Proclamas - 09/11/2021

Arquivos & Anexos
09-11-21 - PROCLAMAS.pdf
Proclamas
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: FELIPE CARDOSO DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), assistente de logística, residente na Rua Afonso Cláudio, nº 61, Jardim Carapina, Serra-ES e JOSIMARA SANTOS SOUZA, natural de Santa Luzia-BA, com 28 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de armazém, residente na Rua Afonso Cláudio, nº 61, Jardim Carapina, Serra-ES. 32555 2.: SAMUEL ALVES DA SILVA, natural de Marília-SP, com 67 anos de idade, Divorciado(a), garçom, residente na Rua Airton Senna, nº 13, Feu Rosa, Serra-ES e LUCIENE DE JESUS, natural de Itamaraju-BA, com 50 anos de idade, Solteira(o), cozinheira, residente na Rua Airton Senna, nº 13, Feu Rosa, Serra-ES. 32558 3.: RUBIANO ANTONIO MARTINS DA SILVA, natural de Barão de Cocais-MG, com 45 anos de idade, Solteiro(a), técnico em mecânica de refrigeração, residente na Avenida Blumenau, nº 53, Barcelona, Serra-ES e ALESSANDRA MATES DA SILVA GUIJANSQUE, natural de Serra-ES, com 44 anos de idade, Viúva(o), do lar, residente na Avenida Blumenau, nº 53, Barcelona, Serra-ES. 32576 4.: JOSEMAR XAVIER QUEIROZ, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Recife, Snº , Jardim Limoeiro, Serra-ES e ALINE DE ALMEIDA, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Recife, Snº , Jardim Limoeiro, Serra-ES. 32598 5.: UBALDO AMORIM BICHI, natural de Brasilia-DF, com 26 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua dos Roxinóis, N° 52, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e EVANIA GUIMARÃES CARVALHO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), compradora, residente na Rua dos Roxinóis, N° 52, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 32614 6.: FELIPE LOYOLA JUSTINIANO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), conferente, residente na Rua Carlos Gomes, nº 318, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES e MICHELI DA SILVA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de produção, residente na Rua Carlos Gomes, nº 318, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES. 32617 7.: RONE KLEY DA SILVA, natural de Ilhéus-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua da Acácia, nº 945, Balneário de Carapebus, Serra-ES e ALANA QUEIRÓZ DA SILVA, natural de Camacan-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua da Acácia, nº 945, Balneário de Carapebus, Serra-ES. 32622 8.: GABRIEL DE SÁ BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), técnico eletricista, residente na Rua São Roque, nº 44, Vila Nova de Colares, Serra-ES e BEATRIZ DE ALMEIDA BARBOSA, natural de Paracambi-RJ, com 24 anos de idade, Solteira(o), esteticista, residente na Rua São Roque, nº 44, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 32623 9.: JOLIMAR CRUZ DO ROSÁRIO, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), policial militar, residente na Rua Belo Horizonte II, nº 260, Jardim Limoeiro, Serra-ES e KAREM MELO PESSÔA, natural de Recife-PE, com 35 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Belo Horizonte II, nº 260, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 32624 10.: JOÃO MARCOS DE ALMEIDA ELLER, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de logistica, residente na Rua Barra de São Francisco, nº 370, Jardim Carapina, Serra-ES e JULIANA DE JESUS BRITO, natural de Ituberá-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Barra de São Francisco, nº 370, Jardim Carapina, Serra-ES. 32625 11.: OZIEL ANTONIO PEREIRA, natural de Guaçuí-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua das Rosas, nº 35, Feu Rosa, Serra-ES e RENATA ANTONIA TAGINO, natural de Baixo Guandu-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua das Rosas, nº 35, Feu Rosa, Serra-ES. 32626 12.: RAYLON BATISTA RODOVALHO, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Gaivota, nº 5, Novo Horizonte, Serra-ES e VANESSA LIMA TOLEDO, natural de Caratinga-MG, com 18 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Gaivota, nº 5, Novo Horizonte, Serra-ES. 32627 13.: JONATHAN FERRARI DE OLIVEIRA, natural de Três Rios-RJ, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Cajueiro, nº 22, Boulevard Lagoa, Serra-ES e BRUNA VIDIGAL COUTINHO, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), administradora, residente na Rua Cajueiro, nº 22, Boulevard Lagoa, Serra-ES. 32628 14.: GIORGIO RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), técnico em panificação, residente na Avenida Desembargador Antônio José Miguel Feu Rosa, N° 647, Praia da Baleia, Serra-ES e LUIZA DA SILVA GRAÇA, natural de Itacaré-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), babá, residente na Avenida Desembargador Antônio José Miguel Feu Rosa, N° 647, Praia da Baleia, Serra-ES. 32629 15.: HARLLEY DE OLIVEIRA, natural de Alcobaça-BA, com 50 anos de idade, divorciado(a), técnico em eletroeletônica, residente na Rua Dom Pedro II, nº 354, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e FABIANA MOTA ALENCAR, natural de Icó-CE, com 49 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Dom Pedro II, nº 354, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 32630 16.: VINÍCIUS OTAVIANO RODRIGUES, natural de Afonso Cláudio-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Avenida Desembargador Antônio José Miguel Feu Rosa, s/n, Serra-ES e KARINE ALVES SILVA VARGAS, natural de Mantena-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), analista financeiro, residente na Avenida Desembargador Antônio José Miguel Feu Rosa, s/n, Serra-ES. 32631 17.: ANDERSON PEREIRA DA SILVA, natural de Guarulhos-SP, com 24 anos de idade, solteiro(a), montador de andaime, residente na Rua da Castanheira, nº 700, Balneário de Carapebus, Serra-ES e IARA CAROLINI DE SOUSA FERNANDES, natural de Boa Esperança-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua da Castanheira, nº 700, Balneário de Carapebus, Serra-ES. 32632 18.: FELIPE DE JESUS MOTA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua José Salles Nogueira, nº 12, Taquara I, Serra-ES e LUANA SANTOS VIANA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), técnica de laboratório, residente na Rua José Salles Nogueira, nº 12, Taquara I, Serra-ES. 32634 19.: GEULIANO OLIVEIRA DE ANDRADE, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua Amadeus, N°11, Quadra 19, S/n, Cidade Continental-Setor Europa, Serra-ES e HANNAIZZA DE SOUZA SILVA, natural de Itamaraju-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Amadeus, N°11, Quadra 19, S/n, Cidade Continental-Setor Europa, Serra-ES. 32635 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 08 de novembro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: ERNANDES OLIVEIRA MOTA, natural de Montanha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), mecanico, residente na Rua Antônio Bezerra, nº 442, Aribiri, Vila Velha-ES e CAROLINA AMBROZIM LOPES MONTEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Antônio Bezerra, N/ 442, Aribiri, Vila Velha-ES. 232729427 2.: GILMAR DE SOUZA LIMA JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua São Mateus, nº 200, Ataíde, Vila Velha-ES e MAYARA PEREIRA BORLOTH, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua São Mateus, nº 200, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729428 3.: MARCOS ANDRÉ ALVARENGA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Travessa Afonso Schwab, nº 770, Guaranhuns, Vila Velha-ES e LUMA RAMOS FELIX, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Fortaleza, nº 35, Ibes, Vila Velha-ES. 232729429 4.: MATHEUS ROCON ZORZAL, natural de Vitoria-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Mahatma Gandhi, nº 199, Santa Inês, Vila Velha-ES e LORENA GRELLERT BALTAR DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Mahatma Gandhi, nº 199, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232729430 5.: RALFF GONÇALVES REIS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua B, Snº , Ataíde, Vila Velha-ES e EVELYN EWALD NILO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua B, Snº , Ataíde, Vila Velha-ES. 232729431 6.: ARTHUR ANTÔNIO SOARES DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Vinte e Sete, nº 40, Vila Nova, Vila Velha-ES e LARISSA RODRIGUES SATHLER, natural de Belo Horizonte-MG, com 34 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Avenida Paulo Pereira Gomes, 1735, Portal de Manguinhos, Serra-ES. 232729432 7.: MOYSES ARÃO REBELLO BEZERRA, natural de Mucurici-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), representante comercial, residente na Rua 2 de Fevereiro, nº 25, Aribiri, Vila Velha-ES e JULIENE DE SÁ VARGAS, natural de Colatina-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), motorista profissional, residente na Rua 2 de Fevereiro, nº 25, Aribiri, Vila Velha-ES. 232729433 8.: JOSÉ LUIZ LEMOS, natural de Vila Velha-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), encarregado geral de obras, residente na Travessa Etero Fabri, nº 25, Ilha da Conceição, Vila Velha-ES e MARINEYDE DE OLIVEIRA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), cuidadora de idosos, residente na Travessa Etero Fabri, nº 25, Ilha da Conceição, Vila Velha-ES. 232729434 9.: GABRIELL BATISTA SOUZA, natural de Boston, MA-ET, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Dom Fernando, nº 73, Santa Inês, Vila Velha-ES e KAMILY SOIER BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), menor aprendiz, residente na Rua Dom Fernando, nº 73, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232729435 10.: PEDRO HENRIQUE MENDVALD SANTOS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Saracura, 08, São Conrado, Cariacica-ES e HELOIZA DE OLIVEIRA QUALHANO, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Jardel Filho, 12, Nova Itaparica, Vila Velha-ES. 232729436 11.: ROBERTO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 65 anos de idade, divorciado(a), portuario, residente na Rua Dolores Duran, nº 131, Aribiri, Vila Velha-ES e REGINA CELIA MACHADO CRUZ GUIMARÃES, natural de Vila Velha-ES, com 59 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Dolores Duran, nº 131, Aribiri, Vila Velha-ES. 232729437 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 08 de novembro de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEXANDRE NERY SOARES, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), profissional de educação fisica, residente na Rua Genserico Encarnação, Mata da Praia, Vitória-ES e ANA CLARA ROLLA SENNA GARIGLIO, natural de Ponte Nova-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), Nutricionista, residente na Rua Genserico Encarnação, Mata da Praia, Vitória-ES. 24977 2.: HATUS DOS SANTOS LUCIANO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Vicente Silva, República, Vitória-ES e RENATA DOS SANTOS PEREIRA, natural de São Paulo-SP, com 28 anos de idade, solteiro(a), Analista de negócios, residente na Avenida Armando Duarte Rabello, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24978 3.: ISTHÉRFESON DOMINGOS DA COSTA DA CUNHA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Sizenando Pechincha, Morada de Camburi, Vitória-ES e WERYKA HENRIQUE DOS REIS, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), copeira, residente na Rua Sizenando Pechincha, Morada de Camburi, Vitória-ES. 24979 4.: LUCAS BOLONHA SANCIO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Avenida Augusto Emílio Estelita Lins, Jardim Camburi, Vitória-ES e JULIANA DE CASTRO COSME, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), coordenadora censitária subárea, residente na Rua do Trabalho, Mata da Serra, Serra-ES. 24980 5.: BRUNO AMORIM DE OLIVEIRA, natural de Raul Soares-MG, com 35 anos de idade, divorciado(a), engenheiro, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, Jardim Camburi, Vitória-ES e LORENA MUNIZ PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24981 6.: GABRIEL FERREIRA DIAS DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Pedro Busatto, Jardim Camburi, Vitória-ES e GISLEY RODRIGUES SOUSA, natural de São João do Piauí-PI, com 22 anos de idade, solteiro(a), supervisora, residente na Rua Pedro Busatto, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24983 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 08 de novembro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO RAMOS MACHADO DA SILVA, natural de Itaperuna-RJ, com 28 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Rozenil Teixeira de Souza, Nº 00040, Vinhosa, Itaperuna-RJ e ANNA CAROLINA PEREIRA MARES GUIA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Gastão Roubach Nº 2, Edifício Enseada da Sereia, Apartamento 301, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19418 2.: LUIZ EDUARDO MAIA SIMÕES, natural de São Paulo-SP, com 39 anos de idade, solteiro(a), encarregado de setor, residente na Rua Diogo Feijó, 169, Soteco, Vila Velha-ES e STEPHANIA DE CASSIA POLYCARPO, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Diogo Feijó, 169, Soteco, Vila Velha-ES. 19423 3.: FRANCISCO JULIANO ROCON ALVARENGA, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), professor de educação física, residente na Avenida Santa Leopoldina, N° 2050, Bloco 139, Apartamento 202,Edificio Caruassu, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e STEPHANY CASTRO DE FREITAS, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), professora de educação física, residente na Avenida Santa Leopoldina, N° 2050, Bloco 139, Apartamento 202, Edificio Caruassu, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 19424 4.: HEITOR VIEIRA BARBOSA, natural de Carangola-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), contador, residente na Rua Castelo Branco, nº 100, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ANA PAULA DA CRUZ GONTIJO, natural de Corumbá-MS, com 29 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Rio Branco, nº 380, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19425 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 08 de novembro de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCIANO FOMBRI, natural de Colatina-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro oficial, residente na Beco Serafim Derenzi III, nº 40, Conquista, Vitória-ES e LUCIMARA DA SILVA SULATTE, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Beco Serafim Derenzi III, nº 40, Conquista, Vitória-ES. 17595 2.: RONER DE ABREU FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), montador, residente na Rodovia Serafim Derenzi, Nº 4503, São José, Vitória-ES e ROSIANA MACIEL ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), podóloga, residente na Rodovia Serafim Derenzi, Nº 4503, São José, Vitória-ES. 17597 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 08 de novembro de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENZO VINICIUS REIS PAGIO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Marechal Campos, nº 728, Bonfim, Vitória-ES e AMANDA INACIO GOBBI, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Ladeira Doutor Bezerra de Menezes, nº 66, Ilha das Caieiras, Vitória-ES. 25135 2.: RONALDO MARTINS BRAGA, natural de Galiléia-MG, com 42 anos de idade, solteiro(a), industriário, residente na Rua Desembargador Ernesto da Silva Guimarães, nº 152, Gurigica, Vitória-ES e CRISTIANA PEREIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Desembargador Ernesto da Silva Guimarães, nº 152, Gurigica, Vitória-ES. 25138 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 08 de novembro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL SCHUNK DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), motoboy, residente na Rua Santa Leopoldina, nº 122, Santa Paula II, Vila Velha-ES e INGRID ANGELICA PEÇANHA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Santa Leopoldina, nº 122, Santa Paula II, Vila Velha-ES. 09127 2.: JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS, natural de MONTANHA-ES, com 55 anos de idade, Solteiro(a), AUTONOMO, residente na RUA DAS ACACIAS S/ N, MORADA DA BARRA, Vila Velha-ES e RITA FONSECA DE SOUZA, natural de Ibirapuã-BA, com 45 anos de idade, Solteira(o), DO LAR, residente na RUA DAS ACACIAS S/ N, MORADA DA BARRA, Vila Velha-ES. 09133 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 08 de novembro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL RICCO REZENDE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Iolanda de Oliveira Muniz, nº 10, Ferroviários, Cachoeiro de Itapemirim-ES e SILVIA NESPOLI AMARAL, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Iolanda de Oliveira Muniz, nº 10, Ferroviários, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04902 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 08 de novembro de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: WANDERSON AZEREDO RIBEIRO, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Maria Azeredo Machado, 70, Barra do Riacho, Aracruz-ES e LARYSSA DO CARMO MARTINS, natural de Aracruz-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Avenida Sílvio Alexandre, nº 120, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00695 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 08 de novembro de 2021 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ÉDIPO LOPES PAQUIELA, natural de João Neiva-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), mecânico de manutenção, residente na Rua dos Ipes, 01, Floresta, João Neiva-ES e LAYLA APARECIDA CHISTÉ, natural de Santa Teresa-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Rua Antonio Roatti, 225, Centro, Santa Teresa-ES. 03136 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 08 de novembro de 2021 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: GERALDO MACEDO DA SILVA, natural de Cachoeiro De Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Projetada, N° 145, Itaipava, Itapemirim-ES e TATIANA APARECIDA XAVIER, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, Divorciada(o), pedagoga, residente na Rua Projetada, N° 145, Itaipava, Itapemirim-ES. 01570 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 08 de novembro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do 3º Distrito de Itapecoá Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS DE OLIVEIRA ROSSI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), operador de pedágio, residente na Santa Maria do Frade, Itapemirim-ES e ELLEN APARECIDA SOUZA ALPOIM, natural de Iconha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Santa Maria do Frade, Itapemirim-ES. 01212 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 08 de novembro de 2021 Natália Bastos Bechepeche Antar Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: SILAS CESAR BORGES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Cariacica, nº 286, Jardim da Serra, Serra-ES e CHRISTIELLY GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Cariacica, nº 286, Jardim da Serra, Serra-ES. 11311 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 08 de novembro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS EDUARDO MARTINS RIBEIRO, natural de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), repositor, residente na Rua Talma Santos, S/nº, Centro, Itapemirim-ES e BEATRIZ SERAFIM BRANDÃO, natural de Itapemirim-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Talma Santos, S/nº, Centro, Itapemirim-ES. 14194 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 08 de novembro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOCIMAR SOUZA NASCIMENTO, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), lixador, residente na Estrada Coqueiral x Vila de Guaraná, 46, São Marcos, Aracruz-ES e ROSIANE LOYOLA DUTRA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Estrada Coqueiral x Vila Guaraná, 46, São Marcos, Aracruz-ES. 13368 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 08 de novembro de 2021 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório Registro Civil e Tabelionato de Soturno Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTÔNIO JAILSON ARRAES NAZARIO, natural de Aiuaba-CE, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de obra, residente na Rua Adelino Costalonga, S/n.º, Distrito de Vargem Grande de Soturno, Cachoeiro de Itapemirim-ES e EDUARDA MARTINS DA SILVA, natural de Vargem Alta-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Adelino Costalonga, S/n.º, Distrito de Vargem Grande de Soturno, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 01878 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 08 de novembro de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Oficio e Tabelião Interino _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDVANDRO BONIFACIO, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Guilhermina Geovanotte, N.º 20, Paul, Vila Velha-ES e LUZIA GOMES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de limpeza, residente na Rua Guilhermina Geovanotte, N.º 20, Paul, Vila Velha-ES. 04351 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 08 de novembro de 2021 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ Registro Civil e Tabelionato de Notas de Burarama Faço saber que pretender casar-se: 1.: WERIQUI MORAES DE OLIVEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pedreira, residente na Distrito de Burarama, Cachoeiro de Itapemirim-ES e JOYCE SILVA RAMIRO, natural de Muqui-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), autonoma, residente na Distrito de Burarama, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 00142 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 08 de novembro de 2021 Nelisa Galante de Melo Santos Registradora Civil e Tabeliã de Notas