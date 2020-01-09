Proclamas - 09/01/20
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JAIR DA SILVA OLIVEIRA, natural de Montanha-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Recife, nº 441, Apartamento 309, Bloco 11, Condominio Parque Villa Florata , Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES e SANDRA REGINA FÉLIX, natural de Pancas-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Recife, nº 441, Apartamento 309, Bloco 11, Condominio Parque Villa Florata , Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES. 29557 2.: JEFFERSON MENDES DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua São João, nº 40, Taquara I, Carapina, Serra-ES e BIANCA DE OLIVEIRA SOUZA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), jornalista, residente na Rua São João, nº 40, Taquara I, Carapina, Serra-ES. 29560 3.: PAULO SERGIO DA SILVA MARQUES, natural de Vitoria-ES, com 55 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Rua Araruama, 41, Barcelona, Carapina, Serra-ES e VERONICA AVELINO DE ARAUJO, natural de Colatina-ES, com 46 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Araruama, 41, Barcelona, Carapina, Serra-ES. 29562 4.: DYONE RIBEIRO GUIMARÃES, natural de Cariacica-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Rua Ben Te VI, Nº95, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES e ESTEFANI DE JESUS SOUZA MARTINS, natural de Mairiporã-SP, com 26 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Ben Te VI, Nº95, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES. 29563 5.: JOSMAR DA COSTA RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), ajudante recebimento mercadorias, residente na Rua Sergipe, 499, José de Anchieta II, Carapina, Serra-ES e GABRIELA SOBRINHO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Sergipe, 499, José de Anchieta II, Carapina, Serra-ES. 29564 6.: OZIEL DA SILVA NETO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua Brilhante, nº 16, André Carloni, Carapina, Serra-ES e IHASMIM HENRIQUE GOMES, natural de Conselheiro Pena-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Brilhante, nº 16, André Carloni, Carapina, Serra-ES. 29565 7.: AGNALDO CASSANDRE, natural de Conceição do Castelo-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), gerente, residente na Rua Itaguaçu, 89, Jardim Carapina, Carapina,, Serra-ES e TÂNIA GOMES LACERDA, natural de Aimorés-MG, com 38 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Itaguaçu, 89, Jardim Carapina, Carapina,, Serra-ES. 29566 8.: LUCAS TEIXEIRA SOUZA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Travessa das Avencas, nº 83, 2º Andar, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e HEULA DA MOTA COUTINHO, natural de Serra-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Travessa das Avencas, nº 83, 2º Andar, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 29567 9.: EVERALDO MARINHO DE SANT'ANNA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 59 anos de idade, divorciado(a), motorista de ônibus, residente na Avenida Braúna, S/N,Condominio PQ Pelicano,BL 4 AP 508 ,Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e GILCEA RANGEL, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 47 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Braúna, S/N,Condominio PQ Pelicano,BL 4 AP 508 ,Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29568 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 08 de janeiro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEANDRO REIS AGNELO, natural de Ilhéus-BA, com 23 anos de idade, Solteiro(a), lavadeiro, residente na Escadaria José Caetano da Silva, S/n, Cruzamento, Vitória-ES e STHEFANIA DE OLIVEIRA SANTANA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), fiscal de caixa, residente na Escadaria José Caetano da Silva, nº S/n, Cruzamento, Vitória-ES. 23800 2.: RODRIGO MACEDO HAJE SILVA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Agrimensor Adolpho Oliveira, nº 55, Praia do Canto, Vitória-ES e THAIS ZANOTTI GIUBERTI, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Bióloga, residente na Rua Agrimensor Adolpho Oliveira, nº 55, Praia do Canto, Vitória-ES. 23804 3.: MARCUS VINÍCIUS SALVADOR CLIPES, natural de Castelo-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Farmacêutico, residente na Rua José Cassiano dos Santos , 215, Fradinhos, Vitória-ES e LILYAN CORREIA RESENDE, natural de Araruama-RJ, com 32 anos de idade, solteiro(a), biomédica, residente na Rua José Cassiano dos Santos, 215, Fradinhos, Vitória-ES. 23805 4.: MATEUS DA COSTA AUGUSTO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Porteiro, residente na Rua Dom João Nery, nº 185, Santo Antônio, Vitória-ES e AMANDA GABRIELLY OLIVEIRA CRUZ, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Vendedora interna, residente na Rua São João, nº 496, Vila Rubim, Vitória-ES. 23806 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 08 de janeiro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial Cartório Dyonízio Ruy Sucursal Faço saber que pretender casar-se: 1.: HENRIQUE JOSÉ JANUÁRIO, natural de Aimorés-MG, com 65 anos de idade, viúvo(a), técnico em saneamento aposentado, residente na Rua Humberto Pereira, Nº135, Apto Nº 1301, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e NEIDE CALDAS DE OLIVEIRA SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 62 anos de idade, viúvo(a), funcionária pública federal aposentada, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, N°1300, Apt°1001, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07454 2.: JOSÉ RENATO LOPES NASCIMENTO TRAVEZANI, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua Afrânio Peixoto, N° 186, Soteco, Vila Velha-ES e BYANCA CUNHA BOTTOCIM, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativa, residente na Rua Afrânio Peixoto, Nº186, Soteco, Vila Velha-ES. 07455 3.: ADILSON PEREIRA GUIMARÃES, natural de Itanhem-BA, com 53 anos de idade, divorciado(a), administrador, residente na Rua São Mateus, 260, Goiabeiras, Vitória-ES e LAURIENE VIEIRA GUIMARÃES, natural de Vila Velha-ES, com 57 anos de idade, viúvo(a), assistente administrativa, residente na Rua Milton Caldeira, 50, Itapuã, Vila Velha-ES. 07456 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 08 de janeiro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DE ALENCAR, natural de Goiânia-GO, com 28 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Liberato Candido de Almeida, Número 180, Bairro Centro, Iúna-ES e JULIANA SUPRANI AGUIAR, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na ´Avenida Getulio Vargas, sem Número, Bairro Centro,, Iúna-ES. 08551 2.: JOSÉ FRANCISCO GARDINO, natural de Mutum-MG, com 64 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Odenir de Freitas Castro, sem Número, Bairro Centro, Iúna-ES e TÂNIA MARIA DE LIMA, natural de Durandé-MG, com 55 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Rua Odenir de Freitas Castro, sem Número, Bairro Centro, Iúna-ES. 08552 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 08 de janeiro de 2020 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDSON DA SILVA FALCÃO, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, Divorciado(a), vigilante, residente na Rua Guaçuí, S/nº, Riviera da Barra, Vila Velha-ES e SIMONE DO NASCIMENTO SANTOS, natural de São Bernardo do Campo-SP, com 43 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Valadares, S/nº , CS 734, Barramares, Vila Velha-ES. 08143 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 08 de janeiro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCIANO PEREIRA SOARES, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), promotor de vendas, residente na Rua Guararapes, nº 01, Bairro Alecrim, Vila Velha-ES e MARIA DA PENHA SANTANA DA CONCEIÇÃO, natural de Conceição da Barra-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços de limpeza, residente na Rua Guararapes, nº 01, Bairro Alecrim, Vila Velha-ES. 04038 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 08 de janeiro de 2020 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião