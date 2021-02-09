Proclamas - 09/02/2021
Proclamas
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: VINICIUS ALTAMIR SAMPAIO CARDOSO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), analista de automação, residente na Rua Lavrador José Barbosa da Silva, nº 156, Jardim Limoeiro, Serra-ES e RAIANE PEREIRA CARDOSO, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de consultório dentário, residente na Rua Lavrador José Barbosa da Silva, nº 156, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 31041 2.: LUIZ RICARDO DA SILVA NASCIMENTO, natural de Paudalho-PE, com 33 anos de idade, solteiro(a), operador de caixa, residente na Rua Mossoró, nº 52, Barcelona, Serra-ES e SHEILINY MIRANDA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Mossoró, nº 52, Barcelona, Serra-ES. 31129 3.: MARCELO PETTINATI CAETANO, natural de João Monlevade-MG, com 51 anos de idade, divorciado(a), conferente, residente na Rua Carcará, nº 6, Novo Horizonte, Serra-ES e GENY GONÇALVES, natural de Nova Venecia-ES, com 59 anos de idade, solteiro(a), governanta aposentada, residente na Rua Carcará, nº 6, Novo Horizonte, Serra-ES. 31131 4.: GILMAR TEIXEIRA SALDANHA, natural de Pinheiros-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), operador de máquinas, residente na Rua Bem Te Vi, 95, Novo Horizonte, Serra-ES e JOSELIA TAVARES DOS SANTOS, natural de Caravelas-BA, com 43 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Bem Te Vi, 95, Novo Horizonte, Serra-ES. 31135 5.: LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), professor de educação física, residente na Rua das Onças, nº 3, Cidade Continental-Setor América, Serra-ES e LETICIA SINHORELLI DE OLIVEIRA CAMILLO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua das Onças, nº 3, Cidade Continental-Setor América, Serra-ES. 31136 6.: ROBSON PEIXOTO SOUZA, natural de Miraí-MG, com 39 anos de idade, divorciado(a), técnico em informatica, residente na Avenida Guarapari, nº 1054, Valparaíso, Serra-ES e PRISCILA LIMA GOMES, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), encarregada de lavanderia, residente na Avenida Guarapari, nº 1054, Valparaíso, Serra-ES. 31138 7.: PATRICK ERICK RIBEIRO PELISSARI, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), socorrista, residente na Rua Pinho, S/n, Colinas de Laranjeiras, Serra-ES e TATIANY BUTCOVSKY, natural de Itaguaçu-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Pinho, S/n, Colinas de Laranjeiras, Serra-ES. 31139 8.: GENEILSON PEREIRA DE MENDONÇA, natural de Imaculada-PB, com 30 anos de idade, solteiro(a), ajudante geral, residente na Rua Itamaraca 397, Vila Nova de Colares, Serra-ES e SUELEN DOS SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Itamaraca 397, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 31140 9.: LEANDRO DA SILVA AYRES, natural de Belmonte-BA, com 38 anos de idade, solteiro(a), metalurgico, residente na Rua Paulo Afonso, s/nº , Jardim Carapina, Serra-ES e ELIANA GALDINO DOS SANTOS, natural de Porto Seguro-BA, com 38 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Paulo Afonso, s/nº , Jardim Carapina, Serra-ES. 31141 10.: RICHARDSON CAMPISTA DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua das Garças 52, Porto Canoa, Serra-ES e PABOLA NOGUEIRA DE SOUZA, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Rua das Garças 52, Porto Canoa, Serra-ES. 31142 11.: OSÉIAS NUNES VIEIRA, natural de Governador Valadares-MG, com 42 anos de idade, solteiro(a), técnico em enfermagem, residente na Avenida dos Jacarandás, nº 27, José de Anchieta, Serra-ES e SUYANE DA SILVA MAGALHÃES, natural de São José do Calçado-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Avenida dos Jacarandás, nº 27, José de Anchieta, Serra-ES. 31143 12.: JAEDSON NUNES DA SILVA, natural de Divino das Laranjeiras-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), operador de máquina, residente na Rua Olavo Bilac, nº 121, Lote 06, Nova Zelândia, Serra-ES e AMANDA NERES DOS SANTOS SILVA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativa, residente na Rua Olavo Bilac, nº 121, Lote 06, Nova Zelândia, Serra-ES. 31144 13.: THIAGO GUEDES BENTO, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), reciclador, residente na Rua da Aldeia, nº 75, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES e RAQUEL CLEMENTINO BEZERRA, natural de ACOPIARA-CE, com 32 anos de idade, solteiro(a), consultora de vendas, residente na Rua da Aldeia, nº 75, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES. 31145 14.: RONALDO RODRIGUES COSTA, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), supervisor de prensa, residente na Rua Herman Stern, nº 235, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e PATRICIA MORAES, natural de São Mateus-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Herman Stern, nº 235, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 31146 15.: ANDERSON BORGES RIBEIRO, natural de Belmonte-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua Recife, nº 441, Jardim Limoeiro, Serra-ES e EDENISE SEARA PENHA, natural de Belmonte-BA, com 40 anos de idade, solteiro(a), assistente de vendas, residente na Rua Recife, nº 441, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 31147 16.: MARCELO FRANCISCO QUINUP, natural de Barra de São Francisco-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), mecânico de manutenção, residente na Avenida Brasil, nº 88, Central de Carapina, Serra-ES e LUZIA MELO CORREA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), merendeira, residente na Avenida Brasil, nº 88, Central de Carapina, Serra-ES. 31149 17.: UBIRAJARA VIEIRA DE OLIVEIRA FILHO, natural de Duque de Caxias-RJ, com 40 anos de idade, solteiro(a), policial militar estadual, residente na Rua Antônio Francisco Vecci, Nº 37, Jardim Limoeiro, Serra-ES e ALESSANDRA IGRE RODRIGUES, natural de Porto Velho-RO, com 34 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Antônio Francisco Vecci, Nº 37, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 31150 18.: ALESSANDRO LIMA ABRÃO, natural de Curitiba-PR, com 40 anos de idade, Divorciado(a), encarregado, residente na Avenida Central B, nº 1232 , CIVIT II, Serra-ES e CRISTIANE PERES ROCHA, natural de Ibaiti-PR, com 36 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Avenida Central B, nº 1232 , CIVIT II, Serra-ES. 31157 19.: ANDRÉ LOUBACH TEIXEIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), operador de estoque, residente na Rua Aristides Corrêa, nº 201, Pitanga, Serra-ES e FABÍOLA DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua Aristides Corrêa, nº 201, Pitanga, Serra-ES. 31159 20.: RENAN SOUZA DOS SANTOS, natural de Vitoria-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Ilhéus, nº 33, Cx. 03 Jardim Carapina, Serra-ES e ISABELA ANDRADE DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Ilhéus, nº 33, Cx. 03 Jardim Carapina, Serra-ES. 31160 21.: DANIEL GIACOMIN RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), estoquista, residente na Rua Fidelina Pereira da Costa, nº 95, Rosário de Fátima, Serra-ES e ELIANE VALADARES DE SALES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), cabelereira, residente na Rua Fidelina Pereira da Costa, nº 95, Rosário de Fátima, Serra-ES. 31162 22.: EVERTON ALEX FERRAZ, natural de Ponta Porã-MS, com 32 anos de idade, Solteiro(a), técnico em ar automotivo, residente na Rua Teofilo Otoni, nº 119, Jardim Carapina, Serra-ES e AMANDA CORREA RAMOS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua Teofilo Otoni, nº 119, Jardim Carapina, Serra-ES. 31163 23.: ELIAS PAULO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de patio, residente na Rua Santa Luzia, S/N, Jardim Tropical, Serra-ES e VANESSA DO CARMO NUNES, natural de Afonso Cláudio-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Santa Luzia, S/N, Jardim Tropical, Serra-ES. 31169 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 08 de fevereiro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: ISRAEL SENNA SILVA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Frei Antônio dos Mártires, nº 158, Centro, Vitória-ES e EDINEIDE SOARES DE OLIVEIRA, natural de Campos Sales-CE, com 26 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Frei Antônio dos Mártires, nº 158, Centro, Vitória-ES. 24488 2.: MARCUS PAULO BRAGANÇA DA SILVA, natural de Orlando, Flórida, Estados Unidos da América-ET, com 20 anos de idade, Solteiro(a), garçom, residente na Avenida Professor Hermínio Blackman, nº 188, Casa A, Bonfim, Vitória-ES e WANESSA ISABEL ARAUJO CASTRO, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), estagiária, residente na Avenida Professor Hermínio Blackman, nº 188, Casa A, Bonfim, Vitória-ES. 24489 3.: RODRIGO LUCIANO BATISTA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), gerente de transportes, residente na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, Nº581/1701-torre I, Enseada do Suá, Vitória-ES e ADRIANA FERNANDES BRUN CAMPOS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 32 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, Nº581/1701-torre I, Enseada do Suá, Vitória-ES. 24490 4.: WILLIAN ANDRADE DE SOUZA, natural de Iúna-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), técnico em manutenção de micro, residente na Rua José Martins Delazare, S/n, Santa Martha, Vitória-ES e KETIELEM KÉZIA OLIVEIRA BRAZ, natural de Belo Horizonte-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua José Martins Delazare, S/n , Santa Martha, Vitória-ES. 24491 5.: EMERSON JOSIMAR GOMES DE ASSIS, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 48 anos de idade, divorciado(a), missionário, residente na Avenida República, nº 266, Apartamento 302, Parque Moscoso, Vitória-ES e VALDICE DECOTÉ, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), missionária, residente na Avenida República, nº 266, Apartamento 302, Parque Moscoso, Vitória-ES. 24493 6.: THOMAZ ALMEIDA DE CASTRO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), analista judiciário, residente na Rua Elesbão Linhares, nº 288, Aptº 301, Praia do Canto, Vitória-ES e LARA VIEIRA PERIM, natural de Cochoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Elesbão Linhares, nº 288, Aptº 301, Praia do Canto, Vitória-ES. 24494 7.: VITOR FRAUCHES SOUZA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Moacir Avidos, nº 642/803, Praia do Canto, Vitória-ES e ANA PAULA DALLA BERNARDINA, natural de Colatina-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Moacir Avidos, nº 642/803, Praia do Canto, Vitória-ES. 24495 8.: VINICIUS LEITE ZAMBELLI DE ALMEIDA, natural de Governador Valadares-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Avenida Nossa Senhora da Penha, Nº 615, Aptº 403, Santa Lúcia, Vitória-ES e LUANA DOMINGOS ALVES BARBOSA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Nossa Senhora da Penha, Nº 615, Aptº 403, Santa Lúcia, Vitória-ES. 24497 9.: LUCAS SILVA E SOUZA, natural de Vitória-ES, com vinte e seis (26) anos de idade, estado civil solteiro, profissão funcionário público, residente na Rua Alberto Lucarelli, nº 28, Bonfim, Vitória-ES e LARISSA DAMASCENO LOUREIRO, natural de Vitória-ES, com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteira, profissão monitora de call center, residente na Avenida Professor Hermínio Blackman, nº 143, Bonfim, Vitória-ES – 24479. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 08 de fevereiro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: NOELSON FERREIRA DA SILVA, natural de Ecoporanga-ES, com 65 anos de idade, divorciado(a), funcionário público, residente na Avenida Augusto Emílio Estelita Lins, nº 160, Jardim Camburi, Vitória-ES e LUCIMAR ALVES DE MENDONÇA DE VARGAS, natural de Nova Venécia-ES, com 59 anos de idade, viúvo(a), cabeleireira, residente na Avenida Augusto Emílio Estelita Lins, nº 160, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24287 2.: LEONARDO ARAUJO MEIRA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), analista, residente na Rua Ademar Luiz Nepomoceno, nº 150, Ed. Iguassu Bloco D Apto 150, Jardim Camburi, Vitória-ES e PRISCILLA SILVA OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Ademar Luiz Nepomoceno, nº 150, Ed. Iguassu Bloco D Apto 150, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24289 3.: KLEBER ANTONIO DE ANDRADE, natural de Domingos Martins-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), contador, residente na Rua Ademar Luiz Nepomoceno, nº 380, Apto 805, Jardim Camburi, Vitória-ES e RYNARA DE OLIVEIRA NEVES, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), arquiteta e urbanista, residente na Rua Ademar Luiz Nepomoceno, nº 380, Apto 805, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24290 4.: GUILHERME OLIVEIRA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), vigilante de carro forte, residente na Avenida Engenheiro Charles Bitran, nº 435, Condominio Residencial Jardim Camburi Apto 301, Jardim Camburi, Vitória-ES e BARBARA LEITE DIAS DA MOTA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Avenida Engenheiro Charles Bitran, nº 435, Condominio Residencial Jardim Camburi Apto 301, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24291 5.: MONIQUE DE OLIVEIRA CHAGAS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Gelu Vervloet dos Santos, nº 590, Loja 3, Jardim Camburi, Vitória-ES e BRENDA BATISTA BOZZI, natural de João Neiva-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Gelu Vervloet dos Santos, nº 590, Loja 3, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24293 6.: GENAIR JOSÉ DA SILVA BASILIO JÚNIOR, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), técnico em segurança do trabalho, residente na Rua Flamboyant, nº 5, Serra Dourada I, Serra-ES e SUZANNE PAULA TORRES DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 27 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Carlos Martins, nº 200, Apto 402, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24294 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 08 de fevereiro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: TALYSON TEIXEIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rodovia Do Sol, nº 819, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e LETICIA OLIVEIRA NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), bombeira militar, residente na Rua Trinta e Nove, nº 36, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES. 07961 2.: ANDRÉ VINICIUS DE ARAUJO CARNEIRO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), jornalista, residente na Rua Cinco, N°46, Santa Mônica, Vila Velha-ES e BIANCA SANTANA VAILANT, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Jornalista, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, N°2170, Apt°1703, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07962 3.: DAVID SUDRÉ DE ANDRADE, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), analista judiciario, residente na Avenida Luiz Manoel Vellozo, nº 1158, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e LAIZA THOMPSON FERNANDES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), bancária, residente na Avenida Luiz Manoel Vellozo, nº 1158, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07963 4.: JEFFERSON FERREIRA ALVARENGA, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Avenida João Mendes, nº 1528, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e CLÁUDIA GIULIATTE, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), assistente social, residente na Avenida João Mendes, nº 1528, Ap 1106, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 18652 5.: OLAVO GUSMÃO ORTHEGA RAMOS, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Ermelinda C Penha, nº 36, Santa Mônica, Vila Velha-ES e LIVIA BERNABE BARCELOS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Ermelinda C Penha, nº 36, Santa Monica, Vila Velha-ES. 18657 6.: RUI SANTA CLARA ALVES, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), pecuarista, residente na Rua: Ayrton Senna da Silva, 125, Bloco B, AP 502, Ed. Villaggio Di Roma, Praia de Itapoa, Vila Velha-ES e RAFAELA SANTUZZI, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), dentista, residente na Rua: Carolina Gatti, 341, Bosque da Princesa, Colatina-ES. 18658 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 08 de fevereiro de 2021 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO BATISTA DA SILVA, natural de Ecoporanga-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Presidente Costa e Silva, nº 2485, Aparecida, Cariacica-ES e JENNIFER GLEYCE SERAPHIM SILVARES, natural de São Mateus-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Nova São Vicente, 139, Porto de Santana, Cariacica-ES. 13401 2.: MARCIO FRAGA COUTINHO, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua João Thimóteo de Andrade, nº 48, Santana, Cariacica-ES e SAMIA MORAIS SILLER, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua João Thimóteo de Andrade, nº 48, Santana, Cariacica-ES. 13427 3.: JEAN CASSIO MELLO DE ALMEIDA, natural de Aracruz-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), mecanico, residente na Rua São Jorge, nº 38, Itacibá, Cariacica-ES e REGINA GONÇALVES DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua São Jorge, nº 38, Itacibá, Cariacica-ES. 13470 4.: LUIZ HENRIQUE GOMES PISSINATTI, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), impressor flexográfico, residente na Rua Onze, nº 145, Antônio Ferreira Borges, Cariacica-ES e KÉTLEN DA SILVA OLIVEIRA, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), promotora de vendas, residente na Rua Onze, nº 145, Antônio Ferreira Borges, Cariacica-ES. 13476 5.: SÉRGIO LUÍS CAMPOS, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), auxiliar técnico, residente na Rua Clarício Alves Ribeiro, nº 47, Rio Branco, Cariacica-ES e RAIKA ALMEIDA DE PAULO, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de secretaria escolar, residente na Rua Ouro Branco, nº 258, Nova Brasília, Cariacica-ES. 13485 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 08 de fevereiro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEANDRO BARBOSA DE LIMA, natural de São Mateus-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), almoxarife, residente na Rua Patrimônio, nº 1470, Jardim do Vale, Vila Velha-ES e LUCIANA DE SOUZA MARTINS, natural de Boa Esperança-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), zeladora, residente na Rua Patrimônio, nº 1470, Jardim do Vale, Vila Velha-ES. 05995 2.: LOUIS HENRIQUE VAGO PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Pendanga, nº 858, Rio Marinho, Vila Velha-ES e GISELE DE OLIVEIRA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), Assistente Jurídico, residente na Rua Pendanga, nº 858, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 05996 3.: HEBERTH HENRIQUE PIRES HARCKBART, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Travessa São Paulo, nº 25, Cobi de Cima, Vila Velha-ES e LORRAINE CALLEGARI, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Travessa São Paulo, nº 25, Cobi de Cima, Vila Velha-ES. 05997 4.: REINALDO OHNESORGE ROBERTO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Ajudante de padeiro, residente na Rua Vanair, nº 236, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e MIRIAN FERREIRA MACIEL, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Vanair, nº 236, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES. 05998 5.: RAFAEL PEREIRA LEONEL, natural de Coronel Fabriciano-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Representante comercial, residente na Rua Pedro Gonçalves Laranja, nº 264, Cobilândia, Vila Velha-ES e MARIANA ULIANA KIEFER, natural de Domingos Martins-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Universitária, residente na Rua Pedro Gonçalves Laranja, nº 264, Cobilândia, Vila Velha-ES. 05999 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 08 de fevereiro de 2021 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS BRAGATTO VARGAS, natural de Cariacica-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), contador, residente na Rua Basílio Costalonga, nº 154, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES e LOUISE AGNEZ DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Rua Basílio Costalonga, nº 154, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES. 04199 2.: FÁBIO MARQUES LOPES, natural de Goiânia-GO, com 48 anos de idade, solteiro(a), leiturista, residente na Rua Sebastião Gaiba, Nº 103, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES e IRENILDA BATISTA DA SILVA, natural de Aimorés-MG, com 50 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Sebastião Gaiba, Nº 103, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04203 3.: WENDERSON COUTINHO SILVA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Travessa Etero Fabri, nº 539, Bairro Ilha da Conceição, Vila Velha-ES e ISABELLA DE OLIVEIRA SANTOS FRASSON, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Travessa Etero Fabri, nº 539, Bairro Ilha da Conceição, Vila Velha-ES. 04208 4.: DOUGLAS MATTOS COUTINHO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Capitão Vieira de Melo, nº 53, Vila Garrido, Vila Velha-ES e LINDA ADLY BALBINO TEIXEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), operadora de maquinário, residente na Rua Capitão Vieira de Melo, nº 53, Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04212 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 08 de fevereiro de 2021 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: MOISES DALTIO, natural de Rio Bananal-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), dedetizador, residente na Rua 13 de Maio, nº 51, Campinho da Serra II, Serra-ES e MARCIA HELENA DA CONCEIÇAO, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua 13 de Maio, nº 51, Campinho da Serra II, Serra-ES. 10733 2.: ALEX CAMPOS FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), operador de estoque, residente na Rua Ana Neri, nº 76, Eldorado, Serra-ES e JOYCE DA SILVA DUARTE, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Ana Neri, nº 76, Eldorado, Serra-ES. 10734 3.: WALLACE VIANA RODRIGUES, natural de Inhapim-MG, com 31 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Amazonas, 461, Bloco B, Planalto Serrano, Serra-ES e MICHELLE DAIANE DAMACENO DE SOUZA, natural de Contagem-MG, com 32 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Amazonas, 461, Bloco B, Planalto Serrano, Serra-ES. 10735 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 08 de fevereiro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO DE CASTRO LEITE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Cachoeiro de Itapemirim, nº 03, Marcílio de Noronha, Viana-ES e LAIALA DA SILVA SANTOS, natural de Ibirapitanga-BA, com 25 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Cachoeiro de Itapemirim, nº 03, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07203 2.: SIDNEY NERES CAMPANHA, natural de Castelo-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Machado de Assis, nº 12, Universal, Viana-ES e GISLAINY DE SOUZA MENDES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Machado de Assis, nº 12, Universal, Viana-ES. 07207 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 08 de fevereiro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Eunápolis-BA, com 49 anos de idade, viúvo(a), teologo, residente na Rua São Benedito, nº 409, Vila do Riacho, Aracruz-ES e MARILENE MERLIN RIBEIRO DA PAIXÃO BASTOS, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 61 anos de idade, viúvo(a), professora aposentada, residente na Rua São Benedito, nº 409, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00635 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 08 de fevereiro de 2021 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do 3º Distrito de Itapecoá Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ RUBENS BARRETO VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Buraca, Itapecoá,, Itapemirim-ES e JULIANA NUNES ZAMPIROLI, natural de Fundão-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), dona de casa, residente na Buraca, Itapecoá,, Itapemirim-ES. 01174 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 08 de fevereiro de 2021 Natália Bastos Bechepeche Antar Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: VALTER DE CARVALHO GOMES, natural de Itapemirim-ES, com 53 anos de idade, Solteiro(a), pescador, residente na Av. Guanandy, S/nº, Gomes, Itapemirim-ES e ROSEMÉRI GOMES REZENDE, natural de Itapemirim-ES, com 43 anos de idade, Divorciada(o), lavradora, residente na Av. Guanandy, S/nº, Gomes, Itapemirim-ES. 14032 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 08 de fevereiro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã