Proclamas - 09/07/2022

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09-07-22 - PROCLAMAS.pdf
Anunciantes
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CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E
TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA
Faço saber que pretendem casar-se:
1.: MARCOS LUIZ BADARÓ, natural de Vitória, ES, com 45 anos de idade, solteiro, motorista, residente e domiciliado no lugar denominado Córrego Jacutinga, s/n, zona rural, Brejetuba, ES e ROZANGELA JOANA MARTINS LAIA, natural de Afonso Cláudio, ES, com 31 anos de idade, divorciada, agente comunitária de saúde, residente e domiciliada no lugar denominado Córrego Jacutinga, s/n, zona rural, Brejetuba, ES – 001088.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei.
Vitória ES, 08de julho de 2022.
GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO
Oficiala e Tabeliã