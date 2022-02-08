Proclamas - 08/02/2022
_____________________________________________________________________ RCPN e Tabelionato de Notas, Dist. da Sede, Munic. Sooretama, Comarca de Linhares ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROGMAR DE SOUZA SOARES, natural de Linhares-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), produtor rural, residente na Sítio Pontal Final, Juerana A, Zona Rural, Sooretama-ES e RENATA SAITER PAGOTTO, natural de Rio Bananal-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), produtora rural, residente na Sítio Pontal Final, Juerana A, Zona Rural, Sooretama-ES. 04842 2.: MICAEL TARGINO DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Ferreiro armador na construção civil, residente na Nosso Senhor do Bomfim, 186, Centro, Sooretama-ES e BRENA LOURDES DO ROSÁRIO ALVES, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Atendente de lojas, residente na Rua N.S. do Bomfim, 186, Centro, Sooretama-ES. 04843 3.: KAIO RODRIGUES PEREIRA, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, divorciado(a), Soldador, residente na Rua Inuiba, S/n, Centro,, Sooretama-ES e RANA KETULI MORAES PASSOS, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Vendedor, residente na Rua João Moura, nº 138, Salvador, Sooretama-ES. 04844 4.: MAURY ALVES DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 52 anos de idade, viúvo(a), Trabalhador rural, residente na Rua Basilio Cerri, nº 202, Apto 102, Centro, Sooretama-ES e MARILEIDE NUNES DE JESUS, natural de Ibirapuã-BA, com 40 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Bonfim, Nº 22, Centro, Sooretama-ES. 04845 5.: FELIPE ALVES BELÉM, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Comerciante varejista, residente na Rua Massaranduba, 19, Sayonara, Sooretama-ES e NATACHA ALVES DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), Sem profissão remunerada, residente na Rua Massaranduba, 19, Sayonara, Sooretama-ES. 04846 6.: MÁRCIO QUEIROZ, natural de Linhares-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), Pintor automotivo, residente na Rua Marcelo Dias de Queiroz Anchesqui, Sayonara 2, Sooretama-ES e DOMINGAS FELISDORO, natural de Jaguaré-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), Trabalhadora rural, residente na Rua Marcelo Dias de Queiroz Anchesqui, Sayonara 2, Sooretama-ES. 04847 7.: NATALINO DO NASCIMENTO MOLINARIO, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Sítio Bom Jesus, Vale do Sol, Sooretama-ES e ERLAINI DOS SANTOS SILVA, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Sítio Bom Jesus, Vale do Sol, Sooretama-ES. 04848 8.: WEDSON SANTANA RODRIGUES, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), embalador de frutas, residente na Rua Jueirana, S/n, Sayonara, Sooretama-ES e ANA CAROLINE DA SILVA TRANCOSO, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), operasora de máquinas, residente na Rua Jueirana, S/n, Sayonara, Sooretama-ES. 04849 9.: VALMIR BRISON DOS SANTOS, natural de Itapemirim-ES, com 66 anos de idade, solteiro(a), motorista de ambulância, residente na Av. Vista Alegre, Nº393, Centro, Sooretama-ES e MARIA LUIZA SILVESTRE, natural de Linhares-ES, com 57 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Av. Vista Alegre, Nº393, Centro, Sooretama-ES. 04850 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Sooretama-ES, 07 de fevereiro de 2022 ESMAEL NUNES LOUREIRO Tabelião _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ MARCOS DOS SANTOS VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, Divorciado(a), portuário aposentado, residente na Rua José Alves, nº 154, Goiabeiras, Vitória-ES e NAIR DO AMARAL, natural de Vitória-ES, com 55 anos de idade, Divorciada(o), merendeira, residente na Rua José Alves, nº 154, Goiabeiras, Vitória-ES. 25170 2.: NATANIEL DIAS DE OLIVEIRA JÙNIOR, natural de Governador Valadares-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), admnistrador, residente na Avenida Augusto Emílio Estelita Lins, Jardim Camburi, Vitória-ES e NATHALIA FONSECA DO CARMO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), arquiteta e urbanista, residente na Rua Ciro Vieira da Cunha, Jabour, Vitória-ES. 25191 3.: EDUARDO OLIVEIRA DA CRUZ, natural de Colatina-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), técnólogo em TI, residente na Rua José Celso Cláudio, Jardim Camburi, Vitória-ES e AMANDA RODRIGUES MANSO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua José Celso Cláudio, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25192 4.: RAFAEL HENRIQUE SOUZA BOTTI BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estoquista, residente na Rua Professor Mário Bodart, Maria Ortiz, Vitória-ES e YASMIM RIBEIRO IMAGAWA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Professor Mário Bodart, Maria Ortiz, Vitória-ES. 25193 5.: RAFAEL VOLPI ROSSINI, natural de Colatina-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Professora Doralice de Oliveira Neves, Maria Ortiz, Vitória-ES e JULIANA LOYOLA LUGÃO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), analista financeiro, residente na Rua Professora Doralice de Oliveira Neves, Maria Ortiz, Vitória-ES. 25196 6.: GABRIEL FERRARI CIPRIANO, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), desenvolvedor, residente na Rua José Neves Cypreste, Jardim da Penha, Vitória-ES e MARCELLY PIRES SOUSA RAMOS, natural de Afogados da Ingazeira-PE, com 23 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua José Celso Cláudio, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25197 7.: EDNALDO DE MORAIS SANTOS, natural de João Pessoa-PB, com 39 anos de idade, solteiro(a), marítimo, residente na Avenida Rozendo Serapião de Souza Filho, República, Vitória-ES e JOSÍANE LOPES CARDOSO, natural de São Mateus-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de cozinha, residente na Avenida Rozendo Serapião de Souza Filho, República, Vitória-ES. 25198 8.: GLESMAN GUEDSON MORAIS DE CARVALHO, natural de João Pessoa-PB, com 24 anos de idade, solteiro(a), confeiteiro, residente na Avenida Rozendo Serapião de Souza Filho, República, Vitória-ES e AMANDA SCHMIDT CORRÊA, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), assistente financeiro, residente na Avenida Rozendo Serapião de Souza Filho, República, Vitória-ES. 25199 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 07 de fevereiro de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROBSON LAURENTINO MONTEIRO, natural de Caravelas-BA, com 43 anos de idade, solteiro(a), maritimo, residente na Rua São João, nº 43, Jaburuna, Vila Velha-ES e RITA DE CÁSSIA GERMANO DA SILVEIRA, natural de Governador Valadares-MG, com 44 anos de idade, solteiro(a), tecnica de enfermagem, residente na Rua São João, nº 43, Jaburuna, Vila Velha-ES. 19682 2.: DAVIDSON NICCHIO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), Professor, residente na Rua Pernambuco, nº 1147, Praia da Costa, Vila Velha-ES e TEODORA MONTEIRO RONDON, natural de Campo Grande-MS, com 25 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Pernambuco,nº 1147, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19684 3.: THIAGO FABRIS SEPULCRI, natural de Resplendor-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), farmaceutico, residente na Rodovia do Sol, 3030, Edifício Mirante do Mar, Apartamento 1305, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e JORDANA DA SILVA UHLIG, natural de Itaguaçu-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rodovia do Sol, nº 3030, Mirante do Mar, 1305, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19685 4.: MANASSÉS MIRANDA DE LIMA, natural de São João de Meriti-RJ, com 23 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Avenida Champagnat, nº 548, Praia da Costa, Vila Velha-ES e KARLA DE ALMEIDA GONÇALVES, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), escrevente, residente na Avenida Champagnat, nº 548, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19686 5.: FERNANDO PAULINO ALVARENGA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Biólogo, residente na Rua Augusto Silva, Nº12, Expedito, Cariacica-ES e JÚLIA POSSATO ROCHA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), designer de interiores, residente na Rua Tiradentes, nº 20, Itapua, Vila Velha-ES. 19687 6.: RODRIGO LIMA RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), técnico de planejamento, residente na Rua Milton Caldeira, nº 515, Itapuã, Vila Velha-ES e LÍVIA POSSATO ROCHA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), designer de interiores, residente na Avenida Afonso Pena, nº 554, Apartamento 1001, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19688 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 07 de fevereiro de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO PEREIRA FRAGA, natural de Viana-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), tecnico em manutenção industrial, residente na Rua Tiradentes, nº 131, Ibes, Vila Velha-ES e PRISCILA LOURENÇO ROSSI, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Tiradentes, nº 131, Ibes, Vila Velha-ES. 232729592 2.: MARCIO HONÓRIO, natural de Bela Vista do Paraíso-PR, com 61 anos de idade, divorciado(a), assistente de cozinha, residente na Rua Padre Anchieta, 128, Ibes, Vila Velha-ES e TELMA DANTAS TOLENTINO, natural de Vila Velha-ES, com 61 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Padre Anchieta, 128, Ibes, Vila Velha-ES. 232729593 3.: PETERSON LOPES DO ROSARIO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Monte Sinai,175, Apto 404, Resid. Praia Ribeiro, BL A06, Vale Encantado, Vila Velha-ES e LAYSA MARIA BIRAL, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Monte Sinai,175, Apto 404, Resid. Praia Ribeiro, BL A06, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 232729594 4.: RENATO LUIS SIMONATO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 49 anos de idade, divorciado(a), policial civil, residente na Avenida Vitória Régia, 166, Apto 304, Vila Velha-ES e LUCIELLI NASCIMENTO PORTO, natural de Eunápolis-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Resplendor, 7, Flexal I, Cariacica-ES. 232729595 5.: VINÍCIUS FRAGA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Gerânio, nº 16, Jardim Colorado, Vila Velha-ES e CLARA RAISSA ALMEIDA TAVARES, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), maquiadora, residente na Rua Álvaro de Azevedo, nº 222, Soteco, Vila Velha-ES. 232729596 6.: BRUNO PIMENTA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Emydio Ferreira Sacramento, Nº 2140, Ataíde, Vila Velha-ES e RAQUELL DE ANDRADE, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), agente de vendas, residente na Rua N S de Fatima, Nº 136, Gloria, Vila Velha-ES. 232729597 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 07 de fevereiro de 2022 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: RONIERY SANTOS GIESEN, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), autõnomo, residente na Rua do Perdão, nº 29, São Francisco, Cariacica-ES e LORRAYNE JESUS DE ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua do Perdão, nº 29, São Francisco, Cariacica-ES. 28584 2.: ALLYSON DOS SANTOS PIMENTA, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Avenida Amazonas, nº 443, Rosa da Penha, Cariacica-ES e NATHÁLIA BÁRBARA DOS SANTOS SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), operadora de telemarketing, residente na Avenida Amazonas, nº 443, Rosa da Penha, Cariacica-ES. 28585 3.: ALAIR DOS ANJOS, natural de Afonso Cláudio-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua Quinta do Sol, nº 35, Rosa da Penha, Cariacica-ES e KAREN AMORIM CHRISTO DE SOUZA, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), menor aprendiz, residente na Rua Quinta do Sol, nº 35, Rosa da Penha, Cariacica-ES. 28586 4.: WALLEF ALEXANDER DA ROCHA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), gerente de vendas, residente na Rua Nossa Senhora das Graças, nº 23, Santa Cecília, Cariacica-ES e GEISIANE DA VICTORIA MATHIAS, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), supervisora administrativa, residente na Rua Itamarati, nº 17, Santa Cecília, Cariacica-ES. 28587 5.: JOSÉ VENTURA FERREIRA, natural de Mutum-MG, com 52 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Rua Londrina, nº 546, Itapemirim, Cariacica-ES e ISMARINA MATOS DA SILVA, natural de Irupi-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), lavradora, residente na Rua Londrina, nº 546, Itapemirim, Cariacica-ES. 28588 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 07 de fevereiro de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIÊGO FELIPE CAITANO SILVEIRA, natural de Corinto-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), preparador de máquinas, residente na Avenida Padre Manoel da Nóbrega, nº 1076, Interlagos, Linhares-ES e GRACIELE PEREIRA DA SILVA, natural de Três Marias-MG, com 40 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Avenida Padre Manoel da Nóbrega, nº 1076, Interlagos, Linhares-ES. 11655 2.: ALEXANDRE BUZATTO MELO, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Alegre, nº 1679, Shell, Linhares-ES e RAIANY GOMES SCARAMUSSA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Filogônio Peixoto, nº 183, Aviso, Linhares-ES. 11656 3.: PAULO ROBERTO CAU, natural de Betim-MG, com 52 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Domingos Duda, nº 8, Juparanã, Linhares-ES e HELENA LUCIO DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Domingos Duda, nº 8, Juparanã, Linhares-ES. 11657 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 07 de fevereiro de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MURIEL SOARES RODRIGUES, natural de Caravelas-BA, com 19 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Domingos Romanha, nº 16, Universal, Viana-ES e RENATA DOS ANJOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Domingos Romanha, nº 16, Universal, Viana-ES. 07549 2.: FILIPE BARBOSA DA SILVA, natural de Ribeirão das Neves-MG, com 21 anos de idade, Solteiro(a), armador de laje, residente na Rua Uruguaiana, nº 26, Areinha, Viana-ES e HYLLARY SOARES RODRIGUES, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Uruguaiana, nº 26, Areinha, Viana-ES. 07550 3.: SILVIONEY DE CARVALHO BISCHOLI, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), Caminhoneiro, residente na Rua da Escadaria, S/nº, Eldorado, Viana-ES e RAFAELA FURTADO RODRIGUES, natural de Montanha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua da Escadaria, S/nº, Eldorado, Viana-ES. 07551 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 07 de fevereiro de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: KENNEDY BORLINI MOROZEWSKY, natural de Aracruz-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), operador de equipamentos, residente na Avenida Céu Azul, Sem Numero, Vila do Riacho, Aracruz-ES e GÉSSIKA ALEXANDRE LEMOS, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Céu Azul, sem Numero, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00721 2.: MARCELO DALFINI PIZZIOLO, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua Laudelino Silveira, 120, Barra do Riacho, Aracruz-ES e LARISSA RIBEIRO AMANCIO, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), técnica em planejamento, residente na Rua Laudelino Silveira, 120, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00722 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 07 de fevereiro de 2022 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO COIMBRA COSTA, natural de Itapemirim-ES, com 35 anos de idade, Divorciado(a), servidor público estadual, residente na Rua Projetada, S/nº, Candéus, Itapemirim-ES e PRISCILA SILVA MARVILA, natural de Itapemirim-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), servidora pública municipal, residente na Rua Projetada, S/nº, Candéus, Itapemirim-ES. 14262 2.: THIAGO HENRIQUE SARALEQUES, natural de Nova Odessa-SP, com 35 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Batista Boldrini, nº 27, Residencial Santa Luiza II, Nova Odessa-SP e TAMIRES RIBEIRO DOS SANTOS, natural de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), professora, residente na Rua Projetada, nº 07, Candéus, Itapemirim-ES. 14263 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 07 de fevereiro de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar grafico, residente na Rua Waldyr Meireles, nº 371, Consolação, Vitória-ES e SARAH DE DEUS BELATO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), caixa, residente na Rua Waldyr Meireles, nº 371, Consolação, Vitória-ES. 25313 2.: ALLAN DA COSTA SANTOS, natural de Mariana-MG, com 41 anos de idade, divorciado(a), médico, residente na Rua Moacir Avidos, nº 642, Apt 1003,Praia do Canto, Vitória-ES e NATÁLIA VAGO DE OLIVEIRA, natural de Colatina-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Médica, residente na Rua Moacir Avidos, nº 642, Praia do Canto, Vitória-ES. 25315 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 07 de fevereiro de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RICARDO MAYORGA, natural de Juiz de Fora-MG, com 54 anos de idade, Divorciado(a), almoxarife, residente na Rua Júlio César Lima Moreira, nº 25, Paul, Vila Velha-ES e RAQUEL DA SILVA VINAND, natural de Belford Roxo-RJ, com 53 anos de idade, Divorciada(o), recepcionista, residente na Rua Professor Telmo de Souza Torres, N.° 700, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 04394 2.: WARLEY GOMES PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), consultor de recrutamento e seleção, residente na Rua Julio Cesar Lima Moreira, nº 25, Bairro Paul, Vila Velha-ES e JOYCE DO CARMO SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Almir Laranja, nº 13, Bairro Campo Verde, Cariacica-ES. 04395 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 07 de fevereiro de 2022 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: LAURECI VASCONCELOS, natural de Barra de São Francisco-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), motoboy, residente na Rua Miguel Dias Jacques, nº 126, Teixeira Leite, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ANDRÉIA DE OLIVEIRA DOS RÊIS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), apoio de loja, residente na Rua Miguel Dias Jacques, nº 126, Teixeira Leite, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04990 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 07 de fevereiro de 2022 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADELSO DA SILVA MADEIRA, natural de Baixo Guandu-ES, com 53 anos de idade, Divorciado(a), ajudante florestal, residente na Rua Benedito dos Santos Fernandes, S/n, Elias Bragatto, Ibiracu-ES e JERUSA DO CARMO ROSA, natural de Baixo Guandu-ES, com 54 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Benedito dos Santos Fernandes, S/n, Elias Bragatto, Ibiraçu-ES. 00960 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 07 de fevereiro de 2022 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: LINCOLN ANTONIO RAMOS, natural de Vitória-ES, com 65 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Governador Valadares, nº 6, Praiamar, Serra-ES e LÚCIA CORRÊA DE SOUZA, natural de Pancas-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Miguel Pessoa, nº 25, Santo Antônio, Vitória-ES. 17702 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 07 de fevereiro de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: FLAVIO DA SILVA NASCIMENTO, natural de Itiúba-BA, com 30 anos de idade, Solteiro(a), operador de produção, residente na Rua Ana Nery, nº 45, Novo Porto Canoa, Serra-ES e VANESSA DE AQUINO BENEVIDES, natural de Itiúba-BA, com 29 anos de idade, Solteira(o), repositora, residente na Rua Ana Nery, nº 45, Novo Porto Canoa, Serra-ES. 11528 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 07 de fevereiro de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: GERSON ANTONIO DOS SANTOS, natural de Rolândia-PR, com 65 anos de idade, Divorciado(a), aposentado, residente na Rua Waldomiro Martins Ferreira, nº 12, Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e SIMONE SANTANA AGUIAR, natural de Caravelas-BA, com 40 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Waldomiro Martins Ferreira, nº 12, Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 09252 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 07 de fevereiro de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE ARAÇATIBA – 2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: KEVEN FELIX TORRES, nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, nascido em 06 de dezembro de 1996, estado civil solteiro, profissão auxiliar de carga e descarga, residente na Rua Heribaldo Lopes Balestrero, 240, Centro em Viana-ES & LORRANA HAYLLANE PEREIRA MACHADO, nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, nascida em 05 de setembro de 1996, estado civil solteira, profissão cuidadora, residente na Rua Heribaldo Lopes Balestrero, 240, Centro em Viana-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana – ES, 07 de fevereiro de 2021 Walmir de Oliveira Ricco Tabelião e Oficial Interino CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: MAKSUEL DE ALMEIDA VIEIRA, natural de Gentio do Ouro, BA, com 22 anos de idade, solteiro, operador de caixa, residente e domiciliado na Rua Tancredo Neves, 640, Quinta Lebrao, Carmo-RJ e SARA AMORIM INACIO, natural de Venda Nova do Imigrante, ES, com 20 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada na Rua Alcides Meroto dos Santos, s/n, Brejaubinha, Brejetuba-ES- 001069. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 07 de fevereiro de 2022. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã