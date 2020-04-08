Arquivos & Anexos
Proclamas - 08/04/20
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALZIMAR MANTAIA, natural de Aimorés-MG, com 47 anos de idade, Divorciado(a), gerente, residente na Rua Um, S/n, Cidade Continental, Carapina, Serra-ES e ELIANE MURTA DE SOUZA, natural de Potiraguá-BA, com 36 anos de idade, Divorciada(o), consultora optica, residente na Rua Um, S/n, Cidade Continental, Carapina, Serra-ES. 29898 2.: RENATO DA SILVA, natural de São Paulo-SP, com 32 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Itapetinga, 87, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e ELENOARTTE BATISTA VALADÃO, natural de Itamaraju-BA, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Itapetinga, 87, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 29903 3.: SIRLEY DA SILVA, natural de São Domingos da Prata-MG, com 37 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Papagaio, 03, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES e IRENE SOARES MARTINS, natural de Pinheiros-ES, com 36 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Papagaio, 03, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES. 29905 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 07 de abril de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: PEDRO ARTUR AGUIAR GAMA SILVA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro de produção, residente na Rua Aflordízio Carvalho, nº 170, Mata da Praia, Vitória-ES e THAÍS TRISTÃO TOVAR, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Bióloga, residente na Rua Aflordízio Carvalho, nº 170, Mata da Praia, Vitória-ES. 23717 2.: VINICIUS LEANDRO SOARES, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Astrogildo Romão dos Anjos, nº 275, Jardim Camburi, Vitória-ES e JULIANA ABKER, natural de Neuss-ET, com 27 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Astrogildo Romão dos Anjos, nº 275, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23722 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 07 de abril de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: HENRIQUE BENDIA PIRES MATIAS, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), operador de torno cnc, residente na Rua Santa Helena, Bloco, 01, Apt. 401, Condomínio Vila Topazio, Vila Bethânia, Viana-ES e KATHLEEN NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Santa Helena, Bloco, 01, Apt. 401, Condomínio Vila Topazio, Vila Bethânia, Viana-ES. 06873 2.: HEBERSON DE OLIVEIRA BARBIRATO, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 38 anos de idade, solteiro(a), agente penitenciário, residente na Rua Santa Clara, nº 12, Campo Verde, Viana-ES e LUCIANA LUZ DE MELLO, natural de Alvarenga-MG, com 40 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Santa Clara, nº 12, Campo Verde, Viana-ES. 06879 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 07 de abril de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO Faço saber que pretender casar-se: 1.: JONATAS DE SOUSA FERREIRA DA SILVA, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 120 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de carga e descarga, residente na na Localidade de Córrego Alto Providência, Zona Rural, Caxixe, Venda Nova do Imigrante-ES e AMANDA SILVA DO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 120 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Isidoro Mareto, S/n, Centro, Conceição do Castelo-ES. 00521 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 07 de abril de 2020 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO AFONSO DUARTE RIBEIRO, natural de Cariacica-ES, com 62 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Maria Nieiro da Silva, nº 201, Glória, Vila Velha-ES e YOLANDA VIEIRA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), saladeira, residente na Rua Maria Nieiro da Silva, nº 201, Apto 101, Glória, Vila Velha-ES. 18199 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 07 de abril de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora