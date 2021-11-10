Proclamas - 10/11/2021

Arquivos & Anexos
10-11-21 - PROCLAMAS.pdf
Proclamas
_____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRUNO WILLIAM OLIVEIRA SANTOS, natural de Santo André-SP, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de confeiteira, residente na Rua Camilo Peçanha, nº 180, Jardim Botânico, Cariacica-ES e KAISA OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Canavieiras-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de confeitaria, residente na Rua Camilo Peçanha, nº 180, Jardim Botânico, Cariacica-ES. 28280 2.: ALEXANDRO LOPES DA CRUZ, natural de Vila Velha-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), Maquinista ferroviário, residente na Rua Henrique Alves, nº 91, Jardim América, Cariacica-ES e MARYAH COSTA FRAGA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Primeiro de Maio, nº 20, Alto Boa Vista, Cariacica-ES. 28286 3.: RICHARD COSTA FEHLBERG, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de compras, residente na Rua Princesa Isabel, nº 5, São Geraldo, Cariacica-ES e JULIANA PARANHOS DOS SANTOS LIMA, natural de Salvador-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Princesa Isabel, nº 5, São Geraldo, Cariacica-ES. 28324 4.: ÉRICLES SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Itabuna-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), pintor marítimo, residente na Rua Nova República, nº 150, Bela Aurora, Cariacica-ES e LOYANE KESSIA SOUZA DOS SANTOS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Nova República, nº 150, Bela Aurora, Cariacica-ES. 28329 5.: WESLLEY POLICARPO CORREIA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), marceneiro, residente na Rua Paulicéia, nº 640, Oriente, Cariacica-ES e ALINE CRISTINE HUBINER, natural de Belo Horizonte-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Paulicéia, nº 640, Oriente, Cariacica-ES. 28330 6.: ADRIANO BADARÓ ALBANO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Sagrada Família, nº 76, Bela Aurora, Cariacica-ES e NILCEIA CARNEIRO ELBANI, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), contadora, residente na Rua Sagrada Família, nº 76, Bela Aurora, Cariacica-ES. 28332 7.: OTÁVIO DE AMORIM PAULO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engelheiro de produção, residente na Avenida Expedito Garcia, Nº133 , Campo Grande, Cariacica-ES e MARIANA BERTUANI DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Avenida Expedito Garcia, nº 133, Campo Grande, Cariacica-ES. 28333 8.: HENRIQUE MARCOS ALMEIDA DIAS, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), supervisor de armazém, residente na Avenida Aymorés, nº 63, Bela Vista, Cariacica-ES e DANYELLY DE ARAUJO FELBERG, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Aymorés, nº 63, Bela Vista, Cariacica-ES. 28334 9.: REGINALDO FERREIRA DA SILVA, natural de Itinga-MA, com 49 anos de idade, solteiro(a), técnico em eletrônica, residente na Rua Sete, nº 30, Parque Residencial Maracanã, Cariacica-ES e MARLI MARIA RIBEIRO, natural de Conceição do Castelo-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), técnica em eletrônica, residente na Rua Sete, nº 30, Parque Residencial Maracanã, Cariacica-ES. 28335 10.: ALBERTO GERALDO DOS SANTOS, natural de Barro Preto-BA, com 39 anos de idade, solteiro(a), ajudante de carga e descarga, residente na Rua Eugênio Alberto Lira, nº 415, Padre Gabriel, Cariacica-ES e GEISA DA SILVA SOUZA, natural de Lomanto Junior-BA, com 37 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Eugênio Alberto Lira, nº 415, Padre Gabriel, Cariacica-ES. 28336 11.: MURILLO LIMA GOMES, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), operador de máquina, residente na Rua Mariano Firme, nº 106, Vista Mar, Cariacica-ES e FABRÍCIA MARCHIORI DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), divulgadora, residente na Rua Mariano Firme, nº 106, Vista Mar, Cariacica-ES. 28338 12.: FELIPE ANTONIO TEIXEIRA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), analista de sistema, residente na Rua Pará, nº 28, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES e YASMIM PIUNBINI PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), assistente de operações, residente na Rua Pará, nº 28, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES. 28340 13.: LUCAS GABRIEL VIEIRA, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Jerusalém, nº 02, Vila Independência, Cariacica-ES e GENIFE MARTINS DOS SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Jerusalém, nº 02, Vila Independência, Cariacica-ES. 28344 14.: WEDSON RAMOS RAMALHETE JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Antônio Carneiro Leão, S/nº, Nova Campo Grande, Cariacica-ES e KARINI ESTEVAN DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Tereza Tironi Martins, nº 17, Dom Bosco, Cariacica-ES. 28345 15.: FABIANO AUGUSTO ALVES GOMES, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 42 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Rua Vinte e Um, nº 323, Rio Marinho, Cariacica-ES e JUSCIMARA DOS SANTOS BRAGA, natural de Pinheiros-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), babá, residente na Rua Vinte e Um, nº 323, Rio Marinho, Cariacica-ES. 28346 16.: JOEL FRANCISCO FERREIRA, natural de Mantena-MG, com 65 anos de idade, divorciado(a), eletricista, residente na Rua Itarana, nº 578, Vista Mar, Cariacica-ES e NAURA MARIA DA SILVA, natural de Aimorés-MG, com 66 anos de idade, viúvo(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Itarana, nº 578, Vista Mar, Cariacica-ES. 28347 17.: JOSÉ AUGUSTO GONÇALVES, natural de Cariacica-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), monitor externo, residente na Rua São Luiz, nº 141, Boa Sorte, Cariacica-ES e JOSILÉIA MOREIRA DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), balconista farmácia, residente na Rua São Luiz, nº 141, Boa Sorte, Cariacica-ES. 28348 18.: ANDRÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua São José, nº 05, Santo André, Cariacica-ES e SIDIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO, natural de Afonso Cláudio-ES, com 42 anos de idade, viúvo(a), atendente, residente na Rua São José, nº 05, Santo André, Cariacica-ES. 28349 19.: EDIMILSON MOREIRA SANTOS, natural de Poções-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Atenas, nº 892, Vale dos Reis, Cariacica-ES e STÉFANI COSTA FRONTINO, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Atenas, nº 892, Vale dos Reis, Cariacica-ES. 28351 20.: LUIZ FERNANDO VIEIRA DA VITÓRIA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Ângelo Botechia, nº 164, Cobi de Cima, Vila Velha-ES e JANINE SANTOS DE FREITAS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Itarana, nº 547, Bandeirantes, Cariacica-ES. 28354 21.: JOSÉ DELVAIR SPESSEMILLI FACCINI, natural de Conceição do Castelo-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Honório Fraga, nº 151, Vila Isabel, Cariacica-ES e FRANCISLENE MARTINS CARVALHO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Honório Fraga, nº 151, Vila Isabel, Cariacica-ES. 28357 22.: TIAGO ROGER GARCIA ANCHIETA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Rua Circular, S/nº, Padre Gabriel, Cariacica-ES e LUCIANA BEATRIZ DE SOUZA SILVA, natural de Corumbá-MS, com 24 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Circular, S/nº, Padre Gabriel, Cariacica-ES. 28358 23.: LUCAS DA SILVA SANTOS, natural de Mantena-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Dez de Maio, nº 19, Jardim de Alah, Cariacica-ES e GLEICIANE SANTOS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Dez de Maio, nº 19, Jardim de Alah, Cariacica-ES. 28361 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 09 de novembro de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS EDUARDO DA SILVA BARCELOS JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), ajudante, residente na Rua Célio Neves, nº 194, Presidente Médice, Cariacica-ES e EVELYN CUNHA VIEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 17 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Beco Vitória, S/nº, Porto Novo, Cariacica-ES. 14101 2.: IQUES PEREIRA DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, Divorciado(a), torneiro mecânico, residente na Rua José Regatieri, nº 9, Grauna, Cariacica-ES e PRISCILA MOREIRA DOS SANTOS, natural de Alegre-ES, com 37 anos de idade, Solteira(o), supervisora de caixa, residente na Rua José Regatieri, nº 9, Grauna, Cariacica-ES. 14102 3.: EDSON REIS DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, Divorciado(a), pintor jatista, residente na Rua da Linha Ferrea Vitória Minas, nº 604, Aparecida, Cariacica-ES e ANA ROSA LEMOS DE CARVALHO, natural de Aracruz-ES, com 46 anos de idade, Solteira(o), autônomo, residente na Rua da Linha Ferrea Vitória Minas, nº 604, Aparecida, Cariacica-ES. 14103 4.: MARCOS LIMA DA SILVA, natural de Ilhéus-BA, com 38 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua João Rodrigues Filho, nº S/n, Cariacica Sede, Cariacica-ES e SEBASTIANA SANTANA, natural de Cariacica-ES, com 48 anos de idade, Solteira(o), costureira, residente na Rua João Rodrigues Filho, nº S/n, Cariacica Sede, Cariacica-ES. 14104 5.: HERNANDES DE JESUS OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, Divorciado(a), vidraceiro, residente na Rua Theólogo Barbosa, nº 48, Campo Verde, Cariacica-ES e PRISCILLA MARIA BRANDÃO DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Theólogo Barbosa, nº 48, Campo Verde, Cariacica-ES. 14105 6.: WENDEL DA SILVA MANGA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, Divorciado(a), músico, residente na Rua Nestor Gomes, nº 35, Sede, Cariacica-ES e LUANA MASRUHA PINHEIRO, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, Divorciada(o), assistente de educação infantil, residente na Rua Nestor Gomes, nº 35, Sede, Cariacica-ES. 14106 7.: ARTHUR FERREIRA DA COSTA, natural de Paracatu-MG, com 23 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua dos Milagres, nº 27, Nova Esperança, Cariacica-ES e SAMIRES DOS SANTOS MUNIZ, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua dos Milagres, nº 27, Nova Esperança, Cariacica-ES. 14107 8.: RONICLEI DA SILVA LEITE, natural de Cacoal-RO, com 30 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua São Gabriel da Palha, nº 408, Nova Canaã, Cariacica-ES e VANDERLÉIA GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua São Gabriel da Palha, nº 408, Nova Canaã, Cariacica-ES. 14108 9.: VALCI ALBERTO DOS SANTOS VIEIRA, natural de Campinas-SP, com 44 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Dois, S/nº, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e DAYANE COSTA ALVES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Dois, S/nº, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 14109 10.: REINALDO MARTINS DE SOUZA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 38 anos de idade, Solteiro(a), carpinteiro, residente na Rua B, S/nº, Aparecida, Cariacica-ES e IVANÍ GONÇALVES FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 53 anos de idade, Solteira(o), cuidadora, residente na Rua São Jorge, nº 335, Aparecida, Cariacica-ES. 14110 11.: WESLEY PEREIRA LOPES, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de construção civil, residente na Rua Boa Vista, nº 38, Flexal I, Cariacica-ES e LAYS MARTINS BATISTA, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua da Liberdade, nº 570, Bairro Flexal, Cariacica-ES. 14111 12.: ANDERSON PEIXOTO DOS SANTOS, natural de Colatina-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Dezoito, nº 619, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e MEIRIELY CORRÊA HELIO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Dezoito, nº 619, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 14112 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 09 de novembro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: VINICIUS DOS SANTOS FONSECA, natural de Dias D'Ávila-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), encanador industrial, residente na Rua Rio Santa Maria, 85, Bairro de Fátima, Aracruz-ES e EDUARDA CONCEIÇÃO COSTA, natural de Santo Amaro-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Rio Santa Maria, 85, Bairro de Fátima, Aracruz-ES. 13369 2.: MATHEUS CORREIA MATOS, natural de Aracruz-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Projetada, S/nº, Aldeia Pau Brasil, Aracruz-ES e LORRANA DA COSTA MOREIRA, natural de Aracruz-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Presidente Costa e Silva, 160, Bela Vista, Aracruz-ES. 13370 3.: MAGNO DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), encanador, residente na Rua João Cabral, 238, Por do Sol, Limão, Aracruz-ES e GESILANE LUZIA FRANCO DE OLIVEIRA, natural de Italva-RJ, com 49 anos de idade, divorciado(a), monitora, residente na Rua João Cabral, 238, Por do Sol, Limão, Aracruz-ES. 13371 4.: VÍTOR DE CARVALHO VECCHI, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 30 anos de idade, solteiro(a), servidor público municipal, residente na Rua Theodoro Bitti Loureiro, N° 35, Apartamento 202, Edifício Miguel, Primavera, Aracruz-ES e THAINÁ MACHADO VASSOLER, natural de João Neiva-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), servidora pública municipal, residente na Avenida Presidente Castelo Branco, 763, Bela Vista, Aracruz-ES. 13372 5.: DANIEL DE JESUS FREITAS, natural de Pedro Canário-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), topógrafo, residente na Avenida Presidente Castelo Branco, 320, Villagio Aracruz, Torre A, Apto. 1105, Jequitibá, Aracruz-ES e AMELIA VIEIRA CRAVO, natural de Colatina-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), técnico em enfermagem, residente na Avenida Presidente Castelo Branco, 320, Villagio Aracruz, Torre A, Apto. 1105, Jequitibá, Aracruz-ES. 13373 6.: DEIVID PEGORETTI SOARES, natural de João Neiva-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), operador de guindaste, residente na Rua Theodorico Leal, 45, Vila Nova, Aracruz-ES e BRUNA FERNANDA BUZATO, natural de João Neiva-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), Gerente comercial, residente na Rua Theodorico Leal, 45, Vila Nova, Aracruz-ES. 13374 7.: RICARDO MATEUZZI CAVAGLIERI, natural de Arcaruz-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), encarregado de solda, residente na Rodovia Luiz Teodoro Musso, nº 337, Bairro de Carli, Aracruz - ES-ES e ELIVANE MONTEIRO LOSS, natural de Aracruz-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), analista de RH, residente na Rodovia Luiz Theodoro Musso, 337, De Carli, Aracruz-ES. 13375 8.: RAMON VILELA PEIXOTO, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua João Sfalsin, 09, Jequitibá, Aracruz-ES e MARCIANI LEITE DOS ANJOS, natural de Aracruz-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua João Sfalsin, 09, Jequitibá, Aracruz-ES. 13376 9.: ALDAIR JOSÉ GADIOLI LOUREIRO, natural de Linhares-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), torneiro mecânico, residente na Rua Santa Sarmenghi Devens, 89, Segatto, Aracruz-ES e LEIDIAANIA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES, natural de Nova Viçosa-BA, com 45 anos de idade, solteiro(a), agente de saúde, residente na Rua Santa Sarmenghi Devéns, 89, Segatto, Aracruz-ES. 13377 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 09 de novembro de 2021 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: ASSISCIO COSTA SOARES, natural de Montanha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), Vigilante, residente na Rua Domingos Martins 453, Riviera da Barra, Vila Velha-ES e SCHIRLEY MORAES DE AMORIM, natural de Cariacica-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), Sem profissão remunerada, residente na Rua Domingos Martins 453, Riviera da Barra, Vila Velha-ES. 09129 2.: JÚLIO CÉSAR LOUZADA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), auxiliarde serviços gerais, residente na Residente e Domiciliado à BR-101, Km 315, PEVV-IV, CEP: 29127-815, Conforme Artigo 76 do Código Civil Brasileiro,, Vila Velha-ES e ELIZÂNGELA CELIA DE OLIVEIRA, natural de Guarapari-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), gari, residente na Rua Icarahy, S/n, Praia de Guanabara, Anchieta-ES. 09130 3.: THYERY NASCIMENTO COIMBRA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Estrada Ayrton Senna da Silva, S/nº, João Goulart, Vila Velha-ES e THAMYRES SPANHOL CELSO, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Estrada Ayrton Senna da Silva, S/nº, João Goulart, Vila Velha-ES. 09131 4.: RONALDO GONÇALVES FERREIRA, natural de Mantena-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida Álvares de Azevedo, nº 970, Riviera da Barra, Vila Velha-ES e ALINE MARIA DE OLIVEIRA, natural de Governador Valaderes-MG, com 38 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Álvares de Azevedo, nº 970, Riviera da Barra, Vila Velha-ES. 09132 5.: JORGE CORRÊA FILHO, natural de Vitória-ES, com 65 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rodovia do Sol, nº 3030, Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e JAQUELINE GOMES DE OLIVEIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 51 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Rodovia do Sol, nº 3030, Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 09134 6.: GABRIEL ROCHA GAICK, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Avenida Padre Gabriel, nº 05, Terra Vermelha, Vila Velha-ES e SHAY LORRAYNY ANDRADE DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Padre Gabriel, nº 05, Terra Vermelha, Vila Velha-ES. 09135 7.: PEDRO HENRIQUE MARINHO LOZORIO DE ALMEIDA, natural de Vitoria-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxliliar eletricista, residente na Rua da Goiaba,n°29, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e JULIANA ROSSI DE JESUS, natural de Guarapari-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua da Goiaba,n°29, Balneario de Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 09136 8.: CÂNDIDO DE OLIVEIRA DAMASCENO, natural de São Mateus-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Treze de Maio, N° 894, Morada da Barra, Vila Velha-ES e ZULEIDE CECÍLIA BATISTA DOS SANTOS, natural de Buerarema-BA, com 49 anos de idade, viúvo(a), doméstica, residente na Rua Treze de Maio, N° 894, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 09137 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 09 de novembro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS FERREIRA RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Rua Milton Manoel dos Santos, nº 320, Ap 602, Ed. Praia Da Enseada, Jardim Camburi, Vitória-ES e SABRINA PAIVA DE AQUINO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Avenida dos Expedicionários, nº 595, BL C2, Ap 303. Ed. Mar Bela, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24984 2.: HIGOR VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), motorista administrativo, residente na Rua Ademar Luiz Nepomoceno, Jardim Camburi, Vitória-ES e MELISSA LOPES THEOTONIO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Ademar Luiz Nepomoceno, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24986 3.: FRANCO VERONEZ RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Doutor Cyro Lopes Pereira, Jardim da Penha, Vitória-ES e IARA SCHUBERT E SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Astrogildo Romão dos Anjos, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24987 4.: FABIANA OLIVEIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Alice Bumachar Neffa, Jardim Camburi, Vitória-ES e MARINA ROCHA LYRIO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Alice Bumachar Neffa, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24988 5.: TÁCIO GOMES CAETANO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Darly Antônio Lima, Jardim Camburi, Vitória-ES e LARISSA LAYLA GUSTAVO FELICIO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Pedro Álvares Cabral, Alto Laje, Cariacica-ES. 24990 6.: DANIEL MARCELINO CICILIOTI, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Maria Eleonora Pereira, Jardim da Penha, Vitória-ES e SUELLEN RIBEIRO DA COSTA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar fiscal, residente na Rua Itapoã, Valparaíso, Serra-ES. 24992 7.: JOÃO VICTOR NASCIMENTO ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), supervisor, residente na Rua Antônio Carlos de Almeida, Maria Ortiz, Vitória-ES e MAYARA RUFINO VENANCIO, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Antônio Carlos de Almeida, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24993 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 09 de novembro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOHNNY PINHEIRO LOPES, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Padre Bras Lourenço, S/n, Novo Porto Canoa, Serra-ES e ROSIVÂNIA ALVES OLIVEIRA, natural de Petrolândia-PE, com 36 anos de idade, Solteira(o), cozinheira, residente na Rua Ipatinga, nº 68, Nova Carapina I, Serra-ES. 11299 2.: JOÃO VICTOR SIAN DOS SANTOS RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), estoquista, residente na Rua Rio Vacaria, nº 146, Eldorado, Serra-ES e RAQUEL ANDRADE DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Rio Vacaria, nº 146, Eldorado, Serra-ES. 11302 3.: JUNIOR ANATOLIO BATISTA, natural de Ataleia-MG, com 45 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Professor Rocha Lidia Feitosa, 181, Maria Ortiz, Vitoria-ES e BÁRBARA GABRIELLE VAGO MIRANDA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua São Paulo, nº 34, São Marcos II, Serra-ES. 11304 4.: HALLEF DA SILVA MASCARENHAS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Ecoporanga, nº 113, Vista da Serra I, Serra-ES e NÁGILA SOARES DOS SANTOS, natural de São Mateus-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Ecoporanga, nº 113, Vista da Serra I, Serra-ES. 11312 5.: WESLEY OLIVEIRA DE BEM, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), assistente de logística, residente na Rua Carioca, nº 152, Santo Antônio, Serra-ES e NATÁLIA AMARAL SILVA, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), assistente I, residente na Rua Florencio da Conceição, nº S/n, Santo Antônio, Serra-ES. 11314 6.: MARCOS VINICIUS FERREIRA SOARES, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de apoio de registro, residente na Rua Coral, 27, Serra Dourada I, Serra-ES e MARYANA SIMÕES MARTINS, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Rio Salgado, 182, Eldorado, Serra-ES. 11323 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 09 de novembro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: REGINALDO GUZZO, natural de Rio Bananal-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), agricultor, residente na Rua Raquel de Queiroz, S/n, Interlagos, Linhares-ES e PRISCILA BRAGATO, natural de Rio Bananal-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Rua Raquel de Queiroz, S/n, Interlagos, Linhares-ES. 11449 2.: DOUGLAS ALEXANDRE DOS REIS CAMPOS, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Henrique Gaburro, nº 29, São José, Linhares-ES e SUELLEM SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Henrique Gaburro, N° 10, São José, Linhares-ES. 11450 3.: ELTON GALDINO DO ESPIRITO SANTO, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Baixo Guandu, nº 377, Novo Horizonte, Linhares-ES e TAMYRES TEIXEIRA, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Professora, residente na Rua Baixo Guandu, 377, Novo Horizonte, Linhares-ES. 11451 4.: JARDEL COURA GAMA RODRIGUES, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Lambari, S/n , Nova Esperança, Linhares-ES e RAIANE DE SOUZA VIANA, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Lambari, S/n , Nova Esperança, Linhares-ES. 11452 5.: JOANES DE OLIVEIRA FREITAS, natural de Linhares-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), construtor civil, residente na Avenida Benevenuto Zorzanelli, nº 15, Bebedouro, Linhares-ES e MARLI LOPES DE SOUZA GARCIA, natural de Montanha-ES, com 49 anos de idade, viúvo(a), pensionista, residente na Rua Hilário Faé, S/n, Boa Vista, Linhares-ES. 11453 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 09 de novembro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: NELTON RODRIGUES GOUVÊA, natural de Alexânia-GO, com 52 anos de idade, divorciado(a), professor, residente na Rua Joseph Zogaib, Nº 390, Apartamento 421, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ROSENI PEREIRA DOS SANTOS, natural de Colatina-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Joseph Zogaib, Nº 390, Apartamento 421, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19426 2.: RODRIGO LEONARDO REGIS, natural de Bom Jardim-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), cirurgião dentista, residente na Rua Itaboraí, Nº 326, Apartamento 1107, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e RAÍZA BRASIL BARTOLAZZI, natural de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), cirurgiã dentista, residente na Rua Itaboraí, Nº 326, Apartamento 1107, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19427 3.: IGOR NUNES GOBBI, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), contador, residente na Rua Belém, nº 194, Aptº 102, Itapoã, Vila Velha-ES e LUNAIARA RODRIGUES DE OLIVEIRA MURÇA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), publicitária, residente na Rua Belém, nº 194, Aptº 102, Itapoã, Vila Velha-ES. 19428 4.: PAULO CESAR PEREIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 57 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Avenida Luiz Manoel Vellozo, N° 299, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e MARIA LÚCIA DA SILVA MAIA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 59 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Avenida Luiz Manoel Vellozo, N° 299, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19429 5.: ERALDO DE CASTRO FILHO, natural de Caruaru-PE, com 41 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Luiz Fernandes Reis, nº 465, Apartamento 1202 A, Edifício Double Tower, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ALINE SILVA TAVARES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 41 anos de idade, divorciado(a), servidora pública federal, residente na Rua Luiz Fernandes Reis, nº 465, Apartamento 1202 A, Edifício Double Tower, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19430 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 09 de novembro de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIONE MARTINS DE OLIVEIRA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua João Bezerra, nº 45, Amarelo, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MAYRA ZANON DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rua João Bezerra, nº 45, Amarelo, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04900 2.: GLEDSON BLENDO MONTEIRO RAMOS, natural de Belém-PA, com 25 anos de idade, solteiro(a), ajudante de carga e descarga, residente na Rua Clemente Sartório, nº 18, I B C, Cachoeiro de Itapemirim-ES e KÉRCIA MENEGUCCI CASIMIRO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), fiscal de caixa, residente na Rua Clemente Sartório, nº 18, I B C, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04901 3.: ERIC CASTELO BRANCO PESSOA REIS, natural de Feira de Santana-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Aristóteles Menicucci,s/ nº , Waldir Furtado Amorim, Cachoeiro de Itapemirim-ES e RAQUEL VITÓRIA DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), técnica judiciária federal, residente na Rua Manoel Pereira Martins, nº 83, Boa Vista, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04903 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 09 de novembro de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS PASTORE FASÔLO, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Lavrador, residente na Localidade de Água Limpa, Zona Rural, Conceição do Castelo-ES e DANIELI DA SILVA ANACLÉTO, natural de Conceição do Castelo-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), Lavradora, residente na Localidade de Angá, Zona Rural, Conceição do Castelo-ES. 00617 2.: NILSON DA SILVA ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), Vendedor de comércio varejista, residente na Rua Antônio de Vargas Neto, N° 71, Bairrro Nicolau de Vargas e Silva, Conceição do Castelo-ES e ELIZANGELA FERREIRA PINTO, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Lavradora, residente na Rua Antonio de Vargas Neto, nº 71, Bairro Nicolau de Vargas e Silva, Conceição do Castelo-ES. 00618 3.: VOLMIR FILETE, natural de Castelo-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), Lavrador, residente na Localidade de Indaiá, Zona Rural, Conceição do Castelo-ES e MARIA DA CONCEIÇÃO MALVINO, natural de Muniz Freire-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), Lavradora, residente na Localidade de Indaiá, Zona Rural, Conceição do Castelo-ES. 00619 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 09 de novembro de 2021 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: JACSON RAUL ESTEVÃO UHLIG, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Rua João Paulo Coutinho, S/nº, do Cabral, Vitória-ES e ELIANDRA RODRIGUES ROCHA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua João Paulo Coutinho, S/nº, do Cabral, Vitória-ES. 17594 2.: RAFAEL DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de laboratório, residente na Avenida Antônio Pinto de Aguiar, nº 188, Mário Cypreste, Vitória-ES e NATÁLIA DE ARAUJO DA ROCHA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), designer de unhas, residente na Avenida Antônio Pinto de Aguiar, nº 188, Mário Cypreste, Vitória-ES. 17598 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 09 de novembro de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO TEIXEIRA ALVARENGA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), departamento pessoal, residente na Rua Rui Barbosa, nº 227, Planalto, Vila Velha-ES e PRISCILA CELESTINO VIEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), assistente de departamento fiscal, residente na Rua Rui Barbosa, nº 227, Planalto, Vila Velha-ES. 06260 2.: WESLEY DA MOTA HERPET, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Gerente de vendas, residente na Rodovia Carlos Lindenberg, nº 7120, Nova América, Vila Velha-ES e CARLIANE MARTINS DOS REIS, natural de Nova Venécia-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Vendedor de projetos, residente na Rodovia Carlos Lindenberg, nº 7120, Nova América, Vila Velha-ES. 06261 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 09 de novembro de 2021 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: DAVID DE JESUS ROSA, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), Lavador, residente na Rua São José, nº 119, Jardim Tropical, Serra-ES e ANGELA FERREIRA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua São José, nº 119, Jardim Tropical, Serra-ES. 32556 2.: OSÉAS DE MOURA FRANCISCO, natural de Carmela Dutra-RJ, com 46 anos de idade, Solteiro(a), caminhoneiro, residente na Rua Portugal, nº 14, Carapina Grande, Serra-ES e MARIA LEIZER SANTOS CARDOSO, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Portugal, nº 14, Carapina Grande, Serra-ES. 32611 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 09 de novembro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: VIVALDO HUBNER VIEIRA, natural de Pequiá, Iúna-ES, com 67 anos de idade, divorciado(a), médico, residente na Córrego Santa Barbara, sem Número, Distrito de Pequiá, Iúna-ES e MARLUCI MORAES PEREIRA, natural de Iúna-ES, com 59 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Córrego Santa Barbara, sem Número Distrito de Pequiá, Iúna-ES. 08954 2.: PABLO NOLASCO SILVA, natural de Muniz Freire-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Santa Cruz, Zona Rural, Distrito de Santíssima Trindade, Iúna-ES e GABRIELA TORRENTE FERREIRA, natural de Iúna-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego Santa Cruz, Zona Rural, Distrito de Santíssima Trindade, Iúna-ES. 08955 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 09 de novembro de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: UANDERSON ALMEIDA DE DEUS, natural de Mucuri-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Avenida dos Eucaliptos, Sem Numero, Barra do Riacho, Aracruz-ES e JANETE ALEXANDRE DOS SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida dos Eucaliptos, Sem Numero, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00694 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 09 de novembro de 2021 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE ALTO SANTA MARIA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JHONATAN JUNIOR BRIDI, natural de Colatina-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Frio, Zano Rural, Santa Teresa-ES e LEIDIENA GOMES DE ARAÚJO, natural de Água Doce do Norte-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), lavradora, residente na Córrego Frio, Zona Rural, Santa Teresa-ES. 00010 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Santa Teresa-ES, 09 de novembro de 2021 DINIZ CYPRESTE DE AZEVEDO Tabelião e Oficial Interino _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: GEANDRO ESTEVES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), petroleiro, residente na Rua Domingos Póvoa Lemos, nº 270/301, Jardim Camburi, Vitória-ES e WANELLI BUENO DE SOUZA, natural de João Monlevade-MG, com 42 anos de idade, divorciado(a), supervisora de vendas, residente na Rua Domingos Póvoa Lemos, nº 270/301, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25140 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 09 de novembro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial