Proclamas - 08/01/21
Proclamas
CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL BRUNO MARINHO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Dinamarca, nº 3, Bairro Nova Esperança, Cariacica-ES e MARILENE SANTOS MIRANDA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Dinamarca, nº 3, Bairro Nova Esperança, Cariacica-ES. 13405 2.: WARLLEN COSME ROCHA MIRANDA, natural de Cariacica-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Praça Nossa Senhora da Penha, S/n, Flexal, Cariacica-ES e LETICIA POSSATI DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Praça Nossa Senhora da Penha, S/n, Flexal, Cariacica-ES. 13406 3.: RENATO BARBOSA, natural de Domingos Martins-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua Z, nº 06, Porto Belo II, Cariacica-ES e ERIKA SIQUEIRA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Z, nº 06, Porto Belo II, Cariacica-ES. 13407 4.: JEAN FLAVIO DE OLIVEIRA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), fiscal, residente na Rua Quarenta e Três, nº 612, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES e SARAH ALMEIDA DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), caixa, residente na Rua Quarenta e Sete, nº 123, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 13408 5.: THALISSON DUARTE SALGADO, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Manoel Joaquim dos Santos, nº 82, Tucum, Cariacica-ES e JÉSSICA ANDRADE MARTINS, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Manoel Joaquim dos Santos, nº 82, Tucum, Cariacica-ES. 13409 6.: VICTOR AUGUSTO LACERDA MOSQUEIRO, natural de Contagem-MG, com 19 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Rua Treze De Maio, nº 2 , Tucum, Cariacica-ES e LAILA DOS SANTOS DE SOUZA, natural de Domingos Martins-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Treze De Maio, nº 2 , Tucum, Cariacica-ES. 13411 7.: CLAUDIANO DIAS DOS REIS, natural de Conselheiro Pena-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua São Lazaro, S/nº, Bairro Morada Feliz, Cariacica-ES e DÉBORA SOUZA HONORIO, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São Lazaro, S/nº, Bairro Morada Feliz, Cariacica-ES. 13413 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 07 de janeiro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDRESON FERREIRA BARBOSA, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Operador de empilhadeira, residente na Rua Carlos Gonçalves de Aguiar, Jardim Marilandia, Nº 1646, Vila Velha-ES e LAURIETI CARDOSO DE SOUSA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), Balconista, residente na Rua Carlos Gonçalves de Aguiar, Jardim Marilandia, N° 1646, Vila Velha-ES. 05970 2.: LEONARDO VIANA DA FÉ ALVES SOBRINHO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de estoque, residente na Rua Vale da Esperança, nº 186, Santa Clara, Vila Velha-ES e FERNANDA CASSIANO DE LIMA, natural de Galiléia-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), assistente de farmácia, residente na Rua Vale da Esperança, nº 186, Santa Clara, Vila Velha-ES. 05971 3.: BRUNO LIMA LAGE, natural de Itamaraju-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Ernesto Canal, nº 611, Alvorada, Vila Velha-ES e KAREN DA SILVA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Estoquista, residente na Avenida Ernesto Canal, nº 611, Alvorada, Vila Velha-ES. 05972 4.: ALESSANDRO DUCCI, natural de Bolonha-ET, com 30 anos de idade, solteiro(a), Estilista, residente na Rua Platino, nº 598, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e MOISÉS FERREIRA DA SILVA, natural de Governador Valadares-MG, com 33 anos de idade, divorciado(a), Designer gráfico, residente na Rua Platino, nº 598, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES. 05973 5.: VAGNER OLIVEIRA DE CARVALHO, natural de Itajuípe-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), Vigilante, residente na Ladeira Santa Terezinha, nº 31, São Torquato, Vila Velha-ES e DANIELLE CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA, natural de Nilópolis-RJ, com 35 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Ladeira Santa Terezinha, nº 31, São Torquato, Vila Velha-ES. 05974 6.: RAFAEL PIANCA DE CASTRO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), consultor técnico, residente na Rua Todos os Santos, nº 1440, Jardim do Vale, Vila Velha-ES e ARIANNY DOMINGOS ORNELA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Todos os Santos, nº 1440, Jardim do Vale, Vila Velha-ES. 05975 7.: FRANCIZ BRAZ MÔNICO MERLO, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Cleto Corrêa Netto, nº 124, Alvorada, Vila Velha-ES e MARCIELE DEPIANTTI RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Cleto Corrêa Netto, nº 124, Alvorada, Vila Velha-ES. 05976 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 07 de janeiro de 2021 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: MOAB DOS SANTOS ANDRADE, natural de Aurelino Leal-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Carangola, nº 134, Nova Carapina II, Serra-ES e ADRIELE DOS SANTOS VASCONCELOS, natural de Ubaitaba-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Carangola, nº 134, Nova Carapina II, Serra-ES. 10591 2.: GUSTAVO OHNESORGE RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Avenida Alfredo Calmon, nº 115, São Lourenço, Serra-ES e THAÍS GOMES CORRÊA DA COSTA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Alfredo Calmon, nº 115, São Lourenço, Serra-ES. 10647 3.: PAULO SERGIO COUTO SANTANA, natural de Cruz das Almas-BA, com 44 anos de idade, divorciado(a), assistente de transporte, residente na Rua Teófilo Otoni, nº 403, Nova Carapina I, Serra-ES e ROSEANE SOUZA DOS SANTOS, natural de Camacan-BA, com 41 anos de idade, divorciado(a), cozinheira, residente na Rua Teófilo Otoni, nº 403, Nova Carapina I, Serra-ES. 10663 4.: CLEITON CUNHA RIBEIRO, natural de Nanuque-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), Montador de andaimes (edificações), residente na Rua Maurílio Miranda, S/n, Serra Centro, Serra-ES e LAÍS DE JESUS DE ARAUJO, natural de São Mateus-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Atendente de Call Center, residente na Rua Maurílio Miranda, S/n, Serra Centro, Serra-ES. 10669 5.: JOÃO DA CRUZ, natural de Santa Cruz do Escalvado-MG, com 79 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rua Congonhas, 15, Divinopolis, Serra-ES e VERA LÚCIA DA SILVA, natural de Açucena-MG, com 61 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Deputado Jorge Ferraz, 460, Fênix, Itabira-MG. 10670 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 07 de janeiro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: JÚBER CANDIDO DA SILVA, natural de Alegre-ES, com 69 anos de idade, divorciado(a), taxista, residente na Rua José de Alencar, nº 60, Casa 66, Maruípe, Vitória-ES e ALCINA TEIXEIRA PEREIRA FALCÃO, natural de Colatina-ES, com 61 anos de idade, viúvo(a), cuidadora, residente na Rua Izaura Marques da Silva, nº 38, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24212 2.: DANIEL MARTINS ALVARENGA, natural de Ponte Nova-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), siderúrgico, residente na Av. Francisco Generoso da Fonseca, nº 415, Apto 303 , Jardim da Penha, Vitória-ES e JAMILLE DO SOCÔRRO RODRIGUES FERREIRA, natural de Macapá-AP, com 47 anos de idade, solteiro(a), assistente social, residente na Av. Francisco Generoso da Fonseca, nº 415, Apto 303 , Jardim da Penha, Vitória-ES. 24214 3.: PAULO CHAGAS LOPES, natural de Belo Horizonte-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Alcino Pereira Netto, nº 480, Jardim Camburi, Vitória-ES e GABRIELLA SANTOLINI DE CASTRO, natural de Mimoso do Sul-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Rua Alcino Pereira Netto, nº 480, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24215 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 07 de janeiro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL DA SILVA ALEXANDRE, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), técnico de cartucho, residente na Avenida João Baptista Parra, nº 435 , Praia do Suá, Vitória-ES e BRUNA FLORENCIO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), atendente de lanchonete, residente na Avenida João Baptista Parra, nº 435, Praia do Suá, Vitória-ES. 24428 2.: EDIVANIO DE JESUS SAUSMICKT, natural de Ibirapuã-BA, com 45 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Hélio Marconi, nº 250A, Bento Ferreira, Vitória-ES e SIMONE ROCHA BATISTA, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Hélio Marconi, nº 250A, Bento Ferreira, Vitória-ES. 24431 3.: PEDRO HENRIQUE DE MORAES CELLIA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Médico, residente na Rua Affonso Cláudio, nº 290, Apto 1001, Praia do Canto, Vitória-ES e LIVIA BORGES BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Affonso Cláudio, nº 290, Apto 1001, Praia do Canto, Vitória-ES. 24433 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 07 de janeiro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO RIBEIRO RANGEL, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 2300, Ed. Itapemirim, Apto. 202, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e MAYRA TERRA DO NASCIMENTO, natural de Guarapari-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Assistente administrativo, residente na Rua Primula, Nº08, Porto de Cariacica, Cariacica-ES. 07916 2.: THIAGO BERBETI PACHECO DE LACERDA LAGE, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), publicitario, residente na Avenida Coronel Pedro Maia de Carvalho, nº 15, Bl. 4, Apto. 102, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e ALYNNE ARENARI OLIVEIRA DA ROCHA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), engenheira de produção, residente na Rua Cacilda do Espírito Santo Xavier, n 111, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 07917 3.: LEANDRO WALKLER VIEIRA RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Rua Ayrton Senna da Silva, N° 125 Ed. Veneto, Apto. 1302, Itapuã, Vila Velha-ES e RAFAELA GONÇALVES VELTEN, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), nail designer, residente na Rua Ayrton Senna da Silva, N° 125 Ed. Veneto, Apto. 1302, Itapuã, Vila Velha-ES. 07918 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 07 de janeiro de 2021 Lucy de Oliveira Ruy Oficiala de Registro e Tabeliã de Notas _____________________________________________________________________ Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: MICAIAS PINHEIRO DA SILVA, natural de Aracruz-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Lírio, 50, São Marcos, Aracruz-ES e LORENA LUIZ PEREIRA, natural de Aracruz-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), estudante universitária, residente na Rua Begônia, 43, São Marcos, Aracruz-ES. 13035 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 07 de janeiro de 2021 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL PEREIRA RODRIGUES, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnico em logística, residente na Avenida Presidente Kennedy, nº 242, Araçá, Linhares-ES e FERNANDA CASSOLI PASSOS, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Avenida Ouro Preto, nº 670, Interlagos, Linhares-ES. 10658 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 07 de janeiro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL DE OLIVEIRA XAVIER, natural de Água Branca-AL, com 29 anos de idade, Solteiro(a), almoxarife, residente na Rua Amado Jerônimo, Carapina Grande, Serra-ES e VANESSA SALES NASCIMENTO DOS SANTOS, natural de Governador Mangabeira-BA, com 22 anos de idade, Solteira(o), operadora de telemarketing, residente na Rua Amado Jerônimo, Carapina Grande, Serra-ES. 31001 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 07 de janeiro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficia