Vila Nova de Colares, Serra-ES e GILMARA SALOMÃO DE MOURA, natural de Posto da Mota-BA, com 35 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Presidente Arthur Bernardes, nº 205, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 32826 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 10 de dezembro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: CELSO MARTINS, natural de Espírito Santo-ES, com 71 anos de idade, viúvo(a), Aposentado, residente na Rua Benedito dos Santos Fernandes, Nº100 , Bragatto, Ibiraçu-ES e VITORIA DO NASCIMENTO, natural de Santa Teresa-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), Doméstica, residente na Rua Benedito dos Santos Fernandes, Nº100 , Bragatto, Ibiraçu-ES. 00952 2.: GLAYSON BARBOSA DE OLIVEIRA, natural de João Neiva-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), piloto de ROV, residente na Rua Francisco A. Modenesi Gratz, 599, Bragatto, Ibiraçu-ES e MARINA VIANA REZENDE, natural de Cariacica-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnico de projetos navais, residente na Rua Buriti, nº 268, Apto 408, Torre 4, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 00953 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 10 de dezembro de 2021 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: EZEQUIEL MARQUES PEREIRA, natural de Itapemirim-ES, com 32 anos de idade, Divorciado(a), lavrador, residente na Zona Rural, Bom Será, Itapemirim-ES e LORENA COSTA DE SOUZA, natural de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), lavradora, residente na Zona Rural, Bom Será, Itapemirim-ES. 14225 2.: MAURICIO SANTANA PINTO, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 52 anos de idade, Divorciado(a), pintor, residente na Rod. Safra X Marataízes, S/nº, KM 25, Itapemirim-ES e DALVA MARIA DA COSTA OLIVEIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 61 anos de idade, Divorciada(o), copeira, residente na Rod. Safra X Marataízes, S/nº, KM 25, Itapemirim-ES. 14226 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 10 de dezembro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: EMIDIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR, natural de Mesquita-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Avenida Jones dos Santos Neves, nº 1142, Estelita Coelho Marins, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ERICA GRASSE MARION, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Jones dos Santos Neves, 1142, Agostinho Simonato, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04941 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 10 de dezembro de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLEBER SANTOS NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Divorciado(a), vigilante, residente na Rua do Penta, nº 16, Inhanguetá, Vitória-ES e ANGELA RAULINO QUINTILIANO, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, Divorciada(o), zeladora, residente na Escadaria Sebastião de Souza Oliveira, nº 80, Romão, Vitória-ES. 17634 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 10 de dezembro de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO JESUS GOMES, natural de Nanuque-MG, com 61 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Aguas Formosas, 55, Nova Carapina II, Serra-ES e CLEUDILENE CASIMIRO MEDEIROS, natural de Braúnas-MG, com 49 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Aguas Formosas, 55, Nova Carapina II, Serra-ES. 11394 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 10 de dezembro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: JÚNIO SOARES LIMA, natural de ITABUNA-BA, com 24 anos de idade, Solteiro(a), assistente direitos humanos, residente na Avenida Brasilia nº 524, Morro da Lagoa, Vila Velha-ES e DEBORAH BOTELHO ROCHA, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Brasilia nº 524, Morro da Lagoa, Vila Velha-ES. 09188 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 10 de dezembro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSE AUGUSTO MACHADO DE MELO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 23 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Nossa Senhora Aparecida, N° 05, Nova Bethania, Viana-ES e RAYSSA CONCEIÇÃO DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Nossa Senhora Aparecida, N° 05, Nova Bethania, Viana-ES. 07505 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 10 de dezembro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala