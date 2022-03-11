Publicidade Legal

Proclamas - 11/03/2022

Sexta-feira

Publicado em 

11 mar 2022 às 01:00

Publicado em 11 de Março de 2022 às 01:00

Proclamas

_____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELTON SANCHES MOREIRA, natural de São Paulo-SP, com 26 anos de idade, solteiro(a), sub chefe de cozinha, residente na Rua Margarida Adriane Mendes,Nº 02, Cocal, Vila Velha-ES e NAIMY DIAS AGOSTINHO, natural de São Paulo-SP, com 24 anos de idade, solteiro(a), Autonomo, residente na Rua Margarida Adriane Mendes,2, Apartamento 4, Cocal, Vila Velha-ES. 19780 2.: YURI RAMALDES LOURENÇO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), gestor comercial, residente na Rua Juscelino Kubistcheck, nº 29, Vista da Penha, Vila Velha-ES e JÚLIA INTRA MARTINS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Visconde de Taunay, nº 693, Soteco, Vila Velha-ES. 19781 3.: JARBAS BARBOSA GUEDES, natural de Colatina-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), militar, residente na Avenida Vista Linda, nº 35, Glória, Vila Velha-ES e RAIANE ALVES MIRANDA, natural de Cacoal-RO, com 31 anos de idade, divorciado(a), contadora, residente na Avenida Vista Linda, nº 35, Glória, Vila Velha-ES. 19782 4.: PAUL ANDERSON LOYOLA GONÇALVES JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), atendente de marketing, residente na Rua Grajaú, nº 35, Itapoã, Vila Velha-ES e SARAH CAROLINE JEAKEL DIAS, natural de Santa Leopoldina-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Moema, nº 622, Casa Fundos, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES. 19783 5.: RENATO DE PAULA MACHADO XAVIER, natural de Londrina-PR, com 38 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua General Newton Reis, nº 18, Itapuã, Vila Velha-ES e MONIK LUAN OLIVEIRA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), administradora, residente na Rua General Newton Reis, nº 18, Itapuã, Vila Velha-ES. 19784 6.: JOÃO CARLOS DE SOUZA NUNES, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), Operador de empilhadeira, residente na Rua Maranhão,nº 335, Apartamento 504, Praia da Costa, Vila Velha-ES e LYGIANE NASCIMENTO NEVES FREIRE, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rua Maranhão,nº 335, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19785 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 10 de março de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS DE JESUS PEREIRA SANTANA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), controlador de pátio, residente na Rua Nossa Senhora da Penha, nº 75, Santa Cecília, Cariacica-ES e GABRIELY RUBIM PIMENTEL, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), agente de atendimento, residente na Rua Nossa Senhora da Penha, nº 75, Santa Cecília, Cariacica-ES. 28666 2.: GUSTAVO ASSIS RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Ottawa, nº 13, Jardim América, Cariacica-ES e LETICIA SOARES LIMA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Ottawa, nº 13, Jardim América, Cariacica-ES. 28667 3.: JOÃO BATISTA DANTAS, natural de Frei Paulo-SE, com 52 anos de idade, divorciado(a), Soldador, residente na Rua Alvares Brasil, N° 72, Rio Branco, Cariacica-ES e MARIA APARECIDA COELHO NUNES, natural de Mantena-MG, com 51 anos de idade, viúvo(a), microempreendedora, residente na Rua Alvares Brasil, N° 72, Rio Branco, Cariacica-ES. 28668 4.: RODINEI FERREIRA SANTOS JUNIOR, natural de Três Rios-RJ, com 27 anos de idade, solteiro(a), Operador de câmaras frias, residente na Rua Amazonas, N° 66, Novo Horizonte, Cariacica-ES e KARLA BEATRIZ BONI FERNANDES, natural de Itamaraju-BA, com 28 anos de idade, divorciado(a), Manicure, residente na Rua Amazonas, 66, Novo Horizonte, Cariacica-ES. 28669 5.: CARLOS HENRIQUE SILVA MOITA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua Jose Lovatti, 7, Vila Capixaba, Cariacica-ES e JHOVANA PAULINO ALVES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Jose Lovatti, 7, Vila Capixaba, Cariacica-ES. 28671 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 10 de março de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: GELASIO ALVES FERREIRA, natural de Colatina-ES, com 39 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Américo Bernardes, nº 15, Vila Batista, Vila Velha-ES e LURDIANA DA CONCEIÇÃO FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Américo Bernardes, nº 15, Vila Batista, Vila Velha-ES. 04398 2.: JHONATAN SILVA TAVARES SANTOS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Estrada Capuaba, nº 50, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES e STAINY MAYRA COELHO PONE, natural de Afonso Cláudio-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), estágiaria, residente na Rua Copacabana, nº 17, Bairro Vista Dourada, Cariacica-ES. 04403 3.: GEANDERSON SILVA DO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de estoque, residente na Rua Bernardino Monteiro, nº 538, Bairro Paul, Vila Velha-ES e KAROLINA NUNES ARAUJO SILVA, natural de Iúna-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Bernardino Monteiro, nº 538, Bairro Paul, Vila Velha-ES. 04405 4.: FELIPE DOS SANTOS BARBOSA, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Inácio Pessoa, S/nº, Bairro Paul, Vila Velha-ES e YASMIN CRISTINA GOMES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), auxilia de cozinha, residente na Rua Inácio Pessoa, S/nº, Bairro Paul, Vila Velha-ES. 04408 5.: RHYAN KLEY DO CARMO SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteiro(a), segurança, residente na Rua Pinheiro Júnior, nº 935, Bairro Argolas, Vila Velha-ES e FABIANA MOURA SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Pinheiro Júnior, nº 935, Bairro Argolas, Vila Velha-ES. 04409 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 10 de março de 2022 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: TÚLIO MEDICI MACEDO CARVALHO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Atleta de futebol, residente na Rua Ana Penha Barcelos, 205, Barra do Jucu, Vila Velha-ES e WESLAINE SINDRA DA SILVA, natural de Pancas-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Empresária, residente na Avenida Ana Penha Barcelos, nº 205, Barra do Jucu, Vila Velha-ES. 09297 2.: JOSÉ RICARDO CUSTÓDIO PEDRO, natural de Ponte Nova-MG, com 44 anos de idade, Solteiro(a), carpinteiro, residente na Rua José de Alencar, nº 28, Cidade da Barra, Vila Velha-ES e LUCIMAR DUARTE BARCELOS, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, Solteira(o), balconista, residente na Rua José de Alencar, nº 28, Cidade da Barra, Vila Velha-ES. 09298 3.: JOACY GREGÓRIO REIS, natural de Marau-BA, com 66 anos de idade, viúvo(a), pintor, residente na Rua José Do Carmo, Morada da Barra, Vila Velha-ES e ELZA DE FATIMA KROEBEL, natural de Domingos Martins-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), cuiadora, residente na Rua José Do Carmo, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 09299 4.: VINICIUS AZEVEDO BRAVIN, natural de Vitoria-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), servidor publico, residente na Rua Girassol, nº 31, Santa Paula, Vila Velha-ES e AMANDA ROCHA GUIMARÃES, natural de Vitoria-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Girassol, nº 31, Santa Paula, Vila Velha-ES. 09300 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 10 de março de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: PEDRO VALERIO DA SILVA, natural de Japeri-RJ, com 66 anos de idade, viúvo(a), apontador de produção aposentado, residente na Rua Estevão Cardoso do Amorim, nº 39, Nova Brasília, Cachoeiro de Itapemirim-ES e GLORIA DE LIMA MACHADO, natural de Duque de Caxias-RJ, com 63 anos de idade, viúvo(a), cozinheira aposentada, residente na Rua Estevão Cardoso do Amorim, nº 39, Nova Brasília, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05018 2.: WITALLO MENINES DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), ajudante geral, residente na Rua Luis Alves, nº 62, Sumaré, Cachoeiro de Itapemirim-ES e KARINA MARCHEZI DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), agente comunitária de saúde, residente na Rua Olívia Santiago de Freitas, nº 1, Amaral, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05019 3.: FELLIPPE BASTIANELLO DUTRA, natural de Vargem Alta-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Comprador, residente na Rua Corinto Barbosa Lima, nº 3, Village da Luz, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LILIAN GABRIELLA BATISTA GONÇALVES DE FREITAS, natural de Timóteo-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), Professora, residente na Rua Corinto Barbosa Lima, nº 3, Village da Luz, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05020 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 10 de março de 2022 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABIO SÂNGELO FERREIRA, natural de Linhares-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), supervisor de vendas, residente na Avenida Quintino Bocaiúva, nº 1787, Interlagos, Linhares-ES e FLÁVIA PEREIRA DE OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Avenida Quintino Bocaiúva, nº 1787, Interlagos, Linhares-ES. 11716 2.: GENIMARIO DA SILVA, natural de Gameleira-PE, com 61 anos de idade, divorciado(a), operador de colheitadeira, residente na Rua Emerson da Silva Aguiar, S/n, Planalto, Linhares-ES e AMANDA KARINA PIMENTEL TENÓRIO, natural de Escada-PE, com 33 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Emerson da Silva Aguiar, S/n, Planalto, Linhares-ES. 11717 3.: ELIEMAR CORRÊA, natural de Lagoa Juparanã, Linhares-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), pintor, residente na Rua Basílio Moraes de Souza, S/n, Santa Cruz, Linhares-ES e LUCIANA ROSA, natural de Linhares-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Alecrim, S/n, Nova Esperança, Linhares-ES. 11718 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 10 de março de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALLAN WASHINGTON DE SOUZA SILVA, natural de São Félix-BA, com 31 anos de idade, Solteiro(a), chefe de pista, residente na Rua Manoel Pinto Araújo, nº 27, São Cristóvão, Vitória-ES e RENATA DA CONCEIÇÃO SARTI, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Manoel Pinto Araújo, nº 27, São Cristóvão, Vitória-ES. 25357 2.: GILVAN BADKE DE MELO, natural de Belo Horizonte-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Saúl de Navarro, nº 320/401, Praia do Canto, Vitória-ES e CAMILA RAYMUNDO SOUZA BRANDÃO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Maquiadora, residente na Rua Saúl de Navarro, nº 320/401, Praia do Canto, Vitória-ES. 25359 3.: MARCO TÚLIO SILVA CARDOSO, natural de Belo Horizonte-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), polícia militar, residente na Avenida Alfredo Alcure, nº 79, Jardim Camburi, Vitória-ES e GABRIELA MACHADO NETO, natural de Santa Barbara-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), polícia militar, residente na Avenida Alfredo Alcure, nº 79, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25360 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 10 de março de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSIAS RODRIGUES MOREIRA JUNIOR, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 28 anos de idade, divorciado(a), estoquista, residente na Avenida Anders, nº 111, Nova Itaparica, Vila Velha-ES e THAINÁ DOMINGOS SANTANA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), bacharel em direiro, residente na Avenida Anders, nº 111, Nova Itaparica, Vila Velha-ES. 232729657 2.: WALTER DE JESUS SOUZA, natural de Medeiros Neto-BA, com 48 anos de idade, viúvo(a), porteiro, residente na Rua dos Indios Carajas, N° 26, Zumbi dos Palmares, Vila Velha-ES e REGINETE MORAES DA VITORIA, natural de Colatina-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua dos Indios Carajas, N° 26, Zumbi dos Palmares, Vila Velha-ES. 232729658 3.: GIOVANNY NICHIO SECCHIN, natural de Cariacica-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Rua Vinte e Nove, 02, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES e JANINE KUNZENDORFF, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), emresária, residente na Rua Vinte e Nove, 02, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES. 232729659 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 10 de março de 2022 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Deputado Castello Mendonça, Boa Vista, Vitória-ES e NÁDIA BUSATO, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), técnica de prótese dentária, residente na Rua Deputado Castello Mendonça, Boa Vista, Vitória-ES. 25262 2.: HELTON LUCIANO PINTO, natural de Belo Horizonte-MG, com 40 anos de idade, solteiro(a), supervisor de montagem mecânica industrial, residente na Av. Augusto Emílio Estelita Lins, Jardim Camburi, Vitória-ES e MONIKY BARROS DOS SANTOS, natural de Ipatinga-MG, com 36 anos de idade, divorciado(a), técnica de segurança do trabalho, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25263 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 10 de março de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: VICTOR FERREIRA COMETTI, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), militar, residente na Rua Cachoeiro de Itapemirim, nº 192, Nova Brasília, Cariacica-ES e BÁRBARA ELIS COELHO DAMACENO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Cachoeiro de Itapemirim, nº 192, Nova Brasília, Cariacica-ES. 14377 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 10 de março de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Notas de Divino de São Lourenço Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS DE CAPRA GLORIA, natural de Guaçuí-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), funcionário público municipal, residente na Limo Verde, S/n, Área Rural, Divino de São Lourenço-ES e VIVIANE MOREIRA DOS SANTOS PONTES, natural de Guaçuí-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Projetada, S/n, Patrimonio da Penha, Divino de São Lourenço-ES. 00350 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Divino de São Lourenco-ES, 10 de março de 2022 RENIERY DE OLIVEIRA RIBEIRO Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROSIMAR RODRIGUES DA SILVA, natural de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), pescador, residente na Rua Projetada, S/n, Gomes, Itapemirim-ES e VANÊSSA LOURENÇO RODRIGUES, natural de Iconha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Projetada, S/n, Gomes, Itapemirim-ES. 01600 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 10 de março de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE Faço saber que pretender casar-se: 1.: RONILDO PEREIRA FILHO, natural de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Alfredo A.J Ribeiro, S/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES e YASMIN ALMEIDA DE SOUZA, natural de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), monitor, residente na Rua Alfredo A.J Ribeiro, S/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES. 14287 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 10 de março de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JONAS SEBASTIÃO CORRÊA, natural de Rio Bananal-ES, com 55 anos de idade, solteiro(a), construtor, residente na Rua Lajinha, 125, Nova Carapina II, Serra-ES e CRISTIANE FRANÇA RENOLDI DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, viúvo(a), funcionária pública, residente na Rua Rouxinol, 16, Serra Dourada III, Serra-ES. 11496 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 10 de março de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: QUISLOM TAVARES SEZARIO, natural de Aracruz-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), vigilante patrimonial, residente na Rua Piraquê Mirim, nº 28, Bairro de Fátima, Aracruz-ES e LAISE CRISTINA LOPES DOS SANTOS, natural de Mantena-MG, com 35 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Piraquê Mirim, nº 28, Bairro de Fátima, Aracruz-ES. 13483 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 10 de março de 2022 Shirley Pissinate Garcia Santi Oficiala Interina _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALAF RAMIRO ALVES, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), Pedreiro, residente na Rua Voluntários da Pátria, nº 05, Areinha, Viana-ES e DANIELLA DA SILVA COSTA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Voluntários da Pátria, nº 05, Areinha, Viana-ES. 07583 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 10 de março de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Calogi - Serra - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: WAGNER LIMA BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), Agente de saúde, residente na Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº S/n, Cidade Nova da Serra, Serra-ES e YARA ROEDER DOS SANTOS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 26 anos de idade, Solteira(o), Operadora de caixa, residente na Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº S/n, Cidade Nova da Serra, Serra-ES. 00112 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 10 de março de 2022 Carolina Romano Brocco Tardin Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE REGISTRO NOTAS E REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE ARACÊ – DOMINGOS MARTINS Faço saber que pretendem casar-se: 1.: LUCAS GRECCO BELLON, natural de Venda Nova do Imigrante, -ES, nascido em 06 de outubro de 1994, estado civil solteiro, profissão administrador, residente e domiciliado Área rural, S/N, São Paulo de Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Ivam Bellon e Clarette Aparecida Grecco Bellon e MANUELLE BINDELLI ASTORI, natural de Vitória, -ES, nascida em 18 de janeiro de 1995, estado civil solteira, profissão engenheira civil, residente e domiciliada Área rural, s/n, São Paulo de Aracê, em Domingos Martins-ES, filha de Gilmar Thadeu Astori e Delourdes Bindelli Astori 2.: EMERSON TOLEDO DE SOUZA, natural de Domingos Martins, -ES, nascido em 24 de setembro de 1985, estado civil solteiro, profissão garçon, residente e domiciliado Rua Projetada, S/N, Vivendas de Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Adelino Toledo de Souza e Elzira da Penha Hoffman de Souza e VILMA CHAVES DA SILVA., natural de Caeté, -MG, nascida em 12 de novembro de 1978, estado civil solteira, profissão garçonete, residente e domiciliada Rua Projetada, S/N, Vivendas de Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de José Aniceto da Silva e Maria da Costa Chaves. 3.: JIAN DARÉ PIZZOL, natural de Venda Nova do Imigrante, -ES, nascido em 10 de junho de 1993, estado civil solteiro, profissão agricultor, residente e domiciliado São Paulo de Aracê, S/N, zona rural, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Jaime Braz Pizzol e Véra Rita Daré Pizzol .e ISABELLE REZENDE MENEGAIS, natural de Parobé, -RS, nascida em 04 de março de 1998, estado civil solteira, profissão assistente administrativa, residente e domiciliada São Paulo de Aracê, S/N, zona rural, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Gervasio Menegais e Seonara da Luz Rezende. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Aracê, Domingos Martins, ES, 10 de março de 2022. Arione Stanislau Dos Passos Oficial do Registro Civil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

