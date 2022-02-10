Proclamas - 10/02/2022
_____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ RENATO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), marceneiro, residente na Avenida Capixaba, nº 135, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES e ANA RITA SILVA LOOS, natural de Castanhal-PA, com 46 anos de idade, divorciado(a), assistente finaceiro, residente na Avenida Capixaba, nº 135, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES. 19694 2.: DIEGO RODRIGUES PAIVA DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rodovia do Sol - Lado Par, nº 2820, Apartamento 1201, Edifício Itaparica Exclusive, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e GABRIELLE BARBOZA QUEIROZ, natural de São Paulo-SP, com 31 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rodovia do Sol - Lado Par, nº 2820, Apartamento 1201, Edifício Itaparica Exclusive, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19695 3.: FRANCIELE SILVA SANTOS, natural de BUERAREMA-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), ATENDENTE, residente na Rua José Mauro de Vasconcelos,18, Boa Vista I, Vila Velha-ES e WALLACE DE MELO FILHO, natural de ITABUNA-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), MECÂNICO, residente na Rua José Mauro de Vasconcelos, nº , Boa Vista I, Vila Velha-ES. 19696 4.: THIAGO CORREA MATA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Vicente de Carvalho, nº 501, Boa Vista II, Vila Velha-ES e REBECA CRISTINA DE OLIVEIRA NEVES, natural de Anápolis-GO, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Vicente de Carvalho, nº 501, Boa Vista II, Vila Velha-ES. 19697 5.: JONATHAN MOREIRA BATISTA, natural de São João de Meriti-RJ, com 37 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Rua Epitacio Pessoa, nº 124, Jaburuna, Vila Velha-ES e DULCILÉIA DOS SANTOS PARADELLAS, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Vitória, nº 200, Vista Linda, Cariacica-ES. 19698 6.: LEONARDO MAIA CAMPOS, natural de Ipatinga-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), metalúrgico, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 2050, Coqueiral De Itaparica, Vila Velha-ES e JÚLIA MARIA MENDES DA SILVA, natural de Carandaí-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), farmaceutica, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 2050, Coqueiral De Itaparica, Vila Velha-ES. 19699 7.: PEDRO HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA, natural de Contagem-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de expedição, residente na Rua C, nº 200, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e ANNA BEATRIZ MARQUES SILVA LIMA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 20 anos de idade, solteiro(a), fotógrafa, residente na Rua Algamitho Rodrigues, nº 189, Santa Mônica, Vila Velha-ES. 19700 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 09 de fevereiro de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTÔNIO CARLOS DA CONCEIÇÃO, natural de Estância-SE, com 58 anos de idade, divorciado(a), revestidor, residente na Avenida Conceição da Barra, s/n , Shell, Linhares-ES e ZORAIDE CARVALHO DA SILVA, natural de Governador Valadares-MG, com 60 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Avenida Conceição da Barra, s/n , Shell, Linhares-ES. 11664 2.: ELBERTON APARECIDO MARQUES, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Luiz de Camões, nº 2053, Interlagos, Linhares-ES e SIMONE DE ALMEIDA SEPULCRO, natural de Linhares-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), servente, residente na Rua Luiz de Camões, nº 2053, Interlagos, Linhares-ES. 11665 3.: AGLISON DIEGO SONEGHET VIEIRA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), consultor de vendas, residente na Rua Antenor Barroso, Qd 31, nº 6, Juparanã, Linhares-ES e THAMIRES TAVARES DE SOUZA, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Antenor Barroso, Qd 31, nº 6, Juparanã, Linhares-ES. 11666 4.: CLEYDSON GAMA COSTA, natural de Linhares-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Hermínio Capucho, nº 5, São José, Linhares-ES e LAUDICÉIA SOUZA OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Sebastião da Silva Pratti, nº 369, Planalto, Linhares-ES. 11667 5.: KENDRIC GIUBERTI POLTRONIERI, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Goitacazes, nº 53, Lagoa do Meio, Linhares-ES e DANIELA CALIMAN AZEVEDO, natural de São Mateus-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), cirurgiã-dentista, residente na Avenida Presidente Vargas, nº 1220, Ed Laguna Center, Centro, Linhares-ES. 11668 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 09 de fevereiro de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: WELTON SANTANA DE SOUZA, natural de Nanuque-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), faxineiro, residente na Rua Santa Tereza, nº 232, Santa Paula II, Vila Velha-ES e ROSANA DE OLIVEIRA BEAZUSSI, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Santa Tereza, nº 232, Santa Paula II, Vila Velha-ES. 09255 2.: RAFAEL GUASTI LIMA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de logistica, residente na Rua das Camélias, nº 35, Serra Dourada II, Serra-ES e THALIA LOPES DE SOUZA, natural de Ilheus-BA, com 20 anos de idade, solteiro(a), Operadora de caixa, residente na Rua das Camélias, nº 35, Serra Dourada II, Serra-ES. 09256 3.: THIAGO DOMINGOS DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, Solteiro(a), vigilante, residente na Rua Projetada, S/n, Cidade de Deus, Vila Velha-ES e PATRICIA FERREIRA TEIXEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Projetada, S/n, Cidade de Deus, Vila Velha-ES. 09257 4.: MARCELO JÚNIO DE SOUZA DOMINGOS, natural de BELO HORIZONTE-MG, com 23 anos de idade, Solteiro(a), AGENTE DE ATENDIMENTO, residente na TR DAS CONCHAS Nº 187, PRAIA DOS RECIFES, Vila Velha-ES e BRUNA DA SILVA PINHEIRO DE JESUS, natural de NILÓPOLIS-RJ, com 31 anos de idade, Solteira(o), OPERADOR DE CAIXA, residente na TR DAS CONCHAS Nº 187, PRAIA DOS RECIFES, Vila Velha-ES. 09258 5.: BRUNO BALBI DA COSTA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), técnico de eletrônica, residente na Alameda D, nº 28, Interlagos, Vila Velha-ES e IRACI DA SILVA RAMOS, natural de Guarapari-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Alameda D, nº 28, Interlagos, Vila Velha-ES. 09259 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 09 de fevereiro de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: FILIPE QUEIROZ DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de estoque, residente na Rua São Bernardo, nº 27, Santo André, Cariacica-ES e GABRIELA MENDES VIEIRA, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua São Bernardo, nº 27, Santo André, Cariacica-ES. 28589 2.: JOSÉ CARLOS PEREIRA FILHO, natural de Vitória-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), Advogado, residente na Rua Castelo Branco, N°1958, Jaburuna, Vila Velha-ES e SIDENI DO CARMO, natural de Cariacica-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Paulicéia, S/n°, Oriente, Cariacica-ES. 28590 3.: RENAN JESUS DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Santa Alice, S/n°, Jardim Campo Grande, Cariacica-ES e ANA JÉSSYCA DA SILVA NICOLAU, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Vendedor, residente na Rua Santa Alice, N°59, Jardim Campo Grande, Cariacica-ES. 28591 4.: ALEXANDRE MORAIS BORGES, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), assessor parlamentar, residente na Rua Principal, nº 57, Rio Marinho, Cariacica-ES e DAYANE ALVES NOGUEIRA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), Designer de unhas de gel, residente na Rua Principal, nº 57, Rio Marinho, Cariacica-ES. 28592 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 09 de fevereiro de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA SEDE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROGÉRIO ALVES RODRIGUES, natural de Conceição do Castelo-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rod. Br. 262, Bananeiras, Venda Nova do Imigrante-ES e LUCINEIA GALDINO, natural de Afonso Cláudio-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rod. Br. 262, Bananeiras, Venda Nova do Imigrante-ES. 03381 2.: WANDERLEY FERREIRA JÚNIOR, natural de Afonso Cláudio-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), engenheiro agrônomo, residente na Área Rural, S/n, Fazenda Fortaleza, Afonso Cláudio-ES e RONARA APARECIDA BRAMBILLA DE OLIVEIRA, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Área Rural, S/n, Alto Caxixe, Venda Nova do Imigrante-ES. 03382 3.: RENAN BAPTISTA JORDAIM, natural de Alegre-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheiro agrônomo, residente na Rua Manoel José Jordaim, S/n, Anutiba, Alegre-ES e GESINERY MATTOS BARBOSA, natural de Alegre-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua Eliza Pagoto Filete, 86, Providência, Venda Nova do Imigrante-ES. 03383 4.: LEONAN RONALDO ALVES, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), suinocultor, residente na Rodovia BR 262, S/n, Camargo, Venda Nova do Imigrante-ES e FERNANDA DA SILVA MOREIRA, natural de Conceição do Castelo-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de laboratório, residente na Rodovia BR 262, S/n, Camargo, Venda Nova do Imigrante-ES. 03384 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Venda Nova do Imigrante-ES, 09 de fevereiro de 2022 Paula Mafra Nunes Leite Oficiala e Registradora Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: WELBER ANTUNES COSTA, natural de Rondônia-RO, com 31 anos de idade, Divorciado(a), Conferente, residente na Escadaria Pedro Marques Pereira, nº 30, da Penha, Vitória-ES e GABRIELA MENDES PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Escadaria Pedro Marques Pereira, nº 30, da Penha, Vitória-ES. 25317 2.: LERUD FROSI NUNES, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Avenida Rio Branco, N° 1284 Praia do Canto, Vitória-ES e THAISSA CAMPOS BOSCAGLIA, natural de Salinas-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Manacá, nº 159, Jardim Planalto, Colatina-ES. 25319 3.: SANDRO BORTOLUZZI MADEIRA LAMÊGO RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Desembargador Sampaio, nº 120/901, Praia do Canto, Vitória-ES e MARIANA SALAZAR VELLO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Desembargador Sampaio, nº 120/901, Praia do Canto, Vitória-ES. 25320 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 09 de fevereiro de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRUNO FERREIRA DUARTE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), arquiteto de software, residente na Rua Dona Dalva Melo Santana, nº 91, Doutor Gilson Carone, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ANDREIA HOFFMAN LIMA, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), assistente de marketing, residente na Rua Dona Dalva Melo Santana, nº 91, Doutor Gilson Carone, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04991 2.: GUSTAVO LAEBER DE OLIVEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Gonçalves Crespo, nº 6, Paraíso, Cachoeiro de Itapemirim-ES e YNGREED CARVALHO BRITO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), nail designer, residente na Rua Alcina Carneiro Martins, nº 10, Paraíso, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04992 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 09 de fevereiro de 2022 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: CRISTÓVÃO GOMES DA ROCHA, natural de Dores do Indaiá-MG, com 70 anos de idade, solteiro(a), Aposentado, residente na Avenida Pedro Hilário Barbosa, nº 9, Cangaíba, Cariacica-ES e ADRIANA GUILHERME DA SILVA, natural de Santa Leopoldina-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Avenida Pedro Hilário Barbosa, nº 9, Cangaíba, Cariacica-ES. 14293 2.: WEVERTON DOS SANTOS SOARES, natural de Vitoria-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Sessenta e Cinco, nº 70, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e LILIAN EDUARDA DE OLIVEIRA GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Cinquenta e Três, nº 83, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES. 14313 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 09 de fevereiro de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: RUBENS CANIÇALI, natural de Ibiraçu-ES, com 54 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Avenida Presidente Getulio Vargas, 488, Centro, João Neiva-ES e FRANCIELI DOS SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Avenida Presidente Getulio Vargas, 488, Centro, João Neiva-ES. 03152 2.: RENAN VESPER CARLESSO, natural de João Neiva-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), assistente técnico, residente na Rua João De Nardi Filho, 112, Vila Vova de Cima, João Neiva-ES e ARIELY PEREIRA DO NASCIMENTO, natural de Aracruz-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), assistente administrativo, residente na Rua João de Nardi Filho, 112, Vila Nova de Cima, João Neiva-ES. 03153 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 09 de fevereiro de 2022 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE Faço saber que pretender casar-se: 1.: RICARDO DA SILVA OLIVEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, Divorciado(a), açougueir, residente na Rua Projetada, S/nº, Limão, Itapemirim-ES e TATIANA MIRANDA SOARES, natural de Itapemirim-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Projetada, S/nº, Limão, Itapemirim-ES. 14265 2.: LUCAS DE SOUZA RANGEL CARNEIRO, natural de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), gerente administrativo, residente na Rua da Igreja Assembléia, S/nº, Graúna, Itapemirim-ES e MIRIAN PORTO MARVILA, natural de Marataízes-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua da Igreja Assembléia, S/nº, Graúna, Itapemirim-ES. 14266 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 09 de fevereiro de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO ALVES DE ARAUJO, natural de Cascavel-PR, com 41 anos de idade, divorciado(a), propagandista farmacêutico, residente na Avenida Anísio Fernandes Coelho, Jardim da Penha, Vitória-ES e PAULINE DOMINGOS DE OLIVEIRA SOUZA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 30 anos de idade, viúvo(a), analista de recursos humanos, residente na Avenida Anísio Fernandes Coelho, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25201 2.: RÔMULO VIGUINI HELMER, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Silvino Grecco, Jardim Camburi, Vitória-ES e CAMILA FLAVIA GUEDES SARMENTO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Rua Silvino Grecco, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25202 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 09 de fevereiro de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ CARLOS RUSSINI, natural de Jaguaré-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), controlador, residente na Avenida Serrana, nº 1, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e VANICLÉIA DIAS, natural de Pedro Canário-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Avenida Serrana, nº 1, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 11529 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 09 de fevereiro de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENATO DE DEUS XAVIER, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Celestino José de Barros, Nº 42, Areinha, Viana-ES e ADINERIA DE CASSIA ALVES, natural de Afonso Cláudio-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Celestino José de Barros, Nº 42, Areinha, Viana-ES. 07555 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 09 de fevereiro de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala CARTÓRIO DE ARAÇATIBA – 2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1 . THÁCIO FELIPE PEREIRA ARRIGONI, nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, nascido em 02 de outubro de 1988, estado civil solteiro, profissão assistente de estoque pleno, residente na Rua Minas Gerais, 112, Vila Bethania em Viana-ES & DENISE MARIANELLI BERGAMIN, nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, nascida em 28 de junho de 1992, estado civil solteira, profissão autônoma, residente na Rua Minas Gerais, 112, Vila Bethania em Viana-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana – ES, 09 de fevereiro de 2021 Walmir de Oliveira Ricco Tabelião e Oficial Interino