Proclamas - 10/06/2021
_____________________________________________________________________
Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes
Faço saber que pretender casar-se:
1.: ANTONIO ALBERTO DIAS JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Euclides da Cunha, nº 259, Ataíde, Vila Velha-ES e ISABELA TIBURCIO LOURENÇO, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Sinval Moraes, nº 715, Centro, Vila Velha-ES. 232729086
2.: WILLIAN CORREIA LAUTERJUNG DE AMORIM, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Palma de Santa Rita, nº 12, Novo México, Vila Velha-ES e AMANDA ESTEVES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), agente de atendimento, residente na Rua Palma de Santa Rita, nº 12, Novo México, Vila Velha-ES. 232729087
3.: ADAILSON DE SOUZA BARBOZA, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Jorge Majestade, nº 27, Novo México, Vila Velha-ES e GRASIELLE BRAGA ANDRADE, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua Jorge Majestade, nº 27, Nova Itaparica, Vila Velha-ES. 232729088
4.: AMINTAS SOARES NASCIMENTO JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua José Maria de Abreu, nº 03, Ilha das Flores, Vila Velha-ES e JULIANA REIS DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Godofredo Schineider, nº 37, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232729089
5.: CRISTIANO DANIEL ALOQUIO NOGUEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), lavador, residente na Rua Januário Souza, nº 56, Santa Rita, Vila Velha-ES e VALÉRIA CASTRO DE JESUS, natural de Itamaraju-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Januário Souza, nº 56, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232729090
6.: IRINEU LEMOS JÚNIOR, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 30 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Avenida Coronel Pedro Maia de Carvalho, S/n, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e ESTEFÂNIA DE LIMA MELLO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), analista de controladoria, residente na Rua Vinte e Cinco, nº 524, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES. 232729091
7.: LEANDRO FIGUEIREDO PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), cirurgião dentista, residente na Rua Gardênia, nº 212, Jardim Asteca, Vila Velha-ES e LAIANE MARIA DE JESUS SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Fernando Cardoso Morais, nº 999, Guaranhuns, Vila Velha-ES. 232729092
8.: CAIO FABIO VARGAS MORAIS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Carlos Romero Marangoni, nº 65, Jardim Camburi, Vitória-ES e PÂMELA ANJOS BUENO, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua do Carinho, nº 320, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES. 232729093
9.: LUCAS RODRIGUES MATOS, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), analista financeiro, residente na Rua Florentino Avidos, Ibes, Vila Velha-ES e THAMIRES NUNES RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), faturista, residente na Rua Florentino Avidos, Ibes, Vila Velha-ES. 232729094
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 09 de junho de 2021
MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO
Oficial e Tabeliã
_____________________________________________________________________
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato
Faço saber que pretender casar-se:
1.: RANDER MEDEIROS FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), Assistente administrativo, residente na Rua Carlos Gonçalves de Aguiar, nº 603, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e ROSIENE RIBEIRO SOSSAI, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Carlos Gonçalves de Aguiar, nº 603, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES. 06101
2.: TIAGO PROCÓPIO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnico de informática, residente na Rua Serraria, nº 26, Rio Marinho, Vila Velha-ES e ENDYELLEN SOARES LIMA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de escritório, residente na Rua São Rafael, nº 39, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 06102
3.: PAULO CESAR SANTANA SUELLA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Córrego Grande, N° 116, Vale Encantado, Vila Velha-ES e CÁSSIA HELLEN SODRÉ LANNES, natural de Boa Esperança-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Enfermeira, residente na Rua Nossa Senhora Aparecida, N° 206, Centro, Boa Esperança-ES. 06103
4.: WASHINGTON MENDES DE OLIVEIRA BARBOSA, natural de Manhuaçu-MG, com 20 anos de idade, solteiro(a), embalador, residente na Rua Crisópolis, nº 34, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e KEYLA LEMOS VERBO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Crisópolis, nº 34, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES. 06104
5.: LEONE PORTO FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), analista de materiais, residente na Rua Vanair, nº 256, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e JEANE VALERIO DE SÁ, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 44 anos de idade, solteiro(a), Pedagoga, residente na Rua Vanair, nº 256, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES. 06105
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 09 de junho de 2021
ANTÔNIO NUNES BELÉM
Tabelião e Oficial
_____________________________________________________________________
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS
Faço saber que pretender casar-se:
1.: ALEXANDRE BONADIMAN ANGELI, natural de Itanhém-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), analista de segurança da informação, residente na Avenida Santos Evangelista, Jardim Camburi, Vitória-ES e JULIANA ELLEN RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Porto Seguro, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES. 24542
2.: FELIPE TEIXEIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Ruy Pinto Bandeira, nº 1108, Jardim Camburi, Vitória-ES e THAYS SOARES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Ruy Pinto Bandeira, nº 1108, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24544
3.: LUCIO DA CUNHA FIGUEIREDO NETO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 30 anos de idade, solteiro(a), publicitário, residente na Rua José Neves Cypreste, Jardim da Penha, Vitória-ES e FERNANDA MARSICO DO COUTO TEIXEIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 30 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Moacir Avidos, Praia do Canto, Vitória-ES. 24547
4.: THICIANO EMANUEL CANAL SEDDE, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Engenheiro César Dantas, nº 490, Jabour, Vitória-ES e CARIELY BERNARDES COZZER, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Engenheiro César Dantas, nº 490, Jabour, Vitória-ES. 24549
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 09 de junho de 2021
Paula Cecilia da Luz Rodrigues
Oficial
_____________________________________________________________________
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: BRUNO RIBEIRO DOS SANTOS, natural de Pinheiros-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), ajudante geral, residente na Rua Almirante Barroso, nº 234, Praia do Suá, Vitória-ES e MARCIA CAROLINA RAMOS PASSINE NUNES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Almirante Barroso, nº 234, Praia do Suá, Vitória-ES. 24739
2.: THIAGO JESÚS ALVES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), vigilante, residente na Rua José dos Reis Bossóis, nº 140, São Cristóvão, Vitória-ES e GISELY DE ALMEIDA OLIVEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua José dos Reis Bossóis, nº 140, São Cristóvão, Vitória-ES. 24742
3.: AGNALDO COSTA VAZ, natural de Pinheiros-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua José Teixeira, nº 160, Apto 601, Praia do Canto, Vitória-ES e MARIA HELENA MAIA VIANEZ, natural de Barra de São Francisco-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Rua José Teixeira, nº 160, Apto 601, Praia do Canto, Vitória-ES. 24746
4.: FERNANDO NASCENTE DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Porto Seguro, nº 356, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e ISADORA MOREIRA DE ARAÚJO, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), bacharel em direito, residente na Rua José Teixeira, nº 69/1206, Santa Helena, Vitória-ES. 24747
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 09 de junho de 2021
RODRIGO SARLO ANTONIO
Oficial
_____________________________________________________________________
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: LUIZ CARLOS VOLPI, natural de Colatina-ES, com 59 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Ateneu, nº 9, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES e ELDIRENE BEZERRA DA SILVA, natural de Uruará-PA, com 32 anos de idade, solteiro(a), Do lar, residente na Rua Ateneu,n° 9, Residencial Itaparica, Vila Velha-ES. 18888
2.: HUGO FELIPE TONON SANTOS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), coordenador financeiro, residente na Rua João Joaquim da Mota, N° 275, Apto 501, Praia da Costa, Vila Velha-ES e JANAYNA MEKIASSEN COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), vendendora, residente na Rua João Joaquim da Mota, N° 275, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18889
3.: RAUFI FALLER BRUM, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Antônio Régio dos Santos, N°751 Apto 301, Itapuã, Vila Velha-ES e ALESSANDRA BARBOSA BRAGA, natural de Cristalândia-TO, com 24 anos de idade, solteiro(a), autonôma, residente na Rua Antônio Régio dos Santos,n°751 Apto 301, Itapuã, Vila Velha-ES. 18890
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 09 de junho de 2021
João Ferreira de Paiva
Oficial e Tabelião de Notas Interino
_____________________________________________________________________
Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato
Faço saber que pretender casar-se:
1.: JOINER FERNANDES DA ROCHA, natural de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), pescador, residente na Rua Edivaldo Mastella, nº 04, Abelardo Ferreira Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES e SUELLEN DE OLIVEIRA ALVES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), assistente de departamento pessoal, residente na Rua Edivaldo Mastella, nº 04, Abelardo Ferreira Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04684
2.: TIAGO PEREIRA NERYS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Rua Naim Nagib, nº 80, Recanto, Cachoeiro de Itapemirim-ES e DAYANE RODRIGUES DOS ANJOS, natural de Floriano-PI, com 23 anos de idade, solteiro(a), babá, residente na Rua Raimunda Carmina de Jesus, 2003, Planalto Bela Vista, Floriano-PI. 04685
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cachoeiro de Itapemirim-ES, 09 de junho de 2021
Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior
Tabelião de Notas e Oficial de Registro
_____________________________________________________________________
Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8
Faço saber que pretender casar-se:
1.: FABIO OLIVEIRA DA SILVA, natural de Niterói-RJ, com 37 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Rio Grande do Norte, Nº 256, Aviso, Linhares-ES e FABIANA BRAZ, natural de Linhares-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de escritório, residente na Rua Rio Grande do Norte, Nº 161, Aviso, Linhares-ES. 11033
2.: WELBER CONCEIÇÃO GAMA, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na Rodovia ES 440, Km 02, Bebedouro, Linhares-ES e SOLIANE BAIOCO DA CONCEIÇÃO, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Sítio Boa Esperança, CRG Área Rual, S/n, Chapadão, Linhares-ES. 11034
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Linhares-ES, 09 de junho de 2021
FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA
Notário e Registrador Civil
_____________________________________________________________________
CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: DOUGLAS CASSANDRO, natural de Conceição do Castelo-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Lavrador, residente na Localidade de São Bento das Pedras, Zona Rural, Conceição do Castelo-ES e SAMANTHA FERREIRA TÓSTAS, natural de Conceição do Castelo-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de almoxarifado, residente na Localidade de São Bento das Pedras, Zona Rural, Conceição do Castelo-ES. 00581
2.: SEMIONE CASSANDRO, natural de Conceição do Castelo-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Lavrador, residente na na Localidade de São Bento das Pedras, Zona Rural, Conceição do Castelo-ES e DIULIANA DALBÓ CASSARO, natural de Conceição do Castelo-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), Lavradora, residente na Localidade de Mata Fria, Zona Rural, Conceição do Castelo-ES. 00582
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Conceição do Castelo-ES, 09 de junho de 2021
FÁBIO MAGNO SPADETO
Oficial e Notário
_____________________________________________________________________
Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória
Faço saber que pretender casar-se:
1.: FRANTHIESCOLES MATHEUS CASTRO SILVA, natural de Itabuna-BA, com 27 anos de idade, Solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Antário Alexandre Theodoro Filho, nº 420, Nova Palestina, Vitória-ES e KAROLINY MACHADO DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Antário Alexandre Theodoro Filho, nº 420, Nova Palestina, Vitória-ES. 17399
2.: WELTON HELMER SANTOS, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua 31 de Dezembro, nº 14, Grande Vitória, Vitória-ES e RAIANA PEREIRA BARBARA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), geógrafa, residente na Rua Julio Reiame Neto, 03, Vitória-ES. 17401
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 09 de junho de 2021
Paula Cecília da Luz Rodrigues
Delegatária Interina
_____________________________________________________________________
Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede
Faço saber que pretender casar-se:
1.: RENATO JESUS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), agente de pesquisa, residente na Rua Rio de Janeiro, 122, Planalto Serrano, Serra-ES e PATRÍCIA PEREIRA SILVA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Rio de Janeiro, 115, Planalto Serrano, Serra-ES. 10959
2.: GUSTAVO DE CARVALHO AZEVEDO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Gardenia, 84, Serra Dourada II, Serra-ES e GEICIELE TAÍS DOS SANTOS, natural de João Monlevade-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Gardenia, 84, Serra Dourada II, Serra-ES. 10962
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Serra-ES, 09 de junho de 2021
Marisa de Deus Amado
Oficiala e Tabeliã
_____________________________________________________________________
CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO
Faço saber que pretender casar-se:
1.: FELIPE RIBEIRO ALLAZIO, natural de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Rua Bom Pastor, nº 28, Vila Nova, Itapemirim-ES e MONICA GERVASIO DA SILVA, natural de São João de Meriti-RJ, com 23 anos de idade, Solteira(o), professora, residente na Rua Bom Pastor, nº 28, Vila Nova, Itapemirim-ES. 14080
2.: JULIANO HENRIQUE DAVIN FRANÇA, natural de São João Del Rei-MG, com 38 anos de idade, Divorciado(a), bombeiro militar, residente na Rua das Acácias, nº 64, Rosa Meirelles, Itapemirim-ES e KELLY MONICA BRAGA NERI, natural de São João Del Rei-MG, com 32 anos de idade, Divorciada(o), professora, residente na Rua das Acácias, nº 64, Rosa Meirelles, Itapemirim-ES. 14087
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Itapemirim-ES, 09 de junho de 2021
NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR
Oficiala e Tabeliã
_____________________________________________________________________
Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de
Faço saber que pretender casar-se:
1.: MAURICIO JOSÉ LUCAS, natural de Iúna-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), modelador, residente na Rua Jambo s/n Quadra 49 Livro 21, Balneario Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e NEUSELI DE JESUS, natural de Iúna-ES, com 47 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Jambo s/n Quadra 49 Livro 21, Balneario Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08868
2.: JUAREZ DA CONCEIÇÃO SANTOS, natural de Uruçuca-BA, com 44 anos de idade, Solteiro(a), Pedreiro, residente na Avenida Presidente João Goulart,n°10, Ulisses Guimaraes, Vila Velha-ES e DANIELLE SILVA SANTOS, natural de Buerarema-BA, com 26 anos de idade, Solteira(o), Auxiliar administrativo, residente na Avenida Presidente João Goulart,n°10, Ulisses Guimaraes, Vila Velha-ES. 08869
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 09 de junho de 2021
Najla Aparecida Assad de Morais
Oficiala e Tabeliã
_____________________________________________________________________
CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: WISLEY RISSOLI MACHADO, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Padre Humberto, S/nº, Porto Novo, Cariacica-ES e JÉSSICA GABRIELY DO ROZARIO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Cristalina, nº 01, Aparecida, Cariacica-ES. 13718
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cariacica-ES, 09 de junho de 2021
Milson Fernandes Paulin
Tabelião e Oficial
_____________________________________________________________________
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA
Faço saber que pretender casar-se:
1.: NATANAEL DA CONCEIÇÃO LIMA, natural de Serra-ES, com 18 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de padeiro, residente na Rua Paulo Afonso, S/nº, Jardim Carapina, Serra-ES e JARLENE BARBOSA ANDRADE, natural de Ubaitaba-BA, com 25 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Paulo Afonso, S/nº, Jardim Carapina, Serra-ES. 31675
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Serra-ES, 09 de junho de 2021
Silvio dos Santos Neto
Tabelião e Oficial
_____________________________________________________________________
REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: RICARDO JÚNIOR ALVES, natural de Afonso Cláudio-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Celestino José de Barros, s/nº , Areinha, Viana-ES e NATALIA CRUZ DE ASSIS, natural de São Paulo-SP, com 24 anos de idade, solteiro(a), tecnica em saúde bucal, residente na Rua Maria Soares de Jesus, nº 11, Caxias do Sul, Viana-ES. 07310
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Viana-ES, 09 de junho de 2021
Sophie Helene Rodrigues Porto
Tabeliã e Oficiala