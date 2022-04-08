Proclamas - 08/04/2022

08-04-22 - PROCLAMAS.pdf
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANILO BARBOSA PALMA, natural de Brasília-DF, com 39 anos de idade, divorciado(a), militar, residente na Rodovia Governador José Henrique Sette, nº 4227, Santana, Cariacica-ES e VANESSA SINISCALCHI, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), farmacêutica, residente na Rodovia Governador José Henrique Sette, nº 4227, Santana, Cariacica-ES. 14358 2.: MARCELO ALVES DE ALMEIDA, natural de Contagem-MG, com 38 anos de idade, divorciado(a), micro empreendedor, residente na Rua dos Diamantes, nº 34, Campo Verde, Cariacica-ES e DÉBORA DA SILVA GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua dos Diamantes, nº 34, Campo Verde, Cariacica-ES. 14381 3.: WINTER DA SILVA CUSTODIO, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de expedição, residente na Rua Belchior, 25, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES e NATALYA PEDRO DA CRUZ, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), sem profissão remunerada, residente na Rua Belchior, 05, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES. 14382 4.: VITOR FORTUNATO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), bombeiro civil, residente na Rua João Rodrigues Filho, nº 25, Cariacica Sede, Cariacica-ES e ELIANA DA SILVA OLIVEIRA, natural de Santa Luzia-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de lavanderia, residente na Rua João Rodrigues Filho, nº 25, Cariacica Sede, Cariacica-ES. 14384 5.: WILLIAN DE SOUZA FREITAS, natural de Vile Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua das Amoras, 50, Santana, Cariacica-ES e JULIANA BUENO BONATTO, natural de Colatina-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua João de Souza Oliveira, S/n, Santana, Cariacica-ES. 14385 6.: ENEZIO FERREIRA PINHEIRO, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Avenida União, nº 533, Nova Esperança, Cariacica-ES e GILMARA DA SILVA, natural de Pancas-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), designer de sobracelha, residente na Avenida União, 533, Nova Esperança, Cariacica-ES. 14395 7.: RENAN MATOS DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Vinte e Um de Abril, nº 26, Retiro Saudoso, Cariacica-ES e FRANCIELLY RAMOS DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), merendeira, residente na Rua Vinte e Um de Abril, nº 26, Retiro Saudoso, Cariacica-ES. 14399 8.: ANDERSON CLEYTON BARRAQUE, natural de Santa Teresa-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), montador, residente na Rua André do Espírito Santo, nº 186, Santana, Cariacica-ES e RENATA DE CARVALHO SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua André do Espírito Santo, nº 186, Santana, Cariacica-ES. 14403 9.: JOÃO VITOR DE AZEVEDO CESARIO, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), açougueiro, residente na Rua B, nº 224, Aparecida, Cariacica-ES e DÉBORA DOS SANTOS RIBEIRO, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua B, nº 224, Aparecida, Cariacica-ES. 14408 10.: FAGNER VIEIRA, natural de Mantena-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Rua Juscelino Kubitschek, nº 235, Tabajara, Cariacica-ES e DELIANA SILVEIRA DA COSTA, natural de Mantenópolis-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), cuidadora, residente na Rua Juscelino Kubitschek, nº 235, Tabajara, Cariacica-ES. 14410 11.: ROBSON RÉGIS DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), supervisor operacional, residente na Rua Ouro Branco, nº 19, Nova Brasília, Cariacica-ES e PATRICIA BRANDÃO PADILHA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Ouro Branco, 19, Nova Brasília, Cariacica-ES. 14413 12.: MARCOS PINTO DE ALVARENGA, natural de Vila Velha-ES, com 58 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua São Leopoldo, nº 25, Cariacica-ES e CÍNTIA MARA DOS SANTOS MEIRA, natural de Belo Horizonte-MG, com 35 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua São Leopoldo, nº 25, Cariacica-ES. 14435 13.: SAYMO DOS SANTOS DO NASCIMENTO, natural de Serra-ES, com 18 anos de idade, Solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Cinquenta e Dois, nº 18, Cariacica-ES e DAIAMILY DOS SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Cinquenta e Dois, nº 18, Cariacica-ES. 14438 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 07 de abril de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: OSVALDINO PEREIRA BAIA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 52 anos de idade, Solteiro(a), encarregado de padaria, residente na Rua Itaguaçu, 124, Lt 07, Qd H2, Vista da Serra I, Serra-ES e ARIANE FERREIRA DE ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua Itaguaçu, 124, Lt 07, Qd H2, Vista da Serra I, Serra-ES. 11648 2.: EDERSON SANTOS DA SILVA, natural de São Mateus-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), mecânico industrial, residente na Rua Periquito, 183, Nova Carapina I, Serra-ES e LUANA AVELINO DA CRUZ, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Periquito, 183, Nova Carapina I, Serra-ES. 11651 3.: ELIAS FONSECA SILVA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), pintor, residente na Av Cataguazes, 629, Nova Carapina I, Serra-ES e MICAELA GOMES RAMPINELLI, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), balconista, residente na Av Cataguazes, 629, Nova Carapina I, Serra-ES. 11652 4.: ADSON DA SILVA SANTOS, natural de Barra do Rocha-BA, com 29 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Avenida das Palmeiras, nº 05, Cidade Pomar, Serra-ES e TÂMARA DOS SANTOS, natural de Gongogi-BA, com 26 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida das Palmeiras, nº 05, Cidade Pomar, Serra-ES. 11656 5.: JOSÉ CARLOS SALGADO SANTOS JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar mecânico de suspensão, residente na Rua Nova Era, nº 11, Serra-ES e RILARY ROBERTA BARBOSA DA COSTA SILVA, natural de Serra-ES, com 17 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Nova Era, nº 11, Serra-ES. 11657 6.: JOSÉ SOARES KRETLE, natural de Mucurici-ES, com 60 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Avenida Bela Vista, nº 245, Serra-ES e ELCIONE MUNIZ DOS SANTOS, natural de Alcobaça-BA, com 45 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Avenida Bela Vista, nº 245, Serra-ES. 11659 7.: ÉRIC SANTANA PINTO, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), técnico instalador, residente na Rua Arara, nº 5, Serra Dourada III, Serra-ES e JHOYCE GOMES WESTPHAL AGUIAR, natural de Aimorés-MG, com 19 anos de idade, Solteira(o), design de sobrancelha, residente na Rua Arara, nº 5, Serra Dourada III, Serra-ES. 11663 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 07 de abril de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: RICARDO DAMIÃO DE MACÊDO BARBOSA JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnico de segurança no trabalho, residente na Avenida Nogueira da gama, nº 371, Linhares-ES e ARIANY NUNES BADIANI, natural de Pedro Canário-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativa, residente na Rua Piauí, nº 168, Linhares-ES. 11806 2.: ORNI PINHEIRO DOS SANTOS, natural de Belmonte-BA, com 41 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Presidente Gaspar Dutra, nº 53, Linhares-ES e ANTONIA ANDREA CIRIACO DOS SANTOS, natural de Messias-AL, com 45 anos de idade, solteiro(a), confeitera, residente na Rua Waldir Durão, nº 256, Linhares-ES. 11807 3.: JHONATAN MATOS PEREIRA, natural de Linhares-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), engenheiro civil, residente na Avenida Conceição da Barra nº 1754, Linhares-ES e TATIANE ROSA DA CRUZ, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Avenida Conceição da Barra, nº 1754, Linhares-ES. 11808 4.: RONALDO MONTEIRO LOPES, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), aposentado, residente na Rua José Carlos Langa, nº 937, Linhares-ES e GRAZIELE QUEIROZ REIS, natural de Linhares-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua José Carlos Langa, nº 937, Linhares-ES. 11809 5.: ROGERIO MARTINS DOS SANTOS, natural de Goioerê-PR, com 49 anos de idade, divorciado(a), torneiro mecânico, residente na Rua Joana D'Arc, nº 329, Linhares-ES e NÚBIA ALVES DE BRITO, natural de São Paulo-SP, com 40 anos de idade, divorciado(a), recepcionista, residente na Rua Joana D'Arc, nº 329, Linhares-ES. 11810 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 07 de abril de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: STEPHAN HOLANDA PANDOLFI, natural de São Mateus-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Chafic Murad, Vitória-ES e BEATRIZ DE SOUZA COSTA, natural de Cataguases-MG, com 35 anos de idade, divorciado(a), funcionária pública, residente na Rua Ronaldo Scampini, Vitória-ES. 25321 2.: JESISLEY ALVES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), lavador de carros autônomo, residente na Rua Lídia Rocha Feitosa, nº 162, Vitória-ES e JAMILLY GORETI SALDANHA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Lídia Rocha Feitosa, nº 162, Vitória-ES. 25330 3.: RUAN CARLOS SOUZA DO ROSARIO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Professora Ocarlina Drumond de Carvalho, nº 525 , Vitória-ES e BEATRIZ DA SILVA DE ALBUQUERQUE, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de saúde bucal, residente na Rua Ciro Vieira da Cunha, nº 533, Vitória-ES. 25333 4.: ROBSON DE FREITAS, natural de Santa Helena de Goiás-GO, com 52 anos de idade, divorciado(a), jardineiro autonomo, residente na Avenida dos Expedicionários, Vitória-ES e GENI DE OLIVEIRA GOUVEIA, natural de Itueta-MG, com 40 anos de idade, solteiro(a), agente comunitaria de saude, residente na Avenida dos Expedicionários, Vitória-ES. 25337 5.: EDSON LACERDA DE OLIVEIRA, natural de Mascote-BA, com 38 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Ilma Anechinni Zumack, Vitória-ES e JAQUELINE LEZIA DA SILVA VAZ, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), agente de combate a endemias, residente na Rua Ilma Anechinni Zumack, Vitória-ES. 25338 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 07 de abril de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: CRISTIAN DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Domingos Luiz Delpupo, 13, Bairro Vila Rica, Aracruz-ES e JULIA DOMINGOS DE BARROS, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Travessa da Amizade, S/n, Bairro São Clemente, Aracruz-ES. 13517 2.: ENILDO FELIPE ALVES, natural de Aracruz-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Flor de Maio, nº 31, São Marcos, Aracruz-ES e MARIA DAS GRAÇAS JESUS DA LUZ, natural de Linhares-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Flor de Maio, nº 31, São Marcos, Aracruz-ES. 13518 3.: JARDEL SANTOS VICENTE, natural de Aracruz-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), caldeireiro, residente na Rodovia Primo Bitti, S/n° , Aracruz-ES e ELIZIANE COUTO DE BRITO, natural de Aracruz-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estagiária, residente na Comunidade Santa Rosa, Centro , Aracruz-ES. 13520 4.: CHARLES GONÇALVES LOUREIRO, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Vale Encantado, 25, Aracruz-ES e DANIELA CHAGAS FERREIRA, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), dona de casa, residente na Rua Vale Encantado, 25, Aracruz-ES. 13522 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 07 de abril de 2022 Shirley Pissinate Garcia Santi Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: CALEBE CHAGAS MARTINS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Marmorista, residente na Rua Maximínio da Silva, nº 16, Cachoeiro de Itapemirim-ES e JULIA SIMÕES RIBEIRO DOS SANTOS, natural de Anchieta-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Dezessete, s/nº, Anchieta-ES. 05058 2.: SAMUEL NASCIMENTO DA SILVA, natural de Alegre-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), Empresário, residente na Rua Presidente Getúlio Vargas, s/nº, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ARIANE SANTOS GUISSO SIMONACIO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 35 anos de idade, viúvo(a), Vendedora, residente na Rua Presidente Getúlio Vargas, s/nº, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05060 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 07 de abril de 2022 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: PABLO BATISTA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Santa Bárbara, 18, Cariacica-ES e GEOVANA GALINDO VIEIRA, natural de Manhuaçu-MG, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Maroni Medeiros de Faria, s/nº, Manhuaçu-MG. 28746 2.: FÁBIO ALEXANDRE CARLOS, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), autonomo, residente na Rua São Jerônimo, nº 187, Cariacica-ES e LEIZIANE SANTANA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), autonoma, residente na Rua São Jerônimo, nº 187, Cariacica-ES. 28747 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 07 de abril de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS ANDRÉ MARQUES DOS SANTOS, natural de Governador de Valadares-MG, com 50 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Joel Antônio de Jesus, nº 100, Ilha das Flores, Vila Velha-ES e WANDELAYTIAN SCUSSULIN FLORINDO, natural de Macaé-RJ, com 39 anos de idade, solteiro(a), farmaceutica, residente na Aveinda Paulo Pereira Gomes, nº 140, Torre 2, Apartamento 802, Condomínio Naturale Residencial, Morada de Laranjeiras, Vila Velha-ES. 19877 2.: RODRIGO DIAS PONCIDONIO, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), servidor publico, residente na Avenida Coronel Cel Manoel Nunes, nº 2781, Bloco A, Apartamento 9301, Jardim Tropical, Serra-ES e SABRINA AMORIM DE ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), contadora, residente na Avenida Santa Leopoldina, 2050, Bloco 137, Apartamento 101, Edificío Guanandi, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 19878 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 07 de abril de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENAN RIBEIRO FONTES, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), padeiro, residente na rua quarenta e um, nº 04, Vila Velha-ES e EMILY MARCIANO PEREIRA JORGE, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na rua quarenta e um, nº 04, Vila Velha-ES. 09337 2.: LUIS FELIPE SILVA DE OLIVEIRA, natural de OSASCO-SP, com 28 anos de idade, Solteiro(a), OPERADOR DE MAQUINAS, residente na Avenida Eleoterio Guedes, nº 497, Barramares, Vila Velha-ES e DANIELLI SILVA CONCEIÇÃO, natural de VILA VELHA ES-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), DO LAR, residente na Avenida Eleoterio Guedes, nº 497, Barramares, Vila Velha-ES. 09338 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 07 de abril de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ACÁSSIO TOTOLLA ZUCCOLOTO, natural de João Neiva-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), produtor rural, residente na zona rural, João Neiva-ES e STÉFANNY DE FÁTIMA JOSÉ SANT´ANNA, natural de João Neiva-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na rua são cristóvão, 19, João Neiva-ES. 03165 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 07 de abril de 2022 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DE ITAPEMIRIM-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: NICHOLAS FRAGA COSTA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), empresário, residente na Rua Projetada, S/nº, Graúna, Itapemirim-ES e BARBARA FREITAS BAHIENSE, natural de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Projetada, S/nº, Graúna, Itapemirim-ES. 14307 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 07 de abril de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: OZAIR MARTINS, natural de Muniz Freire-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), Mecânico, residente na Localidade de Taquarussú, Conceição do Castelo-ES e GECILDA TEODORA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), Lavradora, residente na localidade de Taquarussú, Conceição do Castelo-ES. 00645 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 07 de abril de 2022 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALANCARDEK PEREIRA ARAUJO, natural de Belém-PA, com 57 anos de idade, solteiro(a), professor universitário, residente na Rua Odette de Oliveira Lacourt, nº 361/305, Vitória-ES e KARLA MARIA WINGLER REBELO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), professora universitária, residente na Rua Odette de Oliveira Lacourt, nº 361/305, Vitória-ES. 25423 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 07 de abril de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: ZILMAR DIAS DA SILVA, natural de Ilhéus-BA, com 46 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Escadaria Alarico Pereira Sacramento, nº 7, Vitória-ES e DILCIMAR DE SOUZA MARQUES, natural de Afonso Claúdio-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Escadaria Alarico Pereira Sacramento, nº 7, Vitória-ES. 17754 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 07 de abril de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCELO LUIZ CHISTÉ, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), policial militar, residente na Rua Tavares neto, n° 15, Viana-ES e KATIELE LYRA PROSCHOLDT, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Tavares neto, n° 15, Viana-ES. 07620 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 07 de abril de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala