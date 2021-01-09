Proclamas - 09/01/2021
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS FELLIPE SONCIN DUTRA, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), montador automotivo, residente na Rua Hilário Cristóvão Nascimento, nº 275, Ipiranga, Guarapari-ES e REBECCA MEDEIROS PORTO, natural de Guarapari-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Hilário Cristóvão Nascimento, nº 275, Ipiranga, Guarapari-ES. 12101 2.: LOURIVAL SILVA DE SOUZA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 68 anos de idade, divorciado(a), soldador, residente na Rua A Dois, S/n, Portal, Guarapari-ES e ILDENIR OLIVEIRA DA SILVA, natural de Potiraguá-BA, com 53 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua A Dois, S/n, Portal, Guarapari-ES. 12102 3.: VINÍCIUS VASCONCELOS VILELA, natural de Pancas-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), lider operacional, residente na Avenida Belo Horizonte, nº 830, Setiba, Guarapari-ES e STÉFANI MACEDO DOS SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 31 anos de idade, divorciado(a), lider operacional, residente na Rua Ademar de Barros, nº 22, Santa Margarida, Guarapari-ES. 12103 4.: THIAGO COUTINHO ALVES DA SILVA, natural de Guarapari-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Vendedor, residente na Rua Frank Charles Nietzche, nº 30, Praia do Morro, Guarapari-ES e MAYARA RODRIGUES MARCHEZI, natural de Guarapari-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Raphael Oliveira Brambati, nº 5, Lagoa Funda, Guarapari-ES. 12104 5.: DANIEL SERAFIM DOS SANTOS, natural de Anchieta-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), ajudante, residente na Trav. Vitória, Nº11 , Jabaraí, Guarapari-ES e MARIANA SILVA LUZ, natural de Guarapari-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Trav. Vitória, Nº11 , Jabaraí, Guarapari-ES. 12105 6.: WALLACE GOMES PEREIRA, natural de Guarapari-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), ajudante, residente na Rua Cinco, nº 08, Fátima Cidade Jardim, Guarapari-ES e JOSIELE PEREIRA DA SILVA FERNANDES, natural de Guarapari-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Cinco, Nº08 , Fátima Cidade Jardim, Guarapari-ES. 12106 7.: PEDRO SANT'ANA MENÁRIO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Avenida Antônio Guimarães, nº 316, Itapebussu, Guarapari-ES e THAIS ALVES ROCHA, natural de Guarapari-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida Antônio Guimarães, nº 316, Itapebussu, Guarapari-ES. 12107 8.: JAIR DIAS RODRIGUES, natural de Augusto de Lima-MG, com 45 anos de idade, divorciado(a), Pedreiro, residente na Rua Viana, nº 115, Jardim Santa Rosa, Guarapari-ES e GREICY DA SILVA SUEIRA, natural de Guarapari-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Viana, nº 115, Jardim Santa Rosa, Guarapari-ES. 12108 9.: ÉLISSON DE PAIVA SANTOS, natural de Aurelino Leal-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Projetada, S/n, Muquiçaba, Guarapari-ES e GÉSSICA RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de farmácia, residente na Rua Projetada, S/n, Village do Sol, Guarapari-ES. 12109 10.: TADEU OLIVEIRA DE MIRANDA, natural de Raul Soares-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), Enfermeiro, residente na Rua Guaçui, nº 23, Ipiranga, Guarapari-ES e SUELLEN CARVALHO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Galdino Antônio Vieira, nº 9, Santa Rita, Vila Velha-ES. 12110 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 08 de janeiro de 2021 DANIELLE BUENO FERNANDES NAVARINI Tabeliã e Oficiala Interina _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCIEL CORRÊA FRINHANI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), técnico em rochas ornamentais, residente na Rua Custodio Moulis, S/n, Soturno, Cachoeiro de Itapemirim-ES e PAMELA AZEVEDO COSTA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Custodio Moulis, S/n, Soturno, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04505 2.: SYMON COSTA CAMPOS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), conferente de mercadoria, residente na Estrada Municipal, nº 525, Albufeira-ET e RAYSSA MELO DE PAULA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Secretário, residente na Rua Osvaldo Bonadiman, nº 44, São Geraldo, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04510 3.: ATILA MACEDO SOARES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), Motorista, residente na Rua Atilio Vivacqua, S/N, Itaoca, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MÔNICA FRINHANI, natural de Castelo-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Avenida Bolivar de Abreu, nº 69, Abelardo Ferreira Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04511 4.: REGINALDO SANTOS DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Repositor de mercadorias, residente na Rua Lauro Lemos, nº 251, Village da Luz, Cachoeiro de Itapemirim-ES e PAMELA AUGUSTO DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Lauro Lemos, nº 251, Village da Luz, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04526 5.: SANDRO DE LIMA SALES, natural de São João de Meriti-RJ, com 36 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Rua Jerônimo Ribeiro, Nº 278, Amarelo, Cachoeiro de Itapemirim-ES e DAMILA ANDRION VENTURIN, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Farmacêutica, residente na Rua Doutor Justino Hemerly Elias, nº 60, Amarelo, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04527 6.: JORGE LUIS BELISARIO JUNIOR, natural de Castelo-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), policial, residente na Rua Felipe Moysés, nº 16, Independência, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LARA STELA MENDES LUSTOZA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), engenheira de alimentos, residente na Rua Felipe Moysés, nº 16, Independência, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04530 7.: EDUARDO INVERNICI LUGÃO, natural de Nilópolis-RJ, com 27 anos de idade, solteiro(a), policial, residente na Rua Argentino Paradella, nº 37, Santa Helena, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MARIANA AZEVEDO BATESTIN, natural de Vargem Alta-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Advogada, residente na Rodovia 5 ES, S/N, Santa Rosa, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04531 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 08 de janeiro de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: DOUGLAS MARTELLI XAVIER, natural de São Paulo-SP, com 39 anos de idade, divorciado(a), maritimo, residente na Rua Curitiba, Nº470, Apto. 306, Itapuã, Vila Velha-ES e LÍVIA HERTEL DE FARIA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), servidora pública, residente na Rua Curitiba, Nº470, Apto. 306, Itapuã, Vila Velha-ES. 07919 2.: GUILHERME BUTTERS PACHECO, natural de Manhumirim-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro, residente na Rua Guanabara , nº 1304, Ap 101, Itapua, Vila Velha-ES e CAROLINA TESCH MOURA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), analista, residente na Rua Guanabara , nº 1304, Ap 101, Itapua, Vila Velha-ES. 18605 3.: FÁBIO JÚNIOR BORLOTE, natural de Afonso Cláudio-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Milton Caldeira, N° 471, Apartamento 1206, Praia de Itapoa, Vila Velha-ES e DANIELE DADALTO MELLO, natural de Conceição do Castelo-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Milton Caldeira, N° 471, Itapoã, Vila Velha-ES. 18606 4.: WALACE VIAL SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), agente de policia civil, residente na Rua São Paulo, N° 2150, Itapuã, Vila Velha-ES e INGRID RONQUETI GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Brasilia, N° 00014, Edifício Richarda, Apartamento 704, Itapua, Vila Velha-ES. 18607 5.: LEONARDO VALEVICI SCHVARTZMAN, natural de Montevidéu, República Oriental do Uruguai, Uruguai, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Erothildes Penna Medina, N° 133, Praia da Costa, Vila Velha-ES e SARAH SOFIA SAMU AMIEL, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 29 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Erothildes Penna Medina, N° 133, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18608 6.: RODRIGO RAMOS CARVALHO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua Maranhão, nº 95, Ap 802, Ed Lausanne, Praia da Costa, Vila Velha-ES e LETÍCIA CALCAGNO ROCHA, natural de Juiz de Fora-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Brasília, nº 00014, Ed. Richarda, Apt 701, Itapuã, Vila Velha-ES. 18609 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 08 de janeiro de 2021 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIÊGO ROCHA ESPÍNDOLA, natural de Nanuque-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Odilon Nunes Barroso, nº 755, Planalto, Linhares-ES e JAQUELINE LOURES COSTA DOS SANTOS, natural de Prado-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), cabelereira, residente na Rua Odilon Nunes Barroso, nº 755, Planalto, Linhares-ES. 10659 2.: PATRICK SANTOS DOS REIS, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Doutor Bruno Milanez, Nº 120, Santa Cruz, Linhares-ES e DRIELE RAMOS DA SILVA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, viúvo(a), autônoma, residente na Rua Doutor Bruno Milanez, Nº 120, Santa Cruz, Linhares-ES. 10660 3.: IGOR SILVA PERONI CUSTODIO, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Vigilante, residente na Rua Professor Paulo Shultz, nº 330, Araçá, Linhares-ES e NATCHELLY DUARTE DOS SANTOS SIQUEIRA, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Monsenhor Pedrinha, Nº 149, Araçá, Linhares-ES. 10661 4.: JOSÉ RONALDO DOS SANTOS, natural de Colatina-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida Quintino Bocaiúva, nº 925, Interlagos, Linhares-ES e ALCILEIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA, natural de Colatina-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Avenida Quintino Bocaiúva, nº 925, Interlagos, Linhares-ES. 10662 5.: ADRIANO LOZER, natural de João Neiva-ES, com 17 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Avenida Celeste Faé, nº 1110, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES e ALESSANDRA LEITE COSTA, natural de São Mateus-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Celeste Faé, nº 1110, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES. 10663 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 08 de janeiro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: SILVANIL PEREIRA DA SILVA, natural de Periquito-MG, com 34 anos de idade, Solteiro(a), açougueiro, residente na Rua Recife, nº 22, São Marcos II, Serra-ES e VANESSA SANTANA SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Recife, nº 22, São Marcos II, Serra-ES. 10636 2.: MAYCON BOREL DO CARMO, natural de Iúna-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Beco Corinthiano, nº 113, Jardim Bela Vista, Serra-ES e KARINA GASPARI DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Beco Corinthiano, nº 113, Jardim Bela Vista, Serra-ES. 10638 3.: JAIRO CEZAR PINHEIRO DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), jurista, residente na Rua Glicina, nº 21, Serra Dourada II, Serra-ES e LIDIANE DA SILVA FELICIO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Glicina, nº 21, Serra Dourada II, Serra-ES. 10661 4.: FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA, natural de Ecoporanga-ES, com 59 anos de idade, solteiro(a), mecânico industrial, residente na Rua Baixo Guandu, S/n, Vista da Serra I, Serra-ES e CLAUDECIR MAIA PEREIRA, natural de Linhares-ES, com 62 anos de idade, solteiro(a), costureira, residente na Rua Baixo Guandu, S/n, Vista da Serra I, Serra-ES. 10664 5.: VICTOR WAGMAKER DOS SANTOS PEREIRA, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de motorista, residente na Rua Itabira, nº 27, Divinópolis, Serra-ES e ANGELA DOS SANTOS ROSA, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), repositora, residente na Rua Itabira, nº 27, Divinópolis, Serra-ES. 10666 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 08 de janeiro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS BORGES AGUIAR, natural de Belmonte-BA, com 26 anos de idade, Solteiro(a), promotor de vendas, residente na Rua Ana Maria, nº 11, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e BEATRIZ ANTONIO XAVIER, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Ana Maria, nº 11, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 30822 2.: ANDERSON MOREIRA OLIVEIRA, natural de Ilhéus-BA, com 40 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de obras, residente na Rua Bicuíba, S/n, Balneário de Carapebus, Serra-ES e MARILENE SENA DOS SANTOS BARBOSA, natural de Camacan-BA, com 47 anos de idade, Viúva(o), doméstica, residente na Rua Bicuíba, S/n, Balneário de Carapebus, Serra-ES. 31006 3.: SAMUEL DE JESUS DOS SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 21 anos de idade, Solteiro(a), açougueiro, residente na Avenida Brasil, nº 2308, Novo Horizonte, Serra-ES e RAIMUNDA MENDES DA SILVA, natural de Itabuna-BA, com 41 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Avenida Brasil, nº 2308, Novo Horizonte, Serra-ES. 31007 4.: JÚLIO CESAR COSTA MAGALHÃES, natural de Pavão-MG, com 35 anos de idade, Solteiro(a), trabalhador rural, residente na Rua Fartura, nº 439, Vila Nova de Colares, Serra-ES e DAYANE DAS NEVES AMORIM, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Fartura, nº 439, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 31014 5.: BRUNO MELO DÓREA DOS SANTOS, natural de Aracaju-SE, com 24 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Rua Confúcio, Cidade Continental-Setor Ásia, Serra-ES e RAIANE LOURENÇO EUCHUPERIO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Confúcio, Cidade Continental-Setor Ásia, Serra-ES. 31018 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 08 de janeiro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ RCPN e Tabelionato de Notas, Dist. da Sede, Munic. Sooretama, Comarca de Linhares ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: IGOR MULULO, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Vitório de Souza, nº 159, Centro, Sooretama-ES e SABRINA FERREIRA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Vendedora, residente na Rua Vitório de Souza, nº 159, Centro, Sooretama-ES. 04658 2.: ROSENO VALDOMIRO LUZ, natural de Gongogi-BA, com 65 anos de idade, solteiro(a), Trabalhador rural, residente na Rua Nelson Baloneck, S/n, Salvador, Sooretama-ES e MARIA JOANA NERES RAMOS, natural de São Mateus-ES, com 74 anos de idade, solteiro(a), aposentada, residente na Rua Nelson Baloneck, S/n, Salvador, Sooretama-ES. 04659 3.: LUIZ COELHO DE SOUZA, natural de Córrego Novo-MG, com 66 anos de idade, divorciado(a), Operador de motosserra, residente na Rua Bom Fim, nº 130, Centro, Sooretama-ES e IZARI FERREIRA DA SILVA, natural de São Mateus-ES, com 71 anos de idade, viúvo(a), Pensionista, residente na Rua Bom Fim, nº 130, Centro, Sooretama-ES. 04660 4.: MARCOS DE SOUZA MADEIROS, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Trabalhador rural, residente na Barro Roxo, Zona Rural, Sooretama-ES e JANAINA DE ARAUJO SANTOS, natural de Nova Viçosa-BA, com 19 anos de idade, solteiro(a), Vendedor por catálogos, residente na Rua Divino Espírito Santo, Nº111, Vale do Sol, Sooretama-ES. 04661 5.: ALMERINDO DE MOURA LIMA, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Mecânico de máquina agrícola, residente na Rua Cristo Rei, nº 1459, Salvador, Sooretama-ES e ISABELA CAROLINA LEDO ALVES, natural de São Paulo-SP, com 21 anos de idade, solteiro(a), Babá, residente na Rua Cristo Rei, nº 1459, Salvador, Sooretama-ES. 04662 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Sooretama-ES, 08 de janeiro de 2021 ESMAEL NUNES LOUREIRO Tabelião _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: LOHAN NACIF VIEIRA FERNANDES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), balconista, residente na Rua Ruy Pinto Bandeira, nº 755, Apto 501, Qd 43, Ed. Castelane, Jardim Camburi, Vitória-ES e ANDRESSA PAULA DE JESUS DUARTE, natural de Pedro Canário-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Ruy Pinto Bandeira, nº 755, Apto 501, Qd 43, Ed. Castelane, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24211 2.: PAULO SERGIO GIESEN, natural de Pancas-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), técnico em radiologia médica, residente na Rua José Gomes Lorêto, nº 161, Goiabeiras, Vitória-ES e ÚRSULA ANGÉLICA CASSA, natural de Muniz Freire-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), técnico de administração, residente na Rua José Gomes Lorêto, nº 161, Goiabeiras, Vitória-ES. 24213 3.: GODINHO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, natural de Gazenga, Província De Luanda-ET, com 45 anos de idade, divorciado(a), gestor, residente na Rua Doutor João Batista Miranda Amaral, nº 306, Jardim Camburi, Vitória-ES e ADINEIDE VIEIRA LIMA, natural de Nanuque-MG, com 65 anos de idade, viúvo(a), socióloga, residente na Rua Doutor João Batista Miranda Amaral, nº 306, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24216 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 08 de janeiro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: WAGNER DIAS DE SOUSA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, Divorciado(a), frentista, residente na Escadaria José Catarino de Oliveira, nº S/n, Gurigica, Vitória-ES e CINTIA OLIVEIRA DE ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Divorciada(o), aposentada, residente na Escadaria José Catarino de Oliveira, nº S/n, Gurigica, Vitória-ES. 24434 2.: JABSON GOMES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Escadaria Waldemar Mariano de Souza, nº 70, Gurigica, Vitória-ES e DÉBORA MATIAS DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Santa Leopoldina, nº 11, Campo Verde, Cariacica-ES. 24436 3.: ANGELO RAIMUNDO MACIEL, natural de Santa Leopoldina-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Avenida Paulino Muller, nº 767, Jucutuquara, Vitória-ES e KARINA MENDES VICENTE RAMOS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), assistente social, residente na Avenida Paulino Muller, nº 767, Apt 401, Jucutuquara, Vitória-ES. 24438 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 08 de janeiro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: FELIPE DE SOUZA AGUIAR, natural de São João de Meriti-RJ, com 34 anos de idade, Divorciado(a), comerciante, residente na Rua Bom Fim, N° 3489, Joacima, Itapemirim-ES e KÁSSIA PAGANOTTI FERREIRA, natural de Piuma-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), guia de turismo, residente na Rua Bom Fim, N° 3489, Joacima, Itapemirim-ES. 01483 2.: MARCELO FERRI PESSINI FILHO, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Rua Joacima, s/n, Itapemirim-ES e PAULA MARVILA ALVES, natural de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), balconista, residente na Rua Joacima, s/n, Itapemirim-ES. 01485 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 08 de janeiro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLEBIO DA SILVA ROCHA, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Rua Bauru, nº 17, Marcílio de Noronha, Viana-ES e GIORDANA CRISTINA LIVIO ZANOTTI, natural de Nova Venécia-ES, com 35 anos de idade, Divorciada(o), autônoma, residente na Rua Bauru, nº 17, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07170 2.: NIVALCI KRIGER COUTINHO, natural de Afonso Cláudio-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Distrito Federal, nº 15, Marcílio de Noronha, Viana-ES e LILIANE LIMA BELO MENON, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, viúvo(a), vendedora, residente na Rua Distrito Federal, nº 15, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07171 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 08 de janeiro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: HELDER CORRÊA DA CONCEIÇÃO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), assistente operacional administrativo, residente na Rua Nossa Senhora da Penha, nº 736, Porto de Santana, Cariacica-ES e LAISNARA CRISTINA MACHADO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Martins, S/nº, Porto de Santana, Cariacica-ES. 13412 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 08 de janeiro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLAUDIO JOSÉ MENDES, natural de Aimorés-MG, com 48 anos de idade, solteiro(a), Motorista, residente na Rua Albuquerque Tovar, nº 8, Santo Antônio, Vitória-ES e MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA, natural de Aimorés-MG, com 47 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Albuquerque Tovar, nº 8, Santo Antônio, Vitória-ES. 17250 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 08 de janeiro de 2021 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial