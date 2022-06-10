Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Publicidade Legal

Proclamas - 10/06/2022

Sexta-feira

Publicado em 10 de Junho de 2022 às 01:00

Arquivos & Anexos

10-06-22 - PROCLAMAS.pdf

.
Tamanho do arquivo: 162kb
Baixar

Proclamas

_____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ARTHUR AUGUSTO DE MENDONÇA, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua João Pessoa de Mattos, nº 530, Praia da Costa, Vila Velha-ES e BRINY ROCHA, natural de Cariacica-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua João Pessoa de Mattos, nº 530, APTº 606, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 20054 2.: MARCELO BITRAN EVANGELISTA, natural de Santos-SP, com 37 anos de idade, divorciado(a), engenheiro de petroleo, residente na Rua Goiânia, nº 416, Aptº 201, Itapuã, Vila Velha-ES e LORENA BERMUDES PERMUY, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), médica e nutricionista, residente na Rua Goiânia, nº 416, Bloco 1, Aptº 201, Itapuã, Vila Velha-ES. 20055 3.: MARCUS TROMBINI VITAL, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 44 anos de idade, divorciado(a), socorrista, residente na Rua Cafeeiro, nº 56, Sobrado, Casa 2, Itapuã, Vila Velha-ES e MARISTELA CRISTINA GONÇALVES, natural de Colatina-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), socorrista, residente na Rua Cafeeiro, nº 56, Sobrado, Casa 2, Itapuã, Vila Velha-ES. 20056 4.: SÉRGIO DE CASTRO BELEM, natural de Aparecida-SP, com 51 anos de idade, solteiro(a), professor de inglês, residente na Rua Sete, nº 21, Aptº 803, Conj. Morada Praia, Ed. Setiba, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e ADRIANA MENDES DE PAULO, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua Gonçalves Dias, S/nº, Bloco 101, Aptº 204, Ed. Cedro, Ala A, Boa Vista I, Vila Velha-ES. 20057 5.: ELENILDO JESUS DA SILVA, natural de Itamaraju-BA, com 41 anos de idade, solteiro(a), analista de sistema, residente na Rua Argeo de Angeli, nº 61, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e ELENA COSTA, natural de Baixo Guandu-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), dentista, residente na Rua Argeo de Angeli, nº 61, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES. 20058 6.: RAFAEL GALINA SPERANDIO, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), entregador, residente na Rua Mestre Gomes, nº 566, Aptº 402, Glória, Vila Velha-ES e FRANCISLARA DA FONSECA GAMA, natural de Mantena-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Mestre Gomes, nº 582, Glória, Vila Velha-ES. 20059 7.: VICTOR EMMANUEL MONTEIRO SIQUEIRA DE MORAES ARAUJO, natural de Aracaju-SE, com 28 anos de idade, solteiro(a), bombeiro militar, residente na TR Natal, nº 72, Ap 401 Atlantico, Itapuã, Vila Velha-ES e PAULA CHRISTINA MANTEUFEL SILVA, natural de Governador Valaderes-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rodovia do Sol, 3420, Apto 803A, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 20060 8.: JEFFERSON RONCONI DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), advogado, residente na Rua Goiânia, nº 300, Itapuã, Vila Velha-ES e SAMANTHA AMADO SCARPATI, natural de Rolin de Moura-RO, com 26 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Escadaria Acyr Guimarães, nº 28, Apartamento 704, Centro, Vitória-ES. 20061 9.: JADSON ZENI DOS REIS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Avenida Champagnat, nº 548, Aptº 402, Ed. Las Palmas, Praia da Costa, Vila Velha-ES e THAMIRES ASSIS BERTHOLINI, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Avenida Champagnat, nº 548, Aptº 402, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 20062 10.: YURI SILVA LEITE, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), metalúrgico, residente na Rua Um, 12, Cocal, Vila Velha-ES e GLEYCIANE FERREIRA CORREIA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), arquiteta e urbanista, residente na Rua Nossa Senhora da Penha, 736, Porto de Santana, Cariacica-ES. 20063 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 09 de junho de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: WEVERTON ASSIS DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), mecânico industrial, residente na Rua Rosana Schineider, nº 988, Linhares-ES e STÉFANNY COUTINHO CARDOZO, natural de Linhares-ES, com 822 anos de idade, solteiro(a), assistente comercial, residente na Rua Dom Pedro II, nº 985, Linhares-ES. 11972 2.: JAIR PERINI FILHO, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Avenida Presidente Campos Salles, nº 89, Linhares-ES e RAYAD AMIN SOPRANI PEREIRA, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), barachel em direito, residente na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 57, Linhares-ES. 11973 3.: RODOLFO RÔMULO BROSEGHINI, natural de Boa Esperança-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), téc. eletricista, residente na Avenida Bartolomeu Bueno da Silva nº 636, Linhares-ES e MANUELA ZANON PORTO, natural de São Mateus-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), analista contabil, residente na Avenida Presidente Costa e Silva, s/n , Linhares-ES. 11974 4.: PAULO ANTONIO RIBEIRO CÂMARA, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), consultor agricola, residente na Rua Aristides Sampaio Calmon, nº 263, Linhares-ES e GEORGIA CLARINDO DE MELO, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Aristides Sampaio Calmon, nº 263, Linhares-ES. 11975 5.: RICHARDSON BATISTA PEREIRA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), farmacêutico, residente na Rua Peroni nº 7, Linhares-ES e VIVIANE GRONER SCHWANZ, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Rua Montanha nº 679, Linhares-ES. 11976 6.: GLADSTONY OLIVEIRA FERREIRA, natural de Itabuna-BA, com 48 anos de idade, divorciado(a), supervisor de elétrica, residente na Avenida Vasco Fernandes Coutinho, nº 2149, Linhares-ES e MIRIAM PEREIRA SOUZA, natural de Itanhém-BA, com 50 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de produção, residente na Avenida Vasco Fernandes Coutinho, nº 2149, Linhares-ES. 11977 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 09 de junho de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: EZEQUIEL ALVES NETO, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), agente penitenciário, residente na Rua Carolina Pickler Mazelli, nº 122, Cariacica-ES e MICHELLE MASCARENHAS, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), aujudante de cozinha, residente na Rua Carolina Pickler Mazelli, nº 122, Cariacica-ES. 28917 2.: ROHARY ENÉAS FERNANDES RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Treze de Maio, nº 10, Cariacica-ES e TAWANY COSTA ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Treze de Maio, nº 10, Cariacica-ES. 28918 3.: FABIO SARTI SEVERO, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), técnico em mecânica, residente na Rua São Sebastião, s/nº , Cariacica-ES e DREID FERNANDES DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São Sebastião, s/n, Cariacica-ES. 28919 4.: TENILDO CORREA DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 56 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Av. João Bonadinam, 370, Cariacica-ES e FABIANA NASCIMENTO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Avenida João Bonadiman, 370, Cariacica-ES. 28920 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 09 de junho de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: CRISTIANO VIVAS ELIAS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Saúl de Navarro, nº 230, Vitória-ES e LETÍCIA CATTABRIGA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Professor Sarmento, nº 177, Vitória-ES. 25552 2.: GEORGE SILVA BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de laboratório, residente na Avenida Professor Hermínio Blackman, nº 100, Vitória-ES e ÉLIDA FARIAS ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de escritório em geral, residente na Travessa Daniel Abreu Machado, s/n , Vitória-ES. 25553 3.: DANIEL ALBAN CRUZ, natural de Salvador-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Vitalino dos Santos Valadares, nº 290/1602, Vitória-ES e CAMILA BARRETO VIANNA MARTINS, natural de Natal-RN, com 32 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Vitalino dos Santos Valadares, nº 290/1602, Vitória-ES. 25554 4.: RAFAEL RODRIGUES DE PAULA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Coronel Bráulio Dória, nº 93, Vitória-ES e MICHELE OLIVEIRA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), Técnica em estradas, residente na Rua Amazonas, nº 130, Cariacica-ES. 25555 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 09 de junho de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDUARDO DA SILVA DE ALMEIDA, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), servente de obras, residente na Rua Santa Helena, nº 01, Cariacica-ES e STEFANY NASCIMENTO ARAUJO, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Santa Helena, nº 01, Cariacica-ES. 14580 2.: RAFAEL SOARES MOREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), supervisor de censitário do IBGE, residente na Rua Oitenta e Seis, nº 119, lote 119, quadra 95, Cariacica-ES e THAYS BRAW ALOMBA, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de operações, residente na Rua Oitenta e Seis, nº 119, lote 119, quadra 95, Cariacica-ES. 14582 3.: JORDANÊS SANTOS CARVALHO, natural de Mascote-BA, com 47 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua das flores, 183 , Cariacica-ES e VILMA CABRAL DA SILVA, natural de Canavieiras-BA, com 55 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua das flores, 183 , Cariacica-ES. 14583 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 09 de junho de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCELO ALVES DA SILVA, natural de Itabuna-BA, com 40 anos de idade, Solteiro(a), pintor automotivo, residente na Rua Braúna, nº 296, Vista da Serra II, Serra-ES e CRISTIANE ARAUJO ALVES, natural de Águia Branca-ES, com 37 anos de idade, Divorciada(o), comerciaria, residente na Rua Braúna, nº 296, Vista da Serra II, Serra-ES. 11853 2.: MARCOS VINÍCIUS DE OLIVEIRA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Rio Grande, 123, Serra-ES e JARLENE LIMA DA SILVA XAVIER, natural de Mutum-MG, com 38 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Rio Grande, 123, Serra-ES. 11856 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 09 de junho de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: PERCÍLIO ANTONIO, natural de Mantenópolis-ES, com 51 anos de idade, Solteiro(a), varredor de rua, residente na Rua Eloy Barreto, s/nº , Alecrim, Vila Velha-ES e ROSILENE PEREIRA MATTOS, natural de Linhares-ES, com 46 anos de idade, Solteira(o), dona de casa, residente na Rua Eloy Barreto, S/ nº , Alecrim, Vila Velha-ES. 04452 2.: ADILIO DE JESUS RODRIGUES, natural de Belmonte-BA, com 27 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de serralheiro, residente na Rua Floresta, nº 7, Alecrim, Vila Velha-ES e INGRID DE OLIVEIRA SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Floresta, nº 7, Alecrim, Vila Velha-ES. 04473 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 09 de junho de 2022 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS VIEIRA DOS SANTOS, natural de São Mateus-ES, com 28 anos de idade, Divorciado(a), vendedor, residente na Rua Morumbi, s/nº, Viana-ES e WÉRICA GUMIERE DO CARMO, natural de Viana-ES, com 32 anos de idade, Divorciada(o), estagiária, residente na Rua Morumbi, s/nº, Viana-ES. 07681 2.: GLEDSON ALVES SANTOS, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), microempreendedor, residente na Rua Santos, nº 20, Viana-ES e CLEIDIANE WAOLL MENDES, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Osasco, nº 26, Viana-ES. 07685 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 09 de junho de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS DA SILVA SILVEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de cozinha, residente na Avenida Leopoldina Smarzaro, nº 322, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MYLLENA DE ASSIS MACHADO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de escritório, residente na Avenida Leopoldina Smarzaro, nº 322, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05147 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 09 de junho de 2022 Gabrielle Jacomelli Silva Oficiala e Tabeliã de Notas Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAINIER DIAS NEVES, natural de Aimorés-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Morro do Gadiolli, 368, João Neiva-ES e STÉFANI SANTOS AVILAR, natural de João Neiva-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), gerente, residente na Morro do Gadiolli, 368, João Neiva-ES. 03181 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 09 de junho de 2022 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartorio de Registro Civil e Notas de Jerônimo Monteiro Faço saber que pretender casar-se: 1.: DAMIÃO LOPES DA SILVA, natural de Alegre-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Sebastião Portela Gonzalez, sem número, Jerônimo Monteiro-ES e MARIA LUZIA DA SILVA CABRAL, natural de Jerônimo Monteiro-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na Rua Sebastião Portela Gonzalez, sem número, Jerônimo Monteiro-ES. 01152 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Jeronimo Monteiro-ES, 09 de junho de 2022 Bruno Bittencourt Bittencourt Tabelião de Notas e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: DOUGLAS BATTESTIN CARVALHO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), microempreendedor, residente na Rua Professora Suzette Cuendet, nº 80, Vitória-ES e CAROLINE FERNANDES RIZZOLI, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), microempreendedora, residente na Rua Professora Suzette Cuendet, nº 80, Vitória-ES. 25491 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 09 de junho de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO BATISTA FREITAS SANTOS, natural de São Paulo-SP, com 26 anos de idade, Solteiro(a), operador de máquinas, residente na Avenida Brasil, nº 1102, Vila Velha-ES e BRENDA MARCELA JESUS DE ALCANTARA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), babá, residente na avenida brasil, nº 1102, Vila Velha-ES. 09439 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 09 de junho de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DO REGISTRO DE SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE ALEGRE, ES - CNS: 022111 Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ ANTONIO MENDES, natural de Alegre-ES, com 55 anos de idade, Viúvo(a), porteiro, residente na Lot. zequinha vial, Alegre-ES e ROSANGELA ALVES OAKIS, natural de Alegre-ES, com 51 anos de idade, Viúva(o), produtora rural, residente na Lot. Zequinha Vial, Alegre-ES. 03581 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 09 de junho de 2022 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil CARTÓRIO DE REGISTRO NOTAS E REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE ARACÊ – DOMINGOS MARTINS Faço saber que pretendem casar-se: 1.: ELICIO FUGLIM HELKER, natural de Domingos Martins, -ES, nascido em 22 de junho de 1997, estado civil solteiro, profissão eletricista, residente e domiciliado Área rural, S/N, Alto Jucu, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Vandelino Helker e Glória Fugulim Helker e ANGÉLICA BUGER SCHAEFER, natural de Cachoeiro de Itapemirim, -ES, nascida em 12 de outubro de 1996, estado civil solteira, profissão advogada, residente e domiciliada Rod. Afonso Claudio, KM 2, S/N, União, Alto Jucu, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Rogério Romualdo e Vania Lucia Alves Fonseca Romualdo. 2.: BRUNO ULIANA BELLON, natural de Domingos Martins, -ES, nascido em 10 de fevereiro de 1995, estado civil solteiro, profissão educador físico, residente e domiciliado Área rural, S/N, Nossa Senhora do Carmo, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Antonio Uliana e Derly Maria Bellon Uliana e UYARA ENDLICH SOARES, natural de Conceição do Castelo, -ES, nascida em 16 de fevereiro de 1990, estado civil solteira, profissão administradora, residente e domiciliada Área rural, S/N, Nossa Senhora do Carmo, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Deneval Soares e Marly Inês Amorim Endlich Lobo Soares. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Aracê, Domingos Martins, ES, 09 de junho de 2022. Arione Stanislau Dos Passos Oficial do Registro Civil

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados