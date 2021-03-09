Proclamas - 09/03/21
Proclamas
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: MANOEL PEREIRA NETO, natural de Linhares-ES, com 57 anos de idade, solteiro(a), portuário, residente na Rua Manaus, nº 41, Central de Carapina, Serra-ES e LACÍ BARBARA DE OLIVEIRA, natural de São Mateus-ES, com 65 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Manaus, nº 41, Central de Carapina, Serra-ES. 31263 2.: CARLOS ALBERTO BARBOSA, natural de Antônio Dias-MG, com 56 anos de idade, solteiro(a), técnico em sala de controle, residente na Rua Gota D'Água, nº 03, Manguinhos, Serra-ES e GISELLY DE MARCHI BORGES, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), microempreendedor, residente na Rua Gota D'Água, nº 03, Manguinhos, Serra-ES. 31267 3.: HUGO DA SILVA ARAUJO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 21 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua Antônio Floriano da Silva, 425, Várzea do Faria, São João Del Rei-MG e ANA CAROLINA DA SILVA DUTRA, natural de Duque de Caxias-RJ, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Botão de Ouro, nº 30, Feu Rosa, Serra-ES. 31268 4.: LUCAS HENRIQUE MAGALHÃES DE OLIVEIRA, natural de Estados Unidos da América-ET, com 23 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua Operários, nº 117, Mata da Serra, Serra-ES e NATHALIA SILVA PIRES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Rua Operários, nº 117, Mata da Serra, Serra-ES. 31271 5.: LUCAS RANGEL DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), contador, residente na Avenida dos Jacarandás, nº 14, José de Anchieta, Serra-ES e JULIA PIRES CARRIÇO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida dos Jacarandás, nº 14, José de Anchieta, Serra-ES. 31272 6.: ANSELMO RUY ZUQUI, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), geólogo, residente na Rua Anacleto José Alves, nº 02, Jardim Limoeiro, Serra-ES e AMANDA MENEZES VERGNA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), jornalista, residente na Rua Anacleto José Alves, nº 02, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 31274 7.: ANDERSON PAULO TERRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), contador, residente na Rua Lavrador Barbosa da Silva, nº 156, Guaraciaba, Serra-ES e RAPHAELA DA SILVA LOBATO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), contadora, residente na Rua Lavrador Barbosa da Silva, nº 156, Guaraciaba, Serra-ES. 31275 8.: CARLOS EDUARDO DIAS BENTO, natural de São Paulo-SP, com 39 anos de idade, Divorciado(a), técnico de enfermagem, residente na Rua João Lopes, nº 33, Taquara II, Serra-ES e BRUNA LOURDES DE ALMEIDA, natural de Itaguaçu-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua João Lopes, nº 33, Taquara II, Serra-ES. 31276 9.: RAINER CONCEIÇÃO, natural de Nova Viçosa-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), montador, residente na Rua Azulão, nº 98, Novo Horizonte, Serra-ES e RAMONE SOARES DE JESUS, natural de Itamaraju-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua Azulão, nº 98, Novo Horizonte, Serra-ES. 31277 10.: NATANAEL FERREIRA CORREIA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de expedição, residente na Rua Lavrador Barbosa da Silva, nº 227, Guaraciaba, Serra-ES e DALETE PINHEIRO RIBEIRO, natural de Montanha-ES, com 22 anos de idade, Divorciada(o), vendedora, residente na Rua Lavrador Barbosa da Silva, nº 227, Guaraciaba, Serra-ES. 31278 11.: JOÃO PEDRO SANTOS CAMPOS, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), instalador, residente na Rua Pernambuco, nº 07, Central Carapina, Serra-ES e LÍVIA LIMA CRISÓSTOMO DE SOUSA, natural de Aracruz-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de escritório, residente na Rua Pernambuco, nº 07, Central Carapina, Serra-ES. 31279 12.: MATHEUS MENDES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Lagoa Juara, s/nº, Serra-ES e FERNANDA CARVALHO DA COSTA, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), analista contábil, residente na Rua Lagoa Juara, s/nº, Serra-ES. 31281 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 08 de março de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL VINICIUS RIBEIRO DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), técnico de suporte de TI, residente na Rua Castelo Branco, nº 69, Tucum, Cariacica-ES e JOYCE SILVA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), operadora de telemarkting, residente na Rua Itabapoana, nº 11, Itacibá, Cariacica-ES. 13428 2.: RONEY JORGE DA SILVA, natural de Governador Valadares-MG, com 43 anos de idade, solteiro(a), encarregado de logística, residente na Rua Ipanema, nº 06, Aparecida, Cariacica-ES e IVANILDA DE PAULA GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Ipanema, nº 06, Aparecida, Cariacica-ES. 13523 3.: LORRAN NOGUEIRA DE PAULA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua do Canal, nº 26, Nova Brasília, Cariacica-ES e LAYSE BOTELHO DEMACENO, natural de Colatina-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua do Canal, nº 26, Nova Brasília, Cariacica-ES. 13524 4.: THIAGO NOGUEIRA DA COSTA, natural de Guarapari-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), ajudante, residente na Rua C, S/n, Cariacica Sede, Cariacica-ES e GREICIANA PEREIRA GOMES, natural de Cariacica-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), merendeira, residente na Rua C, S/n, Cariacica Sede, Cariacica-ES. 13527 5.: NELSON PORTES ALVES, natural de Cariacica-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), borracheiro, residente na Sítio de Angeli, nº 26, Serra do Anil, Cariacica-ES e WÉLITA DE JESUS MATIAS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Sítio de Angeli, nº 26, Serra do Anil, Cariacica-ES. 13530 6.: SANTO ALCIDIO DE PAULO, natural de Fundão-ES, com 65 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Travessa 02, nº 50, Porto Novo, Cariacica-ES e LANA MARIA DA VICTÓRIA, natural de Vitória-ES, com 57 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Travessa 02, nº 50, Porto Novo, Cariacica-ES. 13532 7.: ROBERTO MARIANO, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Santo Agostinho, S/nº, Aparecida, Cariacica-ES e CHANAKELY CORRÊA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de limpeza, residente na Rua Santo Agostinho, S/nº, Aparecida, Cariacica-ES. 13537 8.: NEUCYR PESSI, natural de -ES, com 46 anos de idade, Solteiro(a), empresário, residente na Rua Juscelino Kubitschek, nº 235, Tabajara, Cariacica-ES e SANDRA MARCIA PEREIRA ROMUALDO, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Juscelino Kubitschek, nº 235, Tabajara, Cariacica-ES. 13539 9.: PAULO SERGIO ALVES DE ALMEIDA, natural de Montanha-ES, com 51 anos de idade, Divorciado(a), operador, residente na Rua Colômbia, nº 383, Presidente Médice, Cariacica-ES e SANDRA FERREIRA DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 42 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Colômbia, nº 383, Presidente Médice, Cariacica-ES. 13542 10.: RENAN SANTOS GALDINO, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), motorista de aplicativo, residente na Rua São Jorge, nº 3172, Aparecida, Cariacica-ES e STELA REIS DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Divorciada(o), recepcionista, residente na Rua São Jorge, nº 3172, Aparecida, Cariacica-ES. 13543 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 08 de março de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS CERQUEIRA MOY DE LIMA, natural de Pinheiros-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na West Hause Close Sw 19 6QU, -ET e DENISY DE LIMA MARQUES, natural de Conceição do Araguia-PA, com 30 anos de idade, solteiro(a), diarista, residente na 154, Dunston Road, Sw 11 5yb, Londres, Inglaterra, Inglaterra-ET. 232728951 2.: JOSÉ LUIZ DE ARAUJO, natural de Vitoria-ES, com 75 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Nelson Monteiro, nº 81, Ibes, Vila Velha-ES e EDILZA COSTA DO NASCIMENTO, natural de Campina Grande-PB, com 57 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Nelson Monteiro, nº 81, Ibes, Vila Velha-ES. 232728952 3.: RAFAEL MARQUES MOREIRA, natural de São Paulo-SP, com 38 anos de idade, divorciado(a), representante comercial, residente na Rua Luiz Bandeira, nº 08, Santos Dumont, Vila Velha-ES e SIMONE TRABACH CHRISTO, natural de Cariacica-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), tecnico de segurança do trabalho, residente na Rua Luiz Bandeira, nº 08, Santos Dumont, Vila Velha-ES. 232728953 4.: WALLACE MENEGATTI BINO, natural de São Gonçalo-RJ, com 30 anos de idade, solteiro(a), Gerente de projetos, residente na Rua Sindronilia Nogueira Came, nº 11, Santos Dumont, Vila Velha-ES e JULIANA HENRIQUES PINHEIRO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), servidora publica, residente na Rua Crisântemo, nº 17, Vila Nova, Vila Velha-ES. 232728954 5.: ALDAIR LUIZ DOS SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), operador de loja, residente na Rua Marmeleiro, nº 01, Ibes, Vila Velha-ES e VITORIA PEREIRA DE CARVALHO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Marmeleiro, 01, Ibes, Vila Velha-ES. 232728955 6.: FERNANDO DE SOUZA PAES JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), técnico mecânico, residente na Rua Rosa Amarela, nº 489, Novo México, Vila Velha-ES e SORAIA DA SILVA CANTANHEIDES, natural de Capanema-PA, com 28 anos de idade, solteiro(a), representante de atendimento, residente na Rua Rosa Amarela, nº 489, Novo México, Vila Velha-ES. 232728956 7.: MARCELO SOARES PEREIRA, natural de Mantena-MG, com 40 anos de idade, divorciado(a), autõnomo, residente na Avenida Ceará, nº 500, Aptº 107, Ed. Praia Sol 2, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e ELDA MARTINS VILAÇA, natural de Vitoria-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), domestica, residente na Avenida Ceará, nº 500, Aptº 101, Bloco E, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES. 232728957 8.: RODRIGO MARQUES ALMEIDA DA SILVA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), engenheiro, residente na Rua Nossa Senhora Rosário, nº 200, Aribiri, Vila Velha-ES e MARCELA THOMAZINI, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), técnica do segurança do trabalho, residente na Rua Nossa Senhora Rosário, nº 200, Aribiri, Vila Velha-ES. 232728958 9.: DEOGLADISON PEREIRA DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), garçon, residente na Rua Vinte e Cinco, nº 237, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES e ALESSANDRA BATISTA DA SILVA, natural de Francisco Morato-SP, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Vinte e Cinco, nº 237, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES. 232728959 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 08 de março de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: AGNALDO DE FREITAS, natural de Nova Venécia-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), operador de logística, residente na Rua Bertino Borges, nº 73, Antônio Honório, Vitória-ES e LORENA MARTINS VENANCIO, natural de Serra-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Raquel Maria da Penha, nº 35, Boa Vista, Vitória-ES. 24329 2.: EDIMILSON CALIXTO DA SILVA, natural de Governador Valadares-MG, com 53 anos de idade, divorciado(a), cabeleireiro, residente na Rua Gilberto Martins, nº 53, Apto 504, Mata da Praia, Vitória-ES e MICHELLE CAMILO DOS SANTOS, natural de Eunápolis-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), técnica de análises clínicas, residente na Rua Gilberto Martins, nº 53, Apto 504, Mata da Praia, Vitória-ES. 24354 3.: DIEGO COELHO LORENZONI, natural de Linhares-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Arquiteto Décio Thevenard, nº 70, Edifício Espazio Vintage, BL 03, Ap 904, Jardim Camburi, Vitória-ES e THAÍS TEIXEIRA DE PAIVA, natural de Duque de Caxias-RJ, com 32 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Arquiteto Décio Thevenard, nº 70, Edifício Espazio Vintage, BL 03, Ap 904, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24360 4.: BRUNO EUGENIO GIACOMIN DA SILVA, natural de São Mateus-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnico naval, residente na Rua Fortunato Abreu Gagno, nº 181, Apto 902, Jardim Camburi, Vitória-ES e LUMA D' PAULA DELGADO DE AGUILAR, natural de Teófilo Otoni-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), analista de projetos, residente na Rua Fortunato Abreu Gagno, nº 181, Apto 902, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24361 5.: MARCIO DE OLIVEIRA LOPES, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Avenida Augusto Emílio Estelita Lins, nº 670, Ed. Maira Apto 702, Jardim Camburi, Vitória-ES e CAMILA DE ARAUJO PEREIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 29 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Avenida Augusto Emílio Estelita Lins, nº 670, Ed. Maira Apto 702, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24362 6.: JOSÉ RICARDO DA SILVA SANTOS, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheiro eletricista, residente na Rua Ernani de Souza, nº 601, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES e CAMILA OLIVEIRA COLARES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheira metalurgista, residente na Rua Presidente Epitácio Pessoa, nº 9, República, Vitória-ES. 24363 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 08 de março de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ERNESTO GUIMARÃES TAVARES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 59 anos de idade, solteiro(a), administrador de empresas, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 1590, Aptº 1004, Ed. Residencial Itaparica, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e RONER ALTOÉ, natural de Castelo-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), técnico de enfermagem do trabalho, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 1590, Aptº 1004, Ed. Residencial Itaparica, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 08010 2.: CLÁUDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 40 anos de idade, divorciado(a), soldador, residente na Avenida Antonio Almeida Filho, nº 640, Aptº 308, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e VALNICE DE FREITAS GOMES, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), bancária, residente na Avenida Antonio Almeida Filho, nº 640, Aptº 308, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 08011 3.: JONAS DOS SANTOS, natural de Itapetinga-BA, com 38 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Rua Vinte e Quatro, nº 126, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES e NEUZIMARA OLIVEIRA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Vinte e Quatro, nº 126, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES. 08012 4.: EMERSON LUIZ UHLIG, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, viúvo(a), empresário, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, N° 375, Ap 804, Edificio Biarritz, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ELAINE DE AMORIM, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), agente de atendimento, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, N° 375, Ap 804, Ed. Biarritz, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18703 5.: NUNO CALIMAN GOUVÊA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), guarda municipal, residente na Rua Inacio Higino, nº 107, Praia da Costa, Vila Velha-ES e RAPHAELA FILGUEIRA MOLL, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Inácio Higino, nº 107, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18704 6.: MONCLAR SUEIRO DE CARVALHO MATTOS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Jofredo Novaes, nº 128, Edifício Costa Verde, Apartamento 101, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ANA BEATRIZ PIMENTA SUZANO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Avenida da Praia, nº 222, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 18705 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 08 de março de 2021 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: WAGNER CAMARGO SILVA, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Avenida Caetano Tersi, nº 144, Nova Betânia, Linhares-ES e POLIANA PEREIRA DE ANDRADE, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Avenida Caetano Tersi, nº 144, Nova Betânia, Linhares-ES. 10806 2.: RUAN CHRISTO DOS SANTOS, natural de Colatina-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Derli de Assis, nº 1307, Planalto, Linhares-ES e NATHALIA MARINATO, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Derli de Assis, nº 1307, Planalto, Linhares-ES. 10807 3.: ADENILTON ALMEIDA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 47 anos de idade, viúvo(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Doutor Nelson Darby de Assis, nº 90, Santa Cruz, Linhares-ES e APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), dona de casa, residente na Rua Doutor Nelson Darby de Assis, nº 90, Santa Cruz, Linhares-ES. 10808 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 08 de março de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLEDERSON BARBOSA DE JESUS, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 33 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de capoteiro, residente na Rua F, nº 21, Planicie da Serra, Serra-ES e ESTEFANIA DE JESUS SANTTANA GOMES, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Escadaria Tenente Aristides, nº 33, Centro, Vitória-ES. 24559 2.: MARCILIO JOSÉ SANT'ANNA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), Administrador, residente na Rua Professora Gladys Bernardo Lucas, nº 488, de Lourdes, Vitória-ES e KAROLAINY DA PENHA LIRIO CAMILO, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Professora Gladys Bernardo Lucas, nº 488, de Lourdes, Vitória-ES. 24561 3.: PABLO PULHESE PERIM, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), engenheiro civil, residente na Rua Clóvis Machado, nº 215, Enseada do Suá, Vitória-ES e KLÁUDIA KIEFER, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), servidora pública, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 3230, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 24562 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 08 de março de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAIMUNDO NONATO FILHO, natural de Independência-CE, com 63 anos de idade, divorciado(a), bombeiro, residente na Rua João Carriço de Queiroz, nº 66, Monte Cristo, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MARIA DALVA MARCONDES, natural de Timóteo-MG, com 62 anos de idade, solteiro(a), aposentada, residente na Rua Duarte da Costa, nº 327, Bom Retiro, Ipatinga-MG. 04553 2.: ADILSON DE SOUZA SANTANA FILHO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), contador de produção, residente na Rua José Olympio Gomes, nº 46, Agostinho Simonato, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MILENA DE SOUZA LEAL PONCIO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Wilian Manhães, nº 84, Agostinho Simonato, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04594 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 08 de março de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABIANO VIEIRA BENFICA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), conferente, residente na Rua Geraldino Inácio de Oliveira, nº 35, Canaã, Viana-ES e VANESSA SOUZA VALOTTO, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Geraldino Inácio de Oliveira, nº 35, Canaã, Viana-ES. 07230 2.: JOSÉ DE JESUS SILVA, natural de Manhuaçu-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), Advogado, residente na Rua Teófilo Otoni, nº 05, Marcílio de Noronha, Viana-ES e LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Advogada, residente na Rua Teófilo Otoni, nº 05, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07234 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 08 de março de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: NICKOLAS LAURIANO DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), corretor de imóveis, residente na Rua Aroaba, 182, Caçaroca, Serra-ES e NATHÁLIA LOURENÇO JANSEN, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Acácia Roxa, 98, Jardim Primavera, Serra-ES. 10809 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 08 de março de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEFFERSON GUISSO NEVES, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Fernando de Sá, nº 79, Bairro Paul, Vila Velha-ES e JESSYCA BARRETO MELO DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Fernando de Sá, nº 41, Bairro Paul, Vila Velha-ES. 04218 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 08 de março de 2021 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião