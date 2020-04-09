Proclamas

Proclamas - 09/04/20

Redação de A Gazeta

09 abr 2020 às 01:00

Publicado em 09 de Abril de 2020 às 01:00

Proclamas - 09/04/20

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALVEDIR SILVA DOS SANTOS, natural de Medeiros Neto-BA, com 42 anos de idade, Viúvo(a), frentista, residente na Rua Moreira Cezar 232, Vila Nova de Colares, Carapina,, Serra-ES e ZIULEIDE DE SOUZA MOREIRA, natural de Caravelas-BA, com 40 anos de idade, Solteira(o), costureira, residente na Rua Moreira Cezar 232, Vila Nova de Colares, Carapina,, Serra-ES. 29897 2.: REGINALDO LUIZ DE SOUZA, natural de Bezerros-PE, com 50 anos de idade, Divorciado(a), pintor, residente na Rua dos Eucaliptos, 326, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e LUZIA SANTANA AZEREDO, natural de Espirito Santo-ES, com 59 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua dos Eucaliptos, 326, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 29907 3.: EDUARDO DE SANTANA SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 22 anos de idade, Solteiro(a), estoquista, residente na Rua do Oitizeiro, 459, Balneário de Carapebus, Carapina, Serra-ES e SARA MONTEIRO MUNIZ, natural de Vitoria-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na Rua do Oitizeiro, 459, Balneário de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 29908 4.: ALISSON DA SILVA, natural de Maceió-AL, com 24 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Pio XII, S/n, Praia de Carapebus, Carapina, Serra-ES e LAIZA NASCIMENTO NEVES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Pio XII, S/n, Praia de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 29909 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 08 de abril de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: MOACIR BARBOSA DA SILVA, natural de Nanuque-MG, com 65 anos de idade, Viúvo(a), porteiro, residente na Rua Goiania, 05, Qd 10, Lote 01, São Marcos II, Serra-ES e MARIA DE FATIMA SOUZA BARBOSA, natural de Serra-ES, com 58 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Goiania, 05, Qd 10, Lote 01, São Marcos II, Serra-ES. 10028 2.: ELIZEU FERNANDES DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), professor, residente na Rua Juruva, nº 175, Novo Porto Canoa, Serra-ES e JAMILE CUNHA FERREIRA, natural de Serra-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Juruva, nº 05, Serra Dourada III, Serra-ES. 10033 3.: GERVASIO DA SILVA SANTANA, natural de Itabuna-BA, com 50 anos de idade, Solteiro(a), cabeleireiro, residente na Avenida Belo Horizonte, nº 698, Nova Carapina I, Serra-ES e IVANETE ALVES MUNIZ, natural de Itamaraju-BA, com 50 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Avenida Belo Horizonte, nº 698, Nova Carapina I, Serra-ES. 10034 4.: RAMON ROSARIO DE LIMA, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de inspeção, residente na Rua Jaburu, nº 41, Serra Dourada III, Serra-ES e MARIA LUIZA RIBEIRO DO CARMO, natural de Ipatinga-MG, com 20 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Jaburu, nº 41, Serra Dourada III, Serra-ES. 10035 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 08 de abril de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ BERNARDO, natural de Ipatinga-MG, com 55 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Januario Ribeiro, nº 16, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e JUVERCINA VITOR VIEIRA, natural de São Sebastião do Maranhão-MG, com 58 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Januario Ribeiro, nº 16, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08256 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 08 de abril de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: DOUGLAS MONFARDINI WANDERLEY, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Escadaria Valério Martins da Luz, S/n, Caratoíra, Vitória-ES e ANDRÉA SIQUEIRA LEITE (GÊMEA), natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), do Lar, residente na Escadaria Valério Martins da Luz, S/n, Caratoíra, Vitória-ES. 16979 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 08 de abril de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JHON KELLVIN FRANÇA SILVA DE ASSIS, natural de Mantenópolis-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Martins Vaz, nº 01, Eldorado, Viana-ES e ÊMILLE VALASCO DE JESUS, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Almirante Tamandare, S/nº, Areinha, Viana-ES. 06880 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 08 de abril de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala Cartório Dyonízio Ruy Sucursal Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENAN DE SOUZA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), coordenador de suporte técnico, residente na Rua Humberto Serrano, nº 1333, Bloco B, Ed. Vivendas de Itapuã, Praia da Costa, Vila Velha-ES e DAYANA NUNES SILVA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnica de informática, residente na Rua Manoel Pinto de Araújo, nº 18, São Cristóvão, Vitória-ES. 07535 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 08 de abril de 2020 Lucy de Oliveira Ruy TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LAUDECY ROMUALDO DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na no Lugar Denominado "Córrego do Laje", Zona Rural, Iúna, Espírito Santo,, Iúna-ES e CAMILA TEODORO DE SOUZA, natural de Iúna-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na no Lugar Denominado "Córrego do Laje", Zona Rural, Iúna, Espírito Santo,, Iúna-ES. 08586 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 08 de abril de 2020 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a socialização com outras pessoas pode fazer você se sentir melhor
Seis PMs envolvidos no caso da morte de duas mulheres em Cariacica foram afastados
MPES defende afastamento de PMs por omissão em assassinato de casal em Cariacica
Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters

