Arquivos & Anexos
09-02-22 - PROCLAMAS.pdf
Proclamas - 09/02/2022
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: VINICIUS BATISTA SILVA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Da Vitória, 08, Porto Novo, Cariacica-ES e VITÓRIA SILVA PORTO, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), sem profissão remunerada, residente na Rua São João, nº 42 , Porto Novo, Cariacica-ES. 14271 2.: NATAN DE SOUZA CARLOS, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), marcenereiro, residente na Rua Santa Luzia, S/nº, Nova Canaã, Cariacica-ES e JOCIARA SEVERIANO DA COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Santa Luzia, S/nº, Nova Canaã, Cariacica-ES. 14273 3.: VINICÍUS VIEIRA BARCELOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Quatorze, nº 16, Antônio Ferreira Borges, Cariacica-ES e ALICE HELENA RODRIGUES MORAES, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Quatorze, nº 16, Antônio Ferreira Borges, Cariacica-ES. 14277 4.: GIOVANI DE PAULA COSTA, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), almoxarife, residente na Rua São Jorge, 01, Aparecida, Cariacica-ES e ELAINE MARTINS DO ROSARIO, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua São Jorge, 01, Aparecida, Cariacica-ES. 14282 5.: LUCIANO ROCHA SOARES, natural de Conceição do Castelo-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), sem profissão remunerada, residente na Rua Mário Valentim, nº 37, Santana, Cariacica-ES e RANYELLY ROSARIO CAMPOS, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Quinze de Novembro, nº 36, Retiro Saudoso, Cariacica-ES. 14283 6.: ARIEL FERREIRA DA CRUZ, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Geraldo Gonçalves, nº 18, Graúna, Cariacica-ES e GABRIELA DA SILVA LOIOLA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), biomédica, residente na Rua Geraldo Gonçalves, nº 18, Graúna, Cariacica-ES. 14289 7.: JOSENIR SANTOS NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), mecânico de automóveis, residente na Rua Oito, nº 135, Antônio Ferreira Borges, Cariacica-ES e MARIA RICARDINA FERREIRA DO ROSARIO, natural de Belo Horizonte-MG, com 49 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Oito, nº 135, Antônio Ferreira Borges, Cariacica-ES. 14295 8.: MANOEL PEDRO PEREIRA, natural de Boqueirão-PB, com 59 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Três, S/n, Modelo, Cariacica-ES e MARIA DE FÁTIMA DA SILVA, natural de Domingos Martins-ES, com 62 anos de idade, Solteira(o), aposentada, residente na Rua Três, S/n, Modelo, Cariacica-ES. 14309 9.: NATANAEL ALVES DE ASSIS, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, Divorciado(a), vigilante, residente na Rua Gabino Rios, nº 60, Porto de Santana, Cariacica-ES e ANA PAULA SOUZA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Gabino Rios, nº 60, Porto de Santana, Cariacica-ES. 14310 10.: LUCAS MACAUBA DE SOUZA, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de pintura, residente na Rua Doze, nº 109, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e JOISSY SCHERRER DA SILVA SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 16 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Doze, nº 109, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 14311 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 08 de fevereiro de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: TAYRONE FERREIRA SEPULCRO, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Mimoso do Sul, nº 298, Novo Horizonte, Linhares-ES e RENARA BAPTISTA RODRIGUES, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Mimoso do Sul, nº 298, Novo Horizonte, Linhares-ES. 11658 2.: WANDERSON SIMÕES DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), caminhoneiro, residente na Rua Pinheiro, nº 14, Movelar, Linhares-ES e CAMILA COSTA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Pinheiro, nº 14, Movelar, Linhares-ES. 11659 3.: LEANDRO BRAZ FISCHER, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), operador, residente na Rua Harrisoniana, nº 22, São Jose, Linhares-ES e MONIZE NEITZEL GOMES, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Harrisoniana, nº 22, São Jose, Linhares-ES. 11660 4.: STÉFANO DE OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), educador fisíco, residente na Avenida Augusto de Carvalho, nº 1682, Centro, Linhares-ES e YASMIN LOUREIRO DE CARVALHO, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), cirurgiã dentista, residente na Avenida Nogueira da Gama, nº 1024, Apto 101, Centro, Linhares-ES. 11661 5.: CHARLES DE SOUZA BENTO, natural de Belmonte-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenhero mecânico, residente na Avenida Paraná, nº 75, Aviso, Linhares-ES e DÉBORA DA SILVA VIEIRA, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Projetada, S/n, Rio Quartel, Linhares-ES. 11662 6.: VAGNER PERINI, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, S/N, Santa Cruz, Linhares-ES e FAINÁ DOS SANTOS AZEREDO, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Avenida Vasco Fernandes Coutinho, nº 2397 , Interlagos, Linhares-ES. 11663 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 08 de fevereiro de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAYKEL PELISSARI DASSIÊ, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), economista, residente na Avenida estudante José Julio de Souza, N° 3120, Apartamento 204, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e LEILA MIRANDA DAMASCENO, natural de Barbacena-MG, com 38 anos de idade, solteiro(a), profissional de educação fisica, residente na Rua Lucio Bacelar, nº 16, Apartamento 201, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19689 2.: UELINTON SANTOS DOS SANTOS, natural de Salvador-BA, com 41 anos de idade, solteiro(a), gerente de restaurante, residente na Rua Aimores, nº 92, Gloria, Vila Velha-ES e CINTIA ARAUJO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), diarista, residente na Rua Aimores, nº 92, Glória, Vila Velha-ES. 19690 3.: CRYSTHOFER CARVALHO NEGRELLI, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Joaquim Manoel Macedo, nº 02, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES e KEMILLY CAROLINE ARAÚJO DA SILVA, natural de São Paulo-SP, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de saúde bucal, residente na Rua Joaquim Manoel Macedo, nº 02, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES. 19691 4.: JOÃO VICTOR DA SILVA BRITO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Avenida Hugo Musso, nº 1333, Ed Montpellier, Vila Velha-ES e LAYANNE OLIVEIRA PEDROSA, natural de Brasília-DF, com 26 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua B, 18, Jardins Mangueiral São Sebastião, Brasília-DF. 19692 5.: RONALDO MARTINS, natural de Belo Horizonte-MG, com 50 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Aboboreira, Sn, Aribiri, Vila Velha-ES e ROSILENE DO AMARAL FERREIRA, natural de Belo Horizonte-MG, com 50 anos de idade, solteiro(a), supervisora de lavanderia, residente na Rua Sinval Moraes, nº 131, Itapuã, Vila Velha-ES. 19693 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 08 de fevereiro de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEXSANDRO DE JESUS PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, Divorciado(a), porteiro, residente na Rua Professor Mário Bodart, nº 38, Maria Ortiz, Vitória-ES e ALINE ALVES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Professor Mário Bodart, nº 38, Maria Ortiz, Vitória-ES. 25194 2.: RENAN SENA SILVA, natural de São Paulo-SP, com 26 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Rua Engenheiro César Dantas, nº 131, Jabour, Vitória-ES e STÉFANY LIMA BRUNET, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), servidora pública, residente na Rua Promotor Diógenes Malacarne, nº 160, Solon Borges, Vitória-ES. 25195 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 08 de fevereiro de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO SILVA SANTOS, natural de Camacan-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), Sem profissão remunerada, residente na Rua Castro Alves, nº 202, Planalto, Vila Velha-ES e SARA CAROLINA HONORATO, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Sem profissão remunerada, residente na Rua Castro Alves, nº 202, Planalto, Vila Velha-ES. 06331 2.: OZIAS SANTANA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 52 anos de idade, divorciado(a), Frentista, residente na Rua Danilo Alves, nº 103, Cobilândia, Vila Velha-ES e MARINETE GAVA, natural de Aracruz-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), Gari, residente na Rua Danilo Alves, nº 103, Cobilândia, Vila Velha-ES. 06332 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 08 de fevereiro de 2022 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ABELAR DIAS DO VALE, natural de Palmopolis-MG, com 74 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Almenara, 212, Nova Carapina II, Serra-ES e DALCI FERREIRA DOS SANTOS CARVALHO, natural de Caravelas-BA, com 63 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Almenara, 212, Nova Carapina II, Serra-ES. 11521 2.: MISAEL DIAS DE LIMA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), consultor de TI, residente na Rua Tamboril, nº 15, Serra Dourada I, Serra-ES e SARA QUÉREN CARRAZEDO CALORY, natural de Apucarana-PR, com 29 anos de idade, solteiro(a), assessora municipal, residente na Rua José Barreto, nº 200, Loteamento Residencial Tami, Apucarana-PR. 11556 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 08 de fevereiro de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL DA SILVA ELIDIO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de arquitetura, residente na Rua Edson Zardini Peixoto, nº 36, Agostinho Simonato, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LAILA VICTÓRIA BARBOSA SANTOS, natural de Muriaé-MG, com 18 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de vendas, residente na Rua Edson Zardini Peixoto, nº 36, Agostinho Simonato, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04967 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 08 de fevereiro de 2022 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ ANTÔNIO SELVA FALCÃO, natural de Castelo-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Localidade de São Bento das Pedras, Zona Rural, Conceição do Castelo-ES e MARIA APARECIDA DA SILVA, natural de Conceição do Castelo-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), agente comunitário de saúde, residente na Localidade de São Bento das Pedras, Zona Rural, Conceição do Castelo-ES. 00634 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 08 de fevereiro de 2022 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ Cartorio de Registro Civil e Notas de Jerônimo Monteiro Faço saber que pretender casar-se: 1.: CRISTIANO DO NASCIMENTO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), frentista, residente na Rodocia Engenheiro Fabiano Vivaqua, BR 482, sem Número, Bairro Centro, Jerônimo Monteiro-ES e GLAUCIANE PINHEIRO ALVES, natural de Alegre-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), cuidadora, residente na Rodovia Engenheiro Fabiano Vivacqua, BR 482, sem Número, Jerônimo Monteiro-ES. 01140 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Jeronimo Monteiro-ES, 08 de fevereiro de 2022 Bruno Bittencourt Bittencourt Tabelião de Notas e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: JADIR NASCIMENTO PEREIRA, natural de João Neiva-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rodovia Br 101, S/N, São Cristovão, Ibiraçu-ES e ANDRESSA FERREIRA BERNARDES, natural de Aracruz-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rodovia Br 101, S/n, São Cristovão, Ibiraçu-ES. 00963 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 08 de fevereiro de 2022 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAICON CAXIAS ARAUJO, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), operador de caixa, residente na Rua Idalino Ferreira, Nº 19, Nova Palestina, Vitória-ES e STHEFANY RAMOS DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Idalino Ferreira, nº 19, Nova Palestina, Vitória-ES. 17703 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 08 de fevereiro de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOCIMAR NASCIMENTO DE SOUZA, natural de Itapemirim-ES, com 44 anos de idade, Divorciado(a), pescador, residente na Av. Espinha de Peixe 1, Centro, Itapemirim-ES e CARLICIA DOMINGOS PEREIRA, natural de Itapemirim-ES, com 43 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Av. Espinha de Peixe 1, Centro, Itapemirim-ES. 14264 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 08 de fevereiro de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JONAS DA CONCEIÇÃO COITINHO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), vigilante, residente na Rua Ana Marculina Marques, nº 190, Tabuazeiro, Vitória-ES e ANDRESSA GOMES BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na Beco Everaldo Conceição Lisboa, nº 83, Tabuazeiro, Vitória-ES. 25316 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 08 de fevereiro de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: ERIC SILVA ARAUJO, natural de Jandira-SP, com 26 anos de idade, Solteiro(a), telemarketing, residente na Avenida Elioterio Gudes, Barramares, Vila Velha-ES e MARIA CAROLINA DALTO DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), RECEPCIONISTA, residente na Avenida Elioterio Gudes, Barramares, Vila Velha-ES. 09253 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 08 de fevereiro de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUILHERME DA TRINDADE VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida Piracicaba, nº 16, Marcílio de Noronha, Viana-ES e ESTER GARCIA DA ROCHA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Avenida Piracicaba, nº 16, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07554 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 08 de fevereiro de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: OBADIAS SIMÃO CUSTÓDIO, natural de Afonso Cláudio, ES, com 49 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado no lugar denominado Córrego São Domingos, zona rural em Brejetuba-ES e ALESSANDRA FONTES ANDRÉ, natural de Ibatiba, ES, com 38 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada no lugar denominado Córrego São Domingos, zona rural em Brejetuba-ES- 001060. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 08 de fevereiro de 2022. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã