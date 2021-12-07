Proclamas - 07/12/2021

Proclamas
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLITO RIBEIRO DA SILVA, natural de Alcobaça-BA, com 35 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de logística, residente na Rua Porto Alegre, nº 135, José de Anchieta III, Serra-ES e LORENA CARVALHO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), repositora, residente na Rua Porto Alegre, nº 135, José de Anchieta III, Serra-ES. 32619 2.: MARCIO XAVIER DE PAULA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 55 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua Brasilia, N° 9, Planice da Serra, Serra-ES e CLAUDIA MADEIRA SATURNINO, natural de Itabira-MG, com 48 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Brasilia, N° 9, Planice da Serra, Serra-ES. 32777 3.: LUÍZ FILIPE FERREIRA DAS CHAGAS, natural de Magé-RJ, com 24 anos de idade, solteiro(a), industriário, residente na Rua Rosemberg, nº 01, Cidade Continental - Setor Ásia, Serra-ES e MARIA EDUARDA DE ALCANTARA NEVES, natural de Carangola-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Rosemberg, nº 01, Cidade Continental - Setor Ásia, Serra-ES. 32778 4.: WILLIAM GUIMARÃES DOS REIS, natural de São João de Meriti-RJ, com 30 anos de idade, solteiro(a), mecânico industrial, residente na Rua Dom Pedro II, N° 354, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e LUANA RODRIGUES DA PAZ, natural de São José do Rio Preto-SP, com 34 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Dom Pedro II, N° 354, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 32783 5.: JAISON DALAPICOLA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), analista de processos, residente na Rua Dom Pedro II, 354, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e BABILA RODRIGUES DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), analista administrativo, residente na Rua Dom Pedro II, 354, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 32784 6.: JOEL PEDRO FRAGA, natural de Linhares-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua São Paulo, nº 71, Parque Residencial de Tubarão, Serra-ES e LUCILEIDE LEAL DE SOUZA, natural de Prado-BA, com 45 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São Paulo, nº 71, Parque Residencial de Tubarão, Serra-ES. 32788 7.: ARAILSON SILVA DE JESUS, natural de Itapebi-BA, com 44 anos de idade, solteiro(a), sinaleiro de guindaste, residente na Rua Rio Grande do Norte, nº 633, Solar de Anchieta, Serra-ES e ANA PAULA FRANCELINO DE LIMA, natural de Itagimirim-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Rio Grande do Norte, nº 633, Solar de Anchieta, Serra-ES. 32789 8.: ALEX DE LEMOS MOTA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 41 anos de idade, divorciado(a), pecuarista, residente na Rua Pinho, nº 92, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e POLLYANNA SANTOS BITTI, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Pinho, nº 92, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 32790 9.: HENRIQUE DINIZ RONCONI, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Linhares, nº 154, Barcelona, Serra-ES e INGRID MELO SILVA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Linhares, nº 154, Barcelona, Serra-ES. 32792 10.: BRENDA CASTELAN DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), vendedora, residente na Rua dos Rouxinóis, 51, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e GLEICIANE SANTANA LIMA, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua dos Rouxinóis, 51, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 32793 11.: MIGUEL ANGELO FERREIRA, natural de Serra dos Aimorés-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), Vigilante, residente na Rua Gonçalves Dias, nº 25, São Diogo I, Serra-ES e KELY JACQUELINE PEREIRA, natural de Montes Claros-MG, com 35 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de produção, residente na Rua Gonçalves Dias, nº 25, São Diogo II, Serra-ES. 32794 12.: WELESON DA SILVA, natural de Mantena-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), ajudante de carga e descarga, residente na Rua das Malvas, nº 24, Feu Rosa, Serra-ES e GABRIELA LEONÍDIO SANTANA, natural de Mantena-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua das Malvas, nº 24, Feu Rosa, Serra-ES. 32797 13.: LAFAETE PEREIRA DE BRITO, natural de Ecoporanga-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Três, nº 4, São Diogo I, Serra-ES e ARISTÉLIA SANTOS TEODORO, natural de Ecoporanga-ES, com 40 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Três, nº 4, São Diogo I, Serra-ES. 32800 14.: VALDENÍ ROBERTO RIBEIRO BAIENSE, natural de Itapemirim-ES, com 44 anos de idade, Divorciado(a), despachante, residente na Avenida Eudes Scherrer de Souza, nº 1243, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES e DÉBORA NEY VASCONCELOS, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, Divorciada(o), cabelereira, residente na Rua Castro Alves, nº 82, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES. 32803 15.: RONES JAMIR DA SILVA COSTA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), almoxarife, residente na Rua Rubi, nº 115, Residencial Vista do Mestre, Serra-ES e IVANETE DE SOUZA, natural de Conselheiro Pena-MG, com 46 anos de idade, Divorciada(o), assistente administrativa, residente na Rua Rubi, nº 115, Residencial Vista do Mestre, Serra-ES. 32804 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 06 de dezembro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: WAGNER OLIVEIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), pescador, residente na Rua Professora Heloísa Abreu Judice de Mattos, nº 43, Maria Ortiz, Vitória-ES e JÉSSICA BOTELHO DRODOSKI, natural de Colatina-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Professora Heloísa Abreu Judice de Mattos, nº 43, Maria Ortiz, Vitória-ES. 25051 2.: JEAN DE OLIVEIRA CLARO, natural de Conceição da Barra-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), maritimo, residente na Rua Marataízes, Valparaíso, Serra-ES e ALINE CARDOSO DE ANDRADE, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), analista de recursos humanos, residente na Rua Silvino Grecco, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25058 3.: THIAGO DIMAS MORAIS, natural de Leopoldina-MG, com 37 anos de idade, divorciado(a), técnico de logística, residente na Rua Benedito Gomes Távora, Jardim Maily, Piúma-ES e VALDETE MARIA LIPPAUS CHAGAS, natural de Viana-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Victorino Cardoso, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25064 4.: PEDRO HENRIQUE CUSTODIO JUNGER, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Hugo Viola, Jardim da Penha, Vitória-ES e DANIELLE DE OLIVEIRA ENGELHARDT, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Pedro Álvares Cabral, de Fátima, Serra-ES. 25065 5.: RICARDO RIBEIRO FALQUETO, natural de Afonso Cláudio-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), técnico em eletrônica, residente na Rua Theófilo Costa, Jardim Camburi, Vitória-ES e ANDRIELLI CORRÊA LIRA, natural de Nova Venécia-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Theófilo Costa, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25066 6.: JOÃO PEDRO SALLES DE MEIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Agenor Amaro dos Santos, Jardim Camburi, Vitória-ES e RAFAELA BRANDÃO ROCHA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Agenor Amaro dos Santos, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25067 7.: ROMULO CAMPANA PERIM, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, Jardim da Penha, Vitória-ES e ISADORA VENTURIM FIGUEIRA E SOUZA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25068 8.: BRUNO SEPULCHRO TOZATO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), técnico em automação, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, Jardim Camburi, Vitória-ES e LARISSA LIMA DE AGUIAR, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25069 9.: RONAN CAMARGO PEREIRA, natural de Capim Branco-MG, com 29 anos de idade, divorciado(a), técnico, residente na Rua Vitória Tackla, Mata da Praia, Vitória-ES e DANIELLY PIETRA DE OLIVEIRA SILVA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Vitória Tackla, Mata da Praia, Vitória-ES. 25070 10.: LUÍS RICARDO WAISCZAK GONÇALVES DE OLIVEIRA, natural de Mafra-SC, com 27 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Belo Horizonte II, Jardim Limoeiro, Serra-ES e TAYNÁ ALTOÉ DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua José Neves Cypreste, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25072 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 06 de dezembro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ RCPN e Tabelionato de Notas, Dist. da Sede, Munic. Sooretama, Comarca de Linhares ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MACSON NASCIMENTO DOS SANTOS, natural de Camamu-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), Trabalhador rural, residente na Rua Peroba, 376, Sayonara II, Sooretama-ES e JOANICI GOMES BARBOSA, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Peroba, nº 376, Sayonara 2, Sooretama-ES. 04815 2.: OSMAR GERALDO, natural de Linhares-ES, com 56 anos de idade, solteiro(a), pintor industrial, residente na Rua Silvio Martins, S/n, Parque São Jorge, Sooretama-ES e MARIA ALVES DA CONCEIÇÃO, natural de Caravelas-BA, com 76 anos de idade, divorciado(a), pensionista, residente na Rua Silvio Martins, S/n, Parque São Jorge, Sooretama-ES. 04816 3.: SEBASTIÃO RAMOS DE OLIVEIRA, natural de Alegre-ES, com 69 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Av. Cristo Rei, 1390, Parque São Jorge, Sooretama-ES e LUCY DE PAIVA, natural de Aracruz-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Av. Cristo Rei, 1390, Parque São Jorge, Sooretama-ES. 04817 4.: JOÃO JESUS DA SILVA, natural de Alcobaça-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na Rua Nelson Baloneck, S/n, Loteamento Salvador, Sooretama-ES e CAMILA ALEXANDRE VASCONCELLOS, natural de São Paulo-SP, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Nelson Baloneck, S/n, Loteamento Salvador, Sooretama-ES. 04818 5.: YURI DO ROSÁRIO PEREIRA, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), montador embalador, residente na Rua Vilmo Guizani, S/n, Loteamento Salvador, Sooretama-ES e JANAINA DOS SANTOS VITORIANO, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Vilmo Guizani, S/n, Loteamento Salvador, Sooretama-ES. 04819 6.: JAILTON DOS ANJOS FLORO DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Pescador artesanal de peixes, residente na Rua Vitório de Souza, nº 489, Centro, Sooretama-ES e JOVANA SILVA OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Do Lar, residente na Rua Vitório de Souza, nº 489, Centro, Sooretama-ES. 04820 7.: EDUARDO LUIZ DA VITORIA DOS ANJOS, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), Soldador, residente na Rua Giúna, 77, Centro, Sooretama-ES e IASMIN DO ROSARIO PEREIRA RODRIGUES, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Giúna, 77, Centro, Sooretama-ES. 04821 8.: JOSENILDO DA CONCEIÇÃO SILVA, natural de Teolândia-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na Av. Cristo Rei, S/n, Salvador, Sooretama-ES e DRIELLY SILVA REIS, natural de Camacan-BA, com 27 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Av. Cristo Rei, S/n, Salvador, Sooretama-ES. 04822 9.: WEVERSON FRANCISCO GONÇALVES, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, divorciado(a), movimentador de carga e descarga, residente na Rua Domingos Oleandra, S/n, Loteamento Sayonara, Sooretama-ES e KAMYLA BATISTA DA SILVA, natural de São Mateus-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Domingos Oleandra, S/n, Loteamento Sayonara, Sooretama-ES. 04823 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Sooretama-ES, 06 de dezembro de 2021 ESMAEL NUNES LOUREIRO Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: DERICK NASCIMENTO CALIMAN, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Itaboraí, Nº 158, Apartamento 504, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e KAROLYNE DE OLIVEIRA GANDA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estagiária, residente na Rua Itaboraí, Nº 158, Apartamento 504, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19507 2.: GABRIEL NUNES SILVA, natural de São Gonçalo-RJ, com 22 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua Itapagipe, nº 117, Glória, Vila Velha-ES e LARA SAMPAIO VALDETARIO, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua das Missões, nº 9, Interlagos, Vila Velha-ES. 19508 3.: LEONARDO FARIA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua C, s/nº , Bloco 205, Apartamento 102, Edifício Bilbergia, 3ª Etapa, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e THAMIRES RODRIGUES PINTO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Doutor Mario Ribeiro, nº 00116, Cocal, Vila Velha-ES. 19509 4.: MIGUEL DA SILVA SCHINEIDER, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), gestor empreendedor, residente na Rua Érico Veríssimo, nº 17, Casa, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES e BRENDA CONSTANTINO ELIAS, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Papa João Paulo II, nº 51, Apartamento 1202, Ataíde, Vila Velha-ES. 19510 5.: SAMUEL SANTOS DA ROSA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), microempreendedor, residente na Rua Tocantins, Nº 764, Soteco, Vila Velha-ES e SANDY LOPES RODRIGUES DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Tocantins, Nº 764, Soteco, Vila Velha-ES. 19511 6.: ANA CAROLINA CORRÊA DE LIMA FEITOSA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), bombeiro militar, residente na Rua C, S/nº, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e VANINA MIELLI CORASOLLA, natural de Campinas-SP, com 42 anos de idade, solteiro(a), engenheira química, residente na Rua C, S/nº, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 19513 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 06 de dezembro de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: WILLIAM DA SILVA RAMOS, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Avenida Tomé de Souza, nº 1727 , Interlagos, Linhares-ES e JHAMILIA DE ALMEIDA GONÇALVES, natural de Itamaraju-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), Tecnica de Enfermagem, residente na Avenida Tomé de Souza, nº 1727 , Interlagos, Linhares-ES. 11531 2.: LUCIANO JESUS DOS SANTOS, natural de Itabela-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na Avenida Ademar Luiz Piana, nº 173 , Santa Cruz, Linhares-ES e MARIA APARECIDA GAMA VERDEIROS, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Ademar Luiz Piana, nº 173 , Santa Cruz, Linhares-ES. 11532 3.: VICTOR SEIDEL MENDES, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua das Amoras, nº 794, Jardim Laguna, Linhares-ES e DANIELA DA SILVA PEDRO, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Amazonas, nº 15, Aviso, Linhares-ES. 11533 4.: WILLIAM DE JESUS COELHO, natural de Itamaraju-BA, com 33 anos de idade, divorciado(a), promotor de vendas, residente na Rua Antônio Soares, nº 385, Santa Cruz, Linhares-ES e VÂNIA LIMA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de Padaria, residente na Rua Antônio Soares, nº 385, Santa Cruz, Linhares-ES. 11534 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 06 de dezembro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCONDES MIRANDA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 59 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Beco José Syriaco Maciel, nº 31-B, Itararé, Vitória-ES e ROSIMEIA FREIRE, natural de Vitória-ES, com 56 anos de idade, Solteira(o), diarista, residente na Beco José Syriaco Maciel, nº 31-B, Itararé, Vitória-ES. 25200 2.: FLÁVIO OLIVEIRA DE ARAÚJO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Escadaria da Pedreira, nº 29, São Benedito, Vitória-ES e THAIS JANAINA FRANCISCA JACOMELLE, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), ajudante prática de obras, residente na Escadaria da Pedreira, nº 29, São Benedito, Vitória-ES. 25204 3.: GABRIEL ABAURRE AMARAL, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), aeronauta, residente na Rua Chapot Presvot, nº 119, Aptº 802, Praia do Canto, Vitória-ES e ANA CAROLINA FERREIRA TAPIA, natural de São Paulo-SP, com 26 anos de idade, solteiro(a), aeronauta, residente na Rua Chapot Presvot, nº 119, Aptº 802, Praia do Canto, Vitória-ES. 25205 4.: LUCAS OLIVEIRA ATHAYDE ARLEU, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Júlia Lacourt Penna, nº 70, Jardim Camburi, Vitória-ES e FABIANA RODRIGUES DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua José Motta Fraga, nº 100, São Cristóvão, Vitória-ES. 25206 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 06 de dezembro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ERICK FERREIRA FREITAS, natural de Camacan-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Figueiras, nº 507, Vista da Serra II, Serra-ES e ANTONIA DE JESUS, natural de Valença-BA, com 47 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Figueiras, nº 507, Vista da Serra II, Serra-ES. 11388 2.: MARCILIO SANTANA SALES, natural de Nova Viçosa-BA, com 40 anos de idade, divorciado(a), armador, residente na Rua Graviola, 01, Cidade Pomar, Serra-ES e GEILZA FERREIRA DA SILVA, natural de Nova Viçosa-BA, com 40 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Graviola, 01, Cidade Pomar, Serra-ES. 11390 3.: KAYANN MASO MANDATO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Grajau, 75, Jardim Guanabara, Serra-ES e AYNOÃ FONTANA MENDONÇA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), coordenadora de logística, residente na Rod Norte Sul, 4905, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES. 11393 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 06 de dezembro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: MANOEL RAFAEL DOS SANTOS, natural de Porto Seguro-BA, com 70 anos de idade, Divorciado(a), aposentado, residente na Rua Primavera, N.º 847, Barramares, Vila Velha-ES e ELIZABETH DE JESUS RODRIGUES SILVA, natural de Porto Seguro-BA, com 58 anos de idade, Viúva(o), do lar, residente na Rua Primavera, N.º 847, Barramares, Vila Velha-ES. 09172 2.: JOÃO CARLOS SILVA LANES DE SOUZA, natural de Colatina-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua da Liberdade, nº 1261, João Goulart, Vila Velha-ES e MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua da Liberdade, nº 1261, João Goulart, Vila Velha-ES. 09173 3.: ALAN GOMES VIANA, natural de Itamaraju-BA, com 27 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Avenida Presidente João Goulart, nº 12, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e BRUNA CORREA DOS SANTOS, natural de Prado-BA, com 19 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de produção, residente na Avenida Presidente João Goulart, nº 12, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 09174 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 06 de dezembro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAYKON DOS SANTOS BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Solteiro(a), vigilante, residente na Rua Lourival Monteiro, nº 79, Bairro Nova Valverde, Cariacica-ES e ALINE FERREIRA CALIXTO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), técnica em enfermagem, residente na Rua Lourival Monteiro, nº 79, Bairro Nova Valverde, Cariacica-ES. 14176 2.: YANNICK DE LUCAS MELO FERREIRA, natural de Garanhuns-PE, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de cozinha, residente na Rua Silvano Ferreira Santos, nº 11, Porto Novo, Cariacica-ES e KAROLINE OLIVEIRA ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), cabeleireira, residente na Rua Silvano Ferreira Santos, nº 11, Porto Novo, Cariacica-ES. 14186 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 06 de dezembro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAURO SERGIO ROBERT BARBOSA DA SILVA, natural de Itapemirim-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), embalador, residente na Rua Projetada, nº 09, Candéus, Itapemirim-ES e MÁRCIA DA SILVA GOMES, natural de Itapemirim-ES, com 35 anos de idade, Divorciada(o), vendedora, residente na Rua Projetada, nº 09, Candéus, Itapemirim-ES. 14220 2.: MARCIANO DOS SANTOS SILVA, natural de Itapemirim-ES, com 41 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua das Orquídeas, s/nº, Rosa Meirelles, Itapemirim-ES e ROSEMERE MARIA RIBEIRO DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 51 anos de idade, Viúva(o), auxiliar de limpeza pública, residente na Rua das Orquídeas, S/nº, Rosa Meirelles, Itapemirim-ES. 14221 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 06 de dezembro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: WEBERTY DE ALMEIDA JUSTO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), ajudante geral, residente na Rua Vale Alegre, S/n°, Lote 09, Qd. 37, Canaã, Viana-ES e FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Vale Alegre, S/n°, Lote 09, Qd. 37, Canaã, Viana-ES. 07498 2.: VINICÍUS ANTONIO BRUSQUI, natural de Afonso Cláudio-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), mecânico diesel, residente na Rua Aristides Carvalho, nº 10, Vila Bethânia, Viana-ES e ELESSANDRA DOMINGOS, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Aristides Carvalho, nº 10, Vila Bethânia, Viana-ES. 07499 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 06 de dezembro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOELSON COUTINHO CORREIA, natural de Porto Seguro-BA, com 37 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Samuel Farina, S/n, Santa Luzia, João Neiva-ES e VANESSA COSTA CAVALIERI, natural de João Neiva-ES, com 38 anos de idade, Divorciada(o), professora, residente na Rua Samuel Farina, S/n, Santa Luzia, João Neiva-ES. 03138 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 06 de dezembro de 2021 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADEMIR FERNANDES, natural de Itapemirim-ES, com 64 anos de idade, divorciado(a), pescador, residente na Rua Arthur Menegardo, nº 401, Itaóca, Itapemirim-ES e ALDESLÉA DA SILVA, natural de Itapemirim-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), marisqueira, residente na Rua Arthur Menegardo, nº 401, Itaóca, Itapemirim-ES. 01575 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 06 de dezembro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do 3º Distrito de Itapecoá Faço saber que pretender casar-se: 1.: JULIO CÉSAR FERRARE CECOTTI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), representante comercial, residente na Localidade Ilha Grande, Itapecoá, Itapemirim-ES e JÉSSICA CLAUDIO SILVA, natural de Alfredo Chaves-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), vendedora autônoma, residente na Localidade Ilha Grande, Itapecoá, Itapemirim-ES. 01219 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 06 de dezembro de 2021 Natália Bastos Bechepeche Antar Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: FELIPE TEIXEIRA NUNES, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Beco Boa Sorte, nº 50, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES e STEFHANY FIGUEREDO ATAIDE, natural de Serra-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Beco Boa Sorte, nº 50, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04314 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 06 de dezembro de 2021 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião CARTÓRIO DE ARAÇATIBA – 2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: ROBERTO CARLOS MONJARDIM BERMUDES, nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, nascido em 17 de maio de 1965, estado civil divorciado, profissão militar de reserva, residente na Rua São Paulo, S/n, Marcilio de Noronha em Viana-ES, filho de ANTÔNIO BERMUDES e MARIA AURORA MONJARDIM BERMUDES & ROSANA PAULA CARVALHO, nacionalidade brasileira, natural de Santo André-SP, nascida em 20 de março de 1983, estado civil divorciada, profissão auxiliar administrativo, residente na Rua São Paulo, S/n, Marcilio de Noronha em Viana-ES, filha de ERILDO CARVALHO e ANGELA MARIA DE PAULA CARVALHO Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana – ES, 06 de dezembro de 2021 Walmir de Oliveira Ricco Tabelião e Oficial Interino