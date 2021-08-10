Proclamas - 10/08/2021
_____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: CASEMIRO ALVES RAMOS JUNIOR, natural de Carangola-MG, com 56 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Avenida Dante Michelini, Mata da Praia, Vitória-ES e PAOLA GUERINI LORENZON, natural de Alfredo Chaves-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Avenida Dante Michelini, Mata da Praia, Vitória-ES. 24716 2.: FELIPE DA SILVA SOBRINHO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Carlos Martins, Jardim Camburi, Vitória-ES e LORRAINY DA SILVA CARNEIRO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), garçonete, residente na Rua Carlos Martins, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24721 3.: MATHEWS SILVA MARQUES, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), agente de campo, residente na Rua Afonso dos Santos, nº 21, Boa Vista, Vitória-ES e ANA KAROLINA LACERDA RAMOS, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), operadora de telemarketing, residente na Rua Afonso dos Santos, nº 21, Boa Vista, Vitória-ES. 24722 4.: JOÃO BOSCO XAVIER, natural de Volta Redonda-RJ, com 55 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Professor Elpídio Pimentel, Mata da Praia, Vitória-ES e SUSANA MARIA SUZANO, natural de Vitória-ES, com 61 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Professor Elpídio Pimentel, Mata da Praia, Vitória-ES. 24723 5.: DIOGO GAVA SOUZA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Manoel Vivácqua, Jabour, Vitória-ES e KAREN DA SILVA ARAUJO SANTOS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Manoel Vivácqua, Jabour, Vitória-ES. 24724 6.: SÉRGIO LUIS AMBRÓSIO MACIEL, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 38 anos de idade, solteiro(a), professor de educação física, residente na Rua Doutor Dido Fontes, Jardim da Penha, Vitória-ES e PATRÍCIA DIAS SILVA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Doutor Dido Fontes, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24725 7.: FRANCINALDO BARBOSA DE SOUZA, natural de Aroeiras-PB, com 33 anos de idade, solteiro(a), empreendedor autônomo, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, Jardim Camburi, Vitória-ES e JUSSARA FREITAS DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24726 8.: RAFAEL FOLADOR RIGAMONTE, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheiro eletricista, residente na Rua José Celso Cláudio, Jardim Camburi, Vitória-ES e BRUNA FURIERI PANDINI, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua José Celso Cláudio, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24727 9.: GABRIEL BERNARDES SILVA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), analista de exportação e importação, residente na Avenida Vitória, Jucutuquara, Vitória-ES e THAMYRES FREITAS GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Lídia Rocha Feitosa, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24728 10.: VÍTOR HERINGER SILVA, natural de Lajinha-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheiro florestal, residente na Rua Natalina Daher Carneiro, Jardim da Penha, Vitória-ES e VANESSA DE OLIVEIRA GOMES, natural de Governador Valadares-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), engenheira florestal, residente na Rua Natalina Daher Carneiro, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24730 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 09 de agosto de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEFERSON RESENDE INACIO MARTINS, natural de Cambuçi-RJ, com 25 anos de idade, solteiro(a), padeiro, residente na Rua Lima, nº 127, Araçás, Vila Velha-ES e JULIANA SILVESTRE CANDIDO DE OLIVEIRA, natural de São Gonçalo-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Lima, nº 127, Araçás, Vila Velha-ES. 232729198 2.: MAICON BARBOSA PEDRO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de obras, residente na Rua Projetada, Nº 9, Ataíde, Vila Velha-ES e JOICE SANTOS DA SILVA, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), arremate, residente na Rua Projetada, Nº 9, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729199 3.: BRENO DE SOUZA VIRGILIO, natural de Virtoria-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), mecanico industrial, residente na Avenida Canal, 08, Nova Itaparica, Vila Velha-ES e ALINE PETERLE SANTIAGO, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), assistente RH, residente na Avenida Canal, 08, Nova Itaparica, Vila Velha-ES. 232729200 4.: ÁQUILA DEON DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Copo de Leite, nº 310, Novo México, Vila Velha-ES e IZABELLA NASCIMENTO CHICUTI, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Professor Humberto de Campos, nº 100, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729201 5.: BRUNO VINICIUS OLIOSI, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Avenida Ruy Braga Ribeiro, nº 973, Santa Inês, Vila Velha-ES e LAIS RODRIGUES DE BRITO, natural de Itamaraju-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), consultora de vendas, residente na Rua José Joaquim Santana Rosa, 55, Vila Guaranhuns, Vila Velha-ES. 232729202 6.: MATHEUS DE OLIVEIRA PAVESE, natural de Vitoria-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), assistente de atendimento, residente na Rua Coronel Darcy Pacheco de Queiroz, nº 04, Sotema, Cariacica-ES e NATALIA ALVES DA SILVA, natural de Conselheiro Pena-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), bilheteira de transporte, residente na Rua Ataulfo Alves, nº 116, Aribiri, Vila Velha-ES. 232729203 7.: ROBSON LUIZ O SILVA JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Fernando Antônio da Silveira, nº 604, Santa Rita, Vila Velha-ES e SABRINE BRIGIDO COSTA, natural de Itamaraju-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Fernando Antônio da Silveira, nº 604, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232729204 8.: EVANDRO CORRÊA DE FARIAS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), técnico em medição, residente na Rua São Francisco, nº 583, Santa Inês, Vila Velha-ES e MONIQUE AMARO SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), instrutora de idiomas, residente na Rua São Francisco, nº 583, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232729205 9.: CARLOS ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 41 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida Sempre Viva, nº 18, Darly Santos, Vila Velha-ES e MARIA JANES PINTO SOUZA, natural de Brasília-DF, com 51 anos de idade, solteiro(a), depiladora, residente na Avenida Sempre Viva, nº 18, Darly Santos, Vila Velha-ES. 232729206 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 09 de agosto de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ RICARDO PEREIRA ANTUNES LACERDA, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), preparador de veículos semi novos, residente na Rua Ex Combatenre, S/nº, Flexal, Cariacica-ES e LARISSA SANTOS DEGASPERI, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Ex Combatenre, S/nº, Flexal, Cariacica-ES. 13756 2.: VANDERSON DOS ANJOS COSTA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), operador de ponte rolante, residente na Rua Cinco, S/nº, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e PÂMELA NASCIMENTO RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Cinco, S/nº, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 13784 3.: JOCIMAR NASCIMENTO DOS SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Zelia Novaes Schwab, nº 14, Porto Belo I, Cariacica-ES e LEANDRA REZENDE, natural de Nova Venécia-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Zelia Novaes Schwab, nº 14, Porto Belo I, Cariacica-ES. 13812 4.: EDILSON DE JESUS SOUZA, natural de Conceição da Barra-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de mecânico, residente na Rua Laurinda Pereira do Nascimento, nº 78, Graúna, Cariacica-ES e ARACILDA MOTA MENDES, natural de Irupi-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Laurinda Pereira do Nascimento, nº 78, Graúna, Cariacica-ES. 13819 5.: ÁLEFE SÓSTENES FABRE DA NEIVA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua São Paulo, nº 20, Porto de Santana, Cariacica-ES e ROBERTA BERNARDO DE LEMOS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Beco Manoel Coutinho, Nº 187, Porto de Santana, Cariacica-ES. 13833 6.: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua São Mateus, nº 63, Nova Brasília, Cariacica-ES e THAYS DE LIMA SPINDULA, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), mecânica, residente na Rua São Mateus, nº 63, Nova Brasília, Cariacica-ES. 13841 7.: MATHEUS THOMAZ BROEDEL, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vidraceiro, residente na Avenida Espírito Santo, nº 395, Prolar, Cariacica-ES e SUIANY ALMEIDA FIRME, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Avenida Espírito Santo, nº 395, Prolar, Cariacica-ES. 13848 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 09 de agosto de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JORGE LUIZ FIGUEIRA AMADO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Manoel Salustiano de Souza, nº 216, Santa Martha, Vitória-ES e ANA PAULA BORGES GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua C 10, nº 91, Conjunto Carapina I, Serra-ES. 24924 2.: JOSE CLAUDIO MARTINS DE SOUZA, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 46 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Lair Soares Nogueira, nº 59, Santa Martha, Vitória-ES e GABRIELLA CAROLINA DE OLIVEIRA TAGARRO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Divorciada(o), assistente administrativo, residente na Rua Lair Soares Nogueira, nº 59, Santa Martha, Vitória-ES. 24925 3.: DOUGLAS PEREIRA GOMES, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Solteiro(a), frentista, residente na Escadaria Jayme Figueira, nº 86, Fonte Grande, Vitória-ES e BÁRBARA RAMOS DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Solteira(o), tecnica em enfermagem, residente na Escadaria Jayme Figueira, nº 86, Fonte Grande, Vitória-ES. 24929 4.: LUIZ GUILHERME MIGUEL MONTEIRO, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), Motorista, residente na Rua Guadalajara, nº 68, Santa Cecília, Vitória-ES e JOAQUINA RIBEIRO DE FREITAS, natural de Mantenópolis-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), Pedagoga, residente na Rua Guadalajara, nº 68, Santa Cecília, Vitória-ES. 24930 5.: BRENO SILVA ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Helena Muller, nº 230, Jesus de Nazareth, Vitória-ES e ANNA LUÍSA GONÇALVES XAVIER, natural de São Mateus-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), microempreendedora, residente na Avenida Presidente Florentino Avidos, nº 300, Apt 302 B, Parque Moscoso, Vitória-ES. 24931 6.: VITOR MAIA SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), médico, residente na Rua Maranhão, nº 404, Aptº 501, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ANA BEATRIZ COSER NEMER, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Avenida Saturnino de Brito, 867 AP- 401, Praia do Canto, Vitória-ES. 24932 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 09 de agosto de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALLENKAR BASSANI COSTA FROSSARD, natural de Afonso Claudio-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), bacharel em direito, residente na Rua Itacibá,n° 505 , Apartamento 1201, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e VIVIANE DE MELO, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Itacibá,n° 505 , Apartamento 1201, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19087 2.: GABRIEL DA SILVA CAÇADOR, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua 18, nº 35, Cocal, Vila Velha-ES e ISADORA BIANCHI DARÉ, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua 18, Número 35, Cocal, Vila Velha-ES. 19088 3.: DANIEL BREGONCI TRANCOSO WERNSBACH, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Roberto Campos,n° 12, Centro, Vila Velha-ES e NATALIA GAVA SECCHIN, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Engenheira Civil, residente na Rua Humberto Serrano - de 482 a 1110 - lado par, nº 500, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19089 4.: SEBASTIÃO AMBROZIO, natural de Mantenópolis-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Ângelo Borgo, nº 225, Apartamento 201, Santa Inês, Vila Velha-ES e BRUNA RANGEL FERREIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Ângelo Borgo, nº 225, Apartamento 201, Santa Inês, Vila Velha-ES. 19090 5.: HENRIQUE BARBOSA TRABACH, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), investidor, residente na Rua Avenida Resplendor, Número 2350, Itapuã, Vila Velha-ES e NAYARA OLIVEIRA PIRES, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), protética, residente na Avenida Resplendor, Número 2350, Itapuã, Vila Velha-ES. 19091 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 09 de agosto de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: FILIPE LIMA CARLOS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), técnico em mecanica, residente na Rua Octamar Barcellos de Souza, nº 08 , Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e MIRELLA FERRIA GUIMARÃES, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Octamar Barcellos de Souza, nº 08 , Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08960 2.: RAFAEL PEREIRA SARAIVA, natural de Valença-RJ, com 42 anos de idade, solteiro(a), representante, residente na Rua Santa Ines, nº 28, Santa Paula II, Vila Velha-ES e ALINE DE SOUZA PINHEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Santa Ines, nº 28, Santa Paula II, Vila Velha-ES. 08961 3.: IGOR BARCELOS FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Xuri, Vila Velha-ES e MEIRIELE DA SILVA DE SOUZA, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), maniacure, residente na Rua São Paulo, nº 44, Central Carapina, Serra-ES. 08962 4.: ADEILDO JOÃO DE OLIVEIRA, natural de Arapiraca-AL, com 64 anos de idade, solteiro(a), Pedreiro, residente na Rua Waldomiro Martins Ferreira, nº 09, Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e PETRÚCIA MARIA GOMES, natural de Batalha-AL, com 65 anos de idade, solteiro(a), aposentada, residente na Rua Waldomiro Martins Ferreira, nº 09, Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08963 5.: GLENER CHAGAS PASSOS DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar geral, residente na Avenida França, nº 221, Jabaeté, Vila Velha-ES e THAYS DE OLIVEIRA SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida França, nº 221, Jabaeté, Vila Velha-ES. 08964 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 09 de agosto de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENATO DE SOUZA FERREIRA, natural de Serra-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), Operador de roto moldagem, residente na Rua Lagoa Carapebus, nº 202, Vila Nova de Colares, Serra-ES e DAMIANA DA GLÓRIA SOARES, natural de Itacaré-BA, com 31 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Lagoa Carapebus, nº 202, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 31976 2.: JOSMAR TESCH, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Babacu, nº 07, José de Anchieta, Serra-ES e SUÉLLEN FIGUEREDO SANTOS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Divorciada(o), técnica civil, residente na Rua Babacu, nº 07, José de Anchieta, Serra-ES. 31978 3.: RENI CAMPORÊZ DELACOSTA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 49 anos de idade, Solteiro(a), vigilante, residente na Rua Rio Verde, nº 62, Barcelona, Serra-ES e ROSANGELA DE ALMEIDA SANTOS, natural de Colatina-ES, com 55 anos de idade, Viúva(o), cuidadora, residente na Rua Rio Verde, nº 62, Barcelona, Serra-ES. 31983 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 09 de agosto de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: VALCENIR DA SILVA NASCENTE JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Itabira, nº 150, Grande Vitória, Vitória-ES e SULAMITA MARIA DOS ANJOS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), porteira, residente na Rua Itabira, nº 150, Grande Vitória, Vitória-ES. 17480 2.: EDISON DOS SANTOS OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), microempresário, residente na Rua Miosotis, nº 257, Universitário, Vitória-ES e MARLENE MARQUES MIRANDA, natural de Mucurici-ES, com 60 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Miosotis, nº 257, Universitário, Vitória-ES. 17481 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 09 de agosto de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ CARTORIO DO REGISTRO DE SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE ALEGRE, ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL PEREIRA DA SILVA, natural de Alegre-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Altir Torres de Oliveira nº 106, Vila do Sul, Alegre-ES e ROSEMERI DA SILVA, natural de Alegre-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), lojista, residente na Rua Altir Torres de Oliveira nº 106, Vila do Sul, Alegre-ES. 03504 2.: CAIO CESAR FERREIRA, natural de Iúna-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), balconista, residente na Rua José Rodrigues Ferreira, nº 99, Vila Machado, Alegre-ES e ANDRIELLE OLIVEIRA DA CRUZ, natural de Alegre-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), caixa, residente na Rua José Rodrigues Ferreira, nº 99, Vila Machado, Alegre-ES. 03505 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 09 de agosto de 2021 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS CHAGAS, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Ilha Grande, S/nº, Nova Bethânia, Viana-ES e OZANA SILVA MACIEL, natural de Porto Seguro-BA, com 35 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Ilha Grande, S/nº, Nova Bethânia, Viana-ES. 07365 2.: WEVILLYN FORTUNATO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estoquista, residente na Rua Tancredo de Almeida Neves, S/nº, Canaã, Viana-ES e GIZELE CONCEIÇÃO COSTA, natural de São Luís-MA, com 30 anos de idade, solteiro(a), secretaria, residente na Rua Tancredo de Almeida Neves, S/nº, Canaã, Viana-ES. 07373 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 09 de agosto de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: TÁLISSON KLIPPES GARCIA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), encarregado de produção, residente na Rua José Renaldo Rodrigues, nº 87, Agostinho Simonato, Cachoeiro de Itapemirim-ES e PRISCILA DAS NEVES SEQUIN, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Rua José Renaldo Rodrigues, nº 87, Agostinho Simonato, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04769 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 09 de agosto de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: WESLLEY NUNES DE OLIVEIRA, natural de Colatina-ES, com 35 anos de idade, Divorciado(a), eletricista, residente na Rua Agostinho Torres, 43, Centro, João Neiva-ES e ANA PAULA PALASSI, natural de João Neiva-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de escritório, residente na Rua Agostinho Torres, 43, Centro, João Neiva-ES. 03109 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 09 de agosto de 2021 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ZEI GOMES DA SILVA, natural de Mimoso do Sul-ES, com 66 anos de idade, Divorciado(a), aposentado, residente na Rua Projetada, N° 12, Itaipava, Itapemirim-ES e DAGMAR ALVES CRUZ, natural de Vitória-ES, com 65 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Projetada, N° 12, Itaipava, Itapemirim-ES. 01542 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 09 de agosto de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: WALLACY AURELIO NARDI, natural de Colatina-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Projetada, S/n, Elias Bragatto, Ibiraçu-ES e ÉRIKA GOMES DA VITORIA, natural de João Neiva-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Projetada, S/n, Elias Bragatto, Ibiraçu-ES. 00915 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 09 de agosto de 2021 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do 3º Distrito de Itapecoá Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIS GREGORIO CARVALHO DA LUZ, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), capoteiro, residente na Localidade Safra, Itapecoá, Itapemirim-ES e ADRIELE SANTOS DA HORA, natural de Viana-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Localidade Safra, Itapecoá, Itapemirim-ES. 01200 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 09 de agosto de 2021 Natália Bastos Bechepeche Antar Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADRIANO ALVES PIRES, natural de Ipatinga-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Rio Marambaia, nº 155, Eldorado, Serra-ES e POLIANE RIBEIRO DA CRUZ, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua Rio Marambaia, nº 155, Eldorado, Serra-ES. 11100 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 09 de agosto de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: NATAN BENEVIDES MAGALHÃES, natural de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), servidor público municipal, residente na Rua Boas Nova, S/nº, Joacima, Itapemirim-ES e GRACIELE MARTINS QUEIROZ, natural de Anchieta-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de escritório, residente na Rua Boas Nova, S/nº, Joacima, Itapemirim-ES. 14128 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 09 de agosto de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã