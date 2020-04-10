Proclamas - 10/04/20
Proclamas
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL ROCHA, natural de João Neiva-ES, com 60 anos de idade, Divorciado(a), musico, residente na Rua das Seringueiras, 31, José de Anchieta, Carapina, Serra-ES e CÉLIA RIBEIRO ALVARENGA, natural de Itororó-BA, com 60 anos de idade, Viúva(o), domestica, residente na Rua das Seringueiras, 31, José de Anchieta, Carapina, Serra-ES. 29906 2.: VAGNER FRIEDRICH FIRMINO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), motoboy, residente na Rua Sete Bicas, S/n, Cantinho do Céu, Carapina, Serra-ES e YASMIN SOARES CEARENSE, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Sete Bicas, S/n, Cantinho do Céu, Carapina, Serra-ES. 29911 3.: WELINTON MOREIRA RABELO, natural de Santa Tereza-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), balconista, residente na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, S/n, Conjunto Jacaraipe, Carapina, Serra-ES e BIANCA LICASTRO DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, S/n, Conjunto Jacaraipe, Carapina, Serra-ES. 29912 4.: MARCONE MATOS MENDES, natural de Ipatinga-MG, com 32 anos de idade, Solteiro(a), conferente, residente na Rua Dom Pedro, S/n, Colina de Laranjeiras, Carapina,, Serra-ES e ROSILENE SOARES DE OLIVEIRA, natural de Serra-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Dom Pedro, S/n, Colina de Laranjeiras, Carapina,, Serra-ES. 29913 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 09 de abril de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Joca Pereira dos Santos, nº 282, Resistência, Vitória-ES e LAÍS CARDOSO VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Joca Pereira dos Santos, nº 282, Resistência, Vitória-ES. 16980 2.: LUIZ GUILHERME RIBEIRO SCHAEFFER, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Representante comercial, residente na Rodovia Serafim Derenzi, nº 389, Santo Antônio, Vitória-ES e PÂMELA SANTOS DIAS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rodovia Serafim Derenzi, nº 389, Santo Antônio, Vitória-ES. 16981 3.: BRUNO GONÇALVES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Amadeu Muniz Correia, nº 17, Ilha das Caieiras, Vitória-ES e CASSIANE CRUZ DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Amadeu Muniz Correia, nº 17, Ilha das Caieiras, Vitória-ES. 16982 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 09 de abril de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial