Proclamas - 10/05/2022

Arquivos & Anexos
10-05-22 - PROCLAMAS.pdf
Proclamas
_____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELIAS MORAES BATISTA DA VITORIA, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), corretor de imóveis, residente na rua Tobias Barreto, 700, Vila Velha-ES e CHRISTINA BARBOSA SILVA, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), psicóloga, residente na rua tobias barreto, 700, Vila Velha-ES. 232729776 2.: KAIQUE MARTINS SALLES, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), empresario, residente na Rua Afonso Schwab, nº 890, Vila Velha-ES e THAIS PEREIRA SANTANA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), empresaria, residente na Rua Rosa de Prata, nº 1550, Vila Velha-ES. 232729777 3.: JACKSON LEANDRO TRISTÃO DOS SANTOS, natural de Belo Horizonte-MG, com 43 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rodovia Carlos Lindenberg - lado par, nº 1018, Vila Velha-ES e MONIQUE DOS SANTOS SANTANA, natural de Nanuque-MG, com 37 anos de idade, divorciado(a), faturista, residente na Rua Doutor Jair Andrade - até 905 - lado ímpar, nº 119, Vila Velha-ES. 232729778 4.: ELSOM JOSE NOIA, natural de Iuna-ES, com 79 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rua 28, nº 34, Vila Nova, Vila Velha-ES e REJANE QUEIROZ SHIMBA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 66 anos de idade, solteiro(a), aposentada, residente na Avenida Santa Leopoldina, S/n, Vila Velha-ES. 232729779 5.: ALEXANDRE VICENTE DE MORAES JUNIOR, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), tecnico de informatica, residente na Rua Nova, nº 20, Vila Velha-ES e BRUNNA DE ALMEIDA CARVALHO, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), publicitária, residente na Rua Nova, nº 20, Vila Velha-ES. 232729780 6.: ANTONINO DO CARMO FILHO, natural de Governador Valadares-MG, com 76 anos de idade, divorciado(a), professor universitario, residente na Rua Orminda Machado Duarte, nº 65, Vila Velha-ES e ROSIMERY HENRIQUES GOMES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 73 anos de idade, divorciado(a), pedagoga aposentada, residente na Rua Orminda Machado Duarte, nº 65, Vila Velha-ES. 232729781 7.: LUCAS PEREIRA OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo II, residente na Rua Rosa de Prata, nº 2228, Vila Velha-ES e JÉSSYCA MARIA ALVES ASSIS, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Alecrim, nº 485, Vila Velha-ES. 232729782 8.: MARCELO PERIS, natural de Viana-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Três, nº 115, apto 708, Vila Velha-ES e QUESIA GOMES PEREIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), bancária, residente na Rua Três, nº 115, apto 708, Vila Velha-ES. 232729783 9.: IVALDO JOSÉ DA SILVA, natural de Cabo de Santo Agostinho-PE, com 49 anos de idade, divorciado(a), autonomo, residente na Rua Trinta e Cinco, nº 03, Vila Velha-ES e SILVIA MESSIAS MIGUEL, natural de Vila Verde - Pancas-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua Trinta e Cinco, nº 03, Vila Velha-ES. 232729784 10.: ALISSON MARCOS SANTANA CARNEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Chausse Mons, 1014, Anderlecht, -ES e JAMILI BELEM CHAVES, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Chausse Mons, 1014, Anderlecht, -ES. 232729785 11.: ERIEVERTON GOMES RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Serraria, nº 215, Vila Velha-ES e BARBARA PANCERI PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Serraria, nº 215, Vila Velha-ES. 232729786 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 09 de maio de 2022 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL MOREIRA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Rua Dona Bibiana, nº 1, Cachoeiro de Itapemirim-ES e RAFAELA PERIM FIRME DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Dona Bibiana, nº 1, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05056 2.: EDGAR ESTEFAN FERREIRA DE PAULA, natural de Guaçuí-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Rua Márcio Vítor Moura Souza, nº 08, Cachoeiro de Itapemirim-ES e PATRICIA COSTA ALBANI, natural de Guaçuí-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), contadora e bancária, residente na Rua Márcio Vítor Moura Souza, nº08 , Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05063 3.: DANILO SILVA FREIRE, natural de Vitória da Conquista-BA, com 37 anos de idade, solteiro(a), Cirurgião dentista, residente na Avenida Beira Rio, nº 297, aptoº 702 B , Cachoeiro de Itapemirim-ES e LUANA GASPARINI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), Advogada, residente na Avenida Beira Rio, nº 297, aptoº 702 B, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05097 4.: THIAGO VIVAS GONÇALVES, natural de Mimoso do Sul-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Securitário, residente na Rua Walace de Castro Barbosa, nº 11, Cachoeiro de Itapemirim-ES e EDUARDA ANDRADE BAYERL, natural de Mantena-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), Analista ambiental, residente na Rua Walace de Castro Barbosa, nº 11, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05098 5.: GUILHERME DELFINO SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), bombeiro militar, residente na Avenida Targino Athayde, nº 38, Cachoeiro de Itapemirim-ES e BRENDA PIANES SCHAIDER DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Psicóloga, residente na Avenida Targino Athayde, nº 38, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05099 6.: JOHNATAN MOZER LAPA, natural de Iconha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), ajudante de logística, residente na Rua Haroldo Pastro, nº 99, Cachoeiro de Itapemirim-ES e FRANCIELLE BRITES ROCHA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Haroldo Pastro, nº 99, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05101 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 09 de maio de 2022 Gabrielle Jacomelli Silva Oficiala e Tabeliã de Notas Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: SÉRGIO PACHECO ALVES JÚNIOR, natural de Belo Horizonte-MG, com 43 anos de idade, solteiro(a), bombeiro militar, residente na Rua Gelu Vervloet dos Santos, Vitória-ES e THAÍS RODRIGUES FIAME, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Gelu Vervloet dos Santos, Vitória-ES. 25389 2.: JOSÉ GERALDO DO NASCIMENTO, natural de João Monlevade-MG, com 63 anos de idade, viúvo(a), eletrotécnico, residente na Rua Mário de Andrade, Serra-ES e JOKSOÉLIA DE SOUZA, natural de Itagimirim-BA, com 48 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua Fortunato Abreu Gagno, Vitória-ES. 25404 3.: RAFAEL SCHEIDEGGER CARDOSO, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), enfermeiro, residente na Rua Francelina Corrêa de Jesus, Cariacica-ES e MAIELE ALVES, natural de Lapa-PR, com 28 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Doutor Cyro Lopes Pereira, Vitória-ES. 25405 4.: VITOR CAMPOS TORRES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), gerente de ti, residente na Avenida Antônio Borges, Vitória-ES e EDUARDA BARROS DA COSTA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), engenheira ambiental, residente na Avenida Antônio Borges, Vitória-ES. 25406 5.: DOUGLAS MOREIRA BRUM, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua João Nunes Coelho, Vitória-ES e ANA CLARA ROQUE GUZZO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), supervisora de produção, residente na Rua Comissário Octávio Queiroz, Vitória-ES. 25407 6.: JESU ANGELO GONÇALVES BISPO, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), engenheiro civil e professor, residente na Rua Professora Nair Dias Barbosa, Vitória-ES e MARGARETH DO CARMO MEDEROS, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Professora Nair Dias Barbosa, Vitória-ES. 25408 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 09 de maio de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAURICIO LEITE DE ABREU, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Waldemar Siepierski, nº 100, Cariacica-ES e LARISSA REGINA BRAVIM, natural de Cariacica-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Waldemar Siepierski, nº 100, Cariacica-ES. 28819 2.: RAFAEL SABARÁ SILVA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), mecânido diesel, residente na Rua Alberto Navarro Marins, nº 367, Cariacica-ES e MARIANA NUNES DE OLIVEIRA, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Francisco Pedro de Paula, nº 81, Cariacica-ES. 28820 3.: LUCIANO XAVIER MARTINS, natural de Manhumirim-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida Estrela Matutina, s/n, Cariacica-ES e KAROLINY SARMENTO MENDES, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Estrela Matutina, s/n, Cariacica-ES. 28821 4.: FERNANDO BARCELOS MERCIER, natural de Serra-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), coordenador de tecnologias médicas, residente na Rua Barão do Rio Branco, S/nº, Serra-ES e MARY TALYNE CARVALHO DE ANDRADE, natural de Queimados-RJ, com 33 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Estado da Bahia, nº 49, Cariacica-ES. 28822 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 09 de maio de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RÔMULO MESSINA CORRÊA DE BARROS, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Diógenes Malacarne, nº 150, Aptº 204, Ed. Rocher, Praia da Costa, Vila Velha-ES e LÍLIAN MENDONÇA FERREIRA, natural de Abaeté-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua Diógenes Malacarne, nº 150, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19955 2.: BRUNO RAYDER DE OLIVEIRA BARROS, natural de Vitoria-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), medico, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 3100, Bloco 301, Itaparica, Vila Velha-ES e LUCIANA STABACH, natural de Sao Jose dos Pinhais-PR, com 36 anos de idade, divorciado(a), medica, residente na Avenida Estd Jose Julio De Souza, nº 3100, Ap 301 Ed Lago Bracciano, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19956 3.: LUCAS LOUZADA MARTINS DA EIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 3210, Apartamento 402, Villagge Splendido, Praia De Itapoã, Vila Velha-ES e ANA CAROLINA LAIGNIER COSTA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, N° 1900, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19957 4.: MÁRIO DE ASSIS SOBRINHO, natural de Caratinga-MG, com 59 anos de idade, divorciado(a), tecnico em manutenção de celulares, residente na Rua Guarajás, nº 148, Apto 102, Soteco, Vila Velha-ES e LILIANE PATRÍCIA FERNANDES, natural de Caratinga-MG, com 43 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Sargento Sebastião Nivaldo Amaro, nº 184, Nossa Senhora Aparecida, Caratinga-MG. 19958 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 09 de maio de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS MATHEUS MARTINS MARQUES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estagiário, residente na Escadaria Tenente Aristides, nº 01, Vitória-ES e ALEXIA MILANNI OLIVEIRA GAMA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), assistente de departamento pessoal, residente na Escadaria Tenente Aristides, nº 01, Vitória-ES. 25487 2.: BRUNO CESAR TOURINHO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), Médico, residente na Rua Constante Sodré, nº 1404, ap 1202, Vitória-ES e MANOELA CAIADO DE MOURA, natural de Governador Valadares-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), Jornalista, residente na Rua Constante Sodré, nº 1404, ap 1202, Vitória-ES. 25488 3.: JORGE ASSAF DE FREITAS NETO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Dom Pedro I, nº 102, Vitória-ES e CAMILA MENEGHELLI HENRIQUE FAFÁ BORGES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Dom Pedro I, nº 102, Vitória-ES. 25489 4.: MARCELO JANUTTE, natural de Itaguaçu-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Neves Armond, nº 350, Aptº 901, Vitória-ES e JÉSSICA GONÇALVES SIQUEIRA, natural de Mantena-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Neves Armond, nº 350, Aptº 901, Vitória-ES. 25491 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 09 de maio de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO CARLOS GIURIZZATTO, natural de Domingos Martins-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), técnico de refrigeração, residente na Avenida Princesa Isabel, nº 876, Vila Velha-ES e MIRIAN RODRIGUES PEREIRA GIURIZZATTO, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), administradora, residente na Avenida Princesa Isabel, nº 876, Vila Velha-ES. 09378 2.: LUIZ THEMOTEO, natural de São Mateus-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), pintor, residente na av dom americo nº 746, Serra-ES e RENILDES OLIVEIRA DE ARAUJO, natural de Salvador-BA, com 52 anos de idade, divorciado(a), domestica, residente na av dom americo nº 746, Serra-ES. 09379 3.: JONAS GONÇALO BATISTA, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), assistente logistico, residente na Rua Santa Leopoldina nº 107, Santa Paula, Vila Velha-ES e MARIA NÚBIA DA SILVA, natural de Mossoró-RN, com 60 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Santa Leopoldina nº 107, Santa Paula, Vila Velha-ES. 09381 4.: LUIZ FERREIRA PARDINHO, natural de Águas Formosas-MG, com 40 anos de idade, Solteiro(a), gestor ambiental, residente na Avenida Dom Pedro I, nº 41, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e CAROLINE GONÇALVES RODRIGUES MONTEBELLER, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Divorciada(o), balconista, residente na Avenida Dom Pedro I, nº 41, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 09382 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 09 de maio de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLEBIO ALVES LEPAUS, natural de Vila Velha-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), Comerciante, residente na Avenida Carlos Lindenberg, nº 6049, Vila Velha-ES e PHUEBLA CARLA DEPOLLO, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), Propaganista, residente na Avenida Carlos Lindenberg, nº 6049, Vila Velha-ES. 06399 2.: VALTERSON SANTOS VARELA, natural de Governador Valadares-MG, com 38 anos de idade, solteiro(a), Empresário, residente na Avenida Pedro Gonçalves Laranja, nº 370, Vila Velha-ES e MICHELE MARIANO SOUSA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), Vendedora, residente na Avenida Pedro Gonçalves Laranja, nº 370 , Vila Velha-ES. 06400 3.: EDERMEVAL PINTO DIAS, natural de Ibiraçu-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), Gerente, residente na Rua Cajamar, nº 542, Vila Velha-ES e FATIANE MIRANDA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de cozinha, residente na Rua Cajamar, nº 542, Vila Velha-ES. 06401 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 09 de maio de 2022 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ORLANDO DE OLIVEIRA SILVA, natural de Jitaúna-BA, com 44 anos de idade, Solteiro(a), oficial pleno pedreiro, residente na Rua Padre Humberto, s/nº, , Cariacica-ES e CREMILDA DE REZENDE, natural de Pancas-ES, com 48 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Padre Humberto, s/nº, , Cariacica-ES. 14497 2.: MOISÉS MARCOS DE AZEVEDO OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua São Francisco de Assis, nº 67, Cariacica-ES e SUELLEN DE OLIVEIRA NUNES, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Divorciada(o), promotora de vendas, residente na Rua São Francisco de Assis, nº 67, Cariacica-ES. 14498 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 09 de maio de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDRÉ ROMÃO SULKI, natural de Fundão-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Avenida Guarapari, nº 568, Serra-ES e SARA RODRIGUES DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), técnico de suporte, residente na Rua Minas Gerais, nº 285, Serra-ES. 11692 2.: KAIO BORGES DA COSTA, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 21 anos de idade, solteiro(a), gestor, residente na Rua São Lourenço, nº 385, Serra-ES e HADASSA GOÉS BUZATTO, natural de Marabá-PA, com 20 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua São Lourenço, nº 385, Serra-ES. 11774 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 09 de maio de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUSTAVO BREDA DE ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Treze de Maio, n° 23, Viana-ES e MILLENA DA SILVA GONÇALVES, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Treze de Maio, n° 23, Viana-ES. 07654 2.: ESTEVAO MORAES DA VITORIA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), fiscal de obra, residente na Rua Sebastião Nonato, s/nº , Viana-ES e JULIANA ROSARIO PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Sebastião Nonato, s/nº , Viana-ES. 07655 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 09 de maio de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEANDRO VICTOR PAULO MIGUEL, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Avenida Conceição da Barra, nº 2266, Ap 503, Linhares-ES e MILENE MÔRO DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), cirurgiã dentista, residente na Rua Guajarás, nº 326, Linhares-ES. 11880 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 09 de maio de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: HERMINIO PERTEL NETTO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Empresário, residente na Rua Maria Moro, 56º, Ibiraçu-ES e ISADORA SANTOS ROSALEM, natural de Vitoria-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Arquiteta, residente na Rua Maria Moro, 56º, Ibiraçu-ES. 00979 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 09 de maio de 2022 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO CARLOS FRAGA BASTOS, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Rua das Pedras, nº 15, Bairro Vila Batista, Vila Velha-ES e PRISCILA DOS SANTOS RANGEL, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua Luiz Soares Nascimento, nº 20, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES. 04444 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 09 de maio de 2022 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: LIOMAR PILGER PIOTO, natural de Afonso Cláudio, ES, com 46 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado no lugar denominado Córrego Grande, s/n, zona rural, Brejetuba-ES e ADENILZA GONZAGA DOS SANTOS GOMES, natural de Vila de Prata, Município de Laginha, MG, com 44 anos de idade, viúva, lavradeira, residente e domiciliada no lugar denominado Córrego Grande, s/n, zona rural, Brejetuba-ES- 001079. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 09 de maio de 2022. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã