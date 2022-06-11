Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Publicidade Legal

Proclamas - 11/06/2022

Sábado

Publicado em 11 de Junho de 2022 às 01:00

Publicado em 

11 jun 2022 às 01:00

Arquivos & Anexos

11-06-22 - PROCLAMAS.pdf

.
Tamanho do arquivo: 173kb
Baixar

Proclamas

_____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSUÉ FERREIRA DE AGUIAR, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), tecnico em informática, residente na Rua Guararema, nº 451, Vila Velha-ES e SIMONE DE JESUS PEREIRA, natural de Coaraci-BA, com 37 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Guararema, nº 451, Vila Velha-ES. 232729844 2.: BRUNO BINDACO CARVALHO, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), taxista, residente na Avenida Crisântemo, nº 01, Vila Velha-ES e ANA PAULA DE ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), confeiteira, residente na Rua vinte, n° 22, Vila Velha-ES. 232729845 3.: RODRIGO DE PAULA MONTEIRO RODRIGUES, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), educador social, residente na Rua Desengano, nº 25, Rio Marinho, Vila Velha-ES e ANA PAULA WOLKARTTE TOMASI, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Desengano, nº 25, Vila Velha-ES. 232729846 4.: JANDERSON KAIO COSTA FONSECA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Vinte e Um, nº 13, Vila Velha-ES e LORENA DE OLIVEIRA CALIMAN, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Odete Moreira, nº 3, Vila Velha-ES. 232729847 5.: CLAUDINEY RUAS XAVIER, natural de Francisco Sá-MG, com 49 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Vinte e Seis, nº 270, Vila Velha-ES e SHIRLEI COUTINHO XAVIER, natural de São Paulo-SP, com 47 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Vinte e Seis, nº 270, Vila Velha-ES. 232729848 6.: PEDRO PAULO DOS SANTOS JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnico de informática, residente na Rua Lagos, nº 148, Vila Velha-ES e MARIA PAULA GOUVÊA MOREIRA DIAS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), analista de relacionamento, residente na Rua Henrique Chaves, s/nº, torre 1, aptº 307, Vila Velha-ES. 232729849 7.: LORENZO COLODETTI DE MENDONÇA CASTELLO, natural de VITORIA-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), PERITO CRIMINAL, residente na Rua Cândido Ribeiro, nº 124, Vila Velha-ES e INGRID PEREIRA GAVA, natural de Vitoria-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Advogado, residente na Rua Cândido Ribeiro, nº 124, Vila Velha-ES. 232729850 8.: JEAN DA SILVA CONCEIÇÃO, natural de Pinheiros-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), contador, residente na Rua Três, s/nº, Condominio Vista da Colina, Apartamento 301, Vila Velha-ES e NAYARA LOPES SENA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), analista de compras, residente na Rua Três, s/nº, Condominio Vista da Colina, Apartamento 301, Vila Velha-ES. 232729851 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 10 de junho de 2022 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE GUARAPARI DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLAUDIOMAR DE ANDRADE GALVÃO, natural de Galiléia-MG, com 39 anos de idade, divorciado(a), prestador de serviços, residente na Rua Mário Jorge Assef, nº 678, Guarapari-ES e LIDYA FERNANDES SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 39 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Mário Jorge Assef, nº 678, Guarapari-ES. 12916 2.: FABIO MATOS DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), inspetor penitenciário, residente na Avenida São Paulo, nº 22, Guarapari-ES e SUZANA NASCIMENTO SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 39 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida São Paulo, nº 22, Guarapari-ES. 12917 3.: JANSLEY FREITAS DOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), motorista operador, residente na Rua Santo Antonio, nº 59, Guarapari-ES e ELAINE BARCELOS CLAUDINO, natural de São Paulo-SP, com 36 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Santo Antonio, nº 59, Guarapari-ES. 12918 4.: ANTÔNIO LUIZ HOLMER, natural de Colatina-ES, com 66 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Minas Gerais, nº 79, Guarapari-ES e EVA RANGEL, natural de Itanhém-BA, com 53 anos de idade, solteiro(a), auxiliar escolar, residente na Rua Minas Gerais, nº 79, Guarapari-ES. 12919 5.: DELIEKSON DE SOUZA MORAIS, natural de Camacan-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), chefe de cozinha, residente na Avenida São Paulo, nº 171, Guarapari-ES e FRANCIELE ANDRADE DE ALMEIDA, natural de Nanuque-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Avenida São Paulo, nº 171, Guarapari-ES. 12920 6.: DIONES MIRANDA, natural de Rolim de Moura-RO, com 37 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Tuia, nº 05, Guarapari-ES e MARIA JACILENE DE PAULA LIMA, natural de Altamira-PA, com 33 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Tuia, nº 05, Guarapari-ES. 12921 7.: DOUGLAS ALVES FIRPO DE OLIVEIRA, natural de Alcobaça-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnico de medição e apoio, residente na Rua Muniz Freire, nº 1, Guarapari-ES e LETÍCIA BARBOZA DA MATA, natural de Anchieta-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Muniz Freire, nº 1, Guarapari-ES. 12922 8.: EDUARDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Pedro Honorato Pereira, s/n, Guarapari-ES e JÚLIA FREIRE CUNHA, natural de Anchieta-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Pedro Honorato Pereira, s/n, Guarapari-ES. 12923 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 10 de junho de 2022 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Tabeliã e Oficial Interina _____________________________________________________________________ RCPN e Tabelionato de Notas, Dist. da Sede, Munic. Sooretama, Comarca de Linhares ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSE RICARDO SOUZA SANTOS, natural de Itapé-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), Gerente de exportação e importação, residente na Rua Izaias Bufon, Centro, Sooretama-ES e JÉSSICA DE JESUS SUZANO, natural de Itamaraju-BA, com 26 anos de idade, divorciado(a), Embaladora, a mão, residente na Rua Izaias Bufon, Centro, Sooretama-ES. 04896 2.: CELIOMAR TEIXEIRA GONÇALVES, natural de Nova Venécia-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de produção, residente na Rua Ordelino Teixeira, N°520, Parque Sao Jorge, Sooretama-ES e ELZITA ALVES PESTANA, natural de Itanhém-BA, com 38 anos de idade, solteiro(a), Sem profissão remunerada, residente na Rua Ordelino Teixeira, N°520, Parque Sao Jorge, Sooretama-ES. 04897 3.: CARLOS MAYCON DOS SANTOS GUASTI, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Motorista, residente na Rua Cajamirim, 21, Centro, Sooretama-ES e ELIZANDRA SUPRANI DA CONCEIÇÃO, natural de Jaguaré-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Cajamirim, 21, Centro, Sooretama-ES. 04898 4.: MARCOS ANTONIO FRAGA DE ALMEIDA JUNIOR, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), micro emprendedor, residente na Rua Imperatriz, 111, Córrego Alegre, Sooretama-ES e TATIANE PARIZ RIBEIRO, natural de São Mateus-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Imperatriz, 111, Córrego Alegre, Sooretama-ES. 04899 5.: CARLOS RODRIGUES DE SOUZA, natural de Timoteo-MG, com 52 anos de idade, viúvo(a), Pedreiro, residente na Rua Basilio Cerri, 781, Centro, Sooretama-ES e ANA DOS SANTOS, natural de Rio Bananal-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), instrutora de modas, residente na Rua Joaquim Marques, 427, Centro, Sooretama-ES. 04900 6.: WALDIR SOARES DE SOUZA, natural de Linhares-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), benefeciario, residente na Rua Peroba, 193, Parque São Jorge, Sooretama-ES e ADRIANA DE SOUZA FERREIRA, natural de Belo Horizonte-MG, com 45 anos de idade, solteiro(a), cordenadora escolar, residente na Rua Peroba, 193, Parque São Jorge, Sooretama-ES. 04901 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Sooretama-ES, 10 de junho de 2022 ESMAEL NUNES LOUREIRO Tabelião _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: TIAGO TEIXEIRA ROCHA, natural de Governador Valadares-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua Dukla de Aguiar, Praia do Suá, Vitória-ES e BRUNA DE OLIVEIRA SANTANA, natural de Aimorés-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Doutor Dido Fontes, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25466 2.: ISRAEL VASCONCELOS SOARES GOMES, natural de Piúma-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), analista de negócios digitais, residente na Rua Oscar Rodrigues de Oliveira, Jardim da Penha, Vitória-ES e ANNA JULIA DEL PIERO MARQUES, natural de Cuiabá-MT, com 29 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Carlos Delgado Guerra Pinto, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25496 3.: LUIZ CARLOS BARBOSA, natural de Governador Valadares-MG, com 66 anos de idade, divorciado(a), cobrador aposentado, residente na Rua Paschoal Delmaestro, Jardim Camburi, Vitória-ES e MARIA APARECIDA MOREIRA, natural de Caratinga-MG, com 63 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua São João Batista, Taquara I , Serra-ES. 25497 4.: MARCOS EFREM NUNES, natural de São Gonçalo do Rio Abaixo-MG, com 58 anos de idade, Divorciado(a), cozinheiro, residente na Avenida dos Expedicionários, nº 510, Vitória-ES e TELMA PEREIRA DOS SANTOS, natural de Ecoporanga-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida dos Expedicionários, nº 510, Vitória-ES. 25498 5.: MAURICIO SARMENTO REZENDE, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), Analista de T.I., residente na Rua Odette de Oliveira Lacourt, Jardim da Penha, Vitória-ES e RAYANE CRISTINA FARIA DE SOUZA, natural de Brasília-DF, com 35 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Doutor Delmiro Coimbra, Mata da Praia, Vitória-ES. 25499 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 10 de junho de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELIONAY DE PAULA LIMA, natural de Teófilo Otoni-MG, com 26 anos de idade, Solteiro(a), motorista carreteiro, residente na Rua Rei Pelé, nº 50, Cariacica-ES e JULIETH DOS SANTOS COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Rei Pelé, nº 50, Cariacica-ES. 14584 2.: HADELAN RYAN GUSS ZANCA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Nova Valverde, nº 261, Cariacica-ES e JOCILENE RODRIGUES PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua Nova Valverde, nº 261, Cariacica-ES. 14585 3.: ANGELO RODRIGUES BRITO, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, Solteiro(a), músico, residente na Rua Santa Helena, nº 2, Cariacica-ES e PHÂMELA OLIVEIRA PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, Divorciada(o), estudante, residente na Rua Santa Helena, nº 2, Cariacica-ES. 14586 4.: REGINALDO RODRIGUES PASSOS, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, Divorciado(a), porteiro, residente na Rua Tiradentes, nº 23, Cariacica-ES e LAURINDA KRUGEL, natural de Ituêta-MG, com 58 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Visconde do Rio Branco, nº 131, Cariacica-ES. 14587 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 10 de junho de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO VITOR DE MARCHI CABRAL, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), militar da marinha, residente na Rua Itaciba, 2960, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e LUCIANA VIGORITO MAGALHÃES, natural de Campinas-SP, com 30 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Itaciba, 2960, Edificio Pienza, Apartamento 303-B, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 20066 2.: HUVILSON GOMES DA FONSECA, natural de Nova Era-MG, com 54 anos de idade, solteiro(a), serralheiro, residente na Rua Curitiba, nº 1105, Apartamento 404, Praia de Itapoa, Vila Velha-ES e EDIMA GIRO, natural de Colatina-ES, com 70 anos de idade, solteiro(a), aposentada, residente na Rua Curitiba, nº 1105, Apartamento 404, Praia de Itapoa, Vila Velha-ES. 20067 3.: LUCAS VALIATE MACHADO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Diógenes Malacarne, 120, Praia da Costa, Vila Velha-ES e SAMIRA FIOROT LODI, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Diógenes Malacarne, 120, Solar das Castanheiras, Apartamento 301, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 20068 4.: LUIZ FERNANDO PINTO DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Caramuru, nº 573, Ap 3, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES e NIKAILLA ALTENERATH RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Caramuru, nº 573, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES. 20069 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 10 de junho de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: VAN KREY GUIMARÃES SOARES, natural de Ouro Preto D' Oeste-RO, com 39 anos de idade, divorciado(a), Soldador, residente na Rua São Gabriel da Palha, nº 848, Vila Velha-ES e FRANCINE LOPES COUTINHO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), Autônoma, residente na Rua São Gabriel da Palha, nº 848, Vila Velha-ES. 06437 2.: ELDER RODRIGUES CARLINI, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), encarregado, residente na Avenida Aucelio Sampaio, nº 02, Vila Velha-ES e DAYANA DUARTE FURTULINO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Avenida Aucelio Sampaio, nº 02, Vila Velha-ES. 06438 3.: TAINAN LUCAS GOMES PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Estoquista, residente na Rua Pastor José Abraão, nº 71, Vila Velha-ES e DANIELA POSSMOZER FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Pastor José Abraão, nº 71, Vila Velha-ES. 06439 4.: LORRAINY NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua 29 de Julho, nº 100, Vila Velha-ES e JESSICA APARECIDA FERRARI, natural de Serra-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Cuidadora de idosos, residente na Rua 29 de Julho, nº 100, Vila Velha-ES. 06440 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 10 de junho de 2022 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: WENDERSON DE OLIVEIRA DE CASTRO, natural de Aracruz-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), analista de infraestrutura, residente na Rua Costa Brandão, nº 122, Cariacica-ES e JOSELIA DO NASCIMENTO RIBEIRO, natural de Fortaleza-CE, com 44 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Costa Brandão, nº 122, Cariacica-ES. 28921 2.: CLOVIS PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Advogado, residente na Rua São Geraldo,56, Cariacica-ES e VIRGINIA TOMAZELLI RAMOS, natural de Cariacica-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua São Geraldo, 56, Cariacica-ES. 28922 3.: MAX SANDRO MENDES OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Avenida Aymorés, nº 1472, Cariacica-ES e ERICA GALDINO DOS SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Avenida Aymorés, nº 1472, Cariacica-ES. 28924 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 10 de junho de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO SILVA PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Avenida França, nº 272, Vila Velha-ES e JACKELINE RODRIGUES ALVES, natural de Mantena-MG, com 37 anos de idade, Divorciada(o), Sem profissão remunerada, residente na Avenida França, nº 272, Vila Velha-ES. 09436 2.: CHIRLAN ARTILES MIRANDA, natural de VILA VELHA-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), Barbeiro, residente na RUA IPE Nº 85, Vila Velha-ES e ANNA OLÍVIA DA MOTTA BARBOSA, natural de VITÓRIA-ES, com 17 anos de idade, Solteira(o), CUIDADORA, residente na RUA IPE Nº 85, Vila Velha-ES. 09441 3.: MATHEUS LUCAS SOUZA LORENÇO, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), Porteiro, residente na Rua Dom Pedro I, s/n, Vila Velha-ES e NADIA SANTOS SOUZA, natural de Ilheus-BA, com 26 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Dom Pedro I, s/n, Vila Velha-ES. 09443 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 10 de junho de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: JONATHAN SILVA DE BORBA, natural de Guaíba-RS, com 31 anos de idade, divorciado(a), fotógrafo, residente na Avenida Augusto Pestana, nº 1055, Linhares-ES e MARIANA PRATA FREGONA, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), designer de moda, residente na Avenida Augusto Pestana, nº 1055, Linhares-ES. 11978 2.: GILSON SANTOS DA SILVA, natural de Coaraci-BA, com 68 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na Rua Waldir Durão, s/n, Linhares-ES e EDNA DO NASCIMENTO SANTOS, natural de Canavieiras-BA, com 65 anos de idade, viúvo(a), trabalhadora rural, residente na Rua Waldir Durão, s/n, Linhares-ES. 11979 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 10 de junho de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: KLEITON NASCIMENTO AZEVEDO, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, Divorciado(a), vendedor, residente na Rua Campos do Jordão, nº 29, Viana-ES e BRUNA AMORIM PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), coordenadora administrativo, residente na Rua Diadema, nº 03, Viana-ES. 07684 2.: GILIARDE DOS SANTOS SOLATTI, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Luiza Cazotti, s/nº , Viana-ES e JULIA SOUZA PIRES, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Luiza Cazotti, s/nº , Viana-ES. 07686 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 10 de junho de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO BATISTA GONÇALVES DE OLIVEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), operador de ponte, residente na Rua Lauro Lemos, nº 114, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ALESSANDRA DO NASCIMENTO JACINTHO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua Lauro Lemos, nº 114, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05150 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 10 de junho de 2022 Gabrielle Jacomelli Silva Oficiala e Tabeliã de Notas Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS FRANCISCO SANTANA DA CONCEIÇÃO, natural de Vitoria-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), vigia, residente na Rua Antônio Pinto Chagas, 55, Vila do Riacho, Aracruz-ES e LUCIANA BATISTA CORREA, natural de Aracruz-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Antonio Pinto Chagas, 55, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00745 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 10 de junho de 2022 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DE ITAPEMIRIM-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: GAMARRA MARVILA EVANGELISTA, natural de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), microempreendor, residente na Rua    Argentino Fonseca, n° 46, Itapemirim-ES e MANUELLE DA SILVA PEREIRA, natural de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de produção, residente na Rua Argentino Fonseca, n° 46, Itapemirim-ES. 14336 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 10 de junho de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS SEDE DE ANCHIETA Faço saber que pretender casar-se: 1.: TIAGO DOS SANTOS BENEVIDI, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), montador de andaime, residente na Rua das Garças, s/nº, Anchieta-ES e RAQUEL DE JESUS OLIVEIRA, natural de Porto Seguro-BA, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua das Pitangas, s/nº, Anchieta-ES. 02943 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Anchieta-ES, 10 de junho de 2022 LARISSA CAPIBARIBE DE CASTRO CASSEB Notária e Registradora Civil _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), lojista, residente na Rua Mirandante, nº 262, Vitória-ES e BRUNA CUMINOTTE ALVES, natural de Eunápolis-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar veterinaria, residente na Rua Mirandante, nº 262, Vitória-ES. 17819 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 10 de junho de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDERSON ANTONIO ALONÇO, natural de João Neiva-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), encanador, residente na Rua Projetada, s/n, Aracruz-ES e TAINARA FAVALESSA RANGEL, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua dos Beija Flores, nº 47, Aracruz-ES. 13579 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 10 de junho de 2022 Shirley Pissinate Garcia Santi Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ CARTORIO DO REGISTRO DE SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE ALEGRE, ES - CNS: 022111 Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ LUIZ MARTINS DOS SANTOS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 41 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Loteamento Lucia Xavier, Alegre-ES e MARIA MADALENA AZEVEDO GONÇALVES, natural de Alegre-ES, com 43 anos de idade, Solteira(o), lavradora, residente na Loteamento Lucia Xavier, Alegre-ES. 03582 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 10 de junho de 2022 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: RÓBSON ALVES DA SILVA, natural de Mutum, MG, com 31 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado no lugar denominado São Jorge do Oliveira, zona rural, Brejetuba-ES e KARINA GONÇALVES SALAZAR, natural de Afonso Cláudio, ES, com 16 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada no lugar denominado Córrego Centenário, s/n, São Jorge do Oliveira, Brejetuba-ES- 001085 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 10 de junho de 2022. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO SARLO – VITÓRIA – ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: EVARISTO ARAUJO DE MENEZES, natural de Itueta-MG, com sessenta e quatro (64) anos de idade, estado civil divorciado, profissão aposentado, residente na Rua Emilio Ferreira da Silva, nº 205, Vitória-ES e TEREZINHA LIBERATO DE MENEZES, natural de Vitória-ES, com sessenta e dois (62) anos de idade, estado civil divorciada, profissão do lar, residente na Rua Emilio Ferreira da Silva, nº 205, Vitória-ES. 25556 (Republicado por incorreção) Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 10 de junho de 2022. RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial do Registro Civil

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados