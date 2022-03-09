Proclamas - 09/03/2022

Proclamas
_____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL COSTA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Tico-tico, nº 18, São Conrado, Cariacica-ES e CARINA GIACOMIN, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), analista de dados, residente na Rua Tico-tico, nº 18, São Conrado, Cariacica-ES. 28656 2.: CALIXTO PEREIRA DA VITÓRIA, natural de Cariacica-ES, com 65 anos de idade, viúvo(a), sondador, residente na Rua dos Pintores, 75, Operário, Cariacica-ES e ANA PIMENTA DE ARAUJO, natural de Itaguaçu-ES, com 66 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Estanislau Magesk, S/n, Piranema, Cariacica-ES. 28657 3.: LUCAS HENRIQUE OLIVEIRA SILVA, natural de Domingos Martins-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua dos Comerciários, nº 452, Operário,, Cariacica-ES e THAYLA PELEGRINI VICTOR, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxilar administrativo, residente na Rua dos Comerciários, nº 452, Operário, Cariacica-ES. 28659 4.: RUAN ALVES SEVERINO DA SILVA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estoquista, residente na Avenida B, nº 247, Rio Marinho, Cariacica-ES e ALCIENE SOUZA QUIRINO, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida B, nº 247, Rio Marinho, Cariacica-ES. 28660 5.: ORMY PINTO SIQUEIRA NETO, natural de Domingos Martins-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), Motorista carreteiro, residente na Rua Manoel José da Silva, nº 22, Vera Cruz, Cariacica-ES e MISLENE GONÇALVES RAMOS, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), gestora financeira, residente na Rua Manoel José da Silva, 22, Vera Cruz, Cariacica-ES. 28661 6.: SIDNEY GOMES CELINO, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), vidraceiro, residente na Avenida Alice Coutinho Santos, S/nº, São Geraldo, Cariacica-ES e MARIA HELENA ROSA LEÃO, natural de Vila Velha-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Alice Coutinho Santos, S/nº, São Geraldo, Cariacica-ES. 28662 7.: VANDERSON ANDRADE, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Joana Maria da Silva, nº 17, Castelo Branco, Cariacica-ES e BISLANE LARANJEIRA RAMOS, natural de Itamaraju-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Joana Maria da Silva, 17, Castelo Branco, Cariacica-ES. 28663 8.: VALDEMIRO DELGADO DE CASTRO JUNIOR, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 32 anos de idade, solteiro(a), operador de empilhadeira, residente na Rua Doutor Dionísio de Almeida Ramos, nº 509, Santa Bárbara, Cariacica-ES e EVELYN GONÇALVES DE SOUSA, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 30 anos de idade, solteiro(a), designer de unha, residente na Rua Doutor Dionísio de Almeida Ramos, nº 509, Santa Bárbara, Cariacica-ES. 28664 9.: THAIRONE SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), tecnico manutenção, residente na Rua Equador, nº 251, Jardim América, Cariacica-ES e THATIANY DE OLIVEIRA MARTINS, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Equador, nº 251, Jardim América, Cariacica-ES. 28665 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 08 de março de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO DOS SANTOS CÓ, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), analista comercial, residente na Avenida Henrique Moscoso - Lado Par, nº 20, Apartamento 1101, Praia da Costa, Vila Velha-ES e DEBORA PAIVA MAGNAGO, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Rua Joseph Zogaib,nº 70, Apartamento 1101, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19769 2.: ELSON LUIZ LAURET, natural de Itaguaçu-ES, com 55 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Coronel Sodré, nº 960, Apartamento 104, Centro, Vila Velha-ES e MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA, natural de Governador Valadares-MG, com 68 anos de idade, divorciado(a), bibliotecária, residente na Rua Coronel Sodré, nº 960, Apartamento 104, Centro, Vila Velha-ES. 19770 3.: DANIEL MACHADO DE AMORIM, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), Auxíliar de serviços gerais, residente na Rua Três, 123, Santa Mônica, Vila Velha-ES e FLAVIANI MARINHO CHIAPPANI, natural de Guarapari-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Vendedora, residente na Rua Três, 123, Santa Mônica, Vila Velha-ES. 19772 4.: ROBERTO COLEMBERGUE SILVEIRA, natural de Rio Grande-RS, com 48 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Antonio Gil Veloso, nº 1598-302, Praia da Costa, Vila Velha-ES e LAUANDA ABDALA BRANDÃO DA COSTA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 47 anos de idade, divorciado(a), promotora de justiça, residente na Rua Antônio Gil Veloso, nº 1598-302, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19774 5.: RHAYNNER VALADÃO BONNA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Sete, nº 11, Cocal, Vila Velha-ES e LORENA MENDES DA SILVA, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Sete, nº 11, Cocal, Vila Velha-ES. 19775 6.: RELRI VILAÇA STEIN DE SOUZA, natural de Rio De Janeiro-RJ, com 34 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Joseph Zgaib, nº 205, Apartamento 703, Praia da Costa, Vila Velha-ES e GABRIELLA THOMAZ TEIXEIRA, natural de Florida- Estados Unidos da América-ET, com 30 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Joseph Zgaib, nº 205, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19776 7.: FREDERICO JACOB EUTROPIO, natural de Vitoria-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), BIOLOGO, residente na Rua Doutor Jair de Andrade, nº 233, Itapoã, Vila Velha-ES e KAMILLE DA SILVA DE ASSIS, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), Advogada, residente na Rua Doutor Jair Andrade,nº 233, Itapuã, Vila Velha-ES. 19777 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 08 de março de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS FAGUNDES ALVES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Advogado, residente na Rua Paul Cezani, nº 03, Barra do Jucu, Vila Velha-ES e MAYARA CARVALHO SANTANA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Analista financeiro (economista), residente na Rua Paul Cezani, nº 03, Barra do Jucu, Vila Velha-ES. 09291 2.: JÚLIO MARIA DA SILVA FILHO, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Rio Branco, nº 11, Barramares, Vila Velha-ES e CARINA SILVA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Rio Branco, nº 11, Barramares, Vila Velha-ES. 09292 3.: RAFAEL MOREIRA SANTOS, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), analista de prevenção de fraude, residente na Rua Clara Nunes, Nº 24, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e FERNANDA OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), atendente de relacionamento, residente na Rua Clara Nunes, nº 24, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 09294 4.: VALTECIR RAMOS, natural de Guarapari-ES, com 49 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Vasco Coutinho, nº 57, Barra do Jucu, Vila Velha-ES e GISELLI COSTA FRAGA, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Vasco Coutinho, nº 57, Barra do Jucu, Vila Velha-ES. 09296 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 08 de março de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: SUED EVANGELISTA DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, Divorciado(a), motoboy, residente na Rua Teófilo Otoni, nº 02, Vila Prudêncio, Cariacica-ES e MAIRA OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, Divorciada(o), corretora, residente na Rua Teófilo Otoni, nº 02, Vila Prudêncio, Cariacica-ES. 14368 2.: RAFAEL MENDES SOUZA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Onze, nº 3, Bairro Prolar, Cariacica-ES e EVELLIN DE ASSIS MUNIZ, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Onze, nº 3, Bairro Prolar, Cariacica-ES. 14369 3.: CELIO MARCOS KROHLING JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Cento e Três, S/Nº, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES e MONIKE LIMA CAMPOS, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Cento e Três, S/Nº, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES. 14372 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 08 de março de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE Faço saber que pretender casar-se: 1.: WALACE LENIN DA ROSA PEREIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 34 anos de idade, Divorciado(a), servidor público estadual, residente na Rua Projetada, S/nº, Centro, Itapemirim-ES e GISELE PEREIRA DOS SANTOS, natural de Muqui-ES, com 27 anos de idade, Divorciada(o), autônoma, residente na Rua Projetada, S/nº, Centro, Itapemirim-ES. 14283 2.: MARCELO DUTRA DA CUNHA, natural de Niterói-RJ, com 44 anos de idade, Solteiro(a), pintor, residente na Rua Manoel Marvila, S/nº, Itaóca, Itapemirim-ES e NAZARETH ORMINDO DA CUNHA, natural de São Gonçalo-RJ, com 39 anos de idade, Divorciada(o), costureira, residente na Rua Manoel Marvila, S/nº, Itaóca, Itapemirim-ES. 14284 3.: DIÊGO PIMENTEL DA SILVA COSTA, natural de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Rua Projetada, S/n°, Limão, Itapemirim-ES e CRISTIANE LEAL DA SILVA, natural de Itapemirim-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), lavrador, residente na Rua Projetada, S/n°, Limão, Itapemirim-ES. 14285 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 08 de março de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCIEL DOS SANTOS SOUZA DA CONCEIÇÃO, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Rua Doutor Bruno Milanez, nº 70, Santa Cruz, Linhares-ES e BEATRIZ BRAGA FERREIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 25 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Doutor Bruno Milanez, nº 70, Santa Cruz, Linhares-ES. 11709 2.: WALISON SILVA DE ALMEIDA, natural de Uruará-PA, com 19 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Governador Lindenberg, s/n , Centro, Linhares-ES e GABRIELY SILVA SANTANA, natural de Nanuque-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), técinica em enfermagem, residente na Avenida Governador Lindenberg, s/n , Centro, Linhares-ES. 11710 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 08 de março de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: FILIPE BORTOLINI SEGATTO, natural de João Neiva-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), técnico, residente na Rua das Flores, nº 42, São Cristóvão, Ibiraçu-ES e DANIELE GOMES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), analista, residente na Rua Dionysio Abaurre, nº 45, Ap 804, Jardim Camburi, Vitória-ES. 00967 2.: CLEIDSON IGNACIO DOS ANJOS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), montador, residente na Rua Tancredo Neves, S/n, Centro, Ibiraçu-ES e VALQUIRIA VIEIRA PEREIRA, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Tancredo Neves, S/n, Centro, Ibiraçu-ES. 00969 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 08 de março de 2022 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS ANTÔNIO DE OLIVEIRA, natural de Muriaé-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar mecânico, residente na Rua Cerejeira, nº 960, Centro da Serra, Serra-ES e CÍNTIA ROMUALDO, natural de Muriaé-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), assistente contábil, residente na Rua Cerejeira, nº 960, Centro da Serra, Serra-ES. 11595 2.: FRANCISCO DA SILVA DE CASTRO, natural de Nova Venécia-ES, com 65 anos de idade, divorciado(a), encarregado de obras, residente na Rua Vitória Régia, 01, Planalto Serrano, Serra-ES e ALDA CORREIA PEREIRA, natural de Conselheiro Pena-MG, com 58 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Jair Rodrigues, 19, São Silvano, Mantena-MG. 11607 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 08 de março de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRUNO CEZAR ANDRADE BARROS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), advogado, residente na Rua Soldado Efranio Rodrigues de Oliveira, nº 12, Estrelinha, Vitória-ES e DAYENE GOMES DE SANTANA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Camarões, nº 11, Estrelinha, Vitória-ES. 17723 2.: ÁBNER DE ANDRADE NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Felicidade Correia dos Santos, nº 16, Ilha das Caieiras, Vitória-ES e SÂMYLA HELAL SANTANA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheira de produção, residente na Rua Humaitá, nº 69, Itaquarí, Cariacica-ES. 17726 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 08 de março de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: LINDSON SANTOS MONTEIRO, natural de Nova Viçosa-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), caldeireiro, residente na Rua Hortência, 45, Bairro São Marcos, Aracruz-ES e DEISE ESTEVAM PEREIRA, natural de Aracruz-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Francisco Jose Lopes Marin, 72, Bairro São Camilo, Aracruz-ES. 13481 2.: RENAN DE SOUZA VICENTE, natural de Aracruz-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), supervisor de logística, residente na Av Castelo Branco, 320, Torre B, AP.805, Bairro Jequitibá, Aracruz-ES e KÁTIA SAGRILO MARIM, natural de João Neiva-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Av Castelo Branco, 320, Torre B, AP.805, Bairro Jequitibá, Aracruz-ES. 13482 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 08 de março de 2022 Shirley Pissinate Garcia Santi Oficiala Interina _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABIANO OLIVEIRA DA SILVA, natural de Alegre-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua José Pedro Gonçalves, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES e SENHORINHA APARECIDA DE SOUZA, natural de Iúna-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), lavradeira, residente na Rua José Pedro Gonçalves, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 09018 2.: JOÃO VENCESLAU CABRAL, natural de Lajinha-MG, com 61 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Córrego Bem Posta, Zona Rural, Iúna-ES e INÊDIA NARCISO CORDEIRO, natural de Mutum-MG, com 49 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Córrego Bem Posta, Zona Rural, Iúna-ES. 09019 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 08 de março de 2022 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: FERNANDO NASCIMENTO MARIN, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Vendedor, residente na Rua José Gonçalves Leite, nº 103, I B C, Cachoeiro de Itapemirim-ES e THAYNÁ GUILHERME MORAES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Atendente, residente na Rua José Gonçalves Leite, nº 103, I B C, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05017 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 08 de março de 2022 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: JUNIELSON PASSOS ALEXANDRE, natural de Aracruz-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Estrada Pau Brasil, Sem Numero, Barra do Riacho, Aracruz-ES e THALÍA DA SILVA JOVENCIO, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Estrada Pau Brasil, Sem Numero, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00725 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 08 de março de 2022 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: FLÁVIO TOLEDO GALLO BASTOS, natural de Timóteo-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), bancario, residente na Rua Acezita, N° 95, Itaipava, Itapemirim-ES e TANIA ROSA BISSA, natural de Anchieta-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Acezita, N° 95, Itaipava, Itapemirim-ES. 01599 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 08 de março de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: TOBIAS RODRIGUES GALTER, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Antonello Braga, Maria Ortiz, Vitória-ES e LORENA VELLANI FERRO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Avenida Santo Antônio, Santo Antônio, Vitória-ES. 25257 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 08 de março de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: VICTÓRIO SANTOS GONZAGA, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua São Paulo, N° 35, Soteco, Viana-ES e LARYSSA DE SOUZA FERREIRA, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua São Paulo, N° 35, Soteco, Viana-ES. 07578 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 08 de março de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala