Proclamas - 10/02/2021
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: MÁRCIO GARCIA MARTINS, natural de Cachoeiras de Macacu-RJ, com 41 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Doutor Francisco Antônio de Almeida, nº 10, Praia de Carapebus, Serra-ES e MARIA EDINEUZA MACEDO BEZERRA, natural de Upanema-RN, com 32 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Doutor Francisco Antônio de Almeida, nº 10, Praia de Carapebus, Serra-ES. 31151 2.: VINICIUS MATTOS DE SENA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Avenida Colares Júnior, nº 543, Vila Nova de Colares, Serra-ES e LUCINEIDE TELES DA HORA, natural de Itabuna-BA, com 23 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Colares Júnior, nº 543, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 31152 3.: MARCOS ANTONIO FERREIRA, natural de Santa Bárbara do Leste-MG, com 51 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Eça de Queiroz, nº 86, São Diogo II, Serra-ES e CLAUDIA SIQUEIRA MENCHER, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Eça de Queiroz, nº 86, São Diogo II, Serra-ES. 31155 4.: ADRIANO PEDRO DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Pau Brasil, N°111, Feu Rosa, Serra-ES e MAIRA SARMENTO BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), flebotomista, residente na Rua Pau Brasil, N°111, Feu Rosa, Serra-ES. 31156 5.: JOÃO PAULO RODRIGUES PONCIANO, natural de Montes Claros-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), controlador de cco, residente na Avenida Paulo Pereira Gomes, nº 40, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e ANDRESSA DE PAULA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), operadora de balança, residente na Avenida Paulo Pereira Gomes, nº 40, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 31158 6.: RODRIGO BERNARDES FALQUETE, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), supervisor de projetos, residente na Rua Rio Santa Maria, nº 93, Bairro de Fátima, Aracruz-ES e DAIANE PEREIRA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Paulo Afonso, nº 539, Jardim Carapina, Serra-ES. 31161 7.: RENAN BATISTA DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Araponga, S/n, Lagoa de Carapebus, Serra-ES e MARIA APARECIDA SOUZA SANTOS, natural de Aurelino Leal-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Araponga, S/n, Lagoa de Carapebus, Serra-ES. 31164 8.: DIEGO D`AVILLA FRANCO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Avenida Bandeirantes e Pioneiros, S/n, Manguinhos, Serra-ES e JULIANA QUIQUITA DE OLIVEIRA, natural de Serra-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Avenida Bandeirantes e Pioneiros, S/n, Manguinhos, Serra-ES. 31166 9.: GUILHERME TAVARES BORGES NUNES, natural de Barbacena-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), professor de educação física, residente na Rua Monte Sinai, nº 273, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e LUANA SIEDLER SILVA, natural de Cacoal-RO, com 26 anos de idade, solteiro(a), professora de educação física, residente na Rua Monte Sinai, nº 273, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 31167 10.: FERNANDO ALEX BAUTZ GUIMARÃES, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), balconista, residente na Rua Leblon, nº 18, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e GEYSIANE SILVA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Leblon, nº 18, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 31168 11.: RENAN FAZOLO FALQUETO, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), gerente administrativo, residente na Avenida Eudes Scherrer de Souza, nº 2286, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES e RAFAELA LEMKE, natural de Santa Maria de Jetibá-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), técnica administrativa, residente na Avenida Eudes Scherrer de Souza, nº 2286, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES. 31170 12.: MARCO ARTURO VARGAS TARRAGA, natural de Cercado- Tarija-ET, com 31 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida La Paz, nº 1898 B/P.A Flores, Cercado- Tarija-ET e VERONICA ALVES PRAZERES, natural de Ilhéus-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Vitória da Conquista, nº 308, Parque Residencial de Tubarão, Serra-ES. 31171 13.: PAULO VICTOR MARINHO PINTO, natural de Aimorés-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), marítimo, residente na Avenida Braúna, nº 1240, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e FRANCIELLE DE OLIVEIRA GROBERIO, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Avenida Braúna, nº 1240, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 31173 14.: ADEMILSON SOUSA SILVEIRA, natural de Iuna-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), instrutor de trânsito, residente na Rua Euclides da Cunha, nº 562, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES e ROSELI FERREIRA DOS SANTOS, natural de Governador Valadares-MG, com 47 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua Euclides da Cunha, nº 562, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES. 31174 15.: FELIPE FEU ALVES DA ROCHA, natural de São Paulo-SP, com 24 anos de idade, solteiro(a), ferramenteiro, residente na Rua Sabino Rosa, 356, Taquara I, Serra-ES e BRUNA GONÇALVES DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), ferramenteira, residente na Rua Sabino Rosa, 356, Taquara I, Serra-ES. 31175 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 09 de fevereiro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSUÉ SILVA BOEACHAT, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), mecânico, residente na Rua Ernani de Souza, nº 645, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES e ANDREÉLY SANTOS ROSA CRUZ, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Vendedora, residente na Rua C, S/n, Ed. Buriti, Aptº 202, 3ª Etapa, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 07681 2.: KAIO FABIO DO CARMO SOUZA, natural de Vitoria-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Rio de Janeiro, nº 63, Edificio Star, Apto302, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e ANNA RÚBIA MOREIRA NEVES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Rio de Janeiro, nº 63, Edificio Star, Apto302, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES. 07964 3.: WILLY DE ALMEIDA RODRIGUES SALGADO, natural de Brasília-DF, com 35 anos de idade, solteiro(a), servidor público estadual, residente na Rua Itaquari, nº 300, Itapuã, Vila Velha-ES e AMANDA PALMEJANI FERREIRA CAMPOS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), designer, residente na Rua Luiza Grinalda, nº 367, Centro, Vila Velha-ES. 18660 4.: WILLIAM NUNES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), operador de caixa, residente na Rua Coronel Sodré, nº 844, Centro, Vila Velha-ES e REBEKA GERKE RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua Coronel Sodré, nº 844, Centro, Vila Velha-ES. 18661 5.: DANIEL DA ROSA TRINTIN, natural de Bento Gonçalves-RS, com 42 anos de idade, divorciado(a), Empresário, residente na Rua Itabaiana, nº 775, Apt 1801, Bloco B, Itaparica, Vila Velha-ES e FLÁVIA ANDRÉ MARTINS, natural de Campos de Goytacazes-RJ, com 33 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua Itabaiana, nº 775, Apt 1801, Bloco B, Itaparica, Vila Velha-ES. 18662 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 09 de fevereiro de 2021 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOAQUIM NASCIMENTO DURÃO, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de qualidade, residente na Rua José Machado, nº 108, Tabuazeiro, Vitória-ES e BRENDA STHEFANI MENDONÇA QUINTAES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua José Machado, nº 108, Tabuazeiro, Vitória-ES. 24496 2.: PIETRO VIDEIRA TANURE, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Affonso Cláudio, nº 301, Praia do Canto, Vitória-ES e MARINA AMORIM FIM, natural de Conceição do Castelo-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Affonso Cláudio, nº 301, Praia do Canto, Vitória-ES. 24498 3.: RAFAEL DALLA BERNARDINA RANGEL, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Affonso Cláudio, nº 161/1701, Praia do Canto, Vitória-ES e MARCELA MARCHEZI DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Moacir Avidos, nº 371/504, Praia do Canto, Vitória-ES. 24500 4.: RÊNAN DOS SANTOS MACHADO, natural de Conceição da Barra-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Beco Elvídio Guss, nº 54, da Penha, Vitória-ES e JOANNA PEREIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Beco Elvídio Guss, nº 54, da Penha, Vitória-ES. 24501 5.: ALEX PIRAGINE TEIXEIRA, natural de Brasília-DF, com 27 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Ranulpho Barbosa dos Santos, nº 1045, Aptº 408, Jardim Camburi, Vitória-ES e BRUNA RANGEL FORNACIARI, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), consultor de vendas, residente na Avenida Ranulpho Barbosa dos Santos, nº 1045, Aptº 408, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24502 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 09 de fevereiro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: BENETTY COCCO, natural de São Mateus-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rampa das Flores, N°20, Inhanguetá, Vitória-ES e MICHELLY FRANCO RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), assistente social, residente na Rampa das Flores, N°20, Inhanguetá, Vitória-ES. 17286 2.: CHARLES HUDSON MARTINS PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), ajudante, residente na Rua da Luta, nº 118, Resistência, Vitória-ES e TAYSA GRACILIANO SANTOS DAMACENO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), esteticista, residente na Rua Lourival da Conceição, nº 99, Inhanguetá, Vitória-ES. 17287 3.: ROSIMERE BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Osvaldo Barbosa Silva, nº 277, Santo André, Vitória-ES e NOEL PEREIRA SANTOS, natural de Uruçuca-BA, com 50 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua da Felicidade, nº 211, Carapina Grande, Serra-ES. 17291 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 09 de fevereiro de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Tabeliã e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: IGOR DA CONCEIÇÃO RAMOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Rua Deocleciano Pereira de Aguiar, nº , São Judas Tadeu, Serra-ES e MARIANA CAMPOS ZEFERINO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Deocleciano Pereira de Aguiar, nº , São Judas Tadeu, Serra-ES. 10722 2.: GERALDO NERO DE ARAUJO, natural de Virgolândia-MG, com 61 anos de idade, Viúvo(a), armador, residente na Rua Três Corações, nº 99, Nova Carapina I, Serra-ES e ANA LOURDES NUNES, natural de Fundão-ES, com 60 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Três Corações, nº 99, Nova Carapina I, Serra-ES. 10741 3.: ERICK KEVIN SOUZA GOMES, natural de Vitoria da Conquista-BA, com 29 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Teixeiras, nº 211, Nova Carapina I, Serra-ES e MAYSA DE SOUZA BARTH, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Teixeiras, nº 211, Nova Carapina I, Serra-ES. 10743 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 09 de fevereiro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: VILMAR JESUS DOS SANTOS, natural de Rio Prado-MG, com 46 anos de idade, Divorciado(a), Açougueiro, residente na Avenida Antônio Elias Espírito Santo, nº 40, Terra Vermelha, Vila Velha-ES e FERNANDA LEMES PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Antônio Elias Espírito Santo, nº 40, Terra Vermelha, Vila Velha-ES. 08704 2.: ROBSON FERNANDES BORGES, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 28 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de material de construção, residente na Estrada Ayrton Senna da Silva, nº 4166, Morada da Barra, Vila Velha-ES e KARINA ARIADNI ROSSIN OLIVEIRA, natural de Nova Venécia-ES, com 34 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Estrada Ayrton Senna da Silva, nº 4166, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08706 3.: NATHAN GUSTAVO DE SOUZA FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Alexandre Queiroz, 47, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e BARBARA DE OLIVEIRA MIRANDA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), balconista, residente na Rua Alexandre de Queiroz, nº 47, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08708 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 09 de fevereiro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRAULINO ANTONIO DE OLIVEIRA JÚNIOR, natural de Iúna-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Avenida Céu Azul, Sem Número, Vila do Riacho, Aracruz-ES e TATIANA VALENTIM DE MEDEIROS, natural de Lajinha-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Céu Azul, Sem Número, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00636 2.: THOMAS NÍCOLAS DO NASCIMENTO, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), jogador profissional, residente na Avenida Adival Vicente dos Santos, 68, Aracruz-ES e NAIELLY VIEIRA JOVENCIO, natural de Aracruz-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Avenida Adival Vicente dos Santos, 68, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00637 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 09 de fevereiro de 2021 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS LOMBARDI JUNIOR, natural de João Neiva-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), encarregado, residente na Rua Jorge Verdiano, Nº.204, Elias Bragatto, Ibiraçu-ES e DAIANY DA SILVA GIACOMIN, natural de João Neiva-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Jorge Verdiano, Nº.204, Elias Bragatto, Ibiraçu-ES. 00867 2.: HUMBERTO DO ROSARIO FREIRES DA CRUZ, natural de Ibiraçu-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), encanador industrial, residente na Rua Fortunato Redivo, Nº.116, São Cristovão, Ibiraçu-ES e TAHIS VIANA GOMES, natural de Igrapiúna-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Airton Senna da Silva, S/n, São Cristovão, Ibiraçu-ES. 00868 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 09 de fevereiro de 2021 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: WALLACE MAGANHA VERDAM, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rodovia Ricardo Barbieri, nº 93, Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim-ES e CAROLINE BORGES MENDES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxliar administrativo, residente na Rua Aracy Pereira Vianna, nº 02, Paraíso, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04566 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 09 de fevereiro de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO DE SOUZA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de distribuição, residente na Rua Onze, nº 392, Prolar, Cariacica-ES e KETELEN DA SILVA SEABRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Onze, nº 392, Prolar, Cariacica-ES. 13490 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 09 de fevereiro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: MESSIAS DE SOUZA SILVA, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 22 anos de idade, solteiro(a), técnico mecânico, residente na Rua José Guilherme Neffa, nº 75, Bloco E, Apto 204, Jardim Camburi, Vitória-ES e KAREN KAROLINE DE OLIVEIRA, natural de Ipatinga-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), esteticista, residente na Rua José Guilherme Neffa, nº 75, Bloco E, Apto 204, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24257 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 09 de fevereiro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS MAGNO RIBEIRO DOS SANTOS, natural de Viana-ES, com 53 anos de idade, Divorciado(a), Pedreiro, residente na Rua Rio de Janeiro, N° 29, Areinha, Viana-ES e ILMAR RODRIGUES DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Rio de Janeiro, N° 29, Areinha, Viana-ES. 07204 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 09 de fevereiro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO BENTO MONTEIRO, natural de Iúna-ES, com 57 anos de idade, Divorciado(a), lavrador, residente na Rua Agenor Goularte, Número 01, Bairro Guanabara, Iúna-ES e ERONDINA DE CINZA PEREIRA ALVES, natural de Alegre-ES, com 51 anos de idade, Divorciada(o), lavradeira, residente na Rua Agenor Goularte, Número 01, Bairro Guanabara, Iúna-ES. 08778 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 09 de fevereiro de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: SEBASTIÃO ALVES FARIA, natural de São José do Mantimento, MG, com 72 anos de idade, divorciado, lavrador aposentado, residente e domiciliado em Brejaubinha, zona rural, Brejetuba-ES e EZILDA DUARTE DE SOUZA, natural de Distrito de Brejetuba, Afonso Cláudio, ES, com 73 anos de idade, viúva, lavradeira aposentada, residente e domiciliada em Brejaubinha, zona rural, Brejetuba-ES – 000969. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 09 de fevereiro de 2021. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã