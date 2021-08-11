Publicidade Legal

Proclamas - 11/08/2021

11 ago 2021 às 01:00

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 01:00

Arquivos & Anexos

11-08-21 - PROCLAMAS.pdf

Tamanho do arquivo: 103kb
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO VIANNA CAMPAGNARO, natural de Jundiaí-SP, com 41 anos de idade, solteiro(a), Servidor Público Municipal, residente na Rua Monte Sião, nº 184, Lt 194, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e EMANUELA PAZINI FERNANDES, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Professora, residente na Rua Monte Sião, nº 184, Lt 194, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 31948 2.: AILTON CARDOSO DOS SANTOS, natural de São João de Meriti-RJ, com 49 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Avenida Copacabana, S/ Nº, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e VANESSA DEGASPERI FRANÇA, natural de Itarana-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Avenida Copacabana, S/ Nº, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 31949 3.: FILIPE ALVES OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Leonel Luiz Antônio, nº 24, José de Anchieta II, Serra-ES e ALINE FERREIRA DE CERQUEIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Assistente de vendas, residente na Rua Linhares, nº 12 , Jardim Tropical, Serra-ES. 31950 4.: ALEXANDRO DE SOUZA ALVES, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), teólogo, residente na Rua Recife, nº 441, Condomínio Parque Vila Florata, Bl 04, Apt 303, Jardim Limoeiro, Serra-ES e FRANCIELE DA COSTA STINGUEL, natural de Aracruz-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), pedagoga, residente na Rua Itaipu, N° 263, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 31951 5.: GABRIEL ALEX DOS SANTOS MOTTA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), mecanico industrial, residente na Avenida Copacabana, N° 708, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e ANANDA ELAIDE DA CUNHA FEU, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Copacabana, N° 708, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 31957 6.: ALMERINDO FERREIRA DE JESUS, natural de Caravelas-BA, com 41 anos de idade, solteiro(a), Pedreiro, residente na Rua Turmalina, S/nº, José de Anchieta, Serra-ES e SARA BATISTA DA PENHA, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), cuidadora de idosos, residente na Rua Turmalina, S/nº, José de Anchieta, Serra-ES. 31959 7.: SANDERSON ROSA FAGUNDES, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), técnico de automação industrial, residente na Avenida Vitoria, N° 205, Central Carapina, Serra-ES e DAIANY MATOS ANDRADE, natural de Aracaju-SE, com 26 anos de idade, solteiro(a), fonaudióloga, residente na Avenida Coronel Manoel Nunes, 2931, Apt. 203, Bl 2, Cond Re- Jardim Tropical, Jardim Tropical, Serra-ES. 31960 8.: FABIO GATTI KILL, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), retificador, residente na Rua Minas Gerais, nº 41, José de Anchieta III, Serra-ES e JULIANA FELICIANO INOCH, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), gerente administrativa, residente na Rua Minas Gerais, nº 41, José de Anchieta III, Serra-ES. 31967 9.: JOÃO VICTOR BAPTISTA BEZERRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), assistente técnico, residente na Av. Desembargador Antonio José Miguel Feu Rosa, nº 647, Praia da Baleia, Serra-ES e JHENIFER ALVARENGA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), assistente social, residente na Av. Desembargador Antonio José Miguel Feu Rosa, nº 647, Praia da Baleia, Serra-ES. 31968 10.: CRISTIANO JOSE DA SILVA, natural de São Paulo-SP, com 41 anos de idade, solteiro(a), metalurgico, residente na Rua Esmeralda, nº 171, Residencial Vista do Mestre, Serra-ES e IDALINA PINTO MARCULANO, natural de Guarapari-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Esmeralda, 171, Residencial Vista do Mestre, Serra-ES. 31970 11.: FABRICÍO RIBEIRO DA CRUZ, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, Divorciado(a), encarregado, residente na Rua Piaui, N° 273, São Geraldo, Serra-ES e ROSÉLIA JESUS DO ESPÍRITO SANTO, natural de Itabuna-BA, com 37 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Piaui, N° 273, São Geraldo, Serra-ES. 31971 12.: PAULO ROBERTO OLIVEIRA DE SOUZA, natural de Itamaraju-BA, com 42 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Olinda, S/n, Alterosas, Serra-ES e VILMA NOBRE DA SILVA, natural de Itamaraju-BA, com 42 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Olinda, S/n, Alterosas, Serra-ES. 31972 13.: FILIPE SALLES, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), coordenador de transporte, residente na Rua Pedreiras, nº 98, Barcelona, Serra-ES e RAYANI DOS SANTOS SILVA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua Pedreiras, nº 98, Barcelona, Serra-ES. 31975 14.: JHONATAN GONÇALVES SANTOS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Cristóvão Colombo, nº 157, São Diogo, Serra-ES e CRISTINA ALVES FARDIN, natural de Itarana-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Cristóvão Colombo, nº 157, São Diogo, Serra-ES. 31980 15.: PAULO HENRIQUE FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Três, nº 28, Carapina Grande, Serra-ES e JULIA DE ASSIS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), controladora de acessos, residente na Rua Três, nº 28, Carapina Grande, Serra-ES. 31982 16.: SAMUEL SOUSA MARQUES, natural de Caratinga-MG, com 37 anos de idade, divorciado(a), militar, residente na Rua José Barbosa da Silva, nº 156, Guaraciaba, Serra-ES e FRANCELLY BADA ZANETTI, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), Enfermeira, residente na Rua José Barbosa da Silva, nº 156, Guaraciaba, Serra-ES. 31985 17.: CELIO RODRIGUES VIANA, natural de Aimorés-MG, com 48 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Rua Praga, S/nº, Parque Residencial Tubarão, Serra-ES e NILMA REIS PINTO, natural de Aimorés-MG, com 42 anos de idade, divorciado(a), gerente de vendas, residente na Rua Praga, S/nº, Parque Residencial Tubarão, Serra-ES. 31994 18.: GILBERTO PEREIRA DA SILVA, natural de Serra-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), assistente de escritório, residente na Rua Cristóvão Colombo, nº 90, São Diogo II, Serra-ES e LUZIA VANESSA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua Cristóvão Colombo, nº 90, São Diogo II, Serra-ES. 31995 19.: EDCARLOS SEIBERT, natural de Santa Teresa-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Peroba, Lote 16, S/n, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e THERESA CRISTINA BRANDENBURG BARBOSA, natural de Serra-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Peroba, Lote 16, S/n, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 32001 20.: LUIZ FERNANDO ROSSINI, natural de São José do Rio Preto-SP, com 58 anos de idade, divorciado(a), construtor, residente na Rua Paineira, nº 13, Boulevard Lagoa, Serra-ES e MARIA APARECIDA DE CARVALHO MAIRINCK, natural de Lajinha-MG, com 47 anos de idade, divorciado(a), comerciária, residente na Rua Paineira, nº 13, Boulevard Lagoa, Serra-ES. 32002 21.: VICTOR HENRIQUE NASCIMENTO FIRMES, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), supervisor de produção, residente na Rua Carlos Antonio Daniel Tosta, nº 32, Jardim Tropical, Serra-ES e DANIELA HELMER SILVA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Carlos Antonio Daniel Tosta, nº 32, Jardim Tropical, Serra-ES. 32003 22.: VINÍCIUS DE SOUZA GUIMARÃES, natural de Duque de Caxias-RJ, com 33 anos de idade, solteiro(a), comprador, residente na Rua Euclides da Cunha, nº 475, Jardim Limoeiro, Serra-ES e CAMILA BRITO OLIVA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Euclides da Cunha, nº 475, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 32004 23.: HEITOR BROETTO MARIN, natural de Aracruz-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), engenheiro florestal, residente na Rua Gleba, nº 11, Valparaíso, Serra-ES e TAMIRES MONTHAY NATALI, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Gleba, nº 11, Valparaíso, Serra-ES. 32005 24.: ISRAEL GONÇALVES SIMÃO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), controle de qualidade, residente na Rua Cambacica, nº 07, Novo Horizonte, Serra-ES e LORENA LOMBARDI LÚCIO, natural de João Neiva-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), analista de marketing, residente na Rua Cambacica, nº 07, Novo Horizonte, Serra-ES. 32006 25.: FRANKLIN ALVES SANTOS, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Paraíso, nº 210, Jardim Tropical, Serra-ES e KARINE SILVA BARRETO LOPES, natural de São Gonçalo-RJ, com 35 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Paraíso, nº 210, Jardim Tropical, Serra-ES. 32007 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 10 de agosto de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: JHONATAN DA SILVA ROSA, natural de Resplendor-MG, com 23 anos de idade, divorciado(a), Mecânico, residente na Avenida Yraci da Silva, nº 161, Jardim Botânico, Cariacica-ES e LETÍCIA CARDOSO DE JESUS, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Yraci da Silva, nº 161, Jardim Botânico, Cariacica-ES. 27997 2.: JOCIMAR ALVES BARBOSA, natural de Jucuruçu-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Joaquim de Araujo Torres, nº 45, Santa Bárbara, Cariacica-ES e CRISTIANE DA PENHA SOUZA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), cabelereira, residente na Rua Joaquim de Araujo Torres, nº 45, Santa Bárbara, Cariacica-ES. 28015 3.: LUCAS ALVES DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), desenvolvedor SQL, residente na Rua Muqui, nº 09, Ed. Verdim, Apto 201, Vila Capixaba, Cariacica-ES e BARBARA CAROLINY DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua Muqui, nº 09, Apto 201, Vila Capixaba, Cariacica-ES. 28035 4.: DEYLISON GABRIEL MARINHO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Vendedor, residente na Rua dos Pintores, nº 158, Operário, Cariacica-ES e KIMBERLY NUNES GERMANO, natural de Cariacica-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Recepcionista, residente na Rua dos Pintores, nº 158, Operário, Cariacica-ES. 28048 5.: BRAYTNER MARCELOS BINDA, natural de Cariacica-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), técnico de equipamentos, residente na Rua Monte Castelo, S/n, Ap 603, Vera Cruz, Cariacica-ES e ANA LUCIA BATISTA SILVA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), supervisora de vendas, residente na Rua Guimarães Rosa, nº 35, Aribiri, Vila Velha-ES. 28049 6.: KLEBER CRISTIANO SOARES MOREIRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Alfredo Chaves, nº 69, Valparaíso, Cariacica-ES e MARIA KAROLINE DAS GRAÇAS AMANCIO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Chile, nº 202, Vista Mar, Cariacica-ES. 28050 7.: KRISTOPHER LOYOLA DE NASCIMENTO, natural de Cariacica-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), assistente de logística, residente na Rua São Paulo dos Apostolos, S/n, Ap 503, Bloco 16, Tucum, Cariacica-ES e LUÍZA KISTER LUCAS, natural de Cariacica-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), assistente de comércio exterior, residente na Rua Crisólito, nº 05, São Geraldo, Cariacica-ES. 28054 8.: MERIVALDO SETE DE SOUZA, natural de Prado-BA, com 46 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Matilde Vieira, nº 83, Vila Isabel, Cariacica-ES e MARIA DE JESUS DOS REIS, natural de Itamaraju-BA, com 42 anos de idade, solteiro(a), cuidadora, residente na Rua Matilde Vieira, nº 83, Vila Isabel, Cariacica-ES. 28055 9.: LUCIO FLÁVIO REZENDE DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), Vigilante, residente na Beco São João, 14, Vila Bethania, Viana-ES e LUANA CASSUNDÉ COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), Professora, residente na Rua Castelo Branco, nº 25, Rosa da Penha, Cariacica-ES. 28057 10.: LUAN BARBOSA OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Beco Tereza Tironi Martins, S/nº, Itanguá, Cariacica-ES e JESSICA REIS DE ANDRADE, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua São Pedro, nº 109, Dom Bosco, Cariacica-ES. 28063 11.: GUSTAVO DE AGUIAR RODRIGUES, natural de Manhuaçu-MG, com 41 anos de idade, solteiro(a), serralheiro, residente na Rua Antenor Caldas, S/n, Santa Barbara, Cariacica-ES e MÁRCIA DE JESUS RODRIGUES, natural de Nova Venécia-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Antenor Caldas, S/nº, Santa Bárbara,, Cariacica-ES. 28064 12.: ENISON BERNARDES DA SILVA, natural de Itamaraju-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Santa Tereza, 377 Casa 2, Vila Capixaba, Cariacica-ES e FERNANDA SABRYNA DE JESUS ALVES, natural de Salgueiro-PE, com 24 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Santa Tereza, 377 Casa 2 , Vila Capixaba, Cariacica-ES. 28065 13.: WILLIAN GONÇALVES DE OLIVEIRA, natural de Resplendor-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), embalador, residente na Rua Anchieta, nº 03, Vista Linda, Cariacica-ES e PRISCILA ALVES DA SILVA, natural de Resplendor-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Antonio Fontes Tavares, 126, Centro, Resplendor-MG. 28071 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 10 de agosto de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLOVES PEREIRA DOS SANTOS, natural de São José do Divino-MG, com 49 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Rua Gardenia, 02, Serra Dourada II, Serra-ES e NEIDE OTAVIO ESMERINDA SOUZA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de secretaria escolar, residente na Rua Gardenia, 72, Serra Dourada II, Serra-ES. 11093 2.: JOÃO ANTONIO ANERTI, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), operador, residente na Rua Rio Paracatu, nº 15, Eldorado, Serra-ES e LARISSA DE SANTANA DE CARVALHO, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua João Fernandes Vieira, nº 33, Novo Porto Canoa, Serra-ES. 11102 3.: ADRIANO SOARES DAS NEVES, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, Solteiro(a), vigilante, residente na Rua 23 de Maio, nº 59, Campinho da Serra II, Serra-ES e GEUZA RODRIGUES DE MOURA, natural de Divino das Laranjeiras-MG, com 49 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua 23 de Maio, nº 59, Campinho da Serra II, Serra-ES. 11108 4.: SINVAL PEREIRA DE SOUZA, natural de Aracruz-ES, com 67 anos de idade, Viúvo(a), carpinteiro, residente na Rua Bicuíba, nº 97, Centro da Serra, Serra-ES e EDINAIR DE JESÚS, natural de Itamaraju-BA, com 50 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Bicuíba, nº 97, Centro da Serra, Serra-ES. 11111 5.: LINDQUER LEMOS DE SOUSA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Luiz D'isep I, nº 471, Vista da Serra I, Serra-ES e LIDIANE NEIVA SOUZA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Luiz D'isep I, nº 471, Vista da Serra I, Serra-ES. 11113 6.: GERLES FERNANDES DE SOUZA, natural de Linhares-ES, com 42 anos de idade, Solteiro(a), ajudante geral, residente na Rua Osório Duque Estrada, nº 384, Belvedere, Serra-ES e VILMA DE SOUZA MATOS, natural de Serra-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua Osório Duque Estrada, nº 384, Belvedere, Serra-ES. 11114 7.: IVAN LUIZ FARIA RAMALHO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Itaúbarana, nº 04, Centro da Serra, Serra-ES e GABRIELA COSTA DE REZENDE, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, divorciado(a), advogada, residente na Rua Azaléia, nº 28, Centro da Serra, Serra-ES. 11115 8.: BRUNO ELTON PAIXÃO PORTO, natural de Caravelas-BA, com 37 anos de idade, Solteiro(a), pintor automotivo, residente na Rua Minas Gerais, 308, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES e DELCIMARA SOUZA BRENNER, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Solteira(o), vendedora autônoma, residente na Rua Minas Gerais, 308, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES. 11122 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 10 de agosto de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ FERNANDO SILVA PORTÍLIO, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 20 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Avenida Presidente Kenedy, nº 263, Barramares, Vila Velha-ES e STÉPHANIE LUZ SANTOS, natural de Una-BA, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na AvenidaAvenida Presidente Kenedy, nº 263, Barramares, Vila Velha-ES. 08965 2.: ÉRICK LORRAN CARREIRO DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), ajudante, residente na Rua do Mamãe, nº 563, Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e CAMILA DA SILVA MAXIMO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 29 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na Rua do Mamão, nº 563, Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08966 3.: GIDEVALDO NARCISO DO NASCIMENTO, natural de UNA-BA, com 42 anos de idade, Solteiro(a), Sem profissão remunerada, residente na AV FRANÇA S/N, JABAETÉ, Vila Velha-ES e MARILZA DA SILVA, natural de Mutum-MG, com 51 anos de idade, Divorciada(o), Sem profissão remunerada, residente na AV FRANÇA S/N, JABAETÉ, Vila Velha-ES. 08967 4.: TATIANE ELMER TEIXEIRA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, Solteiro(a), autônoma, residente na Rua Santa Catarina, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e JEFERSON GOMES DOS SANTOS DE JESUS, natural de Uruçuca-BA, com 30 anos de idade, Solteira(o), Técnico em segurança do trabalho, residente na Rua Santa Catarina, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08968 5.: JOSEMAR SENA DOS SANTOS, natural de Maraú-BA, com 29 anos de idade, Solteiro(a), Borracheiro, residente na Rua Waldomiro Martins Ferreira, nº 17, Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e TATIANA BENEVITZ, natural de Santa Maria de Jetibá-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), Sem profissão remunerada, residente na Rua Waldomiro Martins Ferreira, nº 17, Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08969 6.: CLAUDIO JUNGER DUARTE, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rua Sabiá, nº 31, Santa Paula II, Vila Velha-ES e CAMILA XIBLE BELLA ROSA DUARTE, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), médica, residente na Rua Sabiá, nº 31, Barra do Jucu, Vila Velha-ES. 08973 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 10 de agosto de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO JORGE COUTINHO QUEIROZ, natural de Cariacica-ES, com 60 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Rua Antônio Rosetti, nº 21, Santana, Cariacica-ES e CATARINA DIAS, natural de Colatina-ES, com 58 anos de idade, Divorciada(o), doméstica, residente na Rua Antônio Rosetti, nº 21, Santana, Cariacica-ES. 13855 2.: MAXSUEL DA SILVA PANTALEÃO, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), lavador automotivo, residente na Rua Virginia Figueiredo Santos, nº 44, Itacibá, Cariacica-ES e ANDRESSA DOS SANTOS PEREIRA, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), babá, residente na Rua Virginia Figueiredo Santos, nº 44, Itacibá, Cariacica-ES. 13857 3.: MARCOS JOSÉ DA SILVA, natural de Mutum-MG, com 22 anos de idade, Solteiro(a), eletricista, residente na Rua Belo Horizonte, nº 73, Nova Valverde, Cariacica-ES e VITÓRIA CRISTINA CEZÁRIO DA COSTA, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), babá, residente na Rua Belo Horizonte, nº 73, Nova Valverde, Cariacica-ES. 13858 4.: DENIS FERREIRA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Divorciado(a), pintor, residente na Alameda da Frincasa, nº 18, Itacibá, Cariacica-ES e KEFREEN FRANÇA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), artesã, residente na Alameda da Frincasa, nº 18, Itacibá, Cariacica-ES. 13860 5.: CLAUDINEY MENDES DE ABREU, natural de Engenheiro Caldas-MG, com 36 anos de idade, Divorciado(a), Ajudante de carga e descarga, residente na Rua Itabira, nº 14, Retiro Saudoso, Cariacica-ES e NISLENE NUNES DE SOUZA, natural de Irecê-BA, com 43 anos de idade, Solteira(o), cabeleireira, residente na Rua Itabira, nº 14, Retiro Saudoso, Cariacica-ES. 13862 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 10 de agosto de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: PEDRO HENRIK TAVARES CORREIA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Ciro Vieira da Cunha, nº 461, Jabour, Vitória-ES e BEATRIZ GONÇALVES FARIAS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Professora Suzette Cuendet, nº 68, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24729 2.: BOHALLE DIAS TARABAY, natural de Belo Horizonte-MG, com 37 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Três, Chácara Cotia, Contagem-MG e FERNANDA DIAS CARNEIRO SOARES, natural de Alegre-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua José Neves Cypreste, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24731 3.: KHAYO VICTOR COSTA DE ALMEIDA ROCHA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), projetista, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, Jardim Camburi, Vitória-ES e KAROLINE SANTANA SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24732 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 10 de agosto de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: FELIPE FELICIO PINTO DE ASSIS, natural de Fortaleza-CE, com 27 anos de idade, solteiro(a), tecnico de segurança do trabalho, residente na Rua Pancas, s/nº , Marcílio de Noronha, Viana-ES e ERIMA KELLY GONÇALVES DA SILVA, natural de Carangola-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), biologa, residente na Rua Pancas, s/nº , Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07374 2.: SILVINEI DE FREITAS SILVEIRA, natural de Iúna-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), gerente de compras, residente na Rua dos Alpes, nº 33, Nova Bethânia, Viana-ES e NÁDIMA BRASILINA BOREL, natural de Ibatiba-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua dos Alpes, nº 33, Nova Bethânia, Viana-ES. 07375 3.: FELIPPE SANTIAGO CAVATTI, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Desossador, residente na Estrada Pedra Mulata, S/n°, Boa Esperança, Viana-ES e DANIELY DE AGUIAR NEVES, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Estrada Pedra Mulata, S/n°, Boa Esperança, Viana-ES. 07376 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 10 de agosto de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: DION MAIKI MUNIS COSTA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), laboratorista de construção civil, residente na Rua do Penta, S/nº, Inhangueta, Vitória-ES e GEISIELE DE SOUZA GRAÇA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua do Penta, S/nº, Inhangueta, Vitória-ES. 17479 2.: DEIVISON OLIVEIRA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), técnico instalador, residente na Rua Pedro Bandeira, nº 9, Nova Palestina, Vitória-ES e DANDARA DE SOUZA BORGES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Pedro Bandeira, nº 9, Nova Palestina, Vitória-ES. 17483 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 10 de agosto de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: WANDERSON ALBERTO RAYMUNDO LUCARELLI, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Araribóia, nº 424, Centro, Vila Velha-ES e LARISSA FIORIO NUNES, natural de Vitoria-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, N°3550, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 18912 2.: PABLO BROCCO TÁPIAS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Alameda Erothildes Penna Medina, Ed. Medina, nº 3, Praia da Costa, Vila Velha-ES e LISSA GIUBERTI ROSA, natural de Colatina-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Alameda Erothildes Penna Medina, nº 03, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19094 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 10 de agosto de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ GONZAGA CUNHA, natural de Muniz Freire-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Izaltina Schimidt, nº 15, Alvorada, Vila Velha-ES e ALESSANDRA GONÇALVES MIRANDA ZECCHINI, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), diarista, residente na Rua Izaltina Schimidt, nº 15, Alvorada, Vila Velha-ES. 06159 2.: GABRIEL REZENDE MARÇAL DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de prótese dentária, residente na Rua Desembargador Ernesto Guimarães, nº 08 , Santa Rita, Vila Velha-ES e AMANDA MOTTA MASSUCATTI, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 18 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua: Desembargador Ernesto Guimarães, nº 08 , Santa Rita, Vila Velha-ES. 06160 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 10 de agosto de 2021 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: FELIPE FERNANDES MOÇA MATOS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Avenida Rio Branco, nº 1420, Praia do Canto, Vitória-ES e CECÍLIA ANTUNES EFFGEN, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Avenida Desembargador Santos Neves, nº 451 , Praia do Canto, Vitória-ES. 24933 2.: MARCELO DOS SANTOS ZASTAWNY, natural de Tupanciretã-RS, com 35 anos de idade, divorciado(a), engenheiro eletricista, residente na Rua Carlos Cariello, nº 250, Jardim Camburi, Vitória-ES e FERNANDA DE MEDEIROS VILLAÇA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Carlos Cariello, nº 250, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24934 3.: PAULO DE OLIVEIRA MACHADO, natural de São Paulo-SP, com quarenta e um (41) anos de idade, estado civil divorciado, profissão administrador de empresas, residente na Avenida Saturnino de Brito, Nº595/101 , Praia do Canto, Vitória-ES e TICYANA CHIEPPE MOURA MOTTA, natural de Vitória-ES, com quarenta e dois (42) anos de idade, estado civil solteira, profissão empresária, residente na Avenida Saturnino de Brito, nº 595, Aptº 101, Praia do Canto, Vitória-ES. 24927 (Republicado por incorreção) Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 10 de agosto de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO SANTANA MENDONÇA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Cajamar, nº 369, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e JULIA BAAR CASSIANO, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Cajamar, nº 369, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES. 232729207 2.: EWERTON ANDRÉ FONSECA, natural de São Paulo-SP, com 30 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Avenida Amazonas, nº 501, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e SAMANTA MOURÃO PINTO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), conselheira tutelar, residente na Avenida Amazonas, Nº501, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES. 232729208 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 10 de agosto de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADILSON FELIPE JACINTO, natural de Rio Piracicaba-MG, com 38 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de entrega, residente na Rua Vespertina, nº 75, Bairro Alecrim, Vila Velha-ES e DENISE DO VALE VIANA, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), cuidadora de idosos, residente na Rua Operária, nº 461, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04293 2.: AUGUSTO EMYGDIO ROEPKE DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), escrevente autorizado, residente na Avenida Jerônimo Monteiro, nº 5395, Bairro Paul, Vila Velha-ES e LÍVIA TRISTÃO MACHADO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), profissional de educação física, residente na Avenida Jerônimo Monteiro, nº 5395, Bairro Paul, Vila Velha-ES. 04294 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 10 de agosto de 2021 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABIO CLEBISON FRANÇA ROSA, natural de Muqui-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Adelino Dellabela, 68, Monte Cristo, Cachoeiro de Itapemirim-ES e PATRICIA MENDES DA COSTA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Adonis Costa, Nº79 , Bom Pastor, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04772 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 10 de agosto de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: VAGNER BOLSONI, natural de Rio Bananal-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Avenida Presidente Rodrigues Alves, S/n, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES e EDICLÉIA REIS CRUZ, natural de Itapetinga-BA, com 40 anos de idade, divorciado(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Cidade de Fortaleza, Nº 3, Itaputera, Aracruz-ES. 11170 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 10 de agosto de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Registro Civil e Tabelionato de Notas de Burarama Faço saber que pretender casar-se: 1.: PATRICK ZAVA ZUCOLOTTO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), programação e controle de produção, residente na Beira Alta, Distrito de Burarama, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LARA DE MORAES GREGGIO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), pedagoga, residente na Beira Alta, Distrito de Burarama, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 00136 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 10 de agosto de 2021 Nelisa Galante de Melo Santos Registradora Civil e Tabeliã de Notas CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: ROMILDO VIEIRA DA FONSECA, natural de Mutum, MG, com 43 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado no Córrego Sertãozinho, s/n, Brejetuba-ES e ELIADAR FERREIRA ZUCCON, natural do Distrito de Brejetuba, Afonso Cláudio, ES, com 40 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada no Córrego Sertãozinho, s/n, Brejetuba-ES - 1012. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 10 de agosto de 2021. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã

