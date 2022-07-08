Proclamas - 08/07/2022

08-07-22 - PROCLAMAS.pdf
Proclamas
Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede
Faço saber que pretender casar-se:
1.: ALAN RIBEIRO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Crg Agrovila Ribeiro, S/n, Serra-ES e NICOLI DE OLIVEIRA NEVES, natural de Vitória-ES, com 16 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na crg agrovila ribeiro, s/n, Serra-ES. 11914
2.: FELIPE SILVA DOS SANTOS, natural de Porto Seguro-BA, com 21 anos de idade, Solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Caciporé, nº 18, Serra Dourada II, Serra-ES e LARISSA FERRAZ DOS SANTOS, natural de Camacan-BA, com 18 anos de idade, Solteira(o), lojista, residente na Rua Caciporé, nº 18, Serra Dourada II, Serra-ES. 11915
3.: ADÃO FERREIRA, natural de Linhares-ES, com 47 anos de idade, Divorciado(a), porteiro, residente na Rua Muniz Freire, nº 30, Serra-ES e RAQUEL RIBEIRO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Divorciada(o), autônoma, residente na Rua Muniz Freire, nº 30, Serra-ES. 11916
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Serra-ES, 07 de julho de 2022
Marisa de Deus Amado
Oficiala e Tabeliã