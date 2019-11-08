Arquivos & Anexos
Proclamas - 08/11/19
Proclamas
CARTÓRIO DE REGISTRO NOTAS E REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE ARACÊ DOMINGOS MARTINS Faço saber que pretendem casar-se: 1.:ÁLVARO GUSTAVO AROSO, natural de Vitória, -ES, nascido em 03 de dezembro de 1967, estado civil divorciado, profissão empresário, residente e domiciliado Rod. BR 262, KM 89, S/N, Pedra Azul em Domingos Martins-ES, filho de Álvaro Manuel da Silva Aroso, falecido e Amelia de Jesus Silva Aroso e LUANA XAVIER DE DEUS, natural de Domingos Martins, -ES, nascida em 24 de setembro de 1990, estado civil solteira, profissão enfermeira, residente e domiciliada Rod. BR 262, KM 89, S/N, Pedra Azul em Domingos Martins-ES, filha de Florentino de Deus e Julia Xavier de Deus. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Aracê, Domingos Martins, ES, 07 de Novembro de 2019. ArioneStanislau Dos Passos Oficial do Registro Civil CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: MICHELINO CANDIDO, natural de Provincia de Avellino, Itália-AM, com 50 anos de idade, viúvo(a), operador de tituraria, residente na Travessa 3, nº 47, Bairro Porto Novo, Cariacica-ES e ALEX SANDRA SILVA FREITAS, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), oficial de pintura, residente na Travessa 3, nº 47, Bairro Porto Novo, Cariacica-ES. 12303 2.: WELLINGTON DOS SANTOS FELICIO, natural de Jaru-RO, com 28 anos de idade, solteiro(a), ajudante de montagem, residente na Rua Almir Laranja, S/nº, Planeta, Cariacica-ES e LEIDIANE ALVES LIMA, natural de Belmonte-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Almir Laranja, S/nº, Planeta, Cariacica-ES. 12335 3.: WEYGLESON MARCOLINA GARCIA, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), ajudante de caminhão, residente na Rua Natalino Pimentel, nº 121, Bairro Porto de Santana, Cariacica-ES e ESTER HEFANY DE SOUZA BARCELOS, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Natalino Pimentel, nº 121, Bairro Porto de Santana, Cariacica-ES. 12349 4.: PATRÍCIO BISPO DOS SANTOS, natural de Gongogi-BA, com 43 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua São João, S/nº, Porto Novo, Cariacica-ES e MARCIA DE JESUS SILVA, natural de Ilhéus-BA, com 119 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São João, S/nº, Porto Novo, Cariacica-ES. 12471 5.: LUIZ CARLOS JUSTINIANO, natural de Cariacica-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), conferente, residente na Rua 03 de Maio, nº 71, Santana, Cariacica-ES e MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA, natural de Cariacica-ES, com 57 anos de idade, solteiro(a), cuidadora, residente na Rodovia Governador José Sette, S/nº, Santana, Cariacica-ES. 12490 6.: JAQUES DOUGLAS RIBEIRO DAS NEVES, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), mecânico em ar condicionado, residente na Rua João Rodrigues Filho, S/nº, Sede, Cariacica-ES e CRISTIANE BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua João Rodrigues Filho, S/nº, Sede, Cariacica-ES. 12500 7.: MAURICIO BRIEL, natural de Nova Venécia-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), analista de sinistro, residente na Rua 7 de Setembro, S/nº, Bairro Itacibá, Cariacica-ES e JULIANE DALIBER RODRIGUES, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), promotora de vendas, residente na Rua 7 de Setembro, S/nº, Bairro Itacibá, Cariacica-ES. 12501 8.: WANDERSON DE AMORIM ARAUJO, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 42 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Avenida Prefeito Vicente SantorioFantini, nº 20, Porto de Santana, Cariacica-ES e MARLÉI GUEDES DA COSTA, natural de Governador Valadares-MG, com 33 anos de idade, divorciado(a), balconista, residente na Avenida Prefeito Vicente SantorioFantini, nº 20, Porto de Santana, Cariacica-ES. 12507 9.: CARLOS ALBERTO GONÇALVES FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), conferente, residente na Rua Nova America, nº 206, Bairro Porto de Santana, Cariacica-ES e MARIZETE FERREIRA DE SOUZA, natural de Linhares-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Nova America, nº 206, Bairro Porto de Santana, Cariacica-ES. 12508 10.: LUCAS KIEFER DE CASTRO, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Militar, S/nº, Bairro Flexal, Cariacica-ES e SUELLEN DE JESUS DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Militar, S/nº, Bairro Flexal, Cariacica-ES. 12509 11.: LEONARDO GOMES FREIRE, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), técnico em logística, residente na Rua José Francisco Schwab, S/nº, Porto de Cariacica, Cariacica-ES e THAIÇA OLIVEIRA COELHO, natural de Santa Leopoldina-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), supervisora, residente na Rua José Francisco Schwab, S/nº, Porto de Cariacica, Cariacica-ES. 12510 12.: EVALDO MOREIRA DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Theologo Barbosa, nº 18, Campo Verde, Cariacica-ES e MARIA APARECIDA GOMES VALADÃO, natural de Alegre-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), diarista, residente na Rua Theologo Barbosa, nº 18, Campo Verde, Cariacica-ES. 12512 13.: RUAN DA GLÓRIA VIEIRA, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de expedição, residente na Rua Dezesseis, nº 177, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e LAYNE ROCHA BISPO, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), atendente/ repositora, residente na Rua Dezesseis, nº 177, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 12513 14.: JACKSON GOMES TEIXEIRA, natural de Pedro Canário-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), garçon, residente na Rua Hermes Santorio, S/nº, Bairro Campo Verde, Cariacica-ES e SAMANTA ALMEIDA VIEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), garçonete, residente na Rua Hermes Santorio, S/nº, Bairro Campo Verde, Cariacica-ES. 12514 15.: JOSÉ MOURA FILHO, natural de Baixo Guandú-ES, com 70 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Manoel Joaquim dos Santos, nº 70, Itacibá, Cariacica-ES e BERNADETE ROCHA RODRIGUES, natural de Cariacica-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), costureira, residente na Rua Manoel Joaquim dos Santos, nº 70, Itacibá, Cariacica-ES. 12515 16.: ISAIAS SELESTRINO PEREIRA COIMBRA, natural de Alcobaça-BA, com 54 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Rua Colatina, S/n, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES e IZABETE PEREIRA DE BRITO, natural de Porto Seguro-BA, com 50 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Colatina, S/n, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES. 12516 17.: ELIZEU DOS SANTOS MIRANDA, natural de Prado-BA, com 44 anos de idade, divorciado(a), vigilante/segurança, residente na Rua São Mateus, nº 160, Nova Brasília, Cariacica-ES e LAUDICEIA ALVES BARBOSA, natural de São Mateus-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), cozinheira, residente na Rua São Mateus, nº 160, Nova Brasília, Cariacica-ES. 12517 18.: MARCELO FRANCISCO DE CARVALHO, natural de Porto Nacional-TO, com 34 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Das Torres, S/nº, Graúna, Cariacica-ES e LAURA MACHADO MARSAL, natural de Santa Leopoldina-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Das Torres, S/nº, Graúna, Cariacica-ES. 12518 19.: LEONILDO DA SILVA FELIX, natural de Conceição da Barra-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Nestor Gomes, nº 345, São João Batista, Cariacica-ES e SUZANA SARA MARTINS DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), cozinheira, residente na Rua Nestor Gomes, nº 345, São João Batista, Cariacica-ES. 12519 20.: JOSE CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA, natural de Amaraji-PE, com 56 anos de idade, divorciado(a), cabeleireiro, residente na Rua Nascimento Ferreira de Paiva, nº 18, São João Batista, Cariacica-ES e LUCIENE MARIA PARDINHO, natural de Itapebi-BA, com 46 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Nascimento Ferreira de Paiva, nº 18, São João Batista, Cariacica-ES. 12521 21.: JHONATAN SINHORELLI DE CALDAS, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Martins, nº 1786, Bairro Porto de Santana, Cariacica-ES e AMANDA KRUGEL DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), agente de televendas, residente na Rua Martins, nº 1786, Bairro Porto de Santana, Cariacica-ES. 12554 22.: RODRIGO OLIVEIRA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), feirante, residente na Rua da Boa Vontade, nº 49, Flexal, Cariacica-ES e RAQUEL CORREIA DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua da Boa Vontade, nº 49, Flexal, Cariacica-ES. 12555 23.: PAULO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 27 anos de idade, Solteiro(a), carregador, residente na Rua Andrade do Espírito Santo, nº 708, Santana, Cariacica-ES e MAIANE ALVES DOS SANTOS, natural de Belmonte-BA, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Andrade do Espírito Santo, nº 708, Santana, Cariacica-ES. 12556 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 07 de novembro de 2019 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS GARBINI MONTEIRO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Beco Um, nº 25 Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES e LUANA CRISTINA DOS SANTOS MESSIAS, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Beco Um, nº 25 Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES. 29314 2.: GILCIMAR STOIANOF VIEIRA, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), conservador de via, residente na Rua das Sete Bicas, nº 503, Cantinho do Céu, Carapina, Serra-ES e ANA ALICIA NASCIMENTO VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), técnico em mecânica, residente na Rua das Sete Bicas, nº 503, Cantinho do Céu, Carapina, Serra-ES. 29315 3.: GABRIEL CESAR DA SILVA, natural de Vitoria-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), ajudante, residente na Avenida Boa Vista, 64, Boa Vista, Carapina, Serra-ES e SARA JANE DA SILVA, natural de Serra-ES, com 31 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Avenida Boa Vista, 64, Boa Vista, Carapina, Serra-ES. 29316 4.: RONALDO DIVINO DOS SANTOS, natural de João Monlevade-MG, com 58 anos de idade, Divorciado(a), aposentado, residente na Rua Casimiro de Abreu, nº 45, Parque Residencial Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e LAURENY DE JESUS SÁ, natural de Teófilo Otoni-MG, com 49 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Casimiro de Abreu, nº 45, Parque Residencial Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29317 5.: VALCENIR GUARIZ, natural de Pancas-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), barbeiro, residente na Rua das Seringueiras, 18, José de Anchieta, Carapina, Serra-ES e KENIA DA SILVA GOMES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), contadora, residente na Rua das Seringueiras, 18, José de Anchieta, Carapina, Serra-ES. 29318 6.: JHONY SOUZA DOS SANTOS, natural de Vitoria-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Palma de Santa Rita, nº 47, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e GISLAINE MOREIRA CUNHA, natural de Ipatinga-MG, com 34 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Palma de Santa Rita, nº 47, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 29319 7.: ADEMILSON MARINHO, natural de Pedro Canário-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), Mecanico, residente na Avenida Mário Batalha, nº 871, Oficina, Bairro de Fátima, Carapina, Serra-ES e JOANGELA MONTARROYOS SALES, natural de Serra-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), Aux de ConsutorioDentario, residente na Avenida Mário Batalha, nº 871, Oficina, Bairro de Fátima, Carapina, Serra-ES. 29320 8.: MARCO JIULIAN BARBOSA DE SOUZA, natural de Carangola-MG, com 30 anos de idade, divorciado(a), autonomo, residente na Rua Br do Rio Branco, 716, Ap 705, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e HELENA COSTA QUEMELLI, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Br do Rio Branco, 716, Ap 705, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29321 9.: JOELSO MARIANO DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Rua Garça, nº 8, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES e ÉSTIA DE JESUS ALMEIDA, natural de Itanhém-BA, com 43 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Garça, nº 8, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES. 29322 10.: CELIO FERREIRA DA SILVA, natural de Ipatinga-MG, com 54 anos de idade, divorciado(a), engenheiro eletricista, residente na Rua Carapebus, S/n, Condomínio Paradisio Clube, Bloco B, Apartamento 707, Valparaiso, Carapina, Serra-ES e SILMARA ROCHA SILVA, natural de Camacan-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), técnica em segurança do trabalho, residente na Rua Carapebus, S/n, Condomínio Paradisio Clube, Bloco B, Apartamento 707, Valparaiso, Carapina, Serra-ES. 29323 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 07 de novembro de 2019 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: IVAN AGRA DE ARAUJO, natural de Vila Velha-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Travessa João Pontes, nº 26, Vila Batista, Vila Velha-ES e DÉBORA GAVE DE MELO, natural de Vila Velha-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), Esteticista, residente na Rua Quarenta e Um, nº 08, Santa Mônica, Vila Velha-ES. 07384 2.: FABIO RIBEIRO DOS SANTOS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), taxista, residente na Rua Castelo Branco, nº 03, Ed. Toulouse Lautrec, Apto. 702,, Praia da Costa, Vila Velha-ES e GENIALDA FERREIRA DOS SANTOS, natural de Una-BA, com 20 anos de idade, solteiro(a), babá, residente na Rua Castelo Branco, nº 03, Ed. Toulouse Lautrec, Apto. 702,, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 07385 3.: ROGÉRIO CONCEIÇÃO SOARES DO ROSÁRIO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), frentista, residente na Rua Pedro Loyola Netto, nº 63, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES e ANDRESSA HORA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Pedro Loyola Netto, nº 63, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES. 17956 4.: LUCIANO ARMANI, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Av Ceará, nº 500, Bloco F, Aptº 404, Resid. Praia do Sol II, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e ALESSANDRA MELLO SANT'ANA, natural de Colatina-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Av Roseiras, nº 406, Jardim Planalto, Colatina-ES. 17962 5.: MARCELO CRISTIANO LINS MARTINS, natural de Maringá-PR, com 40 anos de idade, divorciado(a), médico, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 3250, Aptº 1701, Torre A, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e DANIELLY PEREIRA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), Farmacêutica, residente na Rua Antenor Fassarela, nº 34, Santos Dumont, Vila Velha-ES. 17963 6.: ELI BERNARDES DA SILVA FILHO, natural de Vila Velha-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua Coronel Joaquim de Freitas, nº 367, Jaburuna, Vila Velha-ES e VANILDA MARCHIORI DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Coronel Joaquim de Freitas, nº 367, Jaburuna, Vila Velha-ES. 17964 7.: THIAGO MENEZES DE BARROS, natural de Ribeirão Preto-SP, com 37 anos de idade, divorciado(a), representante comercial, residente na Rua Curitiba 470, Praia de Itapuã, Vila Velha-ES e LARICE DE MELLO EICKHOFF, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Curitiba nº 470 Apt. 406. Edf. Monte Verde, Itapuã, Vila Velha-ES. 17965 8.: FERNANDO MENDONÇA PEIXOTO, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 3302, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e MANOELI BRAUN VIOLA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 3302, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 17966 9.: KAYO DA SILVA CLAUDIO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Av. Antonio Gil Veloso, Ed. 10, Ap 303, Praia da Costa, Vila Velha-ES e LORRAINE CARDOSO RITA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheira ambiental, residente na Av. Getulio Vargas, nº 70, Ap 303, Campo Grande, Cariacica-ES. 17967 10.: FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA, natural de Rio Branco-AC, com 48 anos de idade, divorciado(a), músico, residente na Rua Guaçui, nº 25, Itapuã, Vila Velha-ES e JOANNA ALVES DE OLIVEIRA, natural de Castelo-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), produtora cultural, residente na Rua Guaçui, 25, Itapuã, Vila Velha-ES. 17968 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 07 de novembro de 2019 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: FELIPE VIEIRA DE JESUS BAPTISTA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua GeluVervloet dos Santos, nº 280, Jardim Camburi, Vitória-ES e VIRGÍNIA PÂMELA DOS SANTOS LADISLAU, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Encarregado patrimonial, residente na Rua GeluVervloet dos Santos, nº 280, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23367 2.: FELINTO QUEIROZ MENDES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), desintetizador, residente na Rua Professor Geraldo Costa Alves, nº 137, Maria Ortiz, Vitória-ES e DELIENE FRANCISCA DE PAULO, natural de Guaçuí-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Professor Geraldo Costa Alves, nº 137, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23368 3.: VICTOR MARIANI BICCHI, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Ronaldo Scampini, nº 440, Jardim da Penha, Vitória-ES e MARILIA BIANCARDI GOMES, natural de -ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Ronaldo Scampini, nº 440, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23376 4.: FABRICYO ALEDI, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), Tecnólogo em mecânica, residente na Rua Manoel Barros da Costa, nº 30, Jardim Camburi, Vitória-ES e CORINA TORRES HILARIO MANCINI, natural de Domingos Martins-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), Fonoaudióloga, residente na Rua Manoel Barros da Costa, nº 30, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23381 5.: HELIO PEIXOTO JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Odette de Oliveira Lacourt, nº 1059, Apto 502, Jardim da Penha, Vitória-ES e JULIA LOUGON ENDLICH, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Odette de Oliveira Lacourt, nº 1059, Apto 502, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23384 6.: SAULO DE JESUS VIEIRA, natural de Aracruz-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), corretor de seguros, residente na Rua Odette de Oliveira Lacourt, nº 1195, Apto. 402, Jardim da Penha, Vitória-ES e ÉRICA MENDES DUARTE, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), fisioterapeuta, residente na Rua Odette de Oliveira Lacourt, nº 1195, Apto. 402, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23386 7.: RAFAEL BARBOSA DA COSTA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro de automação, residente na Rua Eugenílio Ramos, nº 201, Jardim da Penha, Vitória-ES e BRUNA CECCON CAETANO, natural de Nova Venécia-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), Engenheira de produção, residente na Rua Eugenílio Ramos, nº 201, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23388 8.: GLEYDSON NUNES FERNANDES, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), Vendedor, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, nº 584, Jardim da Penha, Vitória-ES e DAIANY FALCÃO RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), editora gráfica, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, nº 584, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23390 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 07 de novembro de 2019 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS CAETANO DIAS, natural de Barra de São Francisco-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), motoboy, residente na Rua Apóstolo São Paulo, nº 35, São José, Vitória-ES e IARA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Apóstolo São Paulo, nº 35, São José, Vitória-ES. 16848 2.: DIEGO SANTANA ZEFERINO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Fiscal de loja, residente na Rua José Pires, nº 404, Bela Vista, Vitória-ES e CARINA AMARAL FERNANDES PINTO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua José Pires, nº 404, Bela Vista, Vitória-ES. 16849 3.: DAVI PEREIRA ALVES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), cobrador, residente na Rua Anália Santos, nº 268, São Pedro III, Vitória-ES e YASMIM DOS SANTOS PRATES, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Anália Santos, nº 268, São Pedro III, Vitória-ES. 16850 4.: MATHEUS CARLOS SILVA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Fiscal, residente na Rua Vinte e Tres de Abril, nº 360, Santo André, Vitória-ES e GLEICE KELY FERREIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), Técnica de enfermagem, residente na Rua Vinte e Tres de Abril, nº 360 , Santo André, Vitória-ES. 16851 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 07 de novembro de 2019 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL VÊSCOVI DE MESSIAS, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), analista de programação, residente na Rua Marcondes de Souza, nº 122, Centro, Vitória-ES e GLEICE LOPES ANDRADE, natural de Brasília-DF, com 33 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Marcondes de Souza, nº 149, Centro, Vitória-ES. 23702 2.: GUSTAVO LOUZADA GOMES, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), fotógrafo, residente na Rua Leopoldo Siqueira, nº 07, Morada de Camburi, Vitória-ES e LORENA BARCELLOS ZANON, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Jornalista, residente na Rua Leopoldo Siqueira, nº 07, Morada de Camburi, Vitória-ES. 23703 3.: LEONARDO ALMEIDA FARIAS, natural de Ipu-CE, com 33 anos de idade, solteiro(a), barman, residente na Rua das Palmeiras, nº 645, Santa Lúcia, Vitória-ES e MARIA HELENA SILVA DA ROCHA, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua das Palmeiras, nº 645, Santa Lúcia, Vitória-ES. 23704 4.: SEBASTIÃO TARCÍSIO PEREIRA, natural de Itaguaçu-ES, com 56 anos de idade, solteiro(a), Armador, residente na Avenida Leitão da Silva, nº 40 , Andorinhas, Vitória-ES e LUZIA DOS SANTOS CORREIA, natural de Conceição da Barra-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), Camareira, residente na Avenida Leitão da Silva, nº 40 , Andorinhas, Vitória-ES. 23705 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 07 de novembro de 2019 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial CartorioAlzeniraBitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: JORGE DOS SANTOS PAULO, natural de Morobá, M/Aracruz-ES, com 51 anos de idade, Divorciado(a), mecânico de manutenção industrial, residente na Avenida Morobá, 01, Nova Conquista, Aracruz-ES e RITA CRISTINA PEREIRA, natural de Mantena-MG, com 35 anos de idade, Divorciada(o), vendedora de comércio varejista, residente na Avenida Morobá, 01, Nova Conquista, Aracruz-ES. 12695 2.: BRUNO SEPULCHRO FREIRE, natural de Aracruz-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), soldador, residente na Rua Azaléia, nº 22, Bairro São Marcos, Aracruz-ES e RENATA JESUS SANTOS, natural de Pedro Canário-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua Ricardo Soares, S/nº, Distrito de Guaraná, Aracruz-ES. 12696 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 07 de novembro de 2019 Alzenira Zampa BittiBlank Oficiala e Tabeliã Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: HENRIQUE CONCEIÇÃO MARCARINI, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de operações, residente na Rua Celestino José de Barros, S/nº, Areinha, Viana-ES e MARIA FERNANDA CAMPOS DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), Outras, residente na Rua Celestino José de Barros, S/nº, Areinha, Viana-ES. 06751 2.: JOSÉ ADEMIR RIBEIRO JÚNIOR, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), pintor, residente na Rua Barra de São Francisco, nº 05 , Quadra 09, Marcílio de Noronha, Viana-ES e INGRID DE SOUZA ANDRADE, natural de Eunápolis-BA, com 23 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Barra de São Francisco, nº 05 , Quadra 09, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 06752 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 07 de novembro de 2019 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: MANOEL ARAUJO DE LIMA, natural de Mendes Pimentel-MG, com 52 anos de idade, Viúvo(a), carpinteiro, residente na Av Central, 117, Planalto Serrano, BL A, Serra-ES e CLENILDA RICARTE ADRIANO VASCONCELOS, natural de Alto Rio Novo-ES, com 49 anos de idade, Viúva(o), merendeira, residente na Rua Embauba, 85, Vista da Serra II, Serra-ES. 09752 2.: IGOR THOMAZINI GABLER, natural de Aimorés-MG, com 24 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de logisticajunior, residente na Rua José Siqueira, 30, Santana, Cariacica-ES e LARISSA BARBOSA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua São Pedro, S/n, São Domingos, Serra-ES. 09753 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 07 de novembro de 2019 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADEMIR LOPES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, Divorciado(a), Sem profissão remunerada, residente na Rua 13 de Maio, nº 373, Rio Marinho, Vila Velha-ES e SILVANA MÁRCIA COSTA, natural de Apiacá-ES, com 54 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua 13 de Maio, nº 373, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 232728222 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 07 de novembro de 2019 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficiala e Tabeliã