Proclamas - 11/03/2022

Proclamas
_____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELTON SANCHES MOREIRA, natural de São Paulo-SP, com 26 anos de idade, solteiro(a), sub chefe de cozinha, residente na Rua Margarida Adriane Mendes,Nº 02, Cocal, Vila Velha-ES e NAIMY DIAS AGOSTINHO, natural de São Paulo-SP, com 24 anos de idade, solteiro(a), Autonomo, residente na Rua Margarida Adriane Mendes,2, Apartamento 4, Cocal, Vila Velha-ES. 19780 2.: YURI RAMALDES LOURENÇO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), gestor comercial, residente na Rua Juscelino Kubistcheck, nº 29, Vista da Penha, Vila Velha-ES e JÚLIA INTRA MARTINS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Visconde de Taunay, nº 693, Soteco, Vila Velha-ES. 19781 3.: JARBAS BARBOSA GUEDES, natural de Colatina-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), militar, residente na Avenida Vista Linda, nº 35, Glória, Vila Velha-ES e RAIANE ALVES MIRANDA, natural de Cacoal-RO, com 31 anos de idade, divorciado(a), contadora, residente na Avenida Vista Linda, nº 35, Glória, Vila Velha-ES. 19782 4.: PAUL ANDERSON LOYOLA GONÇALVES JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), atendente de marketing, residente na Rua Grajaú, nº 35, Itapoã, Vila Velha-ES e SARAH CAROLINE JEAKEL DIAS, natural de Santa Leopoldina-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Moema, nº 622, Casa Fundos, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES. 19783 5.: RENATO DE PAULA MACHADO XAVIER, natural de Londrina-PR, com 38 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua General Newton Reis, nº 18, Itapuã, Vila Velha-ES e MONIK LUAN OLIVEIRA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), administradora, residente na Rua General Newton Reis, nº 18, Itapuã, Vila Velha-ES. 19784 6.: JOÃO CARLOS DE SOUZA NUNES, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), Operador de empilhadeira, residente na Rua Maranhão,nº 335, Apartamento 504, Praia da Costa, Vila Velha-ES e LYGIANE NASCIMENTO NEVES FREIRE, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rua Maranhão,nº 335, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19785 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 10 de março de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS DE JESUS PEREIRA SANTANA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), controlador de pátio, residente na Rua Nossa Senhora da Penha, nº 75, Santa Cecília, Cariacica-ES e GABRIELY RUBIM PIMENTEL, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), agente de atendimento, residente na Rua Nossa Senhora da Penha, nº 75, Santa Cecília, Cariacica-ES. 28666 2.: GUSTAVO ASSIS RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Ottawa, nº 13, Jardim América, Cariacica-ES e LETICIA SOARES LIMA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Ottawa, nº 13, Jardim América, Cariacica-ES. 28667 3.: JOÃO BATISTA DANTAS, natural de Frei Paulo-SE, com 52 anos de idade, divorciado(a), Soldador, residente na Rua Alvares Brasil, N° 72, Rio Branco, Cariacica-ES e MARIA APARECIDA COELHO NUNES, natural de Mantena-MG, com 51 anos de idade, viúvo(a), microempreendedora, residente na Rua Alvares Brasil, N° 72, Rio Branco, Cariacica-ES. 28668 4.: RODINEI FERREIRA SANTOS JUNIOR, natural de Três Rios-RJ, com 27 anos de idade, solteiro(a), Operador de câmaras frias, residente na Rua Amazonas, N° 66, Novo Horizonte, Cariacica-ES e KARLA BEATRIZ BONI FERNANDES, natural de Itamaraju-BA, com 28 anos de idade, divorciado(a), Manicure, residente na Rua Amazonas, 66, Novo Horizonte, Cariacica-ES. 28669 5.: CARLOS HENRIQUE SILVA MOITA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua Jose Lovatti, 7, Vila Capixaba, Cariacica-ES e JHOVANA PAULINO ALVES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Jose Lovatti, 7, Vila Capixaba, Cariacica-ES. 28671 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 10 de março de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: GELASIO ALVES FERREIRA, natural de Colatina-ES, com 39 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Américo Bernardes, nº 15, Vila Batista, Vila Velha-ES e LURDIANA DA CONCEIÇÃO FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Américo Bernardes, nº 15, Vila Batista, Vila Velha-ES. 04398 2.: JHONATAN SILVA TAVARES SANTOS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Estrada Capuaba, nº 50, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES e STAINY MAYRA COELHO PONE, natural de Afonso Cláudio-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), estágiaria, residente na Rua Copacabana, nº 17, Bairro Vista Dourada, Cariacica-ES. 04403 3.: GEANDERSON SILVA DO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de estoque, residente na Rua Bernardino Monteiro, nº 538, Bairro Paul, Vila Velha-ES e KAROLINA NUNES ARAUJO SILVA, natural de Iúna-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Bernardino Monteiro, nº 538, Bairro Paul, Vila Velha-ES. 04405 4.: FELIPE DOS SANTOS BARBOSA, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Inácio Pessoa, S/nº, Bairro Paul, Vila Velha-ES e YASMIN CRISTINA GOMES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), auxilia de cozinha, residente na Rua Inácio Pessoa, S/nº, Bairro Paul, Vila Velha-ES. 04408 5.: RHYAN KLEY DO CARMO SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteiro(a), segurança, residente na Rua Pinheiro Júnior, nº 935, Bairro Argolas, Vila Velha-ES e FABIANA MOURA SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Pinheiro Júnior, nº 935, Bairro Argolas, Vila Velha-ES. 04409 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 10 de março de 2022 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: TÚLIO MEDICI MACEDO CARVALHO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Atleta de futebol, residente na Rua Ana Penha Barcelos, 205, Barra do Jucu, Vila Velha-ES e WESLAINE SINDRA DA SILVA, natural de Pancas-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Empresária, residente na Avenida Ana Penha Barcelos, nº 205, Barra do Jucu, Vila Velha-ES. 09297 2.: JOSÉ RICARDO CUSTÓDIO PEDRO, natural de Ponte Nova-MG, com 44 anos de idade, Solteiro(a), carpinteiro, residente na Rua José de Alencar, nº 28, Cidade da Barra, Vila Velha-ES e LUCIMAR DUARTE BARCELOS, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, Solteira(o), balconista, residente na Rua José de Alencar, nº 28, Cidade da Barra, Vila Velha-ES. 09298 3.: JOACY GREGÓRIO REIS, natural de Marau-BA, com 66 anos de idade, viúvo(a), pintor, residente na Rua José Do Carmo, Morada da Barra, Vila Velha-ES e ELZA DE FATIMA KROEBEL, natural de Domingos Martins-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), cuiadora, residente na Rua José Do Carmo, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 09299 4.: VINICIUS AZEVEDO BRAVIN, natural de Vitoria-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), servidor publico, residente na Rua Girassol, nº 31, Santa Paula, Vila Velha-ES e AMANDA ROCHA GUIMARÃES, natural de Vitoria-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Girassol, nº 31, Santa Paula, Vila Velha-ES. 09300 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 10 de março de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: PEDRO VALERIO DA SILVA, natural de Japeri-RJ, com 66 anos de idade, viúvo(a), apontador de produção aposentado, residente na Rua Estevão Cardoso do Amorim, nº 39, Nova Brasília, Cachoeiro de Itapemirim-ES e GLORIA DE LIMA MACHADO, natural de Duque de Caxias-RJ, com 63 anos de idade, viúvo(a), cozinheira aposentada, residente na Rua Estevão Cardoso do Amorim, nº 39, Nova Brasília, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05018 2.: WITALLO MENINES DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), ajudante geral, residente na Rua Luis Alves, nº 62, Sumaré, Cachoeiro de Itapemirim-ES e KARINA MARCHEZI DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), agente comunitária de saúde, residente na Rua Olívia Santiago de Freitas, nº 1, Amaral, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05019 3.: FELLIPPE BASTIANELLO DUTRA, natural de Vargem Alta-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Comprador, residente na Rua Corinto Barbosa Lima, nº 3, Village da Luz, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LILIAN GABRIELLA BATISTA GONÇALVES DE FREITAS, natural de Timóteo-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), Professora, residente na Rua Corinto Barbosa Lima, nº 3, Village da Luz, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05020 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 10 de março de 2022 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABIO SÂNGELO FERREIRA, natural de Linhares-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), supervisor de vendas, residente na Avenida Quintino Bocaiúva, nº 1787, Interlagos, Linhares-ES e FLÁVIA PEREIRA DE OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Avenida Quintino Bocaiúva, nº 1787, Interlagos, Linhares-ES. 11716 2.: GENIMARIO DA SILVA, natural de Gameleira-PE, com 61 anos de idade, divorciado(a), operador de colheitadeira, residente na Rua Emerson da Silva Aguiar, S/n, Planalto, Linhares-ES e AMANDA KARINA PIMENTEL TENÓRIO, natural de Escada-PE, com 33 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Emerson da Silva Aguiar, S/n, Planalto, Linhares-ES. 11717 3.: ELIEMAR CORRÊA, natural de Lagoa Juparanã, Linhares-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), pintor, residente na Rua Basílio Moraes de Souza, S/n, Santa Cruz, Linhares-ES e LUCIANA ROSA, natural de Linhares-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Alecrim, S/n, Nova Esperança, Linhares-ES. 11718 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 10 de março de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALLAN WASHINGTON DE SOUZA SILVA, natural de São Félix-BA, com 31 anos de idade, Solteiro(a), chefe de pista, residente na Rua Manoel Pinto Araújo, nº 27, São Cristóvão, Vitória-ES e RENATA DA CONCEIÇÃO SARTI, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Manoel Pinto Araújo, nº 27, São Cristóvão, Vitória-ES. 25357 2.: GILVAN BADKE DE MELO, natural de Belo Horizonte-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Saúl de Navarro, nº 320/401, Praia do Canto, Vitória-ES e CAMILA RAYMUNDO SOUZA BRANDÃO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Maquiadora, residente na Rua Saúl de Navarro, nº 320/401, Praia do Canto, Vitória-ES. 25359 3.: MARCO TÚLIO SILVA CARDOSO, natural de Belo Horizonte-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), polícia militar, residente na Avenida Alfredo Alcure, nº 79, Jardim Camburi, Vitória-ES e GABRIELA MACHADO NETO, natural de Santa Barbara-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), polícia militar, residente na Avenida Alfredo Alcure, nº 79, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25360 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 10 de março de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSIAS RODRIGUES MOREIRA JUNIOR, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 28 anos de idade, divorciado(a), estoquista, residente na Avenida Anders, nº 111, Nova Itaparica, Vila Velha-ES e THAINÁ DOMINGOS SANTANA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), bacharel em direiro, residente na Avenida Anders, nº 111, Nova Itaparica, Vila Velha-ES. 232729657 2.: WALTER DE JESUS SOUZA, natural de Medeiros Neto-BA, com 48 anos de idade, viúvo(a), porteiro, residente na Rua dos Indios Carajas, N° 26, Zumbi dos Palmares, Vila Velha-ES e REGINETE MORAES DA VITORIA, natural de Colatina-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua dos Indios Carajas, N° 26, Zumbi dos Palmares, Vila Velha-ES. 232729658 3.: GIOVANNY NICHIO SECCHIN, natural de Cariacica-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Rua Vinte e Nove, 02, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES e JANINE KUNZENDORFF, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), emresária, residente na Rua Vinte e Nove, 02, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES. 232729659 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 10 de março de 2022 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Deputado Castello Mendonça, Boa Vista, Vitória-ES e NÁDIA BUSATO, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), técnica de prótese dentária, residente na Rua Deputado Castello Mendonça, Boa Vista, Vitória-ES. 25262 2.: HELTON LUCIANO PINTO, natural de Belo Horizonte-MG, com 40 anos de idade, solteiro(a), supervisor de montagem mecânica industrial, residente na Av. Augusto Emílio Estelita Lins, Jardim Camburi, Vitória-ES e MONIKY BARROS DOS SANTOS, natural de Ipatinga-MG, com 36 anos de idade, divorciado(a), técnica de segurança do trabalho, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25263 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 10 de março de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: VICTOR FERREIRA COMETTI, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), militar, residente na Rua Cachoeiro de Itapemirim, nº 192, Nova Brasília, Cariacica-ES e BÁRBARA ELIS COELHO DAMACENO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Cachoeiro de Itapemirim, nº 192, Nova Brasília, Cariacica-ES. 14377 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 10 de março de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Notas de Divino de São Lourenço Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS DE CAPRA GLORIA, natural de Guaçuí-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), funcionário público municipal, residente na Limo Verde, S/n, Área Rural, Divino de São Lourenço-ES e VIVIANE MOREIRA DOS SANTOS PONTES, natural de Guaçuí-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Projetada, S/n, Patrimonio da Penha, Divino de São Lourenço-ES. 00350 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Divino de São Lourenco-ES, 10 de março de 2022 RENIERY DE OLIVEIRA RIBEIRO Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROSIMAR RODRIGUES DA SILVA, natural de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), pescador, residente na Rua Projetada, S/n, Gomes, Itapemirim-ES e VANÊSSA LOURENÇO RODRIGUES, natural de Iconha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Projetada, S/n, Gomes, Itapemirim-ES. 01600 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 10 de março de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE Faço saber que pretender casar-se: 1.: RONILDO PEREIRA FILHO, natural de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Alfredo A.J Ribeiro, S/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES e YASMIN ALMEIDA DE SOUZA, natural de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), monitor, residente na Rua Alfredo A.J Ribeiro, S/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES. 14287 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 10 de março de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JONAS SEBASTIÃO CORRÊA, natural de Rio Bananal-ES, com 55 anos de idade, solteiro(a), construtor, residente na Rua Lajinha, 125, Nova Carapina II, Serra-ES e CRISTIANE FRANÇA RENOLDI DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, viúvo(a), funcionária pública, residente na Rua Rouxinol, 16, Serra Dourada III, Serra-ES. 11496 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 10 de março de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: QUISLOM TAVARES SEZARIO, natural de Aracruz-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), vigilante patrimonial, residente na Rua Piraquê Mirim, nº 28, Bairro de Fátima, Aracruz-ES e LAISE CRISTINA LOPES DOS SANTOS, natural de Mantena-MG, com 35 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Piraquê Mirim, nº 28, Bairro de Fátima, Aracruz-ES. 13483 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 10 de março de 2022 Shirley Pissinate Garcia Santi Oficiala Interina _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALAF RAMIRO ALVES, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), Pedreiro, residente na Rua Voluntários da Pátria, nº 05, Areinha, Viana-ES e DANIELLA DA SILVA COSTA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Voluntários da Pátria, nº 05, Areinha, Viana-ES. 07583 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 10 de março de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Calogi - Serra - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: WAGNER LIMA BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), Agente de saúde, residente na Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº S/n, Cidade Nova da Serra, Serra-ES e YARA ROEDER DOS SANTOS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 26 anos de idade, Solteira(o), Operadora de caixa, residente na Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº S/n, Cidade Nova da Serra, Serra-ES. 00112 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 10 de março de 2022 Carolina Romano Brocco Tardin Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE REGISTRO NOTAS E REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE ARACÊ – DOMINGOS MARTINS Faço saber que pretendem casar-se: 1.: LUCAS GRECCO BELLON, natural de Venda Nova do Imigrante, -ES, nascido em 06 de outubro de 1994, estado civil solteiro, profissão administrador, residente e domiciliado Área rural, S/N, São Paulo de Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Ivam Bellon e Clarette Aparecida Grecco Bellon e MANUELLE BINDELLI ASTORI, natural de Vitória, -ES, nascida em 18 de janeiro de 1995, estado civil solteira, profissão engenheira civil, residente e domiciliada Área rural, s/n, São Paulo de Aracê, em Domingos Martins-ES, filha de Gilmar Thadeu Astori e Delourdes Bindelli Astori 2.: EMERSON TOLEDO DE SOUZA, natural de Domingos Martins, -ES, nascido em 24 de setembro de 1985, estado civil solteiro, profissão garçon, residente e domiciliado Rua Projetada, S/N, Vivendas de Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Adelino Toledo de Souza e Elzira da Penha Hoffman de Souza e VILMA CHAVES DA SILVA., natural de Caeté, -MG, nascida em 12 de novembro de 1978, estado civil solteira, profissão garçonete, residente e domiciliada Rua Projetada, S/N, Vivendas de Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de José Aniceto da Silva e Maria da Costa Chaves. 3.: JIAN DARÉ PIZZOL, natural de Venda Nova do Imigrante, -ES, nascido em 10 de junho de 1993, estado civil solteiro, profissão agricultor, residente e domiciliado São Paulo de Aracê, S/N, zona rural, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Jaime Braz Pizzol e Véra Rita Daré Pizzol .e ISABELLE REZENDE MENEGAIS, natural de Parobé, -RS, nascida em 04 de março de 1998, estado civil solteira, profissão assistente administrativa, residente e domiciliada São Paulo de Aracê, S/N, zona rural, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Gervasio Menegais e Seonara da Luz Rezende. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Aracê, Domingos Martins, ES, 10 de março de 2022. Arione Stanislau Dos Passos Oficial do Registro Civil