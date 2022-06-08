Proclamas - 08/06/2022

Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: MATHEUS BAPTISTA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 1590, Praia da Costa, Vila Velha-ES e CAROLINE FERRAZ REZENDE, natural de Lavras-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 1000, Apartamento 1201. Condomínio do Edifício Palladium, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 20043
2.: JOEL THEODORE PARANHOS BUCSAN, natural de Belo Horizonte-MG, com 39 anos de idade, divorciado(a), Funcionário publico, residente na Rua Trinta e Cinco, 75, Térreo, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES e QUÉREN MARTINS FERREIRA, natural de Pedro Leopoldo-MG, com 35 anos de idade, divorciado(a), servidora publica, residente na Rua Trinta e Cinco, 75, Térreo, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES. 20046
3.: RODOLFO GOBBI DE ANGELI, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de software, residente na Avenida Sérgio Cardoso, nº 820, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES e JULIANA FRAISLEBEM, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza - Lado Par, APT 401 A Cond. Mar das Antilh, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 20047
4.: RÔMULO CAMPANA TRISTÃO, natural de Colatina-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), funcionario público, residente na Avenida Antonio Gil Veloso, 390, Apartamento 101, Edificio Premiere Residence, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ALYNE MOREIRA BERNARDO, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Avenida Antonio Gil Veloso, 390, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 20048
5.: DARLAN RONNIE JUFFO RODRIGUES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 55 anos de idade, divorciado(a), funcionário público legislativo estadual, residente na Rua Arariboia, nº 736, Centro, Vila Velha-ES e AMANDA LESSA MARTINS DE SOUZA, natural de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, com 37 anos de idade, divorciado(a), Funcionário público, residente na Rua Deolindo Perim, nº 371, Apto 202, Ed. Green Tower,Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 20049
6.: ROBSON PEREIRA SOARES, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), funcionário público, residente na Rua Povo Heróico, nº 120, Dom João Batista, Vila Velha-ES e ANALIA HONORATO, natural de Vila Velha-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Povo Heróico, nº 120, Dom João Batista, Vila Velha-ES. 20050
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 07 de junho de 2022
João Ferreira de Paiva
Oficial e Tabelião de Notas Interino
Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede
Faço saber que pretender casar-se:
1.: JOSÉ CARLOS DE ASSIS SABINO, natural de Jequeri-MG, com 49 anos de idade, Solteiro(a), bombeiro hidráulico, residente na Rua Coronel Fabriciano, 01, Serra-ES e DERLANE NASCIMENTO LEÃO, natural de Itabuna-BA, com 33 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Coronel Fabriciano, 01, Serra-ES. 11835
2.: LEANDRO DE LIMA PENA, natural de Mantena-MG, com 40 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Rio Branco, 16, São Marcos II, Serra-ES e FERNANDA SCHIMITBERGER COELHO, natural de Ibirité-MG, com 37 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Rio Branco, 16, São Marcos II, Serra-ES. 11846
3.: DAVI ELIENAI CERQUEIRA DE ANDRADE, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de logística, residente na Rua Manoel Nunes, nº 23, Serra-ES e THALITA DE OLIVEIRA BARBOSA XAVIER, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Manoel Nunes, nº 23, Serra-ES. 11847
4.: JOSÉ ELIAS DE OLIVEIRA, natural de Mantena-MG, com 57 anos de idade, Viúvo(a), porteiro, residente na Rua Coronel Fabriciano, nº 17, Divinópolis, Serra-ES e NEUZETT GOMES DE SOUZA DOS PASSOS, natural de Resplendor-MG, com 57 anos de idade, Divorciada(o), costureira, residente na Rua Coronel Fabriciano, nº 17, Divinópolis, Serra-ES. 11848
5.: CLESIVALDO DE ALBUQUERQUE SILVA, natural de Arapiraca-AL, com 67 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rua Visconde do Rio Branco, nº 105, Novo Porto Canoa, Serra-ES e JUSSARA STRELOW DE PAULA, natural de Baixo Guandu-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua Condor, nº 54, Serra Dourada III, Serra-ES. 11850
6.: JOÃO PAULO SOARES DOS REIS, natural de Petrópolis-RJ, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Av. Guarapari, 563, Serra-ES e JOSIANE PEREIRA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Av. Guarapari, 563, Serra-ES. 11851
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Serra-ES, 07 de junho de 2022
Marisa de Deus Amado
Oficiala e Tabeliã
CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: GILMAR NUNES RIBEIRO, natural de Cariacica-ES, com 48 anos de idade, Divorciado(a), porteiro, residente na rua Brinco de Ouro, s/nº, Cariacica-ES e CLEUZINÉIA APARECIDA GONÇALVES DA SILVA, natural de Tumiritinga-MG, com 45 anos de idade, Divorciada(o), operadora de caixa, residente na rua Brinco de Ouro, s/nº, Cariacica-ES. 14565
2.: LUCAS LAURINDO MUCHELIN, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Bom Pastor, nº 180, Cariacica-ES e SANDY GONÇALVES LOPES, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua Bom Pastor, nº 180, Cariacica-ES. 14568
3.: MARCELL LEITE DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Rua Virginia Figueiredo, 28, Cariacica-ES e ADRIELLY PAMELLA FERNANDES, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), caixa, residente na Rua Castelo, nº 37, Cariacica-ES. 14570
4.: DOMINGOS FRANCISCO GOMES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 60 anos de idade, Divorciado(a), pescador, residente na Avenida Agulhas Negras, nº 05, Cariacica-ES e LUCIA APARECIDA PIANNA GUSS, natural de Cariacica-ES, com 51 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Agulhas Negras, nº 05, Cariacica-ES. 14571
5.: HUÉVERTON DE SOUZA DA SILVA, natural de Santa Leopoldina-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Minas Gerais, nº 237, Cariacica-ES e IARA ALMEIDA DA VITÓRIA, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de logística, residente na Rua Minas Gerais, nº 237, Cariacica-ES. 14574
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cariacica-ES, 07 de junho de 2022
Milson Fernandes Paulin
Tabelião e Oficial
Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas
Faço saber que pretender casar-se:
1.: ALESSANDRO DA CONCEIÇAO, natural de Cariacica-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Santos Dumont, 97, Cariacica-ES e KARINA BOTELHO AZEVEDO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), assistente de relacionamento com cliente, residente na Rua Santos Dumont, 97, Cariacica-ES. 28914
2.: PEDRO HENRIQUE COSTA DA CONCEIÇÃO, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), operador de call center, residente na Rua Nova Esperança, s/n, Cariacica-ES e GABRIELE GUIDINI DOS ANJOS, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), assistente de departamento pessoal, residente na Rua Nova Esperança, s/n, Cariacica-ES. 28915
3.: CARLOS ALBERTO ROSA, natural de Colatina-ES, com 63 anos de idade, viúvo(a), pedreiro, residente na Beco São Domingos, nº 02, Cariacica-ES e MARIA DA PENHA SARMENTO COUTINHO, natural de Vitória-ES, com 61 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Beco São Domingos, nº 02, Cariacica-ES. 28916
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cariacica-ES, 07 de junho de 2022
Fabiana Aurich
Oficiala e Tabeliã
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: IRWIN BRIAN O'BRIEN, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua José Martins da Silva, nº 101, Vitória-ES e BRIGITTI SANDI RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Professora Ocarlina Drumond de Carvalho, nº 408, Vitória-ES. 25486
2.: JHONATAN DIOUGLAS PEREIRA FREIRE, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), jardineiro, residente na Rua Paulo de Vasconcelos, nº 13, Vitória-ES e THAYLANE DE MORAES MONFARDINI, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Paulo de Vasconcelos, nº 13, Vitória-ES. 25487
3.: PEDRO IGOR MONTEIRO FRANÇA RODRIGUES, natural de Muqui-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheiro químico, residente na Avenida Engenheiro Charles Bitran, Jardim Camburi, Vitória-ES e JÉSSICA SOARES CALIARI, natural de Colatina-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Avenida Engenheiro Charles Bitran, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25489
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 07 de junho de 2022
Paula Cecilia da Luz Rodrigues
Oficial
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: LUAN HENRIQUE SIRTOLI, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Marataízes, nº 250/305/Blc 2, Serra-ES e EMANUELY DO NASCIMENTO BRITO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Loureiro Nunes, nº 13, Vitória-ES. 25548
2.: LUIZ FILIPE CRISTO DIAS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), c,onsultor de vendas, residente na Rua Léa, nº 275, Vitória-ES e LAÍS CASTOLDI LANGA, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Léa, nº 275, Vitória-ES. 25549
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 07 de junho de 2022
RODRIGO SARLO ANTONIO
Oficial
Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital
Faço saber que pretender casar-se:
1.: UG HENRIQUE CHUNG NIN, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 42 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Itabira, nº 162, Vitória-ES e KARINA CARDOSO DE MENEZES, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), cuidadora, residente na Rua Itabira, nº 162, Vitória-ES. 17817
2.: ELIAS BRUM DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Amadeus Muniz Correa, nº 112, Vitória-ES e THALITA NASCIMENTO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Amadeu Muniz Correa, nº 112, Vitória-ES. 17818
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 07 de junho de 2022
Paula Cecília da Luz Rodrigues
Delegatária Interina
Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato
Faço saber que pretender casar-se:
1.: BRENO MEDEIROS SALDANHA, natural de Castelo-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Izabel Pereira Lima, nº 40, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LIVIA FONSECA FERREIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Doutor Deolindo, nº 189, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05145
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cachoeiro de Itapemirim-ES, 07 de junho de 2022
Gabrielle Jacomelli Silva
Oficiala e Tabeliã de Notas Interina
CARTÓRIO BEIRIZ
Faço saber que pretender casar-se:
1.: JOSENILSON COSTA DE JESÚS, natural de Itamaraju-BA, com 44 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Colibri, nº 40, Aracruz-ES e ANDRESSA PONCIANO BERTORDO, natural de Aracruz-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), operadora de caixa, residente na Rua Colibri, nº 40, Aracruz-ES. 00744
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Aracruz-ES, 07 de junho de 2022
Humberto Manoel Passos Beiriz
Tabelião e Oficial
Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede
Faço saber que pretender casar-se:
1.: NEUREMBERG DOS SANTOS SOUZA, natural de Vitoria-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), cirurgião dentista, residente na Rua Vander Ferrari, nº 1,, João Neiva-ES e FLAVIA MARIA ZUCCOLOTTO RAMOS, natural de João Neiva-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), enfermeira, residente na Rua Vander Ferrari,nº 1, João Neiva-ES. 03180
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Joao Neiva-ES, 07 de junho de 2022
Wanda Ribeiro Plazzi
Tabeliã e Oficiala
Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8
Faço saber que pretender casar-se:
1.: DANIEL BUTZKE ALMEIDA, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Hans Schmoger, nº 1078, Linhares-ES e SARA PANSINI DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Hans Schmoger, nº 1078, Linhares-ES. 11962
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Linhares-ES, 07 de junho de 2022
FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA
Notário e Registrador Civil
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DE ITAPEMIRIM-ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: JOÃO PAULO MACHADO DE SOUZA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua da Orquídeas , nº 100, Itapemirim-ES e LÍVIA DANGREMON DE ALMEIDA PEREIRA, natural de Itapemirim-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua da Orquídeas , nº 100, Itapemirim-ES. 14335
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Itapemirim-ES, 07 de junho de 2022
NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR
Oficiala e Tabeliã
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS SEDE DE ANCHIETA
Faço saber que pretender casar-se:
1.: DAVI WEBERTON DE SOUZA PEREIRA, natural de Anchieta-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de obra, residente na Rua dos Delfins, S/nº , Anchieta-ES e LORRANE RELGA DOS SANTOS AMARAL, natural de Governador Valadares-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Projetada, S/nº, Anchieta-ES. 02942
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Anchieta-ES, 07 de junho de 2022
LARISSA CAPIBARIBE DE CASTRO CASSEB
Notária e Registradora Civil
Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital
Faço saber que pretender casar-se:
1.: WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS, natural de Mantena-MG, com 31 anos de idade, Divorciado(a), ajudante de pedreiro, residente na av do marmelo, 1674, Vila Velha-ES e LINDAURA PEREIRA DA SILVA FILHA, natural de Jaguaquara-BA, com 42 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na av do marmelo, 1674, Vila Velha-ES. 09428
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 07 de junho de 2022
Najla Aparecida Assad de Morais
Oficiala e Tabeliã
REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: ELIMAR SOUZA SILVA, natural de Muniz Freire-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), conferente, residente na Rua Ilha Grande, s/nº , Viana-ES e ESTER SUELLEN FERREIRA DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Ilha Grande, s/nº , Viana-ES. 07675
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Viana-ES, 07 de junho de 2022
Sophie Helene Rodrigues Porto
Tabeliã e Oficiala