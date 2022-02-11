Proclamas - 11/02/2022

Sexta-feira

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 01:00

Publicado em 

11 fev 2022 às 01:00

Arquivos & Anexos

11-02-22 - PROCLAMAS.pdf

Proclamas - 11/02/2022

_____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DA SILVA, natural de Prado-BA, com 50 anos de idade, Divorciado(a), pintor automotivo, residente na Rua Sucupira, 34, Serra Dourada I, Serra-ES e PENHA MARIA RODRIGUES, natural de Bom Jesus do Galho-MG, com 51 anos de idade, Divorciada(o), agente financeiro, residente na Rua Sucupira, 34, Serra Dourada I, Serra-ES. 11512 2.: FERNANDO DE ASSIS CAMPOS, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), motorista carreteiro, residente na Rua Jose Clemente Pereira, 25, Novo Porto Canoa, Serra-ES e MEYRE DE OLIVEIRA NASCIMENTO, natural de Linhares-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), cabeleireira, residente na Rua Jose Clemente Pereira, 25, Novo Porto Canoa, Serra-ES. 11514 3.: WEBERSON MENDONÇA FRAGA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Divorciado(a), montador, residente na Travessa Marataízes, 131, Vista da Serra I, Serra-ES e BRENDA DOS SANTOS TERRA, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Travessa Marataizes, 131, Vista da Serra I, -ES. 11516 4.: JOÃO BATISTA COELHO, natural de Afonso Cláudio-ES, com 64 anos de idade, Divorciado(a), furador, residente na Rua Harpia, 17, Serra Dourada III, Serra-ES e LUCILENE BENDEL, natural de Nova Venecia-ES, com 56 anos de idade, Divorciada(o), cozinheira, residente na Rua Harpia, 17, Serra Dourada III, Serra-ES. 11520 5.: ATER MURILO DE OLIVEIRA AZEREDO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), motoboy, residente na Rua Carioca, nº 172, Santo Antônio, Serra-ES e GISELLE CASSIANO DE ARAUJO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 21 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Carioca, nº 172, Santo Antônio, Serra-ES. 11523 6.: PEDRO HENRIQUE COUTINHO ALVES, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Santa Maria, Palmeiras, Serra-ES e ANNY ELLIS GARCIA BORGES, natural de Serra-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Santa Maria, Palmeiras, Serra-ES. 11527 7.: VINÍCIUS DOS SANTOS ROSA, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Boa Esperança, nº 304, Vista da Serra I, Serra-ES e ÊMELY ALVES SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Atílio Viváqua, nº 686, Vista da Serra I, Serra-ES. 11546 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 10 de fevereiro de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: FERNANDO NATALLI ROSSI, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), líder operacional, residente na Rua Salomão José de Almeida, nº 550, Apartamento 303, Bloco 10, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e STÉPHANIE CRISTINE VALOIS PEREIRA DA COSTA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 33 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Salomão José de Almeida, nº 550, Apartamento 303, Bloco 10, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 19701 2.: ADRIEL VIANA VICENTE, natural de Volta Redonda-RJ, com 35 anos de idade, divorciado(a), técnico administrativo, residente na Rua Doutor Jairo de Matos Pereira, nº 26, Praia da Costa, Vila Velha-ES e FABIOLA ENTRINGER, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), administradora, residente na Avenida Um, nº 284, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES. 19702 3.: RAFAEL VERDAN SANTOS DE FARIA, natural de Brasilia-DF, com 38 anos de idade, solteiro(a), analista de prevenção a fraude, residente na Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, N° 5, Itapuã, Vila Velha-ES e VANESSA RODRIGUES GOMES, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), fisioterapeuta, residente na Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, N° 5, Itapuã, Vila Velha-ES. 19703 4.: RHUALES LUIZ RAMOS MONTEIRO DE CASTRO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 2200, Condomínio Vilamar, Ed. Lazulita, Aptº 402, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e SABRINA DORNELLES LAMANA, natural de São Borja-RS, com 26 anos de idade, solteiro(a), assistente social, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 2200, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 19704 5.: MATEUS SILVA SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Estudante José Julio de Souza, nº 3302, Itapoã, Vila Velha-ES e JÉSSICA POLYANA ISCLATI FRAGA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Estudante José Julio de Souza , nº 3302, Itapoã, Vila Velha-ES. 19705 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 10 de fevereiro de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: YURI ZANE, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua José Barroso Queiroz, nº 26, Tucum, Cariacica-ES e ISMIRELE DA SILVA DOS SANTOS, natural de Duque de Caxias-RJ, com 26 anos de idade, Solteira(o), assistente administrativo, residente na Rua José Barroso Queiroz, nº 26, Tucum, Cariacica-ES. 14314 2.: ARCIR SEBASTIÃO GRACELI, natural de Alfredo Chaves-ES, com 68 anos de idade, Divorciado(a), aposentado, residente na Rua São João, S/n, Porto de Cariacica, Cariacica-ES e KATIANA THIMOTI, natural de Linhares -ES-ES, com 48 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua São João, S/n, Porto de Cariacica, Cariacica-ES. 14315 3.: ADILIO HONORATO DE JESUS, natural de Ibirapoã-BA, com 41 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Trinta e Seis, nº 7, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e LYDIANI COSTA NUNES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Trinta e Seis, nº 7, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 14317 4.: YURI DOS SANTOS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de entrega, residente na Rua Martins, nº 256, Porto Novo, Cariacica-ES e LAÍS SAMARA VARNELES PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Martins, nº 256, Porto Novo, Cariacica-ES. 14318 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 10 de fevereiro de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO BATISTA MATEUS, natural de Irupi-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Marcionilio Estacio Dutra, sem Número, Bairro Centro, Iúna-ES e VANDERLÉA GOMES DOS SANTOS, natural de Irupi-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), embaladora de supermecador, residente na Rua Marcionilio Estacio Dutra, sem Número, Bairro Centro, Iúna-ES. 09008 2.: VÍTOR DE ALMEIDA SOARES, natural de Iúna-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), comercializador de café, residente na Rodovia Coronel Leoncio Vieira, sem Número, Distrito de Perdição, Iúna-ES e ANA KAROLINA AQUINO DO NASCIMENTO, natural de Iúna-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rodovia Coronel Leoncio Vieira, sem Número, Distrito de Perdição, Iúna-ES. 09009 3.: JOVELINO NUNES DE OLIVEIRA NETO, natural de Iúna-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), farmacêutico, residente na Rua Jandira de Souza Vieira, sem Número, Bairro Guanabara, Iúna-ES e CYNTHIA FONSECA DE CASTRO, natural de Alegre-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Jandira de Souza Vieira, sem Número, Bairro Guanabara, Iúna-ES. 09010 4.: PABLO DE SOUZA COSTA, natural de Guaçui-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), farmacêutico, residente na Rua Claudionor Mariano da Silveira, sem Número, Bairro Nossa Senhora da Penha,, Iúna-ES e DIANA DA COSTA FLORINDO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua Claudionor Mariano da Silveira, sem Número, Bairro Nossa Senhora da Penha,, Iúna-ES. 09011 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 10 de fevereiro de 2022 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: HUMBERTO MARIZANI DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Gráfico, residente na Rua Papa João XXIII, nº 509, Cobilândia, Vila Velha-ES e HELENA FREITAS PERIN, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Contadora, residente na Rua Papa João XXIII, nº 509, Cobilândia, Vila Velha-ES. 06333 2.: VITOR EDUARDO DA SILVA SOARES, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Analista de sistemas, residente na Rua Bela Vista, nº 08, Industrial, Vila Velha-ES e SABRINA SOARES DA SILVA, natural de Resplendor-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), Representante de atendimento, residente na Rua Bela Vista, nº 08, Industrial, Vila Velha-ES. 06334 3.: RÔMULO DE SOUSA PEREIRA BORGES, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Jatobá, nº 05, Alvorada, Vila Velha-ES e RAFAELA LIMA EVANGELISTA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Jatobá, nº 05, Alvorada, Vila Velha-ES. 06335 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 10 de fevereiro de 2022 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS MOTA BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Ciro Vieira da Cunha, Jabour, Vitória-ES e CAROLINE RODRIGUES REIS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Ciro Vieira da Cunha, Jabour, Vitória-ES. 25200 2.: EDUARDO BATISTA SILVA, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de cozinha, residente na Avenida Desembargador Edson Queiroz do Valle, nº 71, Solon Borges, Vitória-ES e BEATRIZ BERNARDINO, natural de Boa Esperança-ES, com 41 anos de idade, Solteira(o), empregada doméstica, residente na Avenida Desembargador Edson Queiroz do Valle, nº 71, Solon Borges, Vitória-ES. 25203 3.: GUSTAVO FERNANDES NEGRIS LIMA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Avenida Construtor David Teixeira, Mata da Praia, Vitória-ES e JÉSSICA LEITE COUTINHO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Avenida Construtor David Teixeira, Mata da Praia, Vitória-ES. 25204 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 10 de fevereiro de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: CRISTIANO RAMOS CALIXTO, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de pintura, residente na Escadaria Vinte e Cinco de Abril, nº 211, Parque Moscoso, Vitória-ES e JULIEN DOS REIS OTONI, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Escadaria Vinte e Cinco de Abril, nº 211, Parque Moscoso, Vitória-ES. 25318 2.: JOÃO DA CRUZ SILVA, natural de Itamaraju-BA, com 43 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Elpídio Boamorte, nº 172, Centro, Vitória-ES e ARIELLY CARDOSO SCARPATE, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Elpídio Boamorte, nº 172, Centro, Vitória-ES. 25321 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 10 de fevereiro de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: JHON PAUZEN FONTES MACHADO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de refrigeração, residente na Rua Oito de Julho, 648, Inhanguetá, Vitória-ES e SUÉLE RODRIGUES PIMENTA, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, Divorciada(o), vendedora, residente na Rua Oito de Julho, 648, Inhanguetá, Vitória-ES. 17704 2.: LUCAS ASCENCIO ATAIDE, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Escadaria Stael Encarnação Fontana, S/nº, Forte São João, Vitória-ES e JHENNIFER LEITE FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), sem profissão remunerada, residente na Rua das Orquídeas, Universitário, Vitória-ES. 17705 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 10 de fevereiro de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEANDISON BATISTA DOS SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 29 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Rua Nossa Senhora Nazareth, nº 64, Morada da Barra, Vila Velha-ES e SUELLEN FERREIRA DE AMORIM, natural de Frei Inocêncio-MG, com 28 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Nossa Senhora Nazareth, nº 64, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 09260 2.: ROBERT DA SILVA AMORIM, natural de Duque de Caxias-RJ, com 27 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Ita, nº 265, São Conrado, Vila Velha-ES e RAQUEL LOUREIRO RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Ita, nº 265, São Conrado, Vila Velha-ES. 09261 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 10 de fevereiro de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: GILCINEI GOMES FERNANDES, natural de Itapemirim-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), pescador, residente na Rua Jose Cardoso, S/n, Itaoca, Itapemirim-ES e SIMONE APARECIDA SILVA AUGUSTO, natural de Contagem-MG, com 53 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Jose Cardoso, S/n, Itaoca, Itapemirim-ES. 01588 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 10 de fevereiro de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDGLEISSON DOS SANTOS SILVA, natural de Nazaré-BA, com 33 anos de idade, Solteiro(a), bombeiro civil, residente na Rua Fernando Florentino Lima, nº 52, Ilha das Flores, Vila Velha-ES e ANA CAROLINA VIEIRA LOBO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Divorciada(o), autônoma, residente na Rua Fernando Florentino Lima, nº 52, Ilha das Flores, Vila Velha-ES. 04399 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 10 de fevereiro de 2022 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião

