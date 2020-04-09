Proclamas - 09/04/20
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALVEDIR SILVA DOS SANTOS, natural de Medeiros Neto-BA, com 42 anos de idade, Viúvo(a), frentista, residente na Rua Moreira Cezar 232, Vila Nova de Colares, Carapina,, Serra-ES e ZIULEIDE DE SOUZA MOREIRA, natural de Caravelas-BA, com 40 anos de idade, Solteira(o), costureira, residente na Rua Moreira Cezar 232, Vila Nova de Colares, Carapina,, Serra-ES. 29897 2.: REGINALDO LUIZ DE SOUZA, natural de Bezerros-PE, com 50 anos de idade, Divorciado(a), pintor, residente na Rua dos Eucaliptos, 326, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e LUZIA SANTANA AZEREDO, natural de Espirito Santo-ES, com 59 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua dos Eucaliptos, 326, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 29907 3.: EDUARDO DE SANTANA SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 22 anos de idade, Solteiro(a), estoquista, residente na Rua do Oitizeiro, 459, Balneário de Carapebus, Carapina, Serra-ES e SARA MONTEIRO MUNIZ, natural de Vitoria-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na Rua do Oitizeiro, 459, Balneário de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 29908 4.: ALISSON DA SILVA, natural de Maceió-AL, com 24 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Pio XII, S/n, Praia de Carapebus, Carapina, Serra-ES e LAIZA NASCIMENTO NEVES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Pio XII, S/n, Praia de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 29909 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 08 de abril de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: MOACIR BARBOSA DA SILVA, natural de Nanuque-MG, com 65 anos de idade, Viúvo(a), porteiro, residente na Rua Goiania, 05, Qd 10, Lote 01, São Marcos II, Serra-ES e MARIA DE FATIMA SOUZA BARBOSA, natural de Serra-ES, com 58 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Goiania, 05, Qd 10, Lote 01, São Marcos II, Serra-ES. 10028 2.: ELIZEU FERNANDES DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), professor, residente na Rua Juruva, nº 175, Novo Porto Canoa, Serra-ES e JAMILE CUNHA FERREIRA, natural de Serra-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Juruva, nº 05, Serra Dourada III, Serra-ES. 10033 3.: GERVASIO DA SILVA SANTANA, natural de Itabuna-BA, com 50 anos de idade, Solteiro(a), cabeleireiro, residente na Avenida Belo Horizonte, nº 698, Nova Carapina I, Serra-ES e IVANETE ALVES MUNIZ, natural de Itamaraju-BA, com 50 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Avenida Belo Horizonte, nº 698, Nova Carapina I, Serra-ES. 10034 4.: RAMON ROSARIO DE LIMA, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de inspeção, residente na Rua Jaburu, nº 41, Serra Dourada III, Serra-ES e MARIA LUIZA RIBEIRO DO CARMO, natural de Ipatinga-MG, com 20 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Jaburu, nº 41, Serra Dourada III, Serra-ES. 10035 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 08 de abril de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ BERNARDO, natural de Ipatinga-MG, com 55 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Januario Ribeiro, nº 16, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e JUVERCINA VITOR VIEIRA, natural de São Sebastião do Maranhão-MG, com 58 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Januario Ribeiro, nº 16, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08256 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 08 de abril de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: DOUGLAS MONFARDINI WANDERLEY, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Escadaria Valério Martins da Luz, S/n, Caratoíra, Vitória-ES e ANDRÉA SIQUEIRA LEITE (GÊMEA), natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), do Lar, residente na Escadaria Valério Martins da Luz, S/n, Caratoíra, Vitória-ES. 16979 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 08 de abril de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JHON KELLVIN FRANÇA SILVA DE ASSIS, natural de Mantenópolis-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Martins Vaz, nº 01, Eldorado, Viana-ES e ÊMILLE VALASCO DE JESUS, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Almirante Tamandare, S/nº, Areinha, Viana-ES. 06880 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 08 de abril de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala Cartório Dyonízio Ruy Sucursal Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENAN DE SOUZA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), coordenador de suporte técnico, residente na Rua Humberto Serrano, nº 1333, Bloco B, Ed. Vivendas de Itapuã, Praia da Costa, Vila Velha-ES e DAYANA NUNES SILVA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnica de informática, residente na Rua Manoel Pinto de Araújo, nº 18, São Cristóvão, Vitória-ES. 07535 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 08 de abril de 2020 Lucy de Oliveira Ruy TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LAUDECY ROMUALDO DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na no Lugar Denominado "Córrego do Laje", Zona Rural, Iúna, Espírito Santo,, Iúna-ES e CAMILA TEODORO DE SOUZA, natural de Iúna-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na no Lugar Denominado "Córrego do Laje", Zona Rural, Iúna, Espírito Santo,, Iúna-ES. 08586 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 08 de abril de 2020 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas