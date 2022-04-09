Proclamas - 09/04/2022

Proclamas
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE GUARAPARI DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ DAVID DA SILVA SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), líder de setor, residente na Rua 16, nº 682, Guarapari-ES e RUTIELY FERREIRA SOARES, natural de Guarapari-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua 16, nº 682, Guarapari-ES. 12820 2.: PAULO SERGIO SANTOS BARBOZA, natural de Vitória-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), técnico em radiologia, residente na Rua Santo Antonio, nº 180, Guarapari-ES e ELOILDA LUIZA ANDRADE, natural de Frei Inocêncio-MG, com 59 anos de idade, viúvo(a), cabeleireira, residente na Rua Santo Antonio, nº 180, Guarapari-ES. 12821 3.: WALACE BAPTISTA DOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), pescador, residente na Rua da marinha, s/n, Guarapari-ES e LUIZA EMILIA DA SILVA NOGUEIRA, natural de Guarapari-ES, com 58 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Olímpio Simões, nº 682, Guarapari-ES. 12822 4.: JOSÉ NILTON OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Canavieiras-BA, com 38 anos de idade, divorciado(a), balconista de farmácia, residente na Rua Minas Gerais, nº 111, Guarapari-ES e GEISA PEREIRA DA SILVA, natural de Guarapari-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Minas Gerais, nº 111, Guarapari-ES. 12823 5.: DENIS SIMÕES SIQUEIRA, natural de Anchieta-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), pintor industrial, residente na Rua Articuns, nº 500, Guarapari-ES e EDILAINE MILAGRE DOS SANTOS, natural de Anchieta-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), artesã, residente na Rua Articuns, nº 500, Guarapari-ES. 12824 6.: LUCAS SANTOS SANTANA, natural de Camacan-BA, com 29 anos de idade, divorciado(a), assistente administrativo, residente na Ladeira Doutor Gérson da Silva Freire, nº 282, Guarapari-ES e PRISCILA ALPOIM DOS SANTOS, natural de Anchieta-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), manicure, residente na Ladeira Doutor Gérson da Silva Freire, nº 282, Guarapari-ES. 12825 7.: ANDRE SALVADOR DOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), microempreendedor individual, residente na Rua Francisco Vieira Passos, nº 296, Guarapari-ES e ADRIELE SANTOS MARQUES, natural de Guarapari-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Francisco Vieira Passos, nº 296, Guarapari-ES. 12826 8.: ANDERSON LOYOLA, natural de Guarapari-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), encarregado de produção, residente na Rua São Mateus, nº 200, Guarapari-ES e GESIANI DA SILVA CARDOSO, natural de Guarapari-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua São Mateus, nº 200, Guarapari-ES. 12827 9.: DALVI MANENTI DE SOUZA, natural de Governador Lindenberg-ES, com 62 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Avenida Celso Bastos Couto, nº 195, Guarapari-ES e ELIZABETH ALVES MOURA, natural de Teófilo Otoni-MG, com 57 anos de idade, divorciado(a), pedagoga, residente na Avenida Celso Bastos Couto, nº 195, Guarapari-ES. 12828 10.: TARCÍSIO PINTO DE SÁ CARVALHO, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 40 anos de idade, divorciado(a), superintendente de manutenção, residente na Avenida Beira Mar, nº 1658, Apto.102, Guarapari-ES e AIAM ASSIS RIBEIRO, natural de Conselheiro Lafaiete-MG, com 42 anos de idade, divorciado(a), analista de contrados, residente na Avenida Beira Mar, nº 1658, Apto.102, Guarapari-ES. 12829 11.: ROBSON SANTIAGO DE OLIVEIRA, natural de Guarapari-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua José Carneti, nº 15, Guarapari-ES e RENATA SIMÕES KULES SANTIAGO, natural de Guarapari-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), esteticista, residente na Rua José Carneti, nº 15, Guarapari-ES. 12830 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 08 de abril de 2022 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Tabeliã e Oficial Interina _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: REGINALDO MARIANO DE PAULA, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, Solteiro(a), padeiro, residente na Rua Eugênio Alves, nº 13, Bairro Sagrada Família, Vila Velha-ES e FABRÍCIA SOARES MARIANO, natural de Mutum-MG, com 33 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Eugênio Alves, nº 13, Bairro Sagrada Família, Vila Velha-ES. 04417 2.: LUIZ CARLOS DOS SANTOS, natural de Belo Horizonte-MG, com 53 anos de idade, Solteiro(a), cuidador de idoso, residente na Rua Iriney de Fraga Nunes, nº 1000, Bairro Santa Rita, Vila Velha-ES e ANA MARIA DORNELA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 57 anos de idade, Divorciada(o), domestica, residente na Rua Iriney de Fraga Nunes, nº 1000, Bairro Santa Rita, Vila Velha-ES. 04424 3.: ERICK SOUZA FAGUNDES, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), agente de portaria, residente na Rua Albertina Xavier, nº 361, Bairro Alecrim, Vila Velha-ES e CAMILLY BRAVIM STORCK, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), Operadora de telemarketing, residente na Rua Albertina Xavier, nº 361, Bairro Alecrim, Vila Velha-ES. 04426 4.: YAGO BARCELOS ARARIBA SENA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Leste, nº 23, Bairro Argolas, Vila Velha-ES e JASLAYNE NASCIMENTO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), atendente de consultorio médico, residente na Rua Leste, nº 23, Bairro Argolas, Vila Velha-ES. 04427 5.: DEILSON DE OLIVEIRA, natural de Pancas-ES, com 49 anos de idade, Divorciado(a), pintor, residente na Rua Vera Cruz, nº 37, Bairro Alecrim, Vila Velha-ES e MARIA DA PENHA GUERRA DOS SANTOS, natural de Baixo Guandu-ES, com 54 anos de idade, Viúva(o), pensionista, residente na Rua Vera Cruz, nº 37, Bairro Alecrim, Vila Velha-ES. 04431 6.: GUILHERME BORGES COSTA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), técnico de rede, residente na Rua Américo Bernardes, nº 753, Bairro Vila Batista, Vila Velha-ES e LÍGIA DA SILVA LYRIO, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), conferênte de cargas, residente na Rua Américo Bernardes, nº 753, Bairro Vila Batista, Vila Velha-ES. 04434 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 08 de abril de 2022 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: JHONES GONÇALVES VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), microempreendedor individual, residente na Rua Jataí, nº 248, Vila Velha-ES e ELENICE DE OLIVEIRA PINTO, natural de Colatina-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Jataí, nº 248, Vila Velha-ES. 06379 2.: FABRÍCIO QUEIROZ PEROVANO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Supervisor de atendimento, residente na Rua Resplendor, nº 223, Vila Velha-ES e DANÚBIA PACHARRA FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Assistente administrativa, residente na Rua Resplendor, nº 223, Vila Velha-ES. 06380 3.: JOSIMAR GOMES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), Marinheiro, residente na Rua São Pedro, nº 29, Vila Velha-ES e CRISTIANE BOTACIN BETINI, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), Enfermeira, residente na Rua São Pedro, nº 29, Vila Velha-ES. 06381 4.: MATEUS ARTÉM SILVA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), técnico de TI, residente na Rua 10 de Abril, nº 665, Vila Velha-ES e ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SANTANA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Assistente administrativo, residente na Rua Barra do Riacho, nº 100, Vila Velha-ES. 06382 5.: EUZENCLEVES CARDOSO HENRIQUE, natural de Resplendor-MG, com 59 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Palmerindo, nº 250, Vila Velha-ES e DELMA MEDEIROS STORCK, natural de Resplendor-MG, com 62 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Palmerindo, nº 250, Vila Velha-ES. 06383 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 08 de abril de 2022 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ ROBERTO DE SOUZA SILVA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Rulfino José Falcão, 144, Cariacica-ES e NILCÉIA DE JESUS TEIXEIRA DE CARVALHO THOMAZ, natural de Cariacica-ES, com 53 anos de idade, viúvo(a), massoterapia e reabilitação, residente na Rua Rulfino José Falcão, 144, Cariacica-ES. 28741 2.: GEOVANE PERCILIANO, natural de Cariacica-ES, com 44 anos de idade, viúvo(a), professor de música, residente na Rua Blumenau, nº 230, Cariacica-ES e LUCIANA DOS REIS CARDOSO, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), agente dos correios, residente na Rua Blumenau, nº 230, Cariacica-ES. 28748 3.: WALLACE GAMA ALVES, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), etrotécnico, residente na Rua Cassiano Castelo, nº 01, Cariacica-ES e KÁTIA LOPES ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Cassiano Castelo, nº 01, Cariacica-ES. 28749 4.: CLAUDIO FERREIRA DE SOUZA, natural de Governador Valadares-MG, com 73 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Treze de Maio, nº 22, Cariacica-ES e AURENIVA PEREIRA JOSÉ, natural de Cariacica-ES, com 64 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Treze de Maio, nº 22, Cariacica-ES. 28750 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 08 de abril de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALLEF CASSIMIRO RAMOS, natural de Canavieiras-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Professora Ocarlina Drumond de Carvalho, Vitória-ES e INGRED LOPES DA COSTA, natural de Medeiros Neto-BA, com 26 anos de idade, divorciado(a), enfermeira, residente na Rua Professora Ocarlina Drumond de Carvalho, Vitória-ES. 25339 2.: DAVI DO VALE NUNES, natural de São Luís-MA, com 35 anos de idade, solteiro(a), arquiteto, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, Vitória-ES e MARCELA MAPA MENDES, natural de Ouro Preto-MG, com 38 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, Vitória-ES. 25341 3.: GUSTAVO AUGUSTO CAVALCANTI TITTONI, natural de Salvador-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), arquiteto, residente na Rua Theófilo Costa, Vitória-ES e SUERLEN ROCHA DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Theófilo Costa, Vitória-ES. 25342 4.: ANTONIO CARLOS RIGO VIEIRA, natural de Castelo-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Francisco Santos, Vitória-ES e ADRIANA VIANA DA COSTA, natural de Viana-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Francisco Santos, Vitória-ES. 25343 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 08 de abril de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROBERTO CARLOS DA SILVA, natural de Duque de Caxias-RJ, com 51 anos de idade, solteiro(a), cozinheiro lider, residente na Rua Guarany, 328, Gloria, Vila Velha-ES e SILVIE PRISCILLA VIEIRA SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), fonoaudióloga, residente na Rua Guarany, 328,Glória, Vila Velha-ES. 19879 2.: LUCAS GOMES DE SOUZA, natural de São Paulo-SP, com 22 anos de idade, solteiro(a), Estudante, residente na Rua São Paulo, 2730, Apartamento 603, Bloco 2, Itapuã, Vila Velha-ES e CAROLINE SILVA DE CARVALHO TAVARES, natural de São Paulo-SP, com 23 anos de idade, solteiro(a), Autonoma, residente na Rua São Paulo, 2730, Apartamento 603, Bloco 2, Itapuã, Vila Velha-ES. 19880 3.: WILLIAN DA CUNHA DIAS, natural de Baixo Guandu-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Inácio Higino, 312, Apartamento104, Praia da Costa, Vila Velha-ES e BRUNO GONÇALVES LEITE, natural de Colatina-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Inácio Higino, 312, Apartamento104, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19881 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 08 de abril de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DE ITAPEMIRIM-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: NILSON COSTA CORDEIRO, natural de Presidente Kennedy-ES, com 67 anos de idade, Divorciado(a), lavrador aposentado, residente na Rua Padre Leandro, nº 41, Centro, Itapemirim-ES e LUCIANE DA SILVA, natural de Itapemirim-ES, com 52 anos de idade, Divorciada(o), técnica em enfermagem, residente na Rua Padre Leandro, nº 41, Centro, Itapemirim-ES. 14309 2.: LUCAS CARDOZO DA SILVA, natural de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Projetada 1, Candéus, Itapemirim-ES e PRISCILA CARVALHO DESTEFANI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Projetada 1, Candéus, Itapemirim-ES. 14310 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 08 de abril de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS RODRIGUES PARDINHO, natural de Ilhéus-BA, com 27 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Rio de Janeiro, s/n°, Viana-ES e LARISSA LIMA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Rio de Janeiro, s/n°, Viana-ES. 07619 2.: HIGOR RAFAEL BORGES DO CARMO, natural de Ibatiba-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida Guarapari, nº 08, Viana-ES e GABRIELA VALADARES OTONI FRAGA, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Guarapari, nº 08, Viana-ES. 07623 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 08 de abril de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: EULER POLONINI DE ASSIS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), confeiteiro, residente na Rua Amélia de Azevedo Cassemiro, nº 94, Cachoeiro de Itapemirim-ES e JOYCE NEVES OLIVIERA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Professor Pedro Estellita Herkenhoff, nº 93, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05061 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 08 de abril de 2022 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCELO GASPERAZZO, natural de Santa Teresa-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), mecânico de equipamento, residente na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 895, Flexal II, Cariacica-ES e ALINE DE SOUZA SILVA, natural de Ipatinga-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Praça Nossa Senhora da Penha, S/nº, Flexal I, Cariacica-ES. 14379 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 08 de abril de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: JESUEL PEDRO DA SILVA, natural de Palmares-PE, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de rampa, residente na Avenida Londrina, nº 11, Linhares-ES e RAQUEL MARIA DA SILVA, natural de Palmares-PE, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Avenida Padre Manoel da Nóbrega nº 1321 , Linhares-ES. 11811 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 08 de abril de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: GENIZELLIO AMARAL MOREIRA, natural de Iconha-ES, com 85 anos de idade, divorciado(a), agricultor aposentado, residente na rua erotildes gomes souza, s/n, Itapemirim-ES e ALCENY SILVEIRA LEODORIO, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 70 anos de idade, divorciado(a), lavradora aposentada, residente na rua jorge saade, s/n, Piúma-ES. 01606 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 08 de abril de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do 3º Distrito de Itapecoá Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS ROGERIO MACHADO, natural de Duque de Caxias-RJ, com 57 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Ilha Grande, Itapemirim-ES e FABIOLA DIAS DOS SANTOS, natural de Itapemirim-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Ilha Grande, Itapecoá, Itapemirim-ES. 01224 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 08 de abril de 2022 Natália Bastos Bechepeche Antar Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JUNIO LOZÓRIO, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Vinte e Três de Maio, nº 331, Vitória-ES e HEATTER MICHELLI NUNES, natural de Afonso Cláudio-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), artesã, residente na Rua Vinte e Três de Maio, nº 331, Vitória-ES. 25424 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 08 de abril de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDNALDO SANTOS SILVA, natural de Ilhéus-BA, com 54 anos de idade, Solteiro(a), pintor automotivo, residente na Rua Luiz Sfalsin, nº 21, Aracruz-ES e MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA, natural de Manhuaçu-MG, com 55 anos de idade, Viúva(o), do lar, residente na Rua Luiz Sfalsin, nº 21, Aracruz-ES. 13521 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 08 de abril de 2022 Shirley Pissinate Garcia Santi Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: WEVERTON PEREIRA DE ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), AJUDANTE DE CAMIÃO, residente na AV OURO PRETO 119, BARRAMARES, Vila Velha-ES e MARIA CLELIA SANTOS DE ANDRADE, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), AUTONOMO, residente na AV OURO PRETO Nº 119, BARRAMARES, Vila Velha-ES. 09339 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 08 de abril de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAX NAYAN OLIVEIRA ALVES, natural de Iúna-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Barra da Boa Sorte, Iúna-ES e AMANDA BATISTA SILVA, natural de Muniz Freire-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego Barra da Boa Sorte, Iúna-ES. 09033 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 08 de abril de 2022 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas