Arquivos & Anexos
Proclamas - 11/02/2021
Proclamas
_____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: RONIVALDO DE JESUS DE SOUZA, natural de Conceição da Barra-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Duarte da Costa, nº 16, Interlagos, Linhares-ES e ÉRICA CRISTINA SANTANA NASCIMENTO, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), pescadora, residente na Rua Duarte da Costa, nº 16, Interlagos, Linhares-ES. 10722 2.: JAILTON BRESSANELLI, natural de Linhares-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Gumercino da Silva Pratti, nº 10, Juparanã, Linhares-ES e LORRANY NEITZEL AQUINO, natural de Aimorés-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Avenida Presidente Getulio Vargas, nº 1220, Centro, Linhares-ES. 10723 3.: RODRIGO MENGALI FIGUEIREDO, natural de Eunápolis-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), escrevente, residente na Avenida Conceição da Barra, nº 941, Bairro Araçá, Linhares-ES e JÉSSICA MENGALI DE SOUZA, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de cartório, residente na Avenida Conceição da Barra, nº 941, Bairro Araçá, Linhares-ES. 10724 4.: DANIEL VITOR ALMONFREY, natural de Alfredo Chaves-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Castorina Garcia Durão, nº 847, Lote 19, Apt 204, Três Barras, Linhares-ES e KAMILA CLEMENCIA ALVES RODRIGUES, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Castorina Garcia Durão, nº 847, Lote 19, Apt 204, Três Barras, Linhares-ES. 10725 5.: AGNELO COELHO DE CARVALHO, natural de Rio Bananal-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), eletricista, residente na Avenida Gilson Aguiar Batisti, nº 13, São José, Linhares-ES e ANDRÉA SANTA CLARA COSTA, natural de Governador Valadares-MG, com 51 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Avenida Gilson Cardoso Zocatelli, nº 13, São José, Linhares-ES. 10726 6.: LUCAS FÁBIO DE OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), agente de manutenção, residente na Avenida Prefeito Anário Marreiro, nº 418, Caixa 01, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES e FRANCISMARY TEZOLIN ZULIANI, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), inspetor de qualidade, residente na Rua Odila Pestana Calmon, nº 1020, Quadra 38/1, Planalto, Linhares-ES. 10727 7.: WASHINGTON RODRIGUES GOMES, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rodovia ES 440, Km 02, Bebedouro, Linhares-ES e MÁRCIA PEREIRA DE JESUS, natural de Uruçuca-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), ajudante de cozinha, residente na Avenida Presidente Washington Luiz, nº 83, Novo Horizonte, Linhares-ES. 10728 8.: JOÃO BATISTA PEREIRA DA ROCHA, natural de Nanuque-MG, com 57 anos de idade, divorciado(a), pescador, residente na Avenida Conceição da Barra, nº 2398, Shell, Linhares-ES e MARIA DA PENHA ALMEIDA, natural de Linhares-ES, com 63 anos de idade, solteiro(a), repositora, residente na Avenida Guaçuí, nº 1794, Shell, Linhares-ES. 10729 9.: MATHEUS LIMA GIROLDO, natural de Londrina-PR, com 24 anos de idade, solteiro(a), operador de máquina, residente na Rua Hilkias Azeredo Rangel, Vila Maria, Linhares-ES e BRUNA OLIVEIRA DA SILVA, natural de Faxinal-PR, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Hilkias Azeredo Rangel, Vila Maria, Linhares-ES. 10730 10.: HAROLDO D'EL REY DANTAS, natural de Bahia-BA, com 62 anos de idade, divorciado(a), executivo, residente na Avenida Celeste Faé, nº 94, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES e ODOISA ANTUNES DE QUEIROZ, natural de Barra-BA, com 51 anos de idade, divorciado(a), psicóloga, residente na Avenida Celeste Faé, nº 94, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES. 10731 11.: ANDRÉ COSTA DA SILVA, natural de Medeiros Neto-BA, com 38 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Maria Mendonça de Carvalho, nº 1273, Planalto, Linhares-ES e ALENICE ALVES DA ROCHA, natural de Vila Itauninhas- São Mateus-ES-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), cabeleireira, residente na Rua Maria Mendonça de Carvalho, nº 1273, Planalto, Linhares-ES. 10732 12.: HENRIQUE PIANA DADALTO, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Jaci Garrido de Souza, nº 532, Apartamento 304, Três Barras, Linhares-ES e JULIANA MIAN CARLOS LIMA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Jaci Garrido de Souza, nº 532, Apartamento 304, Três Barras, Linhares-ES. 10733 13.: EZEQUIAS FAGUNDES BÔA MORTE, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Antônio dos Reis Paiva, S/n, Planalto, Linhares-ES e TAGILA DOS SANTOS PEREIRA, natural de Linhares-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Rui Barbosa, S/n, Aviso, Linhares-ES. 10734 14.: PAULO SÉRGIO DE JESUS DA COSTA, natural de Colatina-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), decorador, residente na Avenida Augusto Calmon, nº 1876, Centro, Linhares-ES e MONIQUE DA SILVA CRUZ, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Aurora Nunes de Oliveira, nº 4, Linhares V, Linhares-ES. 10735 15.: JOSÉ WELLINGTON DA SILVA, natural de Belém de Maria-PE, com 41 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Avenida Vasco Fernandes Coutinho, nº 681, Interlagos, Linhares-ES e PÂMELA DRODESKI PEREIRA, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), esteticista, residente na Avenida Vasco Fernandes Coutinho, nº 681, Interlagos, Linhares-ES. 10736 16.: GERALDO DE SOUSA ELEUTERIO, natural de Marilandia-ES, com 62 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Trinta e Um de Março, nº 02, Novo Horizonte, Linhares-ES e EDITH LUCAS, natural de Linhares-ES, com 57 anos de idade, solteiro(a), aposentada, residente na Rua Trinta e Um de Março, nº 02, Novo Horizonte, Linhares-ES. 10737 17.: ÁLISSON LOPES DOS SANTOS, natural de São Miguel do Guaporé-RO, com 21 anos de idade, solteiro(a), marceneiro, residente na Avenida Quintino Bocaiúva, Nº1714, Interlagos, Linhares-ES e SABRINA FERREIRA DA SILVA, natural de Betim-MG, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Quintino Bocaiúva, Nº1714, Interlagos, Linhares-ES. 10738 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 10 de fevereiro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: JULIÉLHINGTON SANTOS RODRIGUES, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua João de Barro, nº 18, São Conrado, Cariacica-ES e JÉSSICA PROCHNOW DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua João de Barro, nº 18, São Conrado, Cariacica-ES. 27520 2.: LUCIANO LAMAS, natural de Afonso Cláudio-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Paulo Viana, 1, Nova Campo Grande, Cariacica-ES e JÓIDES VIEIRA SANTANA, natural de Rio Bananal-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Paulo Viana, 1, Nova Campo Grande, Cariacica-ES. 27535 3.: MAURÍCIO DALVI PADUA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro civil, residente na Rua Edmilson Varejão, nº 35, Alto Lage, Cariacica-ES e LARA MOREIRA SCHNLZ, natural de Nova Venécia-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro ambiental, residente na Rua Goiânia, nº 25, Rio Branco, Cariacica-ES. 27537 4.: JACKSON FERNANDO FRITZ, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Analista de Suporte de Infra estrutura, residente na Rua G, Nº10, Mucuri, Cariacica-ES e RAYLANE DE JESUS MAGALHÃES, natural de Eunápolis-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), Estudante, residente na Rua G, Nº10, Mucuri, Cariacica-ES. 27538 5.: WILLIAM CARLOS DA SILVA CRUZ, natural de Divinópolis-MG, com 23 anos de idade, divorciado(a), vigilante patrimonial, residente na Avenida Getúlio Vargas, nº 335, Campo Grande, Cariacica-ES e MARLI DOS SANTOS, natural de Viana-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Getúlio Vargas, nº 335, Campo Grande, Cariacica-ES. 27541 6.: VINÍCIUS CONTREIRO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), técnico de enfermagem, residente na Rua Índio do Brasil, nº 156, Itanguá, Cariacica-ES e AMANDA BROMATTI MONTEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Índio do Brasil, nº 156, Itanguá, Cariacica-ES. 27542 7.: STEPHANO ZIBETTI, natural de Cariacica-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), funcionário público, residente na Rua da Matriz, nº 60,ed. Sobrado, Apt. 401, Campo Grande, Cariacica-ES e JOANA CUNHA SILVA, natural de Manhumirim-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), monitora, residente na Rua da Matriz, nº 60,ed. Sobrado, Apt. 401, Campo Grande, Cariacica-ES. 27543 8.: JOÃO FELIPE SANTOS SILVA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnico de informática, residente na Rua Vicente Celestino, nº 31, Campo Grande, Cariacica-ES e CAMILLA DE JESUS LOPES, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), aprendiz auxiliar de Escritório, residente na Rua Águia, nº 131, São Conrado, Cariacica-ES. 27544 9.: JAIR ELBANI JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), mecânico de manutenção, residente na Rua Cariacica, nº 18, Bela Aurora, Cariacica-ES e PAMELA SILLER DE MELO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Cariacica, nº 18, Bela Aurora, Cariacica-ES. 27545 10.: DANIEL LIMA NUNES ROSA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Representante de atendimento, residente na Rua dos Pinheiros, nº 10, Vila Independência, Cariacica-ES e THALITA SANTOS LOPES, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua dos Pinheiros, nº 10, Vila Independência, Cariacica-ES. 27546 11.: JÚLIO SÉRGIO AZEVEDO DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Presidente Costa e Silva, nº 535, Castelo Branco, Cariacica-ES e PATRICYA SOUZA DA CRUZ, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Presidente Arthur e Silva, S/nº, Castelo Branco, Cariacica-ES. 27547 12.: RODRIGO EUZÉBIO DE ALMEIDA, natural de Conselheiro Pena-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), Atendente, residente na Rua Eugênio Alberto Lira, nº 60, Padre Gabriel, Cariacica-ES e KETHELIN YASMIN FALCÃO CAETANO, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de logistica, residente na Rua Eugênio Alberto Lira, nº 60, Padre Gabriel, Cariacica-ES. 27552 13.: JOÃO EUGÊNIO DOS SANTOS DA SILVA JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Motorista, residente na Rua Ferro e Aço, nº 770, Vista Mar, Cariacica-ES e GESSIANE OLIVEIRA BRÊDA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua I, S/n, Sotelândia, Cariacica-ES. 27554 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 10 de fevereiro de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL PASSOS SABINO, natural de Vitoria-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), representante comercial autonomo, residente na Rua Felipe Camarão, nº 40, Santa Inês, Vila Velha-ES e ROBERTA GAMA SCHITINE, natural de Mucurici-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Rui Braga Ribeiro, nº 949, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232728902 2.: MYLLER FERREIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de logistica, residente na Avenida Amazonas, nº 501, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e SUELLEN LIMA ALVES, natural de Vitoria-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Amazonas, nº 501, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES. 232728903 3.: LAURO BETZEL, natural de Itaguaçu-ES, com 78 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rua Porto Espanha, nº 38, Araçás, Vila Velha-ES e MARIA DA GLÓRIA BENTO DE ARAUJO, natural de Baixo Guandu-ES, com 72 anos de idade, solteiro(a), aposentada, residente na Rua Porto Espanha, nº 38, Araçás, Vila Velha-ES. 232728904 4.: LUIZ CLÁUDIO SANTA CLARA NESME, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 47 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua João Nogueira da Gama, nº 07, Santos Dumont, Vila Velha-ES e MARCELA LOPES LIRA, natural de Vitoria-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), administradora, residente na Rua João Nogueira da Gama, nº 07, Santos Dumont, Vila Velha-ES. 232728905 5.: VALDEMIR JOSÉ DE OLIVEIRA, natural de Iúna-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Barra do Riacho, nº 446, Rio Marinho, Vila Velha-ES e ARLETE ALVES NUNES, natural de Belo Horizonte-MG, com 51 anos de idade, divorciado(a), cabeleireira, residente na Rua Barra do Riacho, nº 446, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 232728906 6.: MOACYR REIS NETO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), analista da qualidade, residente na Rua Santiago, nº 114, Araçás, Vila Velha-ES e CARLAYNE FEITOSA DOS PASSOS MARTINS, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Santiago, nº 114, Araçás, Vila Velha-ES. 232728907 7.: ALLAN EVANGELISTA DE AMORIM, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Gardênia, nº 217, Jardim Asteca, Vila Velha-ES e ERVELLY OLIVEIRA SANTANA, natural de Gandu-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), agente de atendimento, residente na Rua Gardênia, nº 217, Jardim Asteca, Vila Velha-ES. 232728908 8.: GILBERTO ROCHA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), empresario, residente na Rua das Rosas, nº 299, Jardim Colorado, Vila Velha-ES e DIENE MONIQUE FERREIRA ROCHA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), secretaria de clinica, residente na Rua das Rosas,299, Jardim Colorado, Vila Velha-ES. 232728909 9.: DHEIVID WELLINGTON RODRIGUES NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), supervisor operacional, residente na Rua México, S/nº, Araçás, Vila Velha-ES e CARLA EDIANA DE SOUSA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), representante comercial, residente na Rua México, S/nº, Araçás, Vila Velha-ES. 232728910 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 10 de fevereiro de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: WESLEY PEREIRA COIMBRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Barbacena, 219, Nova Carapina II, Serra-ES e TAMIRES AMARIO, natural de Iúna-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), atendente de telemarketing, residente na Rua Barbacena, 219, Nova Carapina II, Serra-ES. 10726 2.: VANDERSON DE SOUZA VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, Divorciado(a), açougueiro, residente na Rua Elesbao Miranda, 178, Centro, Serra-ES e LEDA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA NETO, natural de Santos-SP, com 43 anos de idade, Divorciada(o), técnica de enfermagem, residente na Rua Elesbao Miranda, 178, Centro, Serra-ES. 10736 3.: MARCELO CARDOSO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), pintor, residente na Rua Juazeiro, nº 15, Cidade Pomar, Serra-ES e SIRLENE FRANCISCO DA SILVA, natural de Serra-ES, com 33 anos de idade, Divorciada(o), doméstica, residente na Rua Juazeiro, nº 15, Cidade Pomar, Serra-ES. 10737 4.: JOSENILSON MORAES, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), ajudante de motorista de auto tanque, residente na Rua Santo Pinto, nº 54, São Judas Tadeu, Serra-ES e MÁRCIA CAMILO DE PAULA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Santo Pinto, nº 54, São Judas Tadeu, Serra-ES. 10745 5.: EDMAR LUCAS GOMES DE ARAÚJO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), executor de serviços gerais, residente na Rua Carlos Gomes, nº 147, Campinho da Serra II, Serra-ES e ELIZAMA MATTOS RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Carlos Gomes, nº 147, Campinho da Serra II, Serra-ES. 10746 6.: LUIZ CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Pimenta Bueno, nº 115, Novo Porto Canoa, Serra-ES e VANESSA DA SILVA PEREIRA, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua Pimenta Bueno, nº 115, Novo Porto Canoa, Serra-ES. 10750 7.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, natural de Mantenópolis-ES, com 65 anos de idade, divorciado(a), operador de máquina, residente na Rua Folheiro, nº 48, Cidade Pomar, Serra-ES e MARIA JOSÉ DA SILVA, natural de Galiléia-MG, com 68 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Folheiro, nº 48, Cidade Pomar, Serra-ES. 10755 8.: JORGE HENRIQUE RANGEL BONOMO, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), analista de processo, residente na Avenida Jabuticaba, nº 4, Cidade Pomar, Serra-ES e WELLIDA RIBEIRO VITORINO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), coordenadora de produção, residente na Avenida Jabuticaba, nº 4, Cidade Pomar, Serra-ES. 10756 9.: MARCIO ALDERLEI OLIVEIRA DA CUNHA JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), motorista operacional de guindaste, residente na Rua Tupiniquins, nº 198, Vista da Serra I, Serra-ES e MARIANA RODRIGUES FRANÇA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), esteticista, residente na Rua Tupiniquins, nº 198, Vista da Serra I, Serra-ES. 10766 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 10 de fevereiro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: SILVANO ESTEVÃO DOS SANTOS, natural de Governador Valadares-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Principal Gabiroba, nº 519, Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e ANDRESSA TAVARES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), autõnoma, residente na Rua Principal Gabiroba, nº 519, Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08705 2.: CHRISTIANO MARCHESINI ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Muriae, N°4, Barra do Jucu, Vila Velha-ES e LURY RODRIGUES HENRIQUE, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Enfermeira, residente na Rua Muriae, N°4, Barra do Jucu, Vila Velha-ES. 08707 3.: RENATO ADRIANO DOMINGOS DE OLIVEIRA, natural de Governador Valadares-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), Açougueiro, residente na Rua Uirapurú, nº 27, Interlagos I, Vila Velha-ES e TRICIA CHRISTIAN JUNCA, natural de Osasco-SP, com 40 anos de idade, solteiro(a), l autônomo, residente na Rua Uirapurú, nº 27, Interlagos I, Vila Velha-ES. 08709 4.: HUGO DUTRA FIOROTTI, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Doutor Dório Silva, S/n, Santa Paula, Vila Velha-ES e MARCELLA KIRMSE GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Professora, residente na Avenida Doutor Dório Silva, S/n, Santa Paula, Vila Velha-ES. 08710 5.: JOÃO LUIZ BOTELHO DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Avenida Cachoeiro de Itapemirim, nº 793, Rivieira da Barra, Vila Velha-ES e JACIARA RIOS SOUZA, natural de Mairi-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida Cachoeiro de Itapemirim, nº 793, Rivieira da Barra, Vila Velha-ES. 08713 6.: DANIEL DE OLIVEIRA COSTA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), Fisioterapeuta, residente na Rua Rui Barbosa, N° 60, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e LUNAYRA MENDES DE SOUZA SILVA, natural de Lago da Pedra-MA, com 31 anos de idade, solteiro(a), Gerente de loja, residente na Rua Rui Barbosa, N° 60, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08714 7.: VITOR DALTO PONTES, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), técnico de informática, residente na Rua Avenida Boa Vista, nº 651, Barramares, Vila Velha-ES e RAFAELA DE JESUS BARBOSA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Avenida Boa Vista, nº 651, Barramares, Vila Velha-ES. 08715 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 10 de fevereiro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALAN GOMES DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), desenhista projetista, residente na Rua Araruta, nº 515, Bairro Alecrim, Vila Velha-ES e CLÁUDIA GABRIELA LIMA LUGON MORAIS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Monte Sinai, nº 305, Bl I, Aptº 301, Bairro Jardim do Vale, Vila Velha-ES. 04204 2.: NIVALDO FAIOLE, natural de Barra de São Francisco-ES, com 62 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Travessa Etero Fabri, nº 55, Bairro Ilha da Conceição, Vila Velha-ES e MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA, natural de Aiuaba-CE, com 56 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Travessa Etero Fabri, nº 55, Bairro Ilha da Conceição, Vila Velha-ES. 04209 3.: ADRIANO DE MOURA LACERDA, natural de Guaçuí-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Apolinaria, S/nº, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES e ERVELLEN DE ALMEIDA BACCON, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), técnica de enfermagem, residente na Beco Da Liberdade, nº 149, Bairro Argolas, Vila Velha-ES. 04210 4.: AIRTON COSTA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), vigilante, residente na Rua José Correia de Lima, nº 9, Bairro Chacara do Conde, Vila Velha-ES e JORDAINE DOMINGOS CASTROS, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua José Correia de Lima, nº 9, Bairro Chacara do Conde, Vila Velha-ES. 04211 5.: ALDERICO MORESCHI DE OLIVEIRA, natural de Nova Venécia-ES, com 68 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Santo Aleixo, nº 230, Bairro Vila Batista, Vila Velha-ES e ADENILTA TEIXEIRA ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 61 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Santo Aleixo, nº 230, Bairro Vila Batista, Vila Velha-ES. 04213 6.: JOSAFÁ PINHEIRO DO NASCIMENTO, natural de Pedro Velho-RN, com 70 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Estrada Capuaba, nº 13, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES e MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES VAZ DA SILVA, natural de Natividade de Carangola-RJ, com 68 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Pascoal Ponzo, nº 43, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES. 04214 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 10 de fevereiro de 2021 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: JORGE LUIZ TESSINARI PREMOLI, natural de Castelo-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), oficial de justiça, residente na Rua Cândido Ramos, nº 40, Apto 401, Jardim da Penha, Vitória-ES e ROBERTA RIBEIRO ABREU, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), fonoaudióloga, residente na Rua Cândido Ramos, nº 40, Apto 401, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24286 2.: BRUNO MÔNICO MEISS, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), executivo de vendas, residente na Rua São Mateus, nº 270, Goiabeiras, Vitória-ES e LETÍCIA CAMARGO BONELLA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), assistente social, residente na Rua Tico-Tico, nº 172, Porto Canoa, Serra-ES. 24288 3.: GABRIEL MATOS BECALLI, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, nº 160, BL B, Apto 703 B, Jardim Camburi, Vitória-ES e NATÁLIA MOREIRA GARCIA ZANNI, natural de Resplendor-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, nº 160, BL B, Apto 703 B, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24295 4.: NATHAN FANTECELLE STREY, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Maria Eleonora Pereira, nº 1160, Apto 103, Jardim da Penha, Vitória-ES e THAMILA BARCELLOS LEMES, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Maria Eleonora Pereira, nº 1160, Apto 103, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24297 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 10 de fevereiro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS ZANONI ROCHA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), operador de loja, residente na Escadaria São Cosme, nº 402, Ilha de Santa Maria, Vitória-ES e CAMILA GOMES VICTAL, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua Monte Sião, nº 60, Bandeirantes, Cariacica-ES. 24499 2.: CELSO BARCELLOS ROCHA JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Augusto Ayres Ribeiro, nº 42, Inhanguetá, Vitória-ES e LUIZA ALVES GRECHI LEITE, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Ângelo Zardine, nº 10, Santa Martha, Vitória-ES. 24504 3.: VINICIUS VANZAN, natural de Rio Grande-RS, com 42 anos de idade, divorciado(a), engenheiro civil, residente na Rua Almirante Soído, nº 271, Apartamento 1901, Bloco 1, Santa Helena, Vitória-ES e CECILIA SOARES FARIA, natural de São Gonçalo-RJ, com 25 anos de idade, solteiro(a), engenheira mecânica, residente na Rua Almirante Soído, nº 271, Apartamento 1901, Bloco 1, Santa Helena, Vitória-ES. 24505 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 10 de fevereiro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: WESLEY DOS SANTOS LIMA FABRE, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), classificador contábil, residente na Rua Procópio Camargo, nº 13, Porto Novo, Cariacica-ES e GABRIELA FERREIRA DE SOUSA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Procópio Camargo, nº 13, Porto Novo, Cariacica-ES. 13495 2.: MARCOS DE MOURA GOESE, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Lourival de Almeida, nº 63, Flexal I, Cariacica-ES e SEMARA CRISTINA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), balconista, residente na Rua Lourival de Almeida, nº 63, Flexal I, Cariacica-ES. 13496 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 10 de fevereiro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartorio de Registro Civil e Notas de Jerônimo Monteiro Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAELL HEMENSON DE SOUZA BARBOSA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), engenheiro florestal, residente na Rua Jerônimo Moreira, Número 84, Bairro Centro, Jerônimo Monteiro-ES e JORDANA FERRAZ DA SILVA, natural de Jerônimo Monteiro-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), assistente social, residente na Rua Jerônimo Moreira, Número 84, Bairro Centro, Jerônimo Monteiro-ES. 01064 2.: BRUNO DE SOUZA GONÇALVES, natural de Alegre-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), Mecânico, residente na Rua Dimas Batista Pereira - Nº218, Centro, Jerônimo Monteiro-ES e ELIANA DE SOUZA SILVA, natural de Alegre-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), tecnica de enfermagem, residente na Rua Dimas Batista Pereira - Nº218, Centro, Jerônimo Monteiro-ES. 01065 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Jeronimo Monteiro-ES, 10 de fevereiro de 2021 Bruno Bittencourt Bittencourt Tabelião de Notas e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua São João Batista, nº 53, Resistência, Vitória-ES e SILVANETE ONORIA PEREIRA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 47 anos de idade, Divorciada(o), diarista autônoma, residente na Rua São João Batista, nº 53, Resistência, Vitória-ES. 17285 2.: IGOR DAS NEVES COUTO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua João Paulo Coutinho, nº 7, do Cabral, Vitória-ES e LUCIENE DA SILVA LOPES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), ldo lar, residente na Rua João Paulo Coutinho, nº 7, do Cabral, Vitória-ES. 17288 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 10 de fevereiro de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Tabeliã e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARIVALDO DOMINGOS DOS SANTOS, natural de Governador Valadares-MG, com 52 anos de idade, divorciado(a), Promotor de vendas, residente na Rua Américo Bernardes, nº 14, Alvorada, Vila Velha-ES e MARIA DA PENHA RIBEIRO VIVALDI, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), Auxiliar de limpeza, residente na Travessa Marte, nº 21, Alvorada, Vila Velha-ES. 06000 2.: ALECSANDRO NASCIMENTO PINHEIRO, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), embalador, residente na Rua: do Sossêgo, nº 126, Cobi de Baixo, Vila Velha-ES e ANA PAULA HOLANDA GOMES, natural de Fortaleza-CE, com 38 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua do Sossêgo, nº 126, Cobi de Baixo, Vila Velha-ES. 06001 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 10 de fevereiro de 2021 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL MARÇAL GONÇALVES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 40 anos de idade, solteiro(a), ajudante de pátio, residente na Rua Victor José Sartório, nº 23, Coronel Borges, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ELIZETE DA SILVA, natural de Piúma-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Victor José Sartório, nº 23, Coronel Borges, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04569 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 10 de fevereiro de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do 3º Distrito de Itapecoá Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELIMAR PERMANHANE MATIAS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), operador de ponte, residente na Timbó, Itapecoá, Itapemirim-ES e GLAUCIELY NASCIMENTO MODESTO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), diarista, residente na Timbó, Itapecoá, Itapemirim-ES. 01175 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 10 de fevereiro de 2021 Natália Bastos Bechepeche Antar Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: YURI MACARIO DA ROCHA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), administrador, residente na Rua Estados Unidos, nº 20, Central de Carapina, Serra-ES e DAYANY CORREA DE CARVALHO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua Estados Unidos, nº 20, Central de Carapina, Serra-ES. 31179 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 10 de fevereiro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA SEDE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCIANO BRITO, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), serviços gerais, residente na Crg. Area Rural, S/n, Bananeiras, Venda Nova do Imigrante-ES e SUELEM DA CONCEIÇÃO MATIAS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Crg. Area Rural, S/n, Bananeiras, Venda Nova do Imigrante-ES. 03203 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Venda Nova do Imigrante-ES, 10 de fevereiro de 2021 Paula Mafra Nunes Leite Oficiala e Registradora Civil CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: ROMERO DE OLIVEIRA ZAMBON, natural de Afonso Cláudio, ES, com 39 anos de idade, divorciado, lavrador, residente e domiciliado na Rua Projetada, s/n,, Brejaubinha II, Brejetuba-ES e VANESSA MARIA DOS SANTOS SILVA, natural de Venda Nova do Imigrante, ES, com 18 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada na Rua Projetada, s/n,, Brejaubinha II, Brejetuba-ES – 000970. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 10 de fevereiro de 2021. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã