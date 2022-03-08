Proclamas - 08/03/2022

Proclamas
_____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: FÁBIO SOUZA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), moleiro, residente na Rua B, nº 19, Ataide, Vila Velha-ES e POLLYANA ALVES DA SILVA, natural de Ilhéus-BA, com 39 anos de idade, solteiro(a), assistente de educação infantil, residente na Rua B, nº 19, Ataide, Vila Velha-ES. 232729638 2.: DOUGLAS ALVES MOREIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), faturista, residente na Rua Jose do Patrocinio, 333, Aribiri, Vila Velha-ES e RAQUEL NUNES DE BRITO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Jose do Patrocinio, 333, Aribiri, Vila Velha-ES. 232729639 3.: WANDERSON DOS SANTOS MONTEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua São Francisco, nº 697, Santa Inês, Vila Velha-ES e JULIANA BARBOSA RODY, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), assistente de educação infantil, residente na Rua São Francisco, nº 697, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232729640 4.: SÉRGIO AMARAL GARCIA JÚNIOR, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), analista de suporte, residente na Avenida Amazonas, nº , Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e NATALIA ALMEIDA VENÂNCIO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Curitiba , nº 1550, Praia de Itapoã, Vila Velha-ES. 232729641 5.: ALEXSANDRO ANDRADE RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de salgadeiro, residente na Rua do Canal, nº 23, Aribiri, Vila Velha-ES e MARCELA STEFANNY RUFINO COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua do Canal, nº 23, Aribiri, Vila Velha-ES. 232729642 6.: PATRICK COMPER EUZEBIO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Sem profissão remunerada, residente na Rua Copo de Leite, nº 13, Novo México, Vila Velha-ES e MARIA PAULA DA SILVA MAIA GOMES, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de logistica, residente na Rua Copo de Leite, nº 13, Novo México, Vila Velha-ES. 232729644 7.: THIAGO JUNIO LEONTINO, natural de Governador Valadares-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), assistente de suprimentos, residente na Ladeira Doutor Bezerra de Menezes, nº 60, Ilha das Caieiras, Vitória-ES e SANDY RODRIGUES DA SILVA COELHO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), esteticista, residente na Rua Sargento Reynaldo Ferry, nº 11, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729645 8.: WELTON CASSILHAS, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), pintor automotivo, residente na Rua Beira Mar, nº 19, Dom João Batista, Vila Velha-ES e ANA LUIZA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Manaus, nº 331, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729646 9.: JHONATAN GALDINO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Rosental de Oliveira, nº 19, Santa Rita, Vila Velha-ES e PÂMELA THAYS FIRMINO DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Rosental de Oliveira, nº 19, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232729647 10.: WARLEY RAASCH SCHREIBER, natural de Aimores-MG, com 36 anos de idade, divorciado(a), pintor, residente na Rua Sílvio Ávidos, S/N, Santa Rita, Vila Velha-ES e MARÍLIA PLÁCIDO DOS SANTOS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), telefonista, residente na Rua Sílvio Ávidos, S/N, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232729648 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 07 de março de 2022 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: PATRYCK ROGER TONETTI SILVA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Viriato Correia, nº 07, Boa Vista I, Vila Velha-ES e THAIRINE DE SOUZA RAIBERO, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de caixa, residente na Rua Viriato Correia, nº 07, Boa Vista I, Vila Velha-ES. 19763 2.: JORGE CORRÊA NETO, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), analista de sistema, residente na Rua Romero Lofego Botelho, nº 444, Praia da Costa, Vila Velha-ES e FLÁVIA RODRIGUES ROCHA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Romero Lofego Botelho, S/nº, Aptº 504, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19764 3.: HUIGO HINTZ DAMASCENO, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Avenida Estudante José Julio de Souza, nº 1450, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e FABÍOLA FRANCISCA SILVA, natural de São Paulo-SP, com 34 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Estudante José Julio de Souza, nº 1450, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19765 4.: YURI FIGUEIREDO SANTOS, natural de Ecoporanga-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), marketing, residente na Avenida Champagnat, nº 548, Centro, Vila Velha-ES e SABRINA SIQUEIRA PANCERI, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), servidora publica, residente na Avenida Champagnat, nº 548, Centro, Vila Velha-ES. 19766 5.: JOÃO CORNELIO LORIATO, natural de Santa Teresa-ES, com 86 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua C, S/n, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e LUCIA REGINA RAMOS PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 58 anos de idade, viúvo(a), assitente educacional, residente na Rua C, S/n, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 19768 6.: ANTÔNIO JORGE TADEU MONTEIRO BARBOSA FRANCO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Santa Leopoldina, N° 1200, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e STHELA CHRISTO BORGES, natural de Mantena-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rodovia do Sol, N° 1601, Apartamento 1002, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19771 7.: HIGOR PERIN CUNHA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Guarajás, nº 200, Soteco, Vila Velha-ES e ISABELA AGUIAR ZAMPROGNO NOVELLI, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Afrânio Peixoto, N° 184, Soteco, Vila Velha-ES. 19773 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 07 de março de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: EVANDRO DA COSTA MACIEL, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Rua Vera Dulce de Campos Barros, nº 120, Morada de Camburi, Vitória-ES e NÍVIA VITÓRIA ANTUNES DE GOIS, natural de Petrolina-PE, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Vera Dulce de Campos Barros, nº 120, Morada de Camburi, Vitória-ES. 25248 2.: LUCAS DE SOUZA ALMEIDA, natural de Petrópolis-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de controle e automação, residente na Rua Astrogildo Romão dos Anjos, Jardim Camburi, Vitória-ES e BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS, natural de Santa Teresa-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Astrogildo Romão dos Anjos, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25250 3.: RAFAEL DUARTE POLTRONIERI, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), funcionário público, residente na Rua Presidente Carlos Luz, República, Vitória-ES e HADASSAH BARBOSA RAMALHO DA SILVA CRUZ, natural de São Paulo-SP, com 31 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Luiz Manoel Vellozo, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 25251 4.: MURILLO BIRCHLER XAVIER, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Avenida Dante Michelini, Jardim da Penha, Vitória-ES e MELISSA DOS ANJOS SECCHIN, natural de Macaé-RJ, com 28 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Dante Michelini, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25252 5.: GILDONES GEIKE COUTINHO, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), técnico em informatica, residente na Rua Santa Clara, Santa Cecília, Cariacica-ES e ROSANGELA ROCHA PIRES, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Manoel Gomes Brandão, Boa Vista, Vitória-ES. 25254 6.: ALVARO ATHAYDE PINHEIRO, natural de Vitória-ES, com 61 anos de idade, divorciado(a), bancário, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, Jardim da Penha, Vitória-ES e ANA CLAUDIA SILVEIRA LEITE, natural de Iúna-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), advogada, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25255 7.: PEDRO PAULO PEREIRA GALLO, natural de Jaru-RO, com 24 anos de idade, solteiro(a), engenheiro comprador, residente na Beco Sebastiana Vieira Borges, República, Vitória-ES e SAMARA ROBERTO DOS SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Beco Sebastiana Vieira Borges, República, Vitória-ES. 25256 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 07 de março de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSE ROCHA, natural de Serra-ES, com 69 anos de idade, divorciado(a), policila militar aposentado, residente na Rua Miramar, nº 18, Praia dos Recifes, Vila Velha-ES e MARIA ODETE BEZERRA DE SOUSA, natural de Ipu-CE, com 62 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Miramar, nº 18, Praia dos Recifes, Vila Velha-ES. 09280 2.: ROBERTA ARAUJO ALVES, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), assistente publica adminstrativa, residente na Rua da Amora nº 8, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e JÚLIA BORBA DE LYRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 30 anos de idade, solteiro(a), mecanico industrial, residente na Rua da Amora nº 8, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 09281 3.: ANDRÉ PINHEIRO DE NOVAES, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), Eletricista, residente na Rua da Sereia, S/n, Sao Conrado, Vila Velha-ES e DARLENE COSTA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Administrador, residente na Rua da Sereia, S/n, Sao Conrado, Vila Velha-ES. 09286 4.: RAFAEL JÚNIOR MOURA DA ROCHA, natural de Resplendor-MG, com 28 anos de idade, Divorciado(a), ajudante prático, residente na Estrado dos Amarelos, nº 843, Morada da Barra, Vila Velha-ES e FERNANDA NEVES MACHADO, natural de Cotia-SP, com 30 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Estrado dos Amarelos, nº 843, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 09287 5.: BRUNO SANTOS CLAUDINO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), Mototaxista, residente na Avenida Santos Dumont, nº 01, Terra Vermelha,, Vila Velha-ES e PATRICIA BRITO CANDIDO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), operadora de credito, residente na Avenida Santos Dumont, nº 01, Terra Vermelha,, Vila Velha-ES. 09288 6.: GABRIEL SILVA ROSA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), Auxiliar de confeiteiro, residente na Rua Minas Gerais, nº 90, Normília Cunha, Vila Velha-ES e SABRINA DA SILVA CASOTTI, natural de Sao Mateus-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Minas Gerais, nº 90, Normília Cunha, Vila Velha-ES. 09289 7.: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Rua Rosa Branca S/n, Jabaeté, Vila Velha-ES e MARILENE RODRIGUES DA SILVA, natural de Teófilo Otoni-MG, com 41 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Rosa Branca S/n, Jabaeté, Vila Velha-ES. 09290 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 07 de março de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: HILGUES BARBOSA ASSIS, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Eletricista, residente na Travessa Bela Vista, nº 11, Porto de Santana, Cariacica-ES e ÉRICA BATISTA SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Travessa Bela Vista, nº 11, Porto de Santana, Cariacica-ES. 14303 2.: DOUGLAS TEIXEIRA DA PENHA, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), operador de caixa, residente na Rua São José, nº 154, Flexal I, Cariacica-ES e KEILA REIS NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São José, nº 154, Flexal I, Cariacica-ES. 14328 3.: LAIR SPINDULA NETO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua São Mateus, nº 63, Nova Brasília, Cariacica-ES e BIANCA LAYSLA DE SOUZA NEVES, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnica em operações, residente na Rua São Mateus, nº 63, Nova Brasília, Cariacica-ES. 14329 4.: DEIVIDI NAITES VICENTE, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Nova Valverde, S/nº, Nova Valverde, Cariacica-ES e TATIANE DA PENHA SILVA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Nova Valverde, S/nº, Nova Valverde, Cariacica-ES. 14338 5.: JONAS DE FREITAS FILIPE, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Avenida Osvaldo de Azevedo, N° 774, Vila Merlo, Cariacica-ES e LAIS AMORIM DIAS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida Osvaldo de Azevedo, N° 774, Vila Merlo, Cariacica-ES. 14342 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 07 de março de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: WILLIAN PAULUCIO TIBURCIO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar PCP, residente na Rua Líbio Vieira Machado, nº 58, Paraíso, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MILENA FERNANDES SALTORI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Vendedora interna, residente na Rua Elisiário Imperial, nº 158, Teixeira Leite, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05014 2.: WAGNER LUGÃO DE OLIVEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), Contador, residente na Rua Amélia Cordeiro, nº 65, Arariguaba, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ROBERTA KELLEN GOMES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), Administradora, residente na Rua Amélia Cordeiro, nº 65, Arariguaba, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05015 3.: ÁQUILA ARAUJO DA CUNHA, natural de Iúna-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Corretor de café, residente na Rua José Mancini, nº 93, Amaral, Cachoeiro de Itapemirim-ES e JANA KARLLEN TOLÊDO DE SOUZA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Contadora, residente na Rua José Mancini, nº 93, Amaral, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05016 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 07 de março de 2022 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Castelo, 351, Jardim da Serra, Serra-ES e KÉSIA MARIANA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Castelo, 351, Jardim da Serra, Serra-ES. 11474 2.: KÁSSIO PRETTI NOGUEIRA, natural de Aimorés-MG, com 23 anos de idade, Solteiro(a), motorista de aplicativo, residente na Rua Mimoso do Sul, nº 490, Vista da Serra I, Serra-ES e LAILLAYNE DA PENHA SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Porto Velho, nº 32, São Marcos II, Serra-ES. 11562 3.: IZAIAS DE ALMEIDA CORRÊA, natural de Pancas-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Colatina, nº 34, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e JÚLIA MARTINS CAETANO, natural de Pancas-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Colatina, nº 34, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 11605 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 07 de março de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDREMAR JARBAS MARROQUE GAMA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), logistica, residente na Beco Natalino Rodrigues de Oliveira, S/n, Gurigica, Vitória-ES e ISABELA JESUS DA SILVA, natural de Macajuba-BA, com 31 anos de idade, Solteira(o), empregada doméstica, residente na Beco Natalino Rodrigues de Oliveira, S/n, Gurigica, Vitória-ES. 25352 2.: ROGER MARCELINO JESUS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rampa Copo de Leite, nº 47, Santa Helena, Vitória-ES e GISLAINNY DE FREITAS BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rampa Copo de Leite, nº 47, Santa Helena, Vitória-ES. 25353 3.: FILIPE VIAL ARÊAS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Jahira Santos Rodrigues, nº 36, Jardim da Penha, Vitória-ES e BRUNA LOBATO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Bráulio Macedo, nº 530, Ilha do Boi, Vitória-ES. 25354 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 07 de março de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ RCPN e Tabelionato de Notas, Dist. da Sede, Munic. Sooretama, Comarca de Linhares ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: GEOVANE SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Itapebi-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Bom Fim, Nº41, Centro, Sooretama-ES e ANA CLARA BRUNO STOFEL, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua Bom Fim, Nº41, Centro, Sooretama-ES. 04856 2.: DANIEL DOS SANTOS DIAS, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), ajudante de viveiro, residente na Rua Basilio Cerri, Nº1571, Centro, Sooretama-ES e SUELI ALVES ROSA, natural de Marilândia-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Cuidadora de idosos, residente na Rua Basilio Cerri, Nº1571, Centro, Sooretama-ES. 04857 3.: EVERLY ZUQUETTO FILHO, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Trabalhador rural, residente na Rua Basilio Cerri, S/n, Centro, Sooretama-ES e CLEONICE PEREIRA DOS SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 55 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Basilio Cerri, S/n, Centro, Sooretama-ES. 04858 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Sooretama-ES, 07 de março de 2022 ESMAEL NUNES LOUREIRO Tabelião _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JERRE ANDERSON CORDEIRO GOMES, natural de Anchieta-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), açougueiro, residente na Rua Alexandre Bernardo, S/n, Itaipava, Itapemirim-ES e LIDIANE DE SOUZA SANTOS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 41 anos de idade, divorciado(a), autonoma, residente na Rua Alexandre Bernardo, S/n, Itaipava, Itapemirim-ES. 01597 2.: RONAN JULIÃO DA ROCHA, natural de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), pescador, residente na Rua Santo Antonio, N° 320, Campo Acima, Itapemirim-ES e ELAINE TEIXEIRA JULIÃO, natural de Itapemirim-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), tecnica de enfermagem, residente na Rua Santo Antonio, N° 320, Campo Acima, Itapemirim-ES. 01598 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 07 de março de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: DOUGLAS ANICHINI MORATTI, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Empresário de pequeno porte, residente na Rua Ciro Carnelli, nº 08, São Torquato, Vila Velha-ES e LORENA MENDONÇA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Praça Getúlio Vargas, nº 09, São Torquato, Vila Velha-ES. 06351 2.: TYAGHO FREIRE GRACI, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), Supervisor de logística, residente na Rua Serraria, nº 302, Rio Marinho, Vila Velha-ES e TIFANY GOMES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de contabilidade, residente na Rua Serraria, nº 302, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 06352 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 07 de março de 2022 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: SIDNEY AUGUSTO FERREIRA GONÇALVES, natural de São Luís-MA, com 30 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de manutenção, residente na Rua Campos do Jordão, nº 14, Marcílio de Noronha, Viana-ES e DÉBORA MOURÃO PIMENTA, natural de Mantena-MG, com 27 anos de idade, Solteira(o), Pedagoga, residente na Rua Campos do Jordão, nº 14, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07573 2.: ODYLON SANTOS STEIN, natural de Boa Esperança-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Quarenta e Um, S/n°, Areinha, Viana-ES e LAVINIA ROSA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Quarenta e Um, S/n°, Areinha, Viana-ES. 07577 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 07 de março de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO SOBRINHO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua João Dentuski, nº 180, Redenção, Vitória-ES e ANA PAULA DA SILVA, natural de Itambacuri-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), assistente financeiro, residente na Rua Anália Santos, nº 130, São José, Vitória-ES. 17724 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 07 de março de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE CALOGI DO JUÍZO DE SERRA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: FELIPE MELO MATIAS RODRIGUES, natural de Macaé-RJ, com 32 anos de idade, divorciado(a), Pintor, residente na Rua Porto Alegre, nº 14, Cidade Nova da Serra, Serra-ES e ANA CLESCIA MIRANDA SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Porto Alegre, nº 14, Cidade Nova da Serra, Serra-ES. 00113 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 07 de março de 2022 Carolina Romano Brocco Tardin Oficiala e Tabeliã