Publicidade Legal

Proclamas - 08/01/2022

Sábado

Publicado em 

08 jan 2022 às 01:00

Publicado em 08 de Janeiro de 2022 às 01:00

Arquivos & Anexos

08-01-22 - PROCLAMAS.pdf

.
Tamanho do arquivo: 152kb
Baixar

Proclamas - 07/01/2022

_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA SEDE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUEVIS ALVES RIBEIRO DIAS, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), microempreendedor, residente na Rua Francisco Venturim, S/n, São João de Viçosa, Venda Nova do Imigrante-ES e LUCIANA ALVES DA CRUZ, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua Francisco Venturim, S/n, São João de Viçosa, Venda Nova do Imigrante-ES. 03366 2.: ELIELTO OLIVEIRA SUHETT, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Dom João Batista, 339, Ap 301, Vila Betania, Venda Nova do Imigrante-ES e MAÍSA OLIVEIRA GONÇALVES, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Dom João Batista, 339, Ap 301, Vila Betania, Venda Nova do Imigrante-ES. 03370 3.: DAVISON TORRENTES PEREIRA, natural de Mutum-MG, com 25 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Avenida Angelo Altoé, 174, São Pedro, Venda Nova do Imigrante-ES e NATÁLIA ALCANJO DA SILVA, natural de Mutum-MG, com 28 anos de idade, divorciado(a), representante comercial, residente na Avenida Angelo Altoé, 174, São Pedro, Venda Nova do Imigrante-ES. 03371 4.: PAULO MANUEL RIBEIRO MARTINS, natural de -ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), confrador, residente na Crg. Área Rural, S/n, Vargem Grande, Venda Nova do Imigrante-ES e MARIA ESTELA SANTOS FLORES, natural de Pau Brasil-BA, com 46 anos de idade, solteiro(a), faxineira, residente na Crg. Área Rural, S/n, Vargem Grande, Venda Nova do Imigrante-ES. 03372 5.: MARCOS ANTONIO FERREIRA PINTO, natural de Colatina-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), diarista, residente na Rua Vinte e Quatro de Junho, S/n, São João de Viçosa, Venda Nova do Imigrante-ES e EDILÉIA DO CARMO KÜSTER, natural de Vargem Alta-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), materneira, residente na Rua Vinte e Quatro de Junho, S/n, São João de Viçosa, Venda Nova do Imigrante-ES. 03373 6.: RODRIGO VINCO FIORESI, natural de Castelo-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Córrego Área Rural, S/n, Bela Aurora, Venda Nova do Imigrante-ES e MAÍRA MONTEVERDE FALQUETO, natural de Conceição do Castelo-ES, com 122 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Córrego Área Rural, S/n, Bela Aurora, Venda Nova do Imigrante-ES. 03374 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Venda Nova do Imigrante-ES, 07 de janeiro de 2022 Paula Mafra Nunes Leite Oficiala e Registradora Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE GUARAPARI DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: IGOR NUNES PIRES DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Instalador de equipamentos de segurança, residente na Rua Dezenove, Nº 1, Bairro Fatima Cidade Jardim, Guarapari-ES e LORENA RODRIGUES ARPINI, natural de Anchieta-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Professora, residente na Rua Dezenove, Nº 1, Bairro Fatima Cidade Jardim, Guarapari-ES. 12690 2.: MANOEL DA SILVA, natural de Nova Venécia-ES, com 66 anos de idade, divorciado(a), Estofador, residente na Rua Vital Brasil, nº 388, Praia do Riacho, Guarapari-ES e MARIA DA PENHA DE SOUZA TEIXEIRA, natural de Ecoporanga-ES, com 63 anos de idade, viúvo(a), cuidadora, residente na Rua Vital Brasil, nº 388, Praia do Riacho, Guarapari-ES. 12691 3.: ENIO QUEIROZ BATISTA, natural de Guarapari-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), marceneiro, residente na Rua Elizário Lourenço Dias, nº 208, Olaria, Guarapari-ES e SHEILA VASCONCELLOS LIMA, natural de Petrópolis-RJ, com 44 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Elizário Lourenço Dias, nº 208, Olaria, Guarapari-ES. 12692 4.: MAURO FERNANDO DA COSTA FERREIRA, natural de Belo Horizonte-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), Bombeiro Civil, residente na Avenida Praiana, nº 592, Apto 603, Praia do Morro, Guarapari-ES e TAMIRES TOSI GÊRA, natural de Nova Venécia-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Gestão comercial, residente na Avenida Praiana, nº 592, Apto 603, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12693 5.: ALAN DE ASSIS SANTANA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 43 anos de idade, divorciado(a), administrador, residente na Avenida Praiana, nº 537, Praia do Morro, Guarapari-ES e FABIOLA DE CARVALHO FERREIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 41 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Avenida Praiana, nº 537, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12694 6.: WASHINGTON DINIZ DA SILVA LIMA, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 40 anos de idade, solteiro(a), açougueiro, residente na Rua A Um, nº 05, Portal, Guarapari-ES e GEISIANE SANTOS DE ASSIS, natural de Governador Valadares-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua A Um, nº 05, Portal, Guarapari-ES. 12695 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 07 de janeiro de 2022 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Tabeliã e Oficial Interina _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ CLAUDIO SALEMA, natural de Vila Velha-ES, com 53 anos de idade, Divorciado(a), repositor, residente na Avenida dos Expedicionários, nº 381, Ed. Algarve Bloco C2 Apto 602, Jardim Camburi, Vitória-ES e SELMA MARIA DE OLIVEIRA, natural de Açucena-MG, com 63 anos de idade, Solteira(o), comerciária aposentada, residente na Avenida dos Expedicionários, nº 381, Ed. Algarve Bloco C2 Apto 602, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25128 2.: JOÃO ANTÔNIO SOBRINHO COVRE, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), designer, residente na Rua Florêncio Baptista, Jardim Camburi, Vitória-ES e LARA COSTA VARGEN, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), designer, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25131 3.: GUSTAVO MARQUES SILVEIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Carlos Delgado Guerra Pinto, Jardim Camburi, Vitória-ES e ANA LUIZA ROSSI NOBRE, natural de Colatina-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Rua Carlos Delgado Guerra Pinto, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25133 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 07 de janeiro de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: TCHARLLES DA SILVA CUPERTINO, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Gonçalves Ledo, nº 383, Cristovão Colombo, Vila Velha-ES e ROBERTA FERNANDES LOUREIRO, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Gonçalves Ledo, nº 383, Cristovão Colombo, Vila Velha-ES. 19602 2.: LEONARDO PESTANA BORLINI, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), técnico em inspeção de qualidade, residente na Travessa São Paulo, nº 1776, Praia da Costa, Vila Velha-ES e DANIELE ALVES REIS, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), administradora, residente na Travessa São Paulo, nº 1776, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19603 3.: THIAGO COSTA CARVALHO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), Metalúrgico, residente na Rodovia do Sol, nº 3030, Apartamento 1103, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e NICOLLE DE OLIVEIRA COELHO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rodovia do Sol, nº 3030, Ed. Mirante do Mar, Apartamento 1103, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19604 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 07 de janeiro de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADEMILTON SANTOS ROCHA, natural de Itabuna-BA, com 27 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Minas Gerais, nº 428, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES e FRANCIELE GUERRA DE OLIVEIRA, natural de Nova Viçosa-BA, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Minas Gerais, nº 428, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES. 11447 2.: EDUARDO GOMES, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), jardineiro, residente na Rua 13 de Maio, nº 337, Campinho da Serra II, Serra-ES e STÉFANY DE SOUZA VIEIRA, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua 13 de Maio, nº 337, Campinho da Serra II, Serra-ES. 11458 3.: FERNANDO TAVARES, natural de Boa Esperança-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), motorista carreteiro, residente na Rua Int. Camara, 71 , Maria Niobe, Serra-ES e DILCÉLIA DE OLIVEIRA ROCHA, natural de Boa Esperança-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Int Camara, 71 , Vista da Serra I, Serra-ES. 11460 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 07 de janeiro de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROBERTO VIEIRA STEIN, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), agrimensor, residente na Rua Waldomiro Antônio Pereira, nº 21, Apto 303, Mata da Praia, Vitória-ES e FRANSCINE SANTOS CASTIGLIONI, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rodovia Serafim Derenzi, nº 2000, Inhanguetá, Vitória-ES. 17667 2.: PEDRO PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua 14 de Maio, nº 155, Comdusa, Vitória-ES e ESTER DE OLIVEIRA MATIAS SANTOS, natural de Colatina-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Marcos Adriano Oliveira, nº 30, Redenção, Vitória-ES. 17668 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 07 de janeiro de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS SANTOS DA PAIXÃO, natural de Itabuna-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), Frentista, residente na Rua José Raulino de Carvalho, s/nº , São Torquato, Vila Velha-ES e MAYRA GABRIELA DE OLIVEIRA BATISTA, natural de Inhapim-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), estagiária, residente na Rua José Raulino de Carvalho, s/nº , São Torquato, Vila Velha-ES. 06305 2.: ESTANISLAU FRANCISCO DE PAULA NETO, natural de Vitória-ES, com 63 anos de idade, solteiro(a), Sargento da policia militar, residente na Rua Leopoldina, nº 497, São Torquato, Vila Velha-ES e EDNA LÚCIA NOGUEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Leopoldina, nº 497, São Torquato, Vila Velha-ES. 06306 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 07 de janeiro de 2022 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARLON DA CONCEIÇÃO DE SOUZA, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), mantenedor de produção, residente na Rua Heribaldo Lopes Balestrero, nº 188, Centro, Viana-ES e KAILANE DE ARAÚJO RODRIGUES, natural de Tucuruí-PA, com 18 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua Heribaldo Lopes Balestrero, nº 188, Centro, Viana-ES. 07528 2.: RENATO FERREIRA NUNES JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Pedro Machado da Silva, S/nº, Industrial, Viana-ES e THAYNARA KELLY MELO DE SOUZA, natural de Macaé-RJ, com 19 anos de idade, solteiro(a), cuidadora, residente na Rua Pedro Machado da Silva, S/nº, Industrial, Viana-ES. 07531 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 07 de janeiro de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELIÉSIO CARLOS PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Divorciado(a), barbeiro, residente na Rua Grassiano Fortunato, S/n, Campo Verde, Cariacica-ES e ALEXANDRA SANTOS GOMES, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Divorciada(o), vendedora, residente na Rua Grassiano Fortunato, S/n, Campo Verde, Cariacica-ES. 14247 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 07 de janeiro de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRENO BARRETO GOMES, natural de João Neiva-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua das Violetas, 71, Centro, João Neiva-ES e JÚLIA DE JESUS MAZEGA, natural de João Neiva-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua das Violetas, nº 71, Centro, João Neiva-ES. 03149 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 07 de janeiro de 2022 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: NOBIAS RIBEIRO GIMENES, natural de Muniz Freire-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), Mecânico, residente na Localidade de Monforte Quente, Zona Rural, Conceição do Castelo-ES e MARIANE ALLEDI DE SOUZA, natural de Castelo-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Localidade de Monforte Quente, Zona Rural, Conceição do Castelo-ES. 00630 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 07 de janeiro de 2022 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ CARLOS CONTE, natural de Castelo-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Vila Feliz, S/n, Itaipava, Itapemirim-ES e ISABEL CRISTINA DA SILVA, natural de Caratinga-MG, com 58 anos de idade, divorciado(a), técnica em enfermagem aposentada, residente na Rua Vila Feliz, S/n, Itaipava, Itapemirim-ES. 01582 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 07 de janeiro de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: RÓBISON JANUARIO DE PAULA, natural de Mantena-MG, com 33 anos de idade, divorciado(a), operdor de equipamento, residente na Domingos Cutini Vicente, nº 45, Ibiraçu-ES e ROSIMARA MIOSSI FERREIRA, natural de João Neiva-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Domingos Cutini Vicente, nº 45, Ibiraçu-ES. 00957 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 07 de janeiro de 2022 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ AGUINALDO RISSE, natural de Castelo-ES, com 48 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua da Rinha de Galo, S/nº, Centro, Itapemirim-ES e ROSÂNIA BATISTA DA SILVA, natural de Itapemirim-ES, com 50 anos de idade, Divorciada(o), gary, residente na Rua da Rinha de Galo, S/nº, Centro, Itapemirim-ES. 14247 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 07 de janeiro de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: FILIPE CHAGAS RAMOS, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), consultor de soluções digitais, residente na Rua Leopoldo Nunes do Amaral Pereira, nº 315, Joana D'arc, Vitória-ES e ENIELE SOARES FONCECA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), gerente administrativo, residente na Rua Leopoldo Nunes do Amaral Pereira, nº 315, Joana D'arc, Vitória-ES. 25258 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 07 de janeiro de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: OZIEL RUBEN CELIRIO DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado no lugar denominado Córrego São Domingos, s/n, zona rural, Brejetuba-ES E LARISSA QUIRINO DIAS TRISTÃO DE SOUZA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 19 anos de idade, solteira, estudante de Advocacia, residente e domiciliada no lugar denominado Sítio Dois Irmãos, Córrego do Cedro 1, zona rural, Brejetuba-ES.- 001054. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 07 de janeiro de 2022. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã

