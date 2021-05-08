Proclamas - 08/05/2021
_____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: EMERSON DE PAULA ARAUJO, natural de Ribeirão das Neves-MG, com 40 anos de idade, solteiro(a), marcineiro, residente na Rua Luciano das Neves, nº 1416, Casa, Centro de Vila Velha, Vila Velha-ES e CAMILLA CAMPOS RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Luciano das Neves, nº 1416, Centro, Vila Velha-ES. 18797 2.: RUDIMAR LUIS PANASSOL DE LIMA, natural de Vacaria-RS, com 55 anos de idade, divorciado(a), representante comercial, residente na Rua São Paulo, nº 1233, Ap 1102, Praia da Costa, Vila Velha-ES e LUCIANA REIS DE LINS, natural de Itajaí-SC, com 43 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua São Paulo, nº 1253, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18798 3.: EDMARA MADURO CECILIER, natural de Resplendor-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua El Shaday, nº 013, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES e LORENA FRAGA CORREIA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), funcionária pública, residente na Rua Margarida, nº 00193, Casa 2, Jardim Asteca, Vila Velha-ES. 18799 4.: JULIO ANTONIO VIANNA DE ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 63 anos de idade, divorciado(a), empresario, residente na Rua Vinícius Torres, Numero 240, Apartamento 301, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ANDRÉA COLODETE PADOVANI, natural de Castelo-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), empresaria, residente na Rua Vinicius Torres, Nº 240, Apartamento 301, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18800 5.: WESLEY DE MOURA FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), engenheiro metalúrgico, residente na Rua Goiania, nº 36, Caixa 02, Itapoa, Vila Velha-ES e FRANJUSLENE DARLEI DE MORAIS, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), servidora pública federal, residente na Rua Sao Rafael, nº 14, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 18801 6.: JOSE GERALDO FURTADO POUBEL, natural de Viana-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Lucia Scandian Frigi, nº 25, Divino Espirito Santo, Vila Velha-ES e MAIARA FRANCISCO SIFRONIO, natural de São Mateus-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Lucia Scandian Frigi, nº 25, Divino Espirito Santo, Vila Velha-ES. 18802 7.: SAMUEL ANTÔNIO MATIAS VICHI BARCELOS, natural de Belo Horizonte-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Viana, nº 18, Casa, Soteco, Vila Velha-ES e VIVIANE DE SOUZA HAUCH, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Viana, nº 18, Soteco, Vila Velha-ES. 18803 8.: WESLEY JÚNIOR SILVA, natural de Alvarenga-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Residente em 36, Stronda Road, London, W12 9LB, UK e Domiciliado na Rua Humberto Pereira, Nº.170, Apt. 603, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, CEP:29., -ES e JOÃO MANUEL GONÇALVES, natural de Freguesia de Campanário Concelho de Ribeira Brava,, com 33 anos de idade, solteiro(a), supervisor, residente na Residente em 36, Stronda Road, London, W12 9LB, UK e Domiciliado na Rua Humberto Pereira, Nº.170, Apt. 603, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, CEP:29.102-170, -ES. 18804 9.: RUBENIKI FERNANDES DE LIMAS, natural de Ribeirão das Neves-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), bibliotecário, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 1990, Ap 1405, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e SOLANGE DE SOUZA FERREIRA, natural de Ipatinga-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), técnica em segurança do trabalho, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 1990, Edificio Gabriel Francisco Apto 1405, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 18805 10.: BRUNO SALIM ALCANTARA FONSECA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), publicitário, residente na Av. Luciano das Neves, N° 1090, Centro, Vila Velha-ES e CINTHIA MARIA PEREIRA PIMENTEL, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), jornalista, residente na Rua Vitória Régia, Número 2088, Novo México, Vila Velha-ES. 18806 11.: RENAN CEGLIAS BITENCOURT, natural de Vitoria-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Avenida Antonio Gil Veloso, Numero 977, Praia da Costa, Vila Velha-ES e FRANCINE NALESSO SPAVIER, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Avenida Antonio Gil Veloso, Número 602, Apartamento 301, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18807 12.: VICTOR APARECIDO AREIA VALANI, natural de Nova Venécia-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 3230, Ap 703, Itapua, Vila Velha-ES e VANESSA ZANOTTI CAVALCANTE, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), médica veterinária, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 3230, Apartamento 703, Itapua, Vila Velha-ES. 18808 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 07 de maio de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRUNO DE OLIVEIRA MENDONÇA, natural de Aracruz-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), analista de T.I, residente na Rua dos Ursos, nº 08, Cidade Continental, Serra-ES e ANA CAROLINE SANTOS NOGUEIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua dos Ursos, nº 08, Cidade Continental, Serra-ES. 31495 2.: AGNALDO CARVALHO GOMES, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, Divorciado(a), porteiro, residente na Rua Comanches, nº 06, Cx. 2, Setor América, Cidade Continental, Serra-ES e LUSIANI CRISTINA ZANI, natural de Santa Teresa-ES, com 50 anos de idade, Divorciada(o), doméstica, residente na Rua Comanches, nº 06, Cx. 2, Setor América, Cidade Continental, Serra-ES. 31496 3.: SANDOVAL RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO, natural de Itabuna-BA, com 37 anos de idade, Solteiro(a), açougueiro, residente na Avenida Martim Pescador, nº 14, Novo Horizonte, Serra-ES e LUCIANA GOMES DE ANDRADE, natural de Águas Formosas-MG, com 32 anos de idade, Divorciada(o), repositora, residente na Avenida Martim Pescador, nº 14, Novo Horizonte, Serra-ES. 31499 4.: VÍCTOR DOS ANJOS SANTOS, natural de Eunápolis-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Cigana, nº 9, Novo Horizonte, Serra-ES e ELAINE LIMA SANTOS, natural de Alagoinhas-BA, com 20 anos de idade, solteiro(a), cuidadora de criança, residente na Rua Cigana, nº 9, Novo Horizonte, Serra-ES. 31503 5.: PEDRO BEDÊ SCHEUFLER, natural de Brasília-DF, com 33 anos de idade, divorciado(a), publicitário, residente na Rua Cristovão Colombo, nº 75, São Diogo II, Serra-ES e JULIANE DUARTE SILVA, natural de Mantena-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativa, residente na Rua Cristovão Colombo, nº 75, São Diogo II, Serra-ES. 31505 6.: JOSÉ CARLOS MONTEIRO JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), técnico em segurança do trabalho, residente na Avenida Região Sudeste, nº 1037, Barcelona, Serra-ES e PRISCILA LETRO CALDEIRA VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheira ambiental, residente na Avenida Região Sudeste, nº 1037, Barcelona, Serra-ES. 31506 7.: CARLOS HENRIQUE ALTOÉ TORRES, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), técnico em segurança do trabalho, residente na Rua da Assembléia de Deus, nº 12, Jardim Tropical, Serra-ES e KEYLA MENON KRÖHLING, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Rua da Assembléia de Deus, nº 12, Jardim Tropical, Serra-ES. 31507 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 07 de maio de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ HENRIQUE DA SILVA FILHO, natural de Alegre-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), militar do exercito, residente na Rua 1º de Janeiro, nº 55 , Kubitschek, Guarapari-ES e JOSEFINA THEODORO, natural de Duque de Caxias-RJ, com 54 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Rua 1º de Janeiro, nº 55 , Kubitschek, Guarapari-ES. 12264 2.: MIQUEIAS SEVERO DE MORAES, natural de Porto Alegre-RS, com 24 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Silvana Alves, s/n , Camurugi, Guarapari-ES e SIONARA MERCÊS DOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Silvana Alves, S/n, Camurugi, Guarapari-ES. 12265 3.: DALTRO NUNES BARRETO NETO, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 26 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Carangola, nº 342, Praia do Morro, Guarapari-ES e PRISCILA RAMOS MASSAD, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), servidora pública estadual, residente na Rua Carangola, nº 342, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12266 4.: LUDDIE COSTA MOREIRA MUNIZ GAMARO, natural de Resende-RJ, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua João Moraes, nº 17, Itapebussu, Guarapari-ES e LAIS FIGUEIRA LOUREIRO, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), assistente Jurídica, residente na Rua João Moraes, nº 17, Itapebussu, Guarapari-ES. 12267 5.: ELIEZER FERREIRA PIRES JUNIOR, natural de Guarapari-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), entregador, residente na Rua Paissandú, nº 37, Olaria, Guarapari-ES e GABRIELI ROSSATI SIMAS, natural de Guarapari-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua Paissandú, nº 37, Olaria, Guarapari-ES. 12268 6.: ANDERSON DE SOUZA SILVA, natural de Itapemirim-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), pescador, residente na Rua das Inhuíbas, S/n, Ipiranga, Guarapari-ES e ROBERTA VALENTINO VICENTE, natural de Vitoria-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), técnica de enfermagem, residente na Rua das Inhuíbas, S/n, Ipiranga, Guarapari-ES. 12269 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 07 de maio de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Tabeliã e Oficiala Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: GLEIDSON SOUSA COSTA, natural de Araguaína-TO, com 25 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Ouro Branco, nº 14, Nova Carapina II, Serra-ES e DANIELA FONSECA DETMANN, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), assistente administrativo, residente na Rodovia Governador Mário Covas - Lado Par, Km 258, Campinho da Serra I, Serra-ES. 10884 2.: ANTONIO DOS SANTOS FILHO, natural de Eunápolis-BA, com 31 anos de idade, Solteiro(a), operador logístico, residente na Rua Juiz de Fora, 38, Divinópolis, Serra-ES e MARINA DE OLIVEIRA DA SILVA, natural de Mucuri-BA, com 21 anos de idade, Solteira(o), ajudante de cozinha, residente na Rua Juiz de Fora, 38, Divinópolis, Serra-ES. 10899 3.: JOSIVAN ROCHA DE AGUIAR, natural de Belmonte-BA, com 38 anos de idade, Solteiro(a), instalador, residente na Rua Antônio Pereira Madruga, nº 71, São Judas Tadeu, Serra-ES e JOELMA DUTRA DE OLIVEIRA, natural de Resplendor-MG, com 42 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua das Samambaias, nº 60, Cascata, Serra-ES. 10900 4.: AILTON RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 71 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Bc Eucaliptos,123, Feu Rosa, Serra-ES e LUZIA ELENA MARIA DE OLIVEIRA, natural de Pancas-ES, com 60 anos de idade, Divorciada(o), doméstica, residente na Rua Papoula, 06, Santa Rita de Cassia, Serra-ES. 10901 5.: JOÃO VICTOR MARTINS NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Solimões, nº 3, Serra Dourada II, Serra-ES e ISABELE TEIXEIRA BACELAR, natural de Feira de Santana-BA, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Solimões, nº 3, Serra Dourada II, Serra-ES. 10902 6.: EVANDRO FLAVIO RODRIGUES JUNIOR, natural de Colatina-ES, com 31 anos de idade, Divorciado(a), gesseiro, residente na Rua Uberlândia, nº 537, Nova Carapina I, Serra-ES e LUCIENE BARRETO LIMA SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, Solteira(o), musicoterapeuta, residente na Rua Uberlândia, nº 537, Nova Carapina I, Serra-ES. 10904 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 07 de maio de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO FELIPE OLIVEIRA PERES, natural de Santa Leopoldina-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), coordenador de logística, residente na Rua Tupinambás, Jardim da Penha, Vitória-ES e GISELE DE SOUSA COSTA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), supervisora de perícia, residente na Rua Tupinambás, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24456 2.: CLEIDISON ALVES DE MORAIS, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), técnico em mecânica, residente na Avenida Dois, Carapina Grande, Serra-ES e KAMILY ALVES PEREIRA, natural de Colatina-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), coordenadora de música, residente na Rua Mucio Auto Alencar, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24457 3.: JAIME MENDES LARANJA FILHO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Isaac Lopes Rubim, Jardim Camburi, Vitória-ES e THAISA SELVATICI MORELLATO, natural de Aracruz-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Avenida Isaac Lopes Rubim, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24459 4.: EDSON CASTARDELI, natural de Santo André-SP, com 58 anos de idade, divorciado(a), professor, residente na Rua Odette de Oliveira Lacourt, Jardim da Penha, Vitória-ES e ROSANA VIEIRA DE MELO, natural de São Bernardo do Campo-SP, com 51 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Odette de Oliveira Lacourt, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24462 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 07 de maio de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEXANDRE FRIZZIERO TOSCANO LIMA OLIVEIRA, natural de Nova Venécia-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Agostinho Costalonga, S/n, Bairro Diadema, Nova Venécia-ES e JÉSSYCA ALVES SANTOS, natural de Nova Venécia-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), professora, residente na Rua Agostinho Costalonga, S/n, Bairro Diadema, Nova Venécia-ES. 04627 2.: RODRIGO NASCIMENTO GUIDI, natural de Nova Venécia-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), operador de maromba, residente na Córrego Coqueiral, Zona Rural, Nova Venécia-ES e MÔNICA DA SILVA SALES, natural de Nova Venécia-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), repositor de laticínio, residente na Córrego Coqueiral, Zona Rural, Nova Venécia-ES. 04628 3.: CARLOS DA CONCEIÇÃO, natural de Bodocó-PE, com 58 anos de idade, Divorciado(a), operador, residente na Rua Goytacazes, Nº 245, Bairro Centro, Nova Venécia-ES e IONICIA DE SOUZA, natural de São Mateus-ES, com 54 anos de idade, Divorciada(o), costureira, residente na Rua Goytacazes, Nº 245, Bairro Centro, Nova Venécia-ES. 04629 4.: ISAAC AMARAL FANTECELE, natural de Nova Venécia-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), açougueiro, residente na Rua Alfa 01, S/n, Bairro São Cristóvão, Nova Venécia-ES e GABRIELA ALMEIDA DIAS, natural de Nova Venécia-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Alfa 01, Nº 180, Bairro São Cristóvão, Nova Venécia-ES. 04630 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Nova Venécia-ES, 07 de maio de 2021 Arielly Caetano Ragazzi Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSEMAR SANTOS BARBOSA, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Goiás, nº 288, Aviso, Linhares-ES e JANE MARTINS, natural de Linhares-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Goiás, nº 288, Aviso, Linhares-ES. 10949 2.: RAFAEL ESTEVÃO, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), operador de máquina, residente na Rua Almir Ferreira Porto, nº 240, Vila Izabel, Linhares-ES e TAMIRIS SILVA DE JESUS, natural de Conceição da Barra-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Almir Ferreira Porto, nº 240, Vila Izabel, Linhares-ES. 10950 3.: ERIVALDO DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Presidente Epitácio Pessoa, nº 27, Novo Horizonte, Linhares-ES e VILMA MOREIRA PACHECO, natural de Nilópolis-RJ, com 55 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Presidente Epitácio Pessoa, nº 27, Novo Horizonte, Linhares-ES. 10951 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 07 de maio de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: LAMEC LUCAS PISSARRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Nilo Bastos da Silva, nº 150, São Cristóvão, Vitória-ES e RAIANE PASSOS SANTANA, natural de Caravelas-BA, com 27 anos de idade, divorciado(a), contadora, residente na Rua Major Osvaldo Cândido Nunes, nº 35, 3º Andar, Joana D'arc, Vitória-ES. 24664 2.: LUIZ FELIPE COSER NEMER, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Saturnino de Brito, nº 867, Praia do Canto, Vitória-ES e MAYRA RODRIGUES CHAVES, natural de Teófilo Otoni-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Ceará, nº 303, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 24665 3.: NATAN OLIVEIRA GUSS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Esther Oliveira Galveas, nº 185, Apto 1002, Jardim Camburi, Vitória-ES e HELOÍSE DA FONSECA RIBEIRO NICOLAU, natural de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), profissional de educação física, residente na Rua Esther Oliveira Galveas, nº 185, Apto 1002, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24667 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 07 de maio de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO GONÇALVES SOUZA, natural de Nanuque-MG, com 19 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Duque de Caxias, S/nº, Vale do Sul, Viana-ES e ISAFRAM ZATTA BOMCONDE, natural de São Paulo-SP, com 38 anos de idade, Solteira(o), vendedora ambulante, residente na Rua Duque de Caxias, S/nº, Vale do Sul, Viana-ES. 07279 2.: JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA, natural de Uruçuca-BA, com 40 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de produção, residente na Rua Maria D Telles da Silva, nº 01, Caxias do Sul, Viana-ES e ALINE CASTILHO CORRÊA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), Manicure, residente na Rua Maria D Telles da Silva, nº 01, Caxias do Sul, Viana-ES. 07280 3.: RONY MONTEIRO, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua São José dos Campos, nº 40, Marcílio de Noronha, Viana-ES e THATIANE ZANOLI, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua São José dos Campos, nº 40, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07281 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 07 de maio de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: DOUGLAS DA COSTA CUNHA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, Divorciado(a), marmorista, residente na Rua Maria Scheiffer, nº 43, Nova Brasília, Cariacica-ES e JORDANA VENANCIO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), lavradora, residente na Rua Maria Scheiffer, nº 43, Nova Brasília, Cariacica-ES. 13646 2.: JADILSON CAMPOS, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, Divorciado(a), eletricista, residente na Rua José Siqueira, S/n, Santana, Cariacica-ES e EDRIANE THOMAZINI GABLER, natural de Colatina-ES, com 46 anos de idade, Viúva(o), assistente social, residente na Rua José Siqueira, S/n, Santana, Cariacica-ES. 13647 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 07 de maio de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JACKSON PEREIRA MOURA, natural de João Neiva-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), programador, residente na Rua das Orquideas, 14, Crubixá, João Neiva-ES e ESCHILEY PACHECO NOGUEIRA, natural de João Neiva-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua das Orquideas, 14, Crubixá, João Neiva-ES. 03091 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 07 de maio de 2021 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Notas de Divino de São Lourenço Faço saber que pretender casar-se: 1.: ITAMAR MENDONÇA DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Sitio Santo Antônio, Área Rural, Ibitirama-ES e NELCY DA SILVA FARIA, natural de Divino de São Lourenço-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na Córrego do Veadinho, Área Rural, Divino de São Lourenço-ES. 00319 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Divino de São Lourenco-ES, 07 de maio de 2021 RENIERY DE OLIVEIRA RIBEIRO Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO GOMES DA ROCHA, natural de Itapemirim-ES, com 50 anos de idade, Solteiro(a), funcionario publico municipal, residente na Rua Belo Horizonte, N° 55, Muritioca, Itapemirim-ES e VERÔNICA APARECIDA LEAL DA SILVA, natural de Apiaca-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), microempreendedor, residente na Rua Belo Horizonte, N° 55, Muritioca, Itapemirim-ES. 01514 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 07 de maio de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANILO DA SILVA CUNHA, natural de Fundão-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Projetada, S/n, Guatemala, Ibiraçu-ES e DÉBORA YASMIN OLIVEIRA DE SOUZA, natural de Pancas-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Projetada, S/n, Guatemala, Ibiraçu-ES. 00890 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 07 de maio de 2021 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Sede de Conceição do Castelo Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRAS DE ASSIS PEREIRA, natural de Castelo-ES, com 57 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Localidade de Indaiá, Conceição do Castelo-ES e CATARINA DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Localidade de Indaiá, Zona Rural, Conceição do Castelo-ES. 00575 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 07 de maio de 2021 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROMILDO FERREIRA MEDINA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 47 anos de idade, Divorciado(a), Construtor, residente na Rua Getulio Vargas,s/n, Barramares, Vila Velha-ES e ELIZABETE GOMES ALVES, natural de Baixo Guandu-ES, com 61 anos de idade, Divorciada(o), Costureira, residente na Rua Getulio Vargas,s/n, Barramares, Vila Velha-ES. 08825 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 07 de maio de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório Gil Sales Faço saber que pretender casar-se: 1.: MICHAEL LIMA NOSSA, natural de -ES, com 41 anos de idade, Divorciado(a), autonomo, residente na Rua Joaquim Lopes Gonçalves, N° 28, Bairro Irmã Zelia, Montanha-ES e MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA GALVÃO DIAS, natural de Montanha-ES, com 48 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Joaquim Lopes Gonçalves, N° 28, Bairro Irmã Zelia, Montanha-ES. 00992 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Montanha-ES, 07 de maio de 2021 INGRID GIL SALES BARRETO Oficiala Titular