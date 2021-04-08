Arquivos & Anexos
Proclamas - 08/04/21
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: LAIDE APARECIDA SANTOS SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), gestora de marketing, residente na Rua Rio Jucú, nº 3702, Ap. 301, André Carloni, Serra-ES e CILENE SILVA DO NASCIMENTO, natural de São Paulo-SP, com 36 anos de idade, Solteira(o), grume, residente na Rua Rio Jucú, nº 3702, Ap. 301, André Carloni, Serra-ES. 31382 2.: SAMUEL DE OLIVEIRA FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Avenida Boa Vista, nº 106, Boa Vista, Serra-ES e MARIA SIMONE DOS SANTOS TALON, natural de Ipueiras-CE, com 36 anos de idade, divorciado(a), técnica em radiologia, residente na Avenida Boa Vista, nº 106, Boa Vista, Serra-ES. 31383 3.: DOUGLAS DALTO, natural de Colatina-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), técnico em eletrotécnica, residente na Rua Álvares Cabral, nº 579, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES e DÉBORA SANTOS DE AMORIM, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Álvares Cabral, nº 579, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES. 31384 4.: THALYSSON VICTOR BARCELOS DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua dos Eucaliptos, nº 244, Feu Rosa, Serra-ES e BARBARA LOURENÇO ARRUDA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua dos Eucaliptos, nº 244, Feu Rosa, Serra-ES. 31385 5.: BRUNO SCHAUKOSKI, natural de Criciúma-SC, com 35 anos de idade, solteiro(a), gerente de manutenção, residente na Avenida Guarapari, 790, Valparaíso, Serra-ES e NATASHA GÓES DORNELES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), funcionária pública estadual, residente na Avenida Guarapari, 790, Valparaíso, Serra-ES. 31386 6.: JOSÉ DA PENHA DE JESUS, natural de Itambacuri-MG, com 50 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua da Braúna, Nº 82, Balneário de Carapebus, Serra-ES e RAQUEL GABRIEL, natural de Conceição da Barra-ES, com 43 anos de idade, Divorciada(o), costureira, residente na Rua da Braúna, Nº 82, Balneário de Carapebus, Serra-ES. 31388 7.: VALDECI DINIZ, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Água Marinha, nº 05, Residencial Vista do Mestre, Serra-ES e JAQUELINE SILVA SANTOS, natural de Parangominas-PA, com 35 anos de idade, solteiro(a), microempreendedora, residente na Rua Água Marinha, nº 05, Residencial Vista do Mestre, Serra-ES. 31391 8.: GLAUBER VIEIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Avenida Eldes Scherrer Souza, 2268, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e PAOLA REGINA ALVES GAZOLLI, natural de Santa Teresa-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Avenida Eldes Scherrer Souza, 2268, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 31392 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 07 de abril de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: REGINALDO ALVES DE MATOS, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), aux. de espumação, residente na Rua Rio Salgado, nº 182, Eldorado, Serra-ES e JAQUELINE COUTINHO DA VITORIA, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Saldanha da Gama, nº 11, Aribiri, Vila Velha-ES. 232728989 2.: JEAN JUNIOR TAVARES PIROLA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), publicitário, residente na Rua Baependi, nº 17, Santa Inês, Vila Velha-ES e RAYSSA CANELA XIMENES, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Baependi, Nº17, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232728990 3.: THIAGO ANDRIATO, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Oficial de operações, residente na Rua Euridice Dionizia Bueno, nº 15, Ataíde, Vila Velha-ES e LUDMILA ALVES BRITTO, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), auxiliar fiscal, residente na Rua Otávio Gomes de Souza, nº 80, Ibes, Vila Velha-ES. 232728991 4.: HYGO FREIRE TAGARRO, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de Software, residente na Rua Itabaiana, nº 775, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e ESTER RIBEIRO BRAZ, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Professora, residente na Rua Cristalina, nº 05, Jardim do Vale, Vila Velha-ES. 232728992 5.: RAYSAN CEZARIO DA SILVA, natural de São Mateus-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), ajudante de armazém, residente na Rua Cravo Amarelo, nº 14, Novo México, Vila Velha-ES e ALINE MENEZES PREATO, natural de São Mateus-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Cravo Amarelo, nº 14, Novo México, Vila Velha-ES. 232728993 6.: DIEGO GUSTAVO VIEIRA DE OLIVEIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 34 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Independência, nº 60, Rio Marinho, Vila Velha-ES e VALESKA RENATA LANNES, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Independência, nº 60, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 232728994 7.: BENEDITO LUCINDO, natural de Linhares-ES, com 56 anos de idade, solteiro(a), moto boy, residente na Rua São Luiz, nº 29, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e LÚCIA HELENA RONCATO, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua São Luiz, nº 29, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES. 232728995 8.: MARCO ANTONIO SGRANCIO, natural de Muniz Freire-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), engenheiro, residente na Rua Leopoldo Temperaneo, nº 526, Santa Rita, Vila Velha-ES e VANESSA BITTENCORT ALVES FERREIRA, natural de Belo Horizonte-MG, com 27 anos de idade, divorciado(a), tecnica de enfermagem, residente na Rua Leopoldo Temperaneo, nº 526, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232728996 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 07 de abril de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: EMANUEL COUTINHO COSME, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), técnico de refrigeração, residente na Rua Frei Caneca, S/n, Morada da Barra, Vila Velha-ES e MAYARA DOS SANTOS FERNANDES DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), Operador de telemarketing, residente na Rua Frei Caneca, S/n, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08792 2.: ALEX SANDRO XAVIER SOARES, natural de Cariacica-ES, com 42 anos de idade, viúvo(a), Representante comercial autônomo, residente na Rua Iriri, nº 286, Riviera da Barra, Vila Velha-ES e CLEIDJANE DE MELO SILVA, natural de Candeias-BA, com 37 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Iriri, nº 286, Riviera da Barra, Vila Velha-ES. 08793 3.: ADILSON SOARES SOUZA, natural de Vila Valério-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), Representante comercial autônomo, residente na Rua Santa Leopoldina, nº 95, Santa Paula II, Vila Velha-ES e LUCIANA DOS SANTOS COUTINHO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua Santa Leopoldina, nº 95, Santa Paula II, Vila Velha-ES. 08795 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 07 de abril de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: FRANCISCO VALDINAR AZEVEDO ARAÚJO, natural de Ipu-CE, com 41 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Humberto Pereira, nº 135, Ed. Korintos, Apto. 1106, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e AMANDA DE OLIVEIRA LAZARO, natural de Maua-SP, com 32 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de departamento pessoal, residente na Rua Humberto Pereira, nº 135, Ed. Korintos, Apto. 1106, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 08060 2.: ALISSON POLETTO MACHADO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Seis, nº 72, Santa Mônica, Vila Velha-ES e LETICIA LUSTÓSA SCHUÍNA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), analista de suporte, residente na Rua C, S/nº, 3ª Etapa, Edifício Iberis, Aptº 301, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 08061 3.: REGGIS FABRICIO VENIL, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), técnico de radiologia, residente na Rua José Celso Cláudio, nº 65, Aptº 205, Vila das Garças, Bloco 3B, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e VIVIANE CALIMAN GRIJÓ, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), assistente social, residente na Rua José Celso Cláudio, nº 65, Bloco A, Aptº 205, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 08062 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 07 de abril de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGUES BRAGA DE ARRUDA, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Uberaba, nº 8, Retiro Saudoso, Cariacica-ES e DÉBORA BARROS MOREIRA, natural de Cariacica-ES, com 17 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Uberaba, nº 8, Retiro Saudoso, Cariacica-ES. 13590 2.: LEONARDO SENE VICENTINI, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, Solteiro(a), eletricista, residente na Rua Mato Grosso, nº 106, Nova Valverde, Cariacica-ES e JOICE PATROCINIO OLIVEIRA, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Mato Grosso, nº 106, Nova Valverde, Cariacica-ES. 13594 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 07 de abril de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: WALDYR LOUREIRO, natural de Santa Teresa-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Avenida Dante Michelini, nº 1497, Apartamento 124, Jardim da Penha, Vitória-ES e MARIA LUCIENE DA SILVA COSTA PELISSARI, natural de Serra Talhada-PE, com 41 anos de idade, divorciado(a), promotora de eventos, residente na Rua São Mateus, nº 285, Apartamento 401, Goiabeiras, Vitória-ES. 24607 2.: MAYKON BELMOND GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), técnico em informática, residente na Rua Abiail do Amaral Carneiro, nº 84, Apto 1503, Torre I, Enseada do Suá, Vitória-ES e ANA CAROLINE THOMAZ PEIXOTO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 36 anos de idade, divorciado(a), advogada, residente na Rua Abiail do Amaral Carneiro, nº 84, Apto 1503, Torre I, Enseada do Suá, Vitória-ES. 24608 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 07 de abril de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS ROGERIO RAMPINELLI, natural de Vila Velha-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua das Margaridas, 94, Crubixá, João Neiva-ES e MARIA DE JESUS EDUARDO, natural de Ibiraçu-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Margaridas, 94, Crubixa, João Neiva-ES. 03084 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 07 de abril de 2021 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: EWERTON VALADARES CALIMAN, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), securitário, residente na Rua Fortunato Abreu Gagno, nº 630, Jardim Camburi, Vitória-ES e LIANE BECACICI GOZZE DESTEFANI, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), arquiteta e urbanista, residente na Rua Fortunato Abreu Gagno, nº 630, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24409 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 07 de abril de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Notas de Divino de São Lourenço Faço saber que pretender casar-se: 1.: MIRELA MONTEIRO DE CAIRES, natural de Carangola-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Divino, 117, Centro, Carangola-MG e DINA TERESA PUPPIN CHAVES, natural de Vitória-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), turismóloga, residente na Rua José Maria Gonçalves, 108, Patrimônio da Penha, Divino de São Lourenço-ES. 00316 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Divino de São Lourenco-ES, 07 de abril de 2021 RENIERY DE OLIVEIRA RIBEIRO Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS RODRIGUES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 25 anos de idade, Solteiro(a), Segurança, residente na Rua Antonio Luiz Alves, N° 106, Itaipava, Itapemirim-ES e TAMARA KELLY SANTOS MOURA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Antonio Luiz Alves, N° 106, Itaipava, Itapemirim-ES. 01507 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 07 de abril de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: LICÍNIO SANT'ANA, natural de Santa Leopoldina-ES, com 75 anos de idade, viúvo(a), balconista, residente na Rua Oito de Julho, nº 545, 3º Pavimento, Bairro Estrelinha, Vitória-ES e EDINEIA DA PENHA SOUZA E SILVA, natural de Presidente Kennedy-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), merendeira, residente na Rua Oito de Julho, nº 545, 3º Pavimento, Bairro Estrelinha, Vitória-ES. 17338 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 07 de abril de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do 3º Distrito de Itapecoá Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELIZIEL PINHEIRO SANTOS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Safra, Itapecoá, Itapemirim-ES e ELIZANGELA MARCHIORI MARCONSINI, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Safra, Itapecoá, Itapemirim-ES. 01180 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 07 de abril de 2021 Natália Bastos Bechepeche Antar Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUSTAVO DE OLIVEIRA PRATES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), Vendedor, residente na Rua da Escadaria, nº 16, Universal, Viana-ES e MAYNA GABRIELA SABARÁ DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), operadora de cadastro, residente na Rua José Marcelino de Melo, nº 01, Primavera, Viana-ES. 07249 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 07 de abril de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Calogi - Serra - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIORGELLES VIEIRA DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Fazenda Muribeca, S/n, Muribeca, Serra-ES e ÂNGELA MARIA FEITOSA SILVA, natural de Arneiroz-CE, com 44 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Fazenda Muribeca, S/n, Muribeca, Serra-ES. 00097 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 07 de abril de 2021 Carolina Romano Brocco Tardin Oficiala e Tabeliã