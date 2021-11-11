Proclamas - 11/11/2021

Proclamas
_____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: WAGNER NUNES ROSA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 50 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Rua dos Pinheiros, nº 10, Vila Independência, Cariacica-ES e JULIANA NOVAIS SANTOS, natural de Mucurici-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), manicure, residente na Rua dos Pinheiros, nº 10, Vila Independência, Cariacica-ES. 28305 2.: FÁBIO CUSTODIO, natural de Domingos Martins-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Ayrton Senna, nº 890, Jardim Botânico, Cariacica-ES e CAMILA BEATRIZ SIMÕES, natural de São Paulo-SP, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Ayrton Senna, nº 890, Jardim Botânico, Cariacica-ES. 28331 3.: JOSÉ MARCOS TEIXEIRA, natural de Lavrinhas-SP, com 45 anos de idade, divorciado(a), técnico especializado em mecânica, residente na Rua NS Aparecida, S/n, Torre 03/1104, Resid. Mochuara Clube, Cariacica-ES e FERNANDA FIRME KRÖHLING, natural de Domingos Martins-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), analista de planejamento, residente na Rua NS Aparecida, S/n, Torre 03/1104, Resid. Mochuara Clube, Cariacica-ES. 28355 4.: VITOR XAVIER DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Olinda, nº 118, São Benedito, Cariacica-ES e NATIELE DE JESUS TAVARES, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Av. Amazonas, nº 703, Rosa da Penha, Cariacica-ES. 28356 5.: HENRIQUE DE OLIVEIRA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), engenheiro civil, residente na Rua Cariacica, nº 01, Bela Aurora, Cariacica-ES e THASSILA MARIA SABINO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Cariacica, nº 01, Bela Aurora, Cariacica-ES. 28359 6.: JOSIAS DA SILVA COITINHO, natural de Linhares-ES, com 63 anos de idade, viúvo(a), pedreiro, residente na Rua Ibiraçú, nº 18, Vista Linda, Cariacica-ES e SANDRA DE JESUS SANTOS, natural de Itacaré-BA, com 49 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Ibiraçú, nº 18, Vista Linda, Cariacica-ES. 28360 7.: CRISTIAN DE ARAÚJO MACEDO, natural de Salvador-BA, com 45 anos de idade, solteiro(a), fiscal de loja, residente na Rua Genésio Loureiro, nº 53, Expedito, Cariacica-ES e NEIDE MARTA LOPES RAMALHETE, natural de Cariacica-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Genésio Loureiro, nº 53, Expedito, Cariacica-ES. 28362 8.: CLAUDIONI INÁCIO, natural de Pancas-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), Carregador (armazém), residente na Travessa Pio XII, nº 52, Campo Grande, Cariacica-ES e ROSÂNGELA RANGEL DOS ANJOS, natural de Cariacica-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), Faxineiro, residente na Travessa Pio XII, nº 52, Campo Grande, Cariacica-ES. 28363 9.: AILTON STORCH, natural de Colatina-ES, com 69 anos de idade, divorciado(a), encanador industrial, residente na Qd Rio de Janeiro, S/n, Bl 18, Ap 102, Conj. Res. Cristo Rei, São Francisco, Cariacica-ES e SÔNIA MARIA DE SOUZA SERPA, natural de Manhuaçu-MG, com 56 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Qd Rio de Janeiro, S/n, Bl 18, Ap 102, Conj. Res. Cristo Rei, São Francisco, Cariacica-ES. 28364 10.: ANTONIO PEREIRA DE SOUZA, natural de Colatina-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Silva, nº 2, Vila Independência, Cariacica-ES e NEUZA GONÇALVES DA SILVA, natural de José Raydan-MG, com 54 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Silva, nº 02, Vila Independência, Cariacica-ES. 28365 11.: MARCIANO PEREIRA FILHO, natural de Nanuque-MG, com 59 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua Guarapari, nº 38, Bandeirantes, Cariacica-ES e DEUSINÉA DE SOUZA CHRISTO, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), diarista, residente na Rua Guarapari, nº 38, Bandeirantes, Cariacica-ES. 28366 12.: WERMESON OLIVEIRA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), operador de máquinas, residente na Rua Santa Rita, nº 42, Novo Brasil, Cariacica-ES e MIRYA CHRISTI RODRIGUES SANTOS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), operadora de caixa, residente na Rua Santa Rita, nº 42, Novo Brasil, Cariacica-ES. 28370 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 10 de novembro de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ RCPN e Tabelionato de Notas, Dist. da Sede, Munic. Sooretama, Comarca de Linhares ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENATO DE ASSIS BOBBIO, natural de Linhares-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Av. Miguel Alves, Nº436, Centro, Sooretama-ES e GRAZIELE MARIA DAMACENA, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Monsenhor Pedrinha, Nº308,Araçá, Linhares-ES. 04799 2.: WILLIAN RAMOS DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Bonfim, S/n, Centro, Sooretama-ES e NÁDIA BOMFIM DE FREITAS, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Bonfim, S/n, Centro, Sooretama-ES. 04800 3.: ROBERTO SILVA DOS SANTOS, natural de Maraú-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), Trabalhador rural, residente na Fazenda Danúbia,Córrego Rodrigues, Zona Rural, Sooretama-ES e ROSÂNGELA ALVES DOS SANTOS, natural de Ibirapitanga-BA, com 39 anos de idade, divorciado(a), Trabalhadora rural, residente na Fazenda Danúbia,Córrego Rodrigues, Zona Rural, Sooretama-ES. 04801 4.: CLERISTON ARAUJO SANTOS, natural de Pedro Alexandre-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Principal, S/n, Juncado, Sooretama-ES e ROSINÉIA SANTOS NASCIMENTO, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Principal, S/n, Juncado, Sooretama-ES. 04802 5.: ADÃO DA SILVA SANTOS, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Trabalhador rural, residente na Rua João Gabidelli, S/n, Centro, Sooretama-ES e TATIANE DE MELO NASCIMENTO, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Trabalhadora rural, residente na Rua João Gabidelli, S/n, Centro, Sooretama-ES. 04803 6.: JONAS CORRÊA FLORO, natural de Linhares-ES, com 63 anos de idade, viúvo(a), Montador, a mão, residente na Avenida Castro Alves, 1283, Interlagos, Linhares-ES e SUELY DE SOUZA SANTOS, natural de Linhares-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Pequi, Nº125, Centro, Sooretama-ES. 04804 7.: YOHAN CORRÊA CRUZ, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Projetada, S/n, Córrego Chumbado, Sooretama-ES e UICLÉCIA NASCIMENTO DE AZEVEDO, natural de Itamaraju-BA, com 20 anos de idade, solteiro(a), Professor universitário de estágio supervisionado, residente na Rua Projetada, S/n, Córrego Chumbado, Sooretama-ES. 04805 8.: RAÍ SUZANO RICARDO, natural de Itamaraju-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), operador de produção, residente na Rua João Trevezan, Nº489, Salvador, Sooretama-ES e JENNIFER SANTOS NASCIMENTO, natural de Nilópolis-RJ, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua João Trevezan, Nº489, Salvador, Sooretama-ES. 04806 9.: WENINTON FERNANDO DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Barbeiro, residente na Rua São Francisco, 744, Centro, Sooretama-ES e GLEIZIANE SANTOS MULULO, natural de Linhares-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), Trabalhador rural, residente na Rua Friane, 227, Córrego Alegre, Sooretama-ES. 04807 10.: JOSIANO SOUZA DOS SANTOS, natural de Caravelas-BA, com 39 anos de idade, solteiro(a), Trabalhador rural, residente na Barro Roxo, Zona Rural, Sooretama-ES e JOSENILDA JESUS DOS SANTOS, natural de Ituberá-BA, com 44 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Barro Roxo, Zona Rural, Sooretama-ES. 04808 11.: BRENO MATIAS DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), gerente de produção agrícola, residente na Rua Cajamirim, S/n, Centro, Sooretama-ES e EDIVÂNIA DE JESUS SANTOS, natural de Barra do Choça-BA, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Cajamirim, S/n, Centro, Sooretama-ES. 04809 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Sooretama-ES, 10 de novembro de 2021 ESMAEL NUNES LOUREIRO Tabelião _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: BENEDITO DA SILVA BARRETO, natural de São Mateus-ES, com 42 anos de idade, Divorciado(a), agente de entregas, residente na Rua Violeta, S/n°, Balneário de Carapebus, Serra-ES e JUSCELIA PINTO DOS SANTOS, natural de Guaratinga-BA, com 39 anos de idade, Solteira(o), encarregada de padaria, residente na Rua Violeta, S/n°, Balneário de Carapebus, Serra-ES. 32563 2.: JAILSON DE AMORIM, natural de São Gabriel-ES, com 59 anos de idade, Viúvo(a), vidraceiro, residente na Rua Cambucira, nº 12, Porto Canoa, Serra-ES e EDNÉIA DOS SANTOS TEIXEIRA, natural de Nanuque-MG, com 45 anos de idade, Divorciada(o), pedagoga, residente na Rua Cambucira, nº 12, Porto Canoa, Serra-ES. 32597 3.: ABDON ALVES BARBOSA, natural de Mulungu-PB, com 70 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Avenida Japão, nº 09, Cidade Continental - Setor Ásia, Serra-ES e TELMA SANTOS, natural de Encruzilhada-BA, com 48 anos de idade, divorciado(a), comerciária, residente na Avenida Japão, nº 09, Cidade Continental - Setor Ásia, Serra-ES. 32636 4.: MARINO ESPOSITO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), operador de produção, residente na Rua dos Pavões, nº 07, Eurico Salles, Serra-ES e MARIA CLAUDIA BAQUE BERTON, natural de São Paulo-SP, com 38 anos de idade, solteiro(a), gerente administrativa, residente na Rua dos Pavões, nº 07, Eurico Salles, Serra-ES. 32637 5.: RENAN PEREIRA DO AMARAL, natural de Apiacás-MT, com 30 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Augusto dos Anjos, nº 205, Chácara Parreiral, Serra-ES e BEATRIZ DOS SANTOS AMORIM, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Sem profissão remunerada, residente na Rua Augusto dos Anjos, nº 205, Chácara Parreiral, Serra-ES. 32638 6.: OTAVIO TAVARES FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Miguel Guimarães Filho, S/nº, Jardim Limoeiro, Serra-ES e THAIS SILVA DE MENEZES, natural de Itamaraju-BA, com 20 anos de idade, solteiro(a), nail designer, residente na Rua Miguel Guimarães Filho, S/nº, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 32639 7.: LUIZ FERNANDO COSTA SANTOS, natural de Alcobaça-BA, com 24 anos de idade, divorciado(a), operador de produção, residente na Rua Esperança, nº 17, Feu Rosa, Serra-ES e CLECIA GOMES DOS REIS, natural de Pancas-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Esperança, nº 17, Feu Rosa, Serra-ES. 32641 8.: SAULO CORREA MORAES, natural de Vitoria-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), tec. manutenção, residente na Rua Bajé, nº 119, Barcelona, Serra-ES e MAYARA ÁGATHA JESUINO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Bajé, nº 119, Barcelona, Serra-ES. 32642 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 10 de novembro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUILHERME DOS PASSOS SIQUEIRA VIANA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), logística, residente na Rua Nova Esperança, nº 10, Alice Coutinho, Cariacica-ES e BRUNA LORRANI ROCHA MOUSINHO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), babá, residente na Rua Antario Filho, 41, Alice Coutinho, Cariacica-ES. 14114 2.: KLEYTON BISSACO JARDIM, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), pintor automotivo, residente na Rua V, nº 98, Santa Luzia, Cariacica-ES e TAYS NARA BARBOSA DE LIMA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua V, nº 98, Santa Luzia, Cariacica-ES. 14115 3.: ÁLDRIN WILLIAM DA SILVA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), músico, residente na Rua Oitenta e Sete, S/nº, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e HEMILLY DOS SANTOS BRAGA, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), estagiária, residente na Rua Cento e Dois, nº 181, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 14116 4.: DANIEL LIBERATO MARQUES FILHO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Seis de Fevereiro, nº 13, Graúna, Cariacica-ES e INGRID VITÓRIA LUIZ ARRUDA, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Seis de Fevereiro, nº 13, Graúna, Cariacica-ES. 14117 5.: RIVELINO LAMBORGUINI RAMOS, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, Solteiro(a), conferente, residente na Rua Setenta, nº 16, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e LUCIENE BISPO DE JESUS, natural de Itamaraju-BA, com 49 anos de idade, Divorciada(o), cabeleireira, residente na Rua Setenta, nº 16, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 14118 6.: KAIO DANIEL PAIXÃO PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), barbeiro, residente na Rua da Vitória, nº S/n, Alice Coutinho, Cariacica-ES e SARA CORREIA DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua da Vitória, nº S/n, Alice Coutinho, Cariacica-ES. 14119 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 10 de novembro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: FLORISVALDO LANA FELIPE, natural de Itueta-MG, com 60 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Guaribú, S/n, Movelar, Linhares-ES e LESSANDRA BRAGA DE SOUZA, natural de Afonso-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Guaribú, S/n, Movelar, Linhares-ES. 11454 2.: ANDERSON SOARES, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), gesseiro, residente na Rua Presidente Arthur Bernardes, nº 48 QD337/13, Novo Horizonte, Linhares-ES e LAUDILENE SILVA DOS ANJOS, natural de Linhares-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), cabeleireira, residente na Rua Presidente Arthur Bernardes, nº 48 QD337/13, Novo Horizonte, Linhares-ES. 11455 3.: URIEL CRISPIM LOPES, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), operador, residente na Rua Presidente Afonso Pena, Nº 45 QD 326, Novo Horizonte, Linhares-ES e JANIELE BASTOS LIMA, natural de Linhares-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Paulino Dadalto, S/n, Santa Cruz, Linhares-ES. 11456 4.: BRYAN BANDEIRA DE SOUZA, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Autonomo, residente na Rua Atílio Lubiana, nº 3, Juparanã, Linhares-ES e LAIANE FERREIRA DA SILVA CORDEIRO, natural de Maceió-AL, com 17 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Atílio Lubiana, nº 3, Juparanã, Linhares-ES. 11457 5.: MARCOS DE OLIVEIRA ELIAS, natural de Linhares-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), lanterneiro, residente na Rua Bahia, N° 209, Aviso, Linhares-ES e ROSANA SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Bahia, N° 209, Aviso, Linhares-ES. 11458 6.: ELIOMAR OLIVEIRA SANTOS, natural de Canavieiras-BA, com 39 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Avenida Londrina, S/n, Canivete, Linhares-ES e GABRIELA BRAGA ARAUJO, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Londrina, S/n, Canivete, Linhares-ES. 11459 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 10 de novembro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENAN FAVARES MATOS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Nestor Ribeiro, 7, Novo Parque, Cachoeiro de Itapemirim-ES e GABRIELA FERNANDES PEREIRA TERTULIANO, natural de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), operadora de conversão, residente na Rua Nestor Ribeiro, 7, Novo Parque, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04897 2.: CLEZIO COSTA CARVALHO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua José Paulino Cipriano, nº 6, Nossa Senhora Aparecida, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ADANGELA FERREIRA MARTINS, natural de Serra-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua José Paulino Cipriano, nº 6, Nossa Senhora Aparecida, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04904 3.: MARLON DA SILVA COSTA, natural de Alegre-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), serralheiro, residente na Rua José Rosa Machado, nº 264, Nossa Senhora de Fátima, Cachoeiro de Itapemirim-ES e KARINA SOUZA NASCIMENTO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de educação infantil, residente na Rua José Rosa Machado, nº 264, Nossa Senhora de Fátima, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04906 4.: JEAN TOSTA VEREDIANO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Vergílio Rosa Vieira, nº 20, Basiléia, Cachoeiro de Itapemirim-ES e JOCIELY MARAGA DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Vergílio Rosa Vieira, nº 20, Basiléia, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04908 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 10 de novembro de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: CAIQUE BARBOSA DA FONSECA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), assistente de atendimento bancário, residente na Rua José Pinto Vieira, nº 165, Apartamento 701, Edificio Belleville,Praia de Itapoã, Vila Velha-ES e CAROLINA DOS SANTOS PELA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Diógenes Malacarne, S/N, Apartamento 402, Edificio Villena , Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19432 2.: MAX DA SILVA CAXOEIRO, natural de Governador Valadares-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), motorista cerreteiro, residente na Rua Cláudio Manoel da Costa, nº 750, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES e THAIS DOS SANTOS OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Cláudio Manoel da Costa, nº 750, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES. 19433 3.: GABRIEL ARAUJO DA COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), portuário, residente na Rua da Ameixeira, nº 17, Apartamento 206, Edifício Marluz, Itapua, Vila Velha-ES e SHAYLA DOS SANTOS LIMA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua da Ameixeira, nº 17, Apartamento 206, Edifício Marluz, Itapua, Vila Velha-ES. 19434 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 10 de novembro de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIERES DE ASSIS MACHADO, natural de Castelo-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Av. Governador Lacerda de Aguiar, nº 45, Centro, Conceição do Castelo-ES e ELIZANGELA DE ABREU SANTÓRIO, natural de São Gonçalo-RJ, com 42 anos de idade, solteiro(a), Recepcionista, residente na Av. Governador Lacerda de Aguiar, nº 45, Centro, Conceição do Castelo-ES. 00620 2.: VANDERLEI GUIMARÃES, natural de São Domingos do Norte-ES, com 51 anos de idade, viúvo(a), Lavrador, residente na Localidade de Barro Branco, Zona Rural, Conceição do Castelo-ES e MARIA IDUINA DOS SANTOS, natural de Afonso Cláudio-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), Lavradora, residente na Localidade de Barro Branco, Zona Rural, Conceição do Castelo-ES. 00621 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 10 de novembro de 2021 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL BERNADO FERREIRA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), motorista de aplicativo, residente na Rua Genserico Encarnação, nº 50, Ed. Tebas Apto 506, Mata da Praia, Vitória-ES e ANA JÚLIA MANSCKY SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Genserico Encarnação, nº 50, Ed. Tebas Apto 506, Mata da Praia, Vitória-ES. 24994 2.: ADENILSON BARBOSA DO NASCIMENTO, natural de Nanuque-MG, com 45 anos de idade, solteiro(a), garçom, residente na Rua Afonso dos Santos, Boa Vista, Vitória-ES e MARIA LUZIA SILVA VICENTE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), cozinheira, residente na Rua Afonso dos Santos, Boa Vista, Vitória-ES. 24996 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 10 de novembro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABIANO LOPES DE AMORIM, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Rua Beatriz Francisco Batista, nº 78, Resistência, Vitória-ES e GLAUCIA MIRANDA DA SILVA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), cuidadora, residente na Rua Beatriz Francisco Batista, nº 78, Resistência, Vitória-ES. 17600 2.: MARCOS VINICIOS SANTIAGO DE SÃO JOSÉ SILVA, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de eletricista, residente na Rua Soldado Manoel Furtado, nº 272, Santo Antônio, Vitória-ES e REBECA OLIVEIRA DA SILVA VILA REAL, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Soldado Manoel Furtado, nº 272, Santo Antônio, Vitória-ES. 17601 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 10 de novembro de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do 3º Distrito de Itapecoá Faço saber que pretender casar-se: 1.: NATAL CARDOZO DIAS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 39 anos de idade, viúvo(a), operador de ponte, residente na Ilha Grande, Itapecoá,, Itapemirim-ES e GERUZIA BARBOZA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), agente comunitária de saúde, residente na Ilha Grande, Itapecoá, Itapemirim-ES. 01213 2.: VENUTIANO JOAQUIM DO NASCIMENTO FILHO, natural de São Mateus-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), mestre de obras, residente na São José do Frade, Itapecoá,, Itapemirim-ES e MARIA APARECIDA PINTO PEREIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na São José do Frade, Itapecoá, Itapemirim-ES. 01214 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 10 de novembro de 2021 Natália Bastos Bechepeche Antar Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: PATRICK PEREIRA PÊGO, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Av Jambo, S/n, Cidade Pomar, Serra-ES e JORDANIA DA SILVA CHAVES, natural de Conceição do Araguaia-PA, com 34 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Av Jambo, S/n, Cidade Pomar, Serra-ES. 11320 2.: ANTÔNIO JOÃO DA SILVA, natural de Baixo Guandú-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), comprador, residente na Rua das Acácias, 227, Cascata, Serra-ES e VALDIRENE QUIRINO FRAGA, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua dos Estudantes, 502, Santo Antonio, Serra-ES. 11325 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 10 de novembro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: VALDEMAR ANTONIO BINOTTE, natural de Vitória-ES, com 63 anos de idade, Divorciado(a), aposentado, residente na Rua Allan Kardec, nº 207, Bonfim, Vitória-ES e MADALENA DE ALMEIDA MEIRELES BEZERRA, natural de Domingos Martins-ES, com 54 anos de idade, Viúva(o), diarista, residente na Rua Allan Kardec, nº 207, Bonfim, Vitória-ES. 25139 2.: ALINE MEDEIROS DE ANDRADE, natural de Natal-RN, com 36 anos de idade, solteiro(a), industriária, residente na Rua Moacir Avidos, nº 592/702, Praia do Canto, Vitória-ES e MELINA DA SILVA PONCHIO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 36 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Moacir Avidos, nº 592/702, Praia do Canto, Vitória-ES. 25142 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 10 de novembro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: WELITON DE ALMEIDA PAULINO, natural de Afonso Claúdio-ES, com 37 anos de idade, Solteiro(a), açogueiro, residente na Avenida Doutor Tancredo Neves, nº 90, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e VALESKA NEVES COUTINHO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Doutor Tancredo Neves, nº 90, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 09139 2.: DANIEL SIDNEY AMBROSIO CHAVES, natural de Juiz de Fora-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), industrial, residente na Avenida Espírito Santo, nº 465, Riviera da Barra, Vila Velha-ES e FLÁVIA NUNES THOMAZI, natural de Vitoria-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), jornalista, residente na Avenida Espírito Santo, nº 465, Riviera da Barra, Vila Velha-ES. 09140 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 10 de novembro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Notas de Divino de São Lourenço Faço saber que pretender casar-se: 1.: CONRADO FIDELIS BORGES, natural de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, com 25 anos de idade, solteiro(a), cirurgião dentista, residente na Rua Otavio Gomes de Aguiar, N°113, Fundos, Centro, Divino de São Lourenço-ES e MIRIAN CAROLINE LUCIANO, natural de Guaçuí-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na LTM Santa Cruz, s/n Centro, Divino de São Lourenço-ES. 00338 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Divino de São Lourenco-ES, 10 de novembro de 2021 RENIERY DE OLIVEIRA RIBEIRO Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE GUARAPARI DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSIMAR MARQUES DOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), promotor de vendas, residente na Rua Espírito Santo, nº 124, Praia do Riacho, Guarapari-ES e PATRICIA BAYERL DA SILVA, natural de Anchieta-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Espírito Santo, nº 124, Praia do Riacho, Guarapari-ES. 12572 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 10 de novembro de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Tabeliã e Oficial Interina _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOCIMAR LITTIG CARVALHO, natural de Domingos Martins-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Rodrigues Neto, nº 34, Universal, Viana-ES e JAQUELINE DE ATHAYDES PINTO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Rodrigues Neto, nº 34, Universal, Viana-ES. 07475 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 10 de novembro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE ALTO CALDEIRAO Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUSTAVO GERVAZIO ANGELO, natural de Mimoso do Sul-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na LTM Amparo, S/n, Centro, Mimoso do Sul-ES e LARISSA SCHULZ, natural de Santa Teresa-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Alto Caldeirão, Santa Teresa-ES. 25773 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Santa Teresa-ES, 10 de novembro de 2021 Diniz Cypreste de Azevedo CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: VERINO JOSÉ OLIVEIRA MARTINUZO, natural de Afonso Cláudio-ES, com 24 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado no lugar denominado São Jorge do Oliveira, zona rural, Brejetuba-ES e ANDRIELLI FERREIRA KAIQUE, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 27 anos de idade, divorciada, lavradeira, residente e domiciliada no lugar denominado São Jorge do Oliveira, zona rural, Brejetuba-ES- 001045. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 10 de novembro de 2021. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã