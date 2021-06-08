Publicidade Legal

Proclamas - 08/06/2021

08 jun 2021 às 01:00

_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: SAMUEL BARBOSA, natural de João Monlevade-MG, com 27 anos de idade, Divorciado(a), técnico em instalação, residente na Rua Castro Alves, nº 237, São Diogo II, Serra-ES e THAYNARA COSTA BARCELOS REIS AMORIM, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), balconista, residente na Rua Castro Alves, nº 237, São Diogo II, Serra-ES. 31649 2.: EVANDRO CARVALHO RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Cristovão Colombo, 75, São Diogo II, Serra-ES e RENATA REIS RIBEIRO ALVES, natural de Guaratinga-BA, com 30 anos de idade, Viúva(o), do lar, residente na Rua Cristovão Colombo, 75, São Diogo II, Serra-ES. 31650 3.: ANDERSON GOMES ALVES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnico de vendas, residente na Rua Hárpia, nº 432, Novo Horizonte, Serra-ES e LARA ALVES LIMA SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Hárpia, nº 432, Novo Horizonte, Serra-ES. 31652 4.: HUDSON LOPES, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), técnico de controle de processo, residente na Rua Lavrador José Barbosa da Silva, nº 156, Guaraciaba, Serra-ES e MARIA DAS GRAÇAS FAUSTINO GUIMARÃES, natural de Nova Era-MG, com 52 anos de idade, solteiro(a), auxiliar contábil, residente na Rua Lavrador José Barbosa da Silva, nº 156, Guaraciaba, Serra-ES. 31655 5.: JULIANNO ROMANO, natural de Barra do Pirai-RJ, com 38 anos de idade, solteiro(a), radialista, residente na Rua Santa Rita, nº 14, Jardim Tropical, Serra-ES e IVONE MENDES MOREIRA, natural de Ataléia-MG, com 42 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Santa Rita, nº 14, Jardim Tropical, Serra-ES. 31656 6.: RONILTON FELIX DE SÁ, natural de Canarana-BA, com 37 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Rua Rouxinol, nº 14, Novo Horizonte, Serra-ES e GÉSICA SOUZA ALVES, natural de Canarana-BA, com 30 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Rouxinol, nº 14, Novo Horizonte, Serra-ES. 31657 7.: JOSÉ VALENTIM DA ROCHA SILVA, natural de Conceição do Castelo-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), frentista, residente na Rua Maria Ribeiro Soares, 95, Centro, Conceição do Castelo-ES e IRINÉIA DA SILVA NUNES, natural de Contagem-MG, com 42 anos de idade, solteiro(a), servente, residente na Avenida Vaticano, 378, Parque Residencial Tubarão, Serra-ES. 31658 8.: GILBERTO DE SOUZA, natural de Abre Campo-MG, com 42 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua dos Esquimós, nº 18, Cidade Continental (Setor América), Serra-ES e DECENIR APARECIDA RAMOS, natural de Itaguaçu-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua dos Esquimós, nº 18, Cidade Continental (Setor América), Serra-ES. 31659 9.: JEFFERSON ESCOCARD MARINS, natural de São Gonçalo-RJ, com 28 anos de idade, solteiro(a), analista de sistema, residente na Rua dos Curiós, nº 05, Eurico Salles, Serra-ES e MARIANE MONTEIRO QUIRINO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 29 anos de idade, solteiro(a), analista de dados, residente na Rua dos Curiós, nº 05, Eurico Salles, Serra-ES. 31661 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 07 de junho de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: PABLO FERNANDES PANSINI, natural de São Mateus-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Avenida Adalberto Simão Nader, Mata da Praia, Vitória-ES e BIANCA FELIPE MARTINS, natural de Aimorés-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Avenida Adalberto Simão Nader, Mata da Praia, Vitória-ES. 24499 2.: MARCOS SEBASTIÃO DE OLIVEIRA, natural de São Paulo-SP, com 64 anos de idade, solteiro(a), aeronauta, residente na Rua José Vivácqua, Jabour, Vitória-ES e SIRLENE JANICE KORTE, natural de São José do Cedro-SC, com 41 anos de idade, solteiro(a), agente de aeroporto, residente na Rua José Vivácqua, Jabour, Vitória-ES. 24537 3.: DIEGO RODRIGUES DE MIRANDA SILVA, natural de São José dos Campos-SP, com 34 anos de idade, Solteiro(a), educador social, residente na Rua José Neves Cypreste, nº 1105, Apt 401, Jardim da Penha, Vitória-ES e JÚLLIA TEDESCO MORAES, natural de Colatina-ES, com 34 anos de idade, Divorciada(o), engenheira ambiental, residente na Rua José Neves Cypreste, nº 1105, Apt 401, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24538 4.: JOSÉ VAGNER PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua das Hortênsias, São Marcos I, Serra-ES e ALINE LAFAYETTE DA SILVA, natural de Osasco-SP, com 42 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24539 5.: DIEGO DUTRA SILVA, natural de Porto Seguro-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), contador, residente na Rua Júlia Lacourt Penna, nº 105, Jardim Camburi, Vitória-ES e DANIELA OTT CAITANO, natural de Santa Leopoldina-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Carlos Lindenberg, nº 94, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24540 6.: GABRIEL ANTONIO PIGNATON BOURGUIGNON, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Daniel Abreu Machado, Itararé, Vitória-ES e THAYNÁ FRIDA DE OLIVEIRA SILVA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua Ruy Pinto Bandeira, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24541 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 07 de junho de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: TIAGO SANTOS SILVA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), pintor escalador, residente na Rua Darly Marques Garcia, S/n, da Penha, Vitória-ES e MIKAELLY SANTOS ROCHA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Darly Marques Garcia, S/n, da Penha, Vitória-ES. 24706 2.: LUCAS FELIX OTONI ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Euclides Motta, nº 22, Santos Dumont, Vitória-ES e VALESKA SUELEN DOMINGOS DE ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Euclides Motta, nº 22, Santos Dumont, Vitória-ES. 24726 3.: CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), profissional de educação física, residente na Rua Maria Eleonora Pereira, 153, Jardim da Penha, Vitória-ES e LORENN BARCELOS BASTOS LEITÃO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Designer de moda, residente na Rua Maria Eleonora Pereira, 153, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24732 4.: ROBERTO BATISTA DE PAULA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Contador, residente na Rua Jony João de Deus, nº 46, Enseada do Suá, Vitória-ES e SIMONE BETINI, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Rua B, nº 168, Itapemirim, Cariacica-ES. 24733 5.: SAULO ANDREON, natural de Conceição do Castelo-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), professor, residente na Rua Dona Theresa, nº 34, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES e CAROLINA MEDEIROS SIMONETTI, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Avenida Cezar Hilal, nº 1405, Santa Lúcia, Vitória-ES. 24734 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 07 de junho de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ÍCARO JÚNIOR DA SILVA, natural de Martinho Campos-MG, com 25 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua do Girassol, nº 253, Cascata, Serra-ES e ALINE SILVA EVANGELISTA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua do Girassol, nº 253, Cascata, Serra-ES. 10958 2.: ARINALDO MAIA SILVA, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), estoquista, residente na Avenida Rio de Janeiro, nº 7, Apto 03, Serra Dourada I, Serra-ES e FRANCESCA BARBOSA, natural de Rio Bananal-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Rio de Janeiro, nº 7, Apto 03, Serra Dourada I, Serra-ES. 10960 3.: RENATO OLIVEIRA SILVA, natural de Pedro Canário-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Alfa, nº 41, Nossa Senhora da Conceição, Serra-ES e MARIA DA GLORIA DA CONCEIÇÃO RANGEL, natural de Serra-ES, com 41 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Alfa, nº 41, Nossa Senhora da Conceição, Serra-ES. 10972 4.: FABIANO MONTEIRO VULPI, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), operador de produção, residente na Rua João Beraldino, nº 60, Nossa Senhora da Conceição, Serra-ES e SINGRID DOS SANTOS LOCATELLI, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar fiscal sênior, residente na Rua João Beraldino, nº 60, Nossa Senhora da Conceição, Serra-ES. 10976 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 07 de junho de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: HELDNEY PEREIRA MATTOS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Divorciado(a), instalador B, residente na Rua S João, S/nº, Porto Novo, Cariacica-ES e PAULA DOS SANTOS NASCIMENTO, natural de Ubaitaba-BA, com 30 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua S João, S/nº, Porto Novo, Cariacica-ES. 13711 2.: JOSÉ MARIA WANDERMUREM, natural de São Mateus-ES, com 55 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Mário Almenara Ramos, nº 51, Nova Canaã, Cariacica-ES e LIDIA MARIA DA SILVA, natural de São Mateus-ES, com 56 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Mário Almenara Ramos, nº 51, Nova Canaã, Cariacica-ES. 13712 3.: VAGNER RIBEIRO GOMES, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, Solteiro(a), gesseiro, residente na Rua Nova Geração, nº 67, Flexal I, Cariacica-ES e LUCIANA FOMBRI, natural de Colatina-ES, com 36 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Nova Geração, nº 67, Flexal I, Cariacica-ES. 13713 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 07 de junho de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ HENRIQUE FAGUNDES PENA, natural de Domingos Martins-ES, com 58 anos de idade, Divorciado(a), aposentado, residente na Rua Daniela Perez, nº 270, João Goulart, Vila Velha-ES e SHEILA DOS SANTOS SILVA, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Daniela Perez, nº 270, João Goulart, Vila Velha-ES. 08860 2.: WESLEY FERREIRA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Marechal Rondon, nº 450, João Goulart, Vila Velha-ES e POLIANNY DE SOUZA COUTINHO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Marechal Rondon, nº , João Goulart, Vila Velha-ES. 08861 3.: GABRIEL COSTA SILVA, natural de Brasília-DF, com 22 anos de idade, Solteiro(a), Técnico em manutenção de equipamentos de informáti, residente na Rua Projetada, nº 5, João Goulart, Vila Velha-ES e LORENA KETLEM GOMES DA SILVA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 23 anos de idade, Solteira(o), TECNICA DE ENFERMAGEM, residente na Rua Projetada, nº 5, João Goulart, Vila Velha-ES. 08862 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 07 de junho de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO SEBASTIAO DIAS PEREIRA, natural de Pinheiros-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), agricultor, residente na Assentamento Sezinio Fernandes de Jesus, S/n, Humaitá, Linhares-ES e NOEME VIEIRA BATISTA, natural de Ecoporanga, Joeirana-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), agricultora, residente na Assentamento Sezinio Fernandes de Jesus, S/n, Humaitá, Linhares-ES. 11028 2.: PATRIK LIRIO DIAS, natural de São Mateus-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), operador de máquina, residente na Rua Canela, Nº 805, Movelar, Linhares-ES e TAYANE DOS SANTOS, natural de São Mateus-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), atendente e repositora, residente na Rua Canela, Nº 805, Movelar, Linhares-ES. 11029 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 07 de junho de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: VANGRESSON DOS SANTOS SILVA, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), técnico segurança do trabalho, residente na Rua Acácia, nº 33, Rosa Meirelles, Itapemirim-ES e JÉSSICA SALES MARINATO, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), professora, residente na Rua Acácia, nº 33, Rosa Meirelles, Itapemirim-ES. 14082 2.: EVERSON PEREIRA DUARTE SILVA, natural de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), funcionário público municipal, residente na Rua Benicio Pereira dos Santos, S/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES e KAREN VITÓRIA DO ROSÁRIO DE OLIVEIRA, natural de Marataízes-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Benicio Pereira dos Santos, S/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES. 14083 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 07 de junho de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: VITOR LUIZ DE CARVALHO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua Manoel Fonseca, nº 02, Ferroviários, Cachoeiro de Itapemirim-ES e CAMILA LIMA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Manoel Fonseca, nº 02, Ferroviários, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04683 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 07 de junho de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: JHONYS DE AZEREDO OLIVEIRA, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), ajudante de eletrica, residente na Rua Maria Azeredo Machado, 50, Barra do Riacho, Aracruz-ES e SANDNAYLA CALIMAN PEREIRA, natural de Aracruz-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Professor Aparicio Alvarenga, 1430, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00660 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 07 de junho de 2021 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: HYGOR AZEVEDO SCHAEFFER, natural de João Neiva-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), eletricista, residente na Rua Hans L. Kraus, 27, Cohab, João Neiva-ES e MARIANA MAGALHÃES DE OLIVEIRA, natural de João Neiva-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), analista químico, residente na Rua Hans L. Kraus, 27, Cohab, João Neiva-ES. 03096 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 07 de junho de 2021 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ICARO BARBARIOL PIANCA, natural de Ibiraçu-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), técnico de planejamento, residente na Rua das Arapongas, 180, Ericina, Ibiraçu-ES e NADIA MARIA DRAGO SCOTÁ, natural de Colatina-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de engenharia, residente na Rua Jose Paiter, Nº.01 Andar, Vila Real, Marilândia-ES. 00903 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 07 de junho de 2021 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do 3º Distrito de Itapecoá Faço saber que pretender casar-se: 1.: ECRISLEI CRUZ DA SILVA, natural de Alegre-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), eletricista, residente na Ilha Grande, Itapecoá,, Itapemirim-ES e QUEILA VALÉRIA DA SILVA KOPPE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Ilha Grande, Itapecoá,, Itapemirim-ES. 01187 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 07 de junho de 2021 Natália Bastos Bechepeche Antar Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: UANDERSON DE JESUS BATISTA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Circular, nº 185, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES e WILDISSEIA DA SILVA PIRES, natural de Alegre-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Circular, nº 185, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES. 04257 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 07 de junho de 2021 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEX PAPINE, natural de Viana-ES, com 42 anos de idade, Solteiro(a), repositor, residente na Rua Fonte Limpa, nº 05, Canaã, Viana-ES e ROSILENE FRANCISCA DA SILVA LIMA, natural de Ataléia-MG, com 47 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Fonte Limpa, nº 05, Canaã, Viana-ES. 07307 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 07 de junho de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala

