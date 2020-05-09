Proclamas-09/05/2020
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO GUARAPARI Faço saber que pretender casar-se: 1.: JONAS FERNANDES DAS DÔRES, natural de Aimorés-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedor ambulante, residente na Avenida Goiabeiras, nº 70, Portal, Guarapari-ES e RENATA GREGÓRIO ALVES, natural de Aimorés-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), vendedora ambulante, residente na Avenida Goiabeiras, nº 70, Portal, Guarapari-ES. 11752 2.: MÁRCIO PACHÊCO RIBEIRO, natural de Camacan-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), artesão, residente na Rua Olavo Bilac, nº 03, Coroado, Guarapari-ES e NILDECY ALVES DE SOUZA, natural de Ibirapitanga-BA, com 40 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua Olavo Bilac, nº 03, Coroado, Guarapari-ES. 11753 3.: LEONARDO FRANCISCO DE SOUSA LIMA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), designer gráfico, residente na Rua Adília Magalhães, nº 10, Nossa Senhora da Conceição, Guarapari-ES e KARINA SANTOS DE SOUZA, natural de São Paulo-SP, com 38 anos de idade, solteiro(a), corretora de imóveis, residente na Rua Diamante, nº 04, Santa Mônica, Guarapari-ES. 11754 4.: ALLAN HENRIQUE SOUZA SANTANA, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Brazão, nº 5, Santa Mônica, Guarapari-ES e SABRINA BRONZONI FERNANDES, natural de Guarapari-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Brazão, nº 5, Santa Mônica, Guarapari-ES. 11755 5.: DEIVID EDSON FRANCO, natural de Guarapari-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), corretor de imóveis, residente na Avenida Praiana, nº 751, Praia do Morro, Guarapari-ES e DAVIMARA SIMOURA DALLA BERNARDINA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), corretora de imóveis, residente na Avenida Praiana, nº 751, Praia do Morro, Guarapari-ES. 11756 6.: REGINALDO SANTOS SALES, natural de Camacan-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), carpinteiro, residente na Rua Paissandú, S/n, Olaria, Guarapari-ES e RAIMUNDA SANTOS DA SILVA CRUZ, natural de Ilhéus-BA, com 49 anos de idade, divorciado(a), gari, residente na Rua Paissandú, S/n, Olaria, Guarapari-ES. 11757 7.: WAGNER SIMÕES, natural de Guarapari-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua E, nº 52, Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES e RAQUEL CONCEIÇÃO, natural de Guarapari-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua E, nº 52, Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES. 11758 8.: EDSON CARLOS NICOLI, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), balconista, residente na Rua Carlos Lindemberg, nº 55, Santa Margarida, Guarapari-ES e DANIELY PANCIERI, natural de Colatina-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Carlos Lindemberg, nº 55, Santa Margarida, Guarapari-ES. 11759 9.: JORGE BERNARDO, natural de Presidente Kennedy-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Castro Alves, nº 35, Coroado, Guarapari-ES e NÁDIA PAULA SANTOS DO NASCIMENTO, natural de Ubaitaba-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Castro Alves, nº 35, Coroado, Guarapari-ES. 11760 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 08 de maio de 2020 ALBERSON RAMALHETE COUTINHO Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUILHERME HENRIQUE DANTAS, natural de Linhares-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), suporte técnico, residente na Rua Duarte da Costa, nº S/n, Interlagos, Linhares-ES e JAMILE ROSA COSSUOL, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), artesã, residente na Rua Ecoporanga, nº 156 , BNH, Linhares-ES. 10117 2.: ROMÁRIO NASCIMENTO LOPES, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), açogueiro, residente na Rua Anchieta, nº 5, Nova Esperança, Linhares-ES e INGRID DE ALMEIDA CAMPOS, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, divorciado(a), atendente, residente na Rua Paulo Carvalho Calmon, S/n, São José, Linhares-ES. 10118 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 08 de maio de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: JULIANO AMIN MOLOSSI, natural de Florianópolis-SC, com 23 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Francisco Bedim, nº 16, Aquidaban, Cachoeiro de Itapemirim-ES e BRUNA MOREIRA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Farmacêutico, residente na Rua Francisco Bedim, nº 16, Aquidaban, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04352 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 08 de maio de 2020 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior _____________________________________________________________________ Cartório Dyonízio Ruy Sucursal Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO HENRIQUE BARROSO REINOSO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Rio de Janeiro, nº 163, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e BRUNA ROBERTA PIRES, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), instrumentadora cirurgica, residente na Rua Rio de Janeiro, nº 163, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES. 07548 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 08 de maio de 2020 Lucy de Oliveira Ruy _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: KAIQUE DIAS BENFICA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Jornalista, residente na Rua Oto Ramos, nº 315, Aptº 103, Bloco 01, Maruípe, Vitória-ES e FABRÍZIA VERONESI BATISTA, natural de Santa Leopoldina-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Onze, nº 165, Antônio Ferreira Borges, Cariacica-ES. 23961 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 08 de maio de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial