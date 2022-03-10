Proclamas - 10/03/2022

Proclamas
_____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA ARAUJO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 43 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Henrique Chaves, S/N, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES e ROBERTA SANTOS PENIDO, natural de Salvador-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Henrique Chaves, S/N, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES. 232729649 2.: ANTHONY SILVA MOREIRA DOS SANTOS, natural de São Paulo-SP, com 26 anos de idade, solteiro(a), almoxarife, residente na Rua Porto Seguro, nº 19, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e LUANA NOIMEG COSTA, natural de Brasília-DF, com 23 anos de idade, solteiro(a), programadora de serviços, residente na Rua Porto Seguro, nº 19, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES. 232729650 3.: THIAGO LOYOLA FABRIS, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), agente de Viagem, residente na Rua Oito, nº 05, Cocal, Vila Velha-ES e LAÍS FERNANDA DE SOUZA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), agricultora, residente na Rua João Vicente Dias, S/nº, Centro,, Brejetuba-ES. 232729651 4.: YAGO JOHNNY RIBEIRO BARBOSA, natural de Belo Horizonte-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Todos os Santos, nº 195, Vale Encantado, Vila Velha-ES e MARIANA ARRUDA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), técnica em logistica, residente na Rua Todos os Santos, nº 195, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 232729652 5.: ROGERIO GOMES ROCHA, natural de Resplendor-MG, com 49 anos de idade, divorciado(a), engenheiro agronomo, residente na Rua Leopoldo Coutinho, nº 43, Ibes, Vila Velha-ES e ANA ELISE DOURADO DIAS MARCO, natural de São José do Rio Preto-SP, com 37 anos de idade, divorciado(a), supervisora administrativa, residente na Rua Itaboraí, nº 326, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 232729653 6.: RUD GUULIT PREISIGKE SILVA, natural de Duque de Caxias-RJ, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Carlos Larica, nº 16, Jardim Guaranhuns, Vila Velha-ES e POLLYANA MONTEIRO MARCHEZI, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Carlos Larica, nº 16, Jardim Guaranhuns, Vila Velha-ES. 232729654 7.: JOSUÉ DE SOUZA DA COSTA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Guaçuí, nº 38, Nova Carapina II, Serra-ES e AIGLINE PEREIRA PINTO, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), fonoaudiologa, residente na Rua das Carambolas, nº 02, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES. 232729655 8.: SAULO PEDRONE DA ROSA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Avenida Rui Braga Ribeiro, nº 973, Santa Inês, Vila Velha-ES e JESSICA MORAES CONCEICAO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Avenida Rui Braga Ribeiro, nº 973, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232729656 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 09 de março de 2022 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEANDRO MILANEZE NETO, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Guerino Giubert, nº 914, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES e VICTÓRIA FÉLIX SELESTRINE, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Padre Manoel da Nóbrega, nº 928, Interlagos, Linhares-ES. 11711 2.: WILLIAN PEREIRA DA SILVA, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), repositor de mercadoria, residente na Avenida José Armani, S/n, Movelar, Linhares-ES e HELLEN MORAES PIRES, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Mato Grosso, nº 297, Aviso, Linhares-ES. 11712 3.: RENATO MENDES RIGO, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), técnico em planejamento, residente na Rua Papa João Paulo II, nº 01, Interlagos, Linhares-ES e ANDRESSA DA SILVA BOMFIM, natural de Rondon-PA, com 32 anos de idade, divorciado(a), bancária, residente na Rua Papa João Paulo II, nº 01, Interlagos, Linhares-ES. 11713 4.: PATRICK GIURIATTO FORNACIARI, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), assistente de TI, residente na Rua João Ubaldo de Souza, nº 1623, Ap A, Interlagos, Linhares-ES e KAREN SANTOS COSTA, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), assistente de pessoal, residente na Avenida Martin Afonso de Souza, nº 951, Ap 102, Interlagos, Linhares-ES. 11714 5.: GEREMIAS FOLLI, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), mestre de fundição, residente na Avenida Oswaldo Santana, nº 1420, Boa Vista, Linhares-ES e KETLIN ALVES FERREIRA, natural de Jaraguá do Sul-SC, com 22 anos de idade, solteiro(a), inspetor de qualidade, residente na Rua Harrisoniana, nº 267, Cs 3, São José, Linhares-ES. 11715 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 09 de março de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO SÉRGIO KLEIN, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), supervisor de peças, residente na Rua Leocardino Cruz, nº 97, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES e THALLYA LATAVANHA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Leocardino Cruz, nº 97, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04401 2.: MATHEUS RAMOS PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), agente de locação, residente na Rua Januária, nº 379, Bairro Alecrim, Vila Velha-ES e ALICE RODRIGUES DA COSTA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), agente de cobrança, residente na Rua Januária, nº 379, Bairro Alecrim, Vila Velha-ES. 04410 3.: RAFAEL PASSAMANI NAJAR, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), farmacêutico, residente na Rua Ana Brandão, N.° 31, Paul, Vila Velha-ES e FERNANDA AMARAL DALVI, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Ana Brandão, N.° 31, Paul, Vila Velha-ES. 04413 4.: FABRÍCIO NASCIMENTO COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), gerente de vendas, residente na Travessa Ana Siqueira, nº 883, Bairro Alecrim, Vila Velha-ES e LETÍCIA GABRIELA GOMES, natural de Cariacica-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), analista de chargeback, residente na Travessa Ana Siqueira, nº 883, Bairro Alecrim, Vila Velha-ES. 04414 5.: ADRIANO JOSÉ CHRISTIE HELMER, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), assistente operacional, residente na Rua Um, Nº 150, Bairro Ataíde, Vila Velha-ES e JECILAINE MARQUES CASSIM, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), analista administrativo, residente na Rua Um, Nº 150, Bairro Ataíde, Vila Velha-ES. 04415 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 09 de março de 2022 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MICHEL JULIEN MARIE VREYSEN, natural de -ET, com 65 anos de idade, divorciado(a), consultor, residente na Rua Marajó, nº 77, Edifício Costa Altlântica, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ANDRÉA SIMÕES ANTUNES, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Marajó, nº 77, Edifício Costa Atlântica, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19767 2.: RAPHAEL LÍNEKER DE FREITAS, natural de Ipatinga-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), supervisor, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 2050, Apartamento 202, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e BRUNA OLIVEIRA SILVA, natural de São José dos Campos-SP, com 25 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Sinval Moraes, nº 321, Apartamento 201, Itapuã, Vila Velha-ES. 19778 3.: SAMUEL MOURA RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Itapemirim, nº 45, Apartamento 502, Torre Leste, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e TATIANE SOARES SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), nutricionista, residente na Rua Itapemirim, nº 45, Apartamento 502, Torre Leste, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19779 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 09 de março de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: VINICIUS LUCIO DE SOUZA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 30 anos de idade, Solteiro(a), atendente, residente na Avenida Professor Fernando Duarte Rabelo, nº 775, Maria Ortiz, Vitória-ES e MICHELE FERREIRA DA COSTA, natural de Ipatinga-MG, com 27 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Avenida Professor Fernando Duarte Rabelo, nº 775, Maria Ortiz, Vitória-ES. 25253 2.: GABRIEL DA FONTOURA ALVES, natural de Niterói-RJ, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Avenida Carlos Gomes de Sá, Mata da Praia, Vitória-ES e JÉSSICA WERNER HERINGER PEVIDOR DIAS, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Chafic Murad, Bento Ferreira, Vitória-ES. 25259 3.: LUCAS SANSON DE ANGELI, natural de Cariacica-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua João Nunes Coelho, Mata da Praia, Vitória-ES e GISELLE RONACHER PASSOS SILVA, natural de Belo Horizonte-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Carijós, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25260 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 09 de março de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: FILIPE SILVA FIGUEIREDO, natural de Ipatinga-MG, com 28 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Santa Helena, nº 41, Vila Bethânia, Viana-ES e INGLEIDY ITAIMARA TIMOTEO, natural de Santa Maria do Suaçuí-MG, com 32 anos de idade, Solteira(o), encarregado de loja, residente na Rua Santa Helena, nº 41, Vila Bethânia, Viana-ES. 07581 2.: LEANDRO BREDA GOMES, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), técnico de informatica, residente na Rua Cristiano Dias Lopes, S/nº, Primavera, Viana-ES e KÉZIA MORAES MANOEL, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Assistente administrativo, residente na Rua Cristiano Dias Lopes, S/nº, Primavera, Viana-ES. 07582 3.: ESMAEL CARLOS FERREIRA RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Avenida Benjamim Vitorio, S/nº, Apt. 407, Torre A, Marcílio de Noronha, Viana-ES e LÉA AMORIM MENDES, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida Benjamim Vitorio, S/nº, Apt. 407, Torre A, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07584 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 09 de março de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADEVALDO DE JESUS REIS, natural de Gongogi-BA, com 53 anos de idade, Solteiro(a), ajudante, residente na Rua Evangélica, S/n, Porto Novo, Cariacica-ES e NEUSA MARIA COSTA DA SILVA, natural de Gongogi-BA, com 56 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Evangélica, S/n, Porto Novo, Cariacica-ES. 14373 2.: JEAN DE SOUSA TRINDADE, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), padeiro, residente na Rua Itabapoana, nº 53, Itacibá, Cariacica-ES e ADELIA CRISTINA AGUIAR DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 33 anos de idade, Solteira(o), padeiro, residente na Rua Itabapoana, nº 53, Itacibá, Cariacica-ES. 14374 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 09 de março de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: MOISES DA SILVA ROBERTO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), servidor público estadual, residente na Avenida Engenheiro Charles Bitran, nº 435/602,bloco F, Jardim Camburi, Vitória-ES e RAYANE KELLY FLORIANO VIEIRA, natural de Pedro Canário-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Padre Aldo Lucheta, nº 307, Laquine, Jaguaré-ES. 25356 2.: DIEGO SOARES BASTOS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 34 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de produção, residente na Rua Doutor Eurico de Aguiar, Nº541/408, Santa Lúcia, Vitória-ES e GISLENE HONORATO MOREIRA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Doutor Eurico de Aguiar, Nº541/408, Santa Lúcia, Vitória-ES. 25358 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 09 de março de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: PEDRO VINICIUS SANTOS NASCIMENTO, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), servente, residente na Avenida Independência, nº , Morada da Barra, Vila Velha-ES e DANIELE SANTOS BATISTA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 30 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Independência, nº 1423, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 09293 2.: JOSÉ ROBERTO MOURA DE NOVAIS, natural de Itabuna-BA, com 41 anos de idade, Solteiro(a), AUTONOMO, residente na RUA TULIPAS Nº 33, JABAETÉ, Vila Velha-ES e MARIA DAS DORES DE SOUZA, natural de São Jospe da Safira-MG, com 41 anos de idade, Solteira(o), BALCONISTA, residente na RUA TULIPAS Nº 33, JABAETÉ, Vila Velha-ES. 09295 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 09 de março de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE Faço saber que pretender casar-se: 1.: COSME ALVES DE GÓES, natural de BAHIA-BA, com 69 anos de idade, Viúvo(a), pescador, aposentado, residente na Rua Girassol, N° 542, Rosa Meirelles, Itapemirim-ES e CREMILDA BALDUINO DA SILVA, natural de Itapemirim-ES, com 49 anos de idade, Viúva(o), auxiliarde serviços gerais, residente na Nametala Ayub, N° 13, Quadra-3, Candeús, Itapemirim-ES. 14286 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 09 de março de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ PEREIRA CAMPOS, natural de Conselheiro Pena-MG, com 68 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rua Brasilia, S/n, São Marcos, Serra-ES e ADILMA ANJO, natural de Cariacica-ES, com 61 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua Brasilia, S/n, São Marcos, Serra-ES. 11584 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 09 de março de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: FREDSON DE OLIVEIRA DA COSTA, natural de Ananindeua-PA, com 36 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Rua Mário Rosendo, Bela Vista, Vitória-ES e MARIPAULA XAVIER FRANCISCO, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Solteira(o), cuidadora de idoso, residente na Rua Mário Rosendo, Bela Vista, Vitória-ES. 17725 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 09 de março de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina