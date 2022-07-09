Proclamas - 09/07/2022

___________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: MARCOS LUIZ BADARÓ, natural de Vitória, ES, com 45 anos de idade, solteiro, motorista, residente e domiciliado no lugar denominado Córrego Jacutinga, s/n, zona rural, Brejetuba, ES e ROZANGELA JOANA MARTINS LAIA, natural de Afonso Cláudio, ES, com 31 anos de idade, divorciada, agente comunitária de saúde, residente e domiciliada no lugar denominado Córrego Jacutinga, s/n, zona rural, Brejetuba, ES – 001088. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 08de julho de 2022. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã

