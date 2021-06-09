Arquivos & Anexos
09-06-21 - PROCLAMAS.pdf
Proclamas - 09/06/2021
Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes
Faço saber que pretender casar-se:
1.: GUILHERME AUGUSTO MARTINS CARDOSO DE LIMA, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), Perito cautelar, residente na Rua Tiradentes, 10, Brisamar, Vila Velha-ES e ROBERTA LINS BARBOSA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 46 anos de idade, divorciado(a), comerciária, residente na Rua Tirandentes, 10, Brisamar, Vila Velha-ES. 232729071
2.: JEAN NASCIMENTO DOS SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), carga e descarga de caminhão, residente na Travessa Manoel Rosa, nº 78, Ataíde, Vila Velha-ES e LAÍS LANNE DOS SANTOS LIMA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Travessa Manoel Rosa, nº 78, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729072
3.: FELIPE PEREIRA DE QUEIROZ, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), coordenador de vendas, residente na Rua Três, nº 115, Apto 909, Ataíde, Vila Velha-ES e THAÍS MACHADO BARCELOS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), agente de atendimento, residente na Rua Três, nº 115, Apto 909, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729073
4.: PABLO ALEXANDRE VIEGAS, natural de Itabira-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Professor Edgard de Souza, nº 09, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES e CARLA PONAHT DO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de controladoria, residente na Rua Sete, nº 17, Cocal, Vila Velha-ES. 232729074
5.: RONALDO GAUDIO JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), professor, residente na Rua Soldado Manoel Furtado, nº 159, Santo Antônio, Vitória-ES e CINTHYA MACIEL ALTOÉ, natural de São Mateus-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Carlos Lindenberg, Ed. Costa Bella II, Bloco B, Apto 502, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES. 232729075
6.: GUILHERME DE ALMEIDA OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua C, 44, Bandeirantes, Cariacica-ES e TAINA TURIAL DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), fotógrafa, residente na Rua Bela Vista, nº 22, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 232729076
7.: RENAN DA SILVA ROCHA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de armazém, residente na Avenida Vitória Régia, nº 18, Jardim Colorado, Vila Velha-ES e NATHYELLE MARTINS DE SÁ, natural de Anapólis-GO, com 20 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida Vitória Régia, nº 18, Jardim Colorado, Vila Velha-ES. 232729077
8.: WLISSES KLEBER CHAVES, natural de Pinheiros-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), Pedreiro, residente na Rua das Uvas, nº 32, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES e MARTA DAS DORES GOMES, natural de João Monlevade-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua das Uvas, nº 32, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES. 232729078
9.: MARCELO DA ROCHA LYRA, natural de São José dos Pinhas-PR, com 40 anos de idade, divorciado(a), engenheiro aposentado, residente na Rua Ramiro Leal Reis, nº 67, Aribiri, Vila Velha-ES e KARLA BALESTREIRO DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), consultora de vendas, residente na Rua Ramiro Leal Reis, nº 67, Aribiri, Vila Velha-ES. 232729079
10.: JOHN BLAIM TANCREDO, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), moto boy, residente na Rua Ari Barroso, S/n, Ataíde, Vila Velha-ES e ESTER DELGADO COUTINHO, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), agente de saude, residente na Rua Ari Barroso, S/n, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729080
11.: RÔMULO LOPES DA GAMA JÚNIOR, natural de Belo Horizonte-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua São Lucas, Nº 07 Brisamar, Vila Velha-ES e BÁRBARA CAETANO PEREIRA, natural de Alegre-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), tecnica de enfermagem, residente na Rua São Lucas, Nº 07 Brisamar, Vila Velha-ES. 232729081
12.: JOSÉ DE DEUS COELHO LAGES, natural de Novo Cruzeiro-MG, com 66 anos de idade, divorciado(a), lapidário, residente na Rua Odete Moreira, nº 07, Santos Dumont, Vila Velha-ES e CIRLENE VIEIRA DA SILVA, natural de Belo Horizonte-MG, com 57 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Odete Moreira, nº 07, Santos Dumont, Vila Velha-ES. 232729082
13.: CLEITON CARDOSO DA COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), tecnico de manutenção de segurança eletronica, residente na Rua Margarida Drumond, nº 51, Zumbí dos Palmares, Vila Velha-ES e LAYS DA SILVA FIRMINO, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Margarida Drumond, nº 51, Zumbí dos Palmares, Vila Velha-ES. 232729083
14.: SAMUEL FONSECA VERNECK, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua Oswaldo Aranha, nº 261, Santa Martha, Vitória-ES e NATHALIA PEIXOTO VALENTIM, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Montevidio, 502, Apto 201, Araçás, Vila Velha-ES. 232729084
15.: GABRIEL HENRIQUES FERREIRA MORAES, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Avenida Vitória Régia, nº 1866, Jardim Asteca, Vila Velha-ES e MONICK CORREA BUSSOLOTTI, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Vitória Régia, nº 1866, Jardim Asteca, Vila Velha-ES. 232729085
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 08 de junho de 2021
MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO
Oficial e Tabeliã
CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: MARCELO FRISLBEN DA CRUZ, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), encarregado de rede, residente na Rua Dezesseis, nº 51, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e ALINE MARTINS LUCAS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Leonel Silva, nº 5, Tucum, Cariacica-ES. 13600
2.: WAGNER ABREU MENEGASSI, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), gari, residente na Rua São Jorge, nº 543, Aparecida, Cariacica-ES e ALESSANDRA SOARES DE FARIA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Santo Agostinho, nº 32, Aparecida, Cariacica-ES. 13650
3.: SILVERIO FERREIRA BRAVIM, natural de Resplendor-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), gerente, residente na Rua Topazio, S/n, Campo Verde, Cariacica-ES e JAQUELINE GONÇALVES DA SILVA, natural de Resplendor-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), fiscal de loja, residente na Rua Topazio, S/n, Campo Verde, Cariacica-ES. 13681
4.: BRUNO FREDSCHELLER DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Vigilante, residente na Rua Calopsita, S/n, Retiro Saudoso, Cariacica-ES e RAIANY MARIANY RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), supervisora comercial, residente na Rua E, S/nº, Aparecida, Cariacica-ES. 13697
5.: REGINALDO OLIVEIRA SILVA, natural de São Mateus-ES, com 52 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de eletricista, residente na Rua Noventa e Seis, nº 108, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e JULIANA LIMA SILVA, natural de Nova Viçosa-BA, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Noventa e Seis, nº 108, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 13714
6.: KEILLON SANTOS ANTUNES, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), técnico em montagem de telecomunicações, residente na Rua Campos, S/nº, Porto Novo, Cariacica-ES e ALONE CRISTINA VASCONCELOS DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua do Valão, S/nº, Porto Novo, Cariacica-ES. 13716
7.: MELQUISEDEQUE ELIAS VIANNA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), atendente, residente na Rua Dom Pedro II, nº 05, Flexal, Cariacica-ES e CLARA ELIZA REIS COUTINHO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Dom Pedro II, nº 05, Flexal, Cariacica-ES. 13717
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cariacica-ES, 08 de junho de 2021
Milson Fernandes Paulin
Tabelião e Oficial
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA
Faço saber que pretender casar-se:
1.: LEANDRO SILVA RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), montador de andaime, residente na Rua Mandarim, nº 20, Novo Horizonte, Serra-ES e SHERLAINE AMORIM DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Mandarim, nº 20, Novo Horizonte, Serra-ES. 31660
2.: BRENO MERLO DE OLIVEIRA, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de estoque, residente na Rua José Luiz da Rocha, nº 31, Camará, Serra-ES e BRENDA VIEIRA MACHADO, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua José Luiz da Rocha, nº 31, Camará, Serra-ES. 31664
3.: EDSON ALVES GOMES, natural de Mantena-MG, com 47 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Rua Paraná, N° 03, Central De Carapina, Serra-ES e MARIA HELENA ALVARENGA, natural de Santa Leopoldina-ES, com 60 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Paraná, N° 03, Central De Carapina, Serra-ES. 31665
4.: BRUNO GRINEVALDE GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Dois, s/n , Jardim Tropical, Serra-ES e AMANDA SANTANA PINHEIRO, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), técnica de segurança do trabalho, residente na Rua Dois, s/n , Jardim Tropical, Serra-ES. 31666
5.: WALISON DO ESPIRITO SANTO DE SENA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de obra, residente na Avenida Presidente Dutra, nº 105, Jardim Carapina, Serra-ES e SONARA SANTOS PEDROSO, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Presidente Dutra, nº 105, Jardim Carapina, Serra-ES. 31667
6.: DOUGLAS SOUZA VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), especialista de automação, residente na Rua Monte Pascoal, nº 06, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e JULIANA DALMASO DA SILVA, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), analista de prevenção a fraudes, residente na Rua Monte Pascoal, nº 06, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 31668
7.: RAÍ DOS SANTOS GUSMÃO, natural de Una-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), garçom, residente na Rua Terezina, nº 1111, José de Anchieta III, Serra-ES e NUBILENE MOREIRA DA COSTA, natural de Itamaraju-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Terezina, nº 1111, José de Anchieta III, Serra-ES. 31669
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Serra-ES, 08 de junho de 2021
Silvio dos Santos Neto
Tabelião e Oficial
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: LUCAS DE ALMEIDA MARINHO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), contador, residente na Rodovia Serafim Derenzi, Nº767, Santo Antônio, Vitória-ES e STEFANIE SORAYA BART SILVA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Manoel da Silva, nº 47, Tabuazeiro, Vitória-ES. 24735
2.: MARCOS ANTONIO NASCIMENTO JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), operador de máquina, residente na Rua Audifax de Amorim, nº 66, Bonfim, Vitória-ES e MARIANA PINHEIRO DE MELO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), tecnica em enfermagem, residente na Rua Francisco Milholi, nº 184, Tabuazeiro, Vitória-ES. 24736
3.: MATHEUS ROSENTHAL FRANÇA DA ROCHA, natural de Itaperuna-RJ, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Alberto de Oliveira Santos, Nº 79, Apt 803, Centro, Vitória-ES e LETÍCIA SILVA SANTANA, natural de Leopoldina-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Manoel Arlindo Carneiro, nº 54, Bela Vista, Leopoldina-MG. 24737
4.: LEONARDO GOMES MAGALHÃES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 33 anos de idade, solteiro(a), analista de comunicação, residente na Rua Waldemar Alves Pereira, nº 5, Maruípe, Vitória-ES e SUELEN DA SILVA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de secretária, residente na Rua Evânia Carneiro da Silva, nº 164, Tabuazeiro, Vitória-ES. 24738
5.: JOSIEL SANTOS DE ALMEIDA, natural de Mirante da Serra-RO, com 28 anos de idade, Solteiro(a), estoquista, residente na Rua da Laje, nº 117, Itararé, Vitória-ES e ELIZANGELA DA PURIFICAÇÃO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), operador de caixa, residente na Rua da Laje, nº 117, Itararé, Vitória-ES. 24740
6.: GABRIEL CADORINI DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Administrador, residente na Praça Prefeito Oswald Guimarães, nº 15, Bento Ferreira, Vitória-ES e LUANA LUZIA DE LEÃO CHAGAS RODRIGUES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 24 anos de idade, solteiro(a), professor de educação física, residente na Avenida Rio Branco, nº 307, Santa Lúcia, Vitória-ES. 24741
7.: CLEBSON ESPÍRITO SANTO DOS SANTOS, natural de Ituberá-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Escadaria Francisca Ferreira Chagas, nº 407, Santa Clara, Vitória-ES e JÉSSICA JULIO OROZIMBO, natural de Belo Horizonte-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Escadaria Francisca Ferreira Chagas, nº 407, Santa Clara, Vitória-ES. 24744
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 08 de junho de 2021
RODRIGO SARLO ANTONIO
Oficial
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: JARBSON SILVA DE SOUZA, natural de Eunápolis-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), professor de educação física, residente na Avenida Dom Pedro I, nº 38, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e MARIA ALCINA TONETI PIFFER, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 13, Vista da Penha, Vila Velha-ES. 18883
2.: JOÃO LUIZ AMORIM GOMES DE MOURA, natural de Uberlândia-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), Empresário, residente na Rua Maria da Penha Queiroz, N°10 Apto 704, Praia da Costa, Vila Velha-ES e MARIANA ANDRICH, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), fotógrafa, residente na Rua Maria da Penha Queiroz, N°10 Apto 704, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18884
3.: JOÃO JOSÉ CARVALHO PEDRINI, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), programador, residente na Avenida São Paulo, nº 2333, Itapoã, Vila Velha-ES e INGRID GOMES RENOLDI HEIMBECK, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), corretora de seguros, residente na Rua Rosa, nº 45, Jardim Colorado, Vila Velha-ES. 18885
4.: DANIELA ALVES GONÇALVES, natural de Divinópolis-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Cinco, N° 29, Cocal, Vila Velha-ES e CÉLIA MARIA DE CARVALHO, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 50 anos de idade, solteiro(a), empreendedora, residente na Rua Quatro, N° 90, Cocal, Vila Velha-ES. 18886
5.: RAMON SILVA ALMEIDA CUNHA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Doutor Jair de Andrade, nº 750, Praia de Itapoã, Vila Velha-ES e BRUNELLY LOUREIRO GRIPPA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Doutor Jair de Andrade, nº 750, Praia de Itapoã, Vila Velha-ES. 18887
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 08 de junho de 2021
João Ferreira de Paiva
Oficial e Tabelião de Notas Interino
Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz
Faço saber que pretender casar-se:
1.: LUCAS DE JESUS CUNHA, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Sargento Antônio Morais, nº 251, Bebedouro, Linhares-ES e FERNANDA NEVES DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), Assistente administrativo, residente na Rua Genesio Fabri, S/nº, Bairro Cupido, Aracruz-ES. 13187
2.: ALECIO CUZZUOL, natural de Aracruz-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), motorista autonomo, residente na Rua José Diir, nº 45, Bela Vista, Aracruz-ES e MARIA DE FÁTIMA VITOR, natural de Raul Soares-MG, com 61 anos de idade, divorciado(a), cabeleireira, residente na Rua José Diir, nº 45, Bela Vista, Aracruz-ES. 13188
3.: LUCIMAR ROSA FANCHIOTTI, natural de Aracruz-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua José Coutinho da Conceição, nº 196, Vila Nova, Aracruz-ES e LETICIA CAMARGO TAQUINI, natural de Nova Venécia-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheira de segurança do trabalho, residente na Rua José Coutinho da Conceição, 196, Vila Nova, Aracruz-ES. 13189
4.: ABEDENEGO DE VASCONCELOS, natural de Linhares-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), montador de andaime lider, residente na Rua do Pargo, S/n, Bairro Novo Irajá, Aracruz-ES e ROSILENE DE ASSIS LIMA, natural de Pancas-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua do Pargo, S/n, Bairro Novo Irajá, Aracruz-ES. 13190
5.: WALTEMYR CAMPOS, natural de Vitória-ES, com 82 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rua Luiz Musso, nº 390, Vila Nova, Aracruz-ES e ELZA DUTRA DE JESUS, natural de Itamaraju-BA, com 65 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Manoel Riccatto da Vitória, nº 139, De Carli, Aracruz-ES. 13191
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Aracruz-ES, 08 de junho de 2021
Alzenira Zampa Bitti Blank
Oficiala e Tabeliã
Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de
Faço saber que pretender casar-se:
1.: MATEUS BATISTA DA SILVA, natural de Divino das Laranjeiras-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), mecânico ajustador, residente na Avenida Consolação, nº 243, Barramares, Vila Velha-ES e SARA DA SILVA RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estágiaria de contabilidade, residente na Avenida Consolação, nº 243, Barramares, Vila Velha-ES. 08863
2.: LUCAS BARBOSA REBULI, natural de Eunápolis-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), conferente II, residente na Rua Castro Alves, nº 1015, Cidade da Barra, Vila Velha-ES e CALIANE SILVASANTOS, natural de Itajuípe-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Castro Alves, nº 1015, Cidade da Barra, Vila Velha-ES. 08864
3.: RAMON BRENDO DA SILVA RIBEIRO, natural de VITÓRIA-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Vendedor interno, residente na AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS Nº 27, TERRA VERMELHA, Vila Velha-ES e KARINA GOMES TAVARES, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS Nº 27, TERRA VERMELHA, Vila Velha-ES. 08865
5.: MAGNO SILVA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, Divorciado(a), Vigilante, residente na Rua Violeta S/n; Bairro Jabaeté, Vila Velha-ES e ELISANGELA CRISTINA SILVA DE ANDRADE, natural de ILHEUS-BA, com 32 anos de idade, Solteira(o), Cozinheiro geral, residente na RUA VIOLETA S/N, JABAETÉ, Vila Velha-ES. 08867
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 08 de junho de 2021
Najla Aparecida Assad de Morais
Oficiala e Tabeliã
RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: TIAGO DE SOUZA FRANCELINO, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Paulo Natali, Nº 227, Bairro Paul, Vila Velha-ES e RENILDA MARCIA MOURA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Paulo Natali, Nº 227, Bairro Paul, Vila Velha-ES. 04240
2.: LEONARDO LEAL BOBBIO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnico de segurança do trabalho, residente na Rua Dr. Mario Ribeiro, S/nº, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES e KAREN ROSENO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), designer de moda, residente na Rua Doutor Mário Ribeiro, S/nº, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES. 04245
3.: CARLOS EDUARDO TON, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Gama, nº 54, Bairro Paul, Vila Velha-ES e GISLAINE DE JESUS SOUZA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), assistente financeira, residente na Rua Gama, nº 54, Bairro Paul, Vila Velha-ES. 04246
4.: CAIO FELIPE DA SILVA FRANCISCO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), gerente de vendas, residente na Rua Inácio Pessoa, nº 75, Bairo Paul, Vila Velha-ES e THAYNÁ PAULO GONCALVES, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Inácio Pessoa, nº 75, Bairro Paul, Vila Velha-ES. 04247
5.: ALESSANDRO DOS SANTOS DIAS, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Sebastião Inácio da Silva, nº 951, Bairro Primeiro de Maio, Vila Velha-ES e VANESSA PRAXEDES, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Sebastião Inácio da Silva, nº 951, Bairro Primeiro de Maio, Vila Velha-ES. 04250
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 08 de junho de 2021
Fabrini Leite Marçal
Oficial e Tabelião
Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede
Faço saber que pretender casar-se:
1.: LUCIMERIO PARANHA DA SILVA, natural de Serra-ES, com 41 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Rua Santo Pinto, nº 35, Serra Centro, Serra-ES e JAQUELINE SOUZA LOIOLA, natural de Itanhém-BA, com 43 anos de idade, Divorciada(o), autônoma, residente na Rua Santo Pinto, nº 35, Serra Centro, Serra-ES. 10758
2.: MARCELO REZENDE DE MELO, natural de Mutum-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Airton Senna, 53, Maria Niobe, Serra-ES e BRUNA FACCO GERALDO, natural de Santa Leopoldina-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), cobradora, residente na Rua Airton Senna, 53, Maria Niobe, Serra-ES. 10957
3.: JOSÉ CARLOS DE SOUZA, natural de Baixo Guandu-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), manobrista, residente na Rua Alfa, 92, Nossa Senhora da Conceição, Serra-ES e ADRIANA SIMÃO DE OLIVEIRA, natural de Mantena-MG, com 39 anos de idade, divorciado(a), assistente operacional, residente na Rua Alfa, 92, Nossa Senhora da Conceição, Serra-ES. 10963
4.: RAPHAEL LOPES VELLOZO, natural de Bom Jesus do Norte-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), técnico em química pleno, residente na Avenida Belo Horizonte, 1160, Nova Carapina I, Serra-ES e PRISCILA FRANCO LOCATELLI, natural de Serra-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Belo Horizonte, 1160, Nova Carapina I, Serra-ES. 10990
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Serra-ES, 08 de junho de 2021
Marisa de Deus Amado
Oficiala e Tabeliã
Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8
Faço saber que pretender casar-se:
1.: LEANDRO GONÇALVES VIANA, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), ajudante, residente na Rua Olindo Barcelos Soeiro, Nº 1260, Planalto, Linhares-ES e NAYARA CARDOSO ARANHA, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), sup comercial, residente na Rua Olindo Barcelos Soeiro, Nº 1260, Planalto, Linhares-ES. 11030
2.: SÉRGIO ALVES DA SILVA, natural de Novo Lino-AL, com 33 anos de idade, divorciado(a), ajudante motorista, residente na Avenida Tomé de Souza, Nº 945, Quadra 636/18, Interlagos, Linhares-ES e JOCIMARA DE ASSIS PONCIANO, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), técnico de enfermagem, residente na Rua das Flores, S/n, Rio Quartel, Linhares-ES. 11031
3.: PEDRO HENRIQUE RAMOS CUNHA, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), caldeireiro, residente na Avenida Barão Rio Branco, Nº 684, Interlagos, Linhares-ES e EULA DOS SANTOS RIBEIRO, natural de Mucuri-BA, com 28 anos de idade, divorciado(a), auxiliar técnico, residente na Avenida Barão Rio Branco, Nº 684, Interlagos, Linhares-ES. 11032
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Linhares-ES, 08 de junho de 2021
FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA
Notário e Registrador Civil
TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: JOSÉ SAULO MENÁRIO, natural de Conceição do Castelo-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), construtor civil, residente na Rua Aurora Amaral Figueiredo, sem Número, Bairro Guanabara, Iúna-ES e MARIA HELENA QUIRINO DA SILVA, natural de Berilo-MG, com 38 anos de idade, solteiro(a), diarista, residente na Rua Aurora Amaral Figueiredo, sem Número, Bairro Guanabara, Iúna-ES. 08836
2.: JONATHAN MARTINS DA SILVA, natural de Belo Horizonte-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Bom Sucesso, Zona Rural, Iúna-ES e VERÔNICA FERREIRA BATISTA, natural de Iúna-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), chapista de lanchonete, residente na Córrego Bom Sucesso, Zona Rural, Iúna-ES. 08837
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Iúna-ES, 08 de junho de 2021
JEFERSON MIRANDA
Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas
CARTÓRIO BEIRIZ
Faço saber que pretender casar-se:
1.: SEBASTIÃO LUCAS DOS SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 66 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Avenida Céu Azul, Sem Numero, Vila do Riacho, Aracruz-ES e MARINA BATISTA TAVARES, natural de Aracruz-ES, com 62 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Céu Azul, nº , Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00661
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Aracruz-ES, 08 de junho de 2021
Humberto Manoel Passos Beiriz
Tabelião e Oficial
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS
Faço saber que pretender casar-se:
1.: REGIS FONTES SIQUEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), portuário, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, Jardim Camburi, Vitória-ES e PAULA MARIA PEREIRA SOUZA, natural de Pedro Canário-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24545
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 08 de junho de 2021
Paula Cecilia da Luz Rodrigues
Oficial
Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória
Faço saber que pretender casar-se:
1.: WAGNER ANTÔNIO ROSA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Viúvo(a), cuidador, residente na Rua Bom Pastor, nº 40, Redenção, Vitória-ES e LORRAINE DOS SANTOS SOARES, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Bom Pastor, nº 40, Redenção, Vitória-ES. 17400
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 08 de junho de 2021
Paula Cecília da Luz Rodrigues
Delegatária Interina
CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO
Faço saber que pretender casar-se:
1.: ERCY PERES DA SILVA, natural de Goiabeira-MG, com 63 anos de idade, Divorciado(a), topógrafo, residente na Rua Projetada, S/n, Campo Acima, Itapemirim-ES e ALCEIR VIANA RIBEIRO, natural de São João da Barra-RJ, com 64 anos de idade, Solteira(o), técnica em enfermagem aposentada, residente na Rua Projetada, S/n, Campo Acima, Itapemirim-ES. 14085
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Itapemirim-ES, 08 de junho de 2021
NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR
Oficiala e Tabeliã
REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: FRANCISCO DA SILVA SANTOS JÚNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua Manoel Claudio de Freitas, S/nº, Jucu, Viana-ES e OHANNA FAJÓLI PAIVA, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), operadora comercial, residente na Rua Bom Jardim, nº 04, Universal, Viana-ES. 07309
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Viana-ES, 08 de junho de 2021
Sophie Helene Rodrigues Porto
Tabeliã e Oficiala