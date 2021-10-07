Proclamas - 07/10/2021
_____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: BERNARDO STORCH BAUMANN, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), designer, residente na Avenida Francisco Generoso da Fonseca, Jardim da Penha, Vitória-ES e SANDRINE BEATRICE RUSCHI E LUCHI, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), jornalista, residente na Avenida Francisco Generoso da Fonseca, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24842 2.: LUCIANO VIANA SOUZA JUNIOR, natural de Belmonte-BA, com 28 anos de idade, Solteiro(a), encarregado de supermercado, residente na Rua Ciro Vieira da Cunha, nº 931, Maria Ortiz, Vitória-ES e CLEIDIANE ORESTES DA SILVA FERREIRA, natural de Ilhéus-BA, com 27 anos de idade, Solteira(o), cozinheira, residente na Rua Ciro Vieira da Cunha, nº 931, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24875 3.: VICTOR ANTONIO CARLETE BORSOI, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua Agenor Amaro dos Santos, Jardim Camburi, Vitória-ES e CAMILA NASCIMENTO BARCELLOS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Agenor Amaro dos Santos, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24887 4.: RODRIGO SOARES, natural de Colatina-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), programador, residente na Rua Mário Nascimento, Carapina Grande, Serra-ES e GLAUCIA RIBEIRO MOTTA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua José Neves Cypreste, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24894 5.: LUCAS DA SILVA GOTARDO, natural de Colatina-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Avenida Dante Michelini, Mata da Praia, Vitória-ES e LOISE MALINI, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), médica veterinária, residente na Avenida Dante Michelini, Mata da Praia, Vitória-ES. 24895 6.: THIAGO TASSINARI SCARPAT, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Arlinda Corrêa de Jesus, Jardim Camburi, Vitória-ES e MARIANA SPADETTO LEÃO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), desenvolvedora de sistemas, residente na Rua Arlinda Corrêa de Jesus, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24897 7.: EDUARDO NUNES SOUTO, natural de Santa Teresa-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), operador, residente na Rua Doutor Delmiro Coimbra, Mata da Praia, Vitória-ES e NÁDIA LIANE DE ALMEIDA RASSELI, natural de Juiz de Fora-MG, com 43 anos de idade, divorciado(a), assistente administrativo, residente na Rua Doutor Delmiro Coimbra, Mata da Praia, Vitória-ES. 24898 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 06 de outubro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: YAGO DA SILVA MARTINS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 22 anos de idade, solteiro(a), marceneiro, residente na Rua Parnamirim, Nº 6, Cobilândia, Vila Velha-ES e YASMIM CHAVES DIAS, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Parnamirim, Nº 6, Cobilândia, Vila Velha-ES. 19296 2.: MARCIO LEÃO VIEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Inácio Higino, Nº 312, Aparatamento 201, Praia da Costa, Vila Velha-ES e NATALIA PAYER RIGONI, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Doutor Moacyr Gonçalves, Nº 70, Apartamento 107, Jardim da Penha, Vitória-ES. 19298 3.: RONALDO GAUDIO JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), Professor, residente na Rua Soldado Manoel Furtado, nº 159, Santo Antonio, Vitória-ES e MICHELLE SILVA LEÃO, natural de São João de Meriti-RJ, com 42 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Avenida Antônio de Almeida Filho, N°2754, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19299 4.: MARCO ANTONIO CLEFFS LIMA, natural de Petrópolis-RJ, com 54 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua São Paulo, nº 1253 (0704), Condominio Costa do Mediterrâneo, Praia da Costa, Vila Velha-ES e VALESKA COLOMBO, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), administradora, residente na Rua: Ceará, nº 170, Apartamento 803, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19300 5.: FLAVIO GOMES LIMA, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Maranhão, nº 199, Apartamento 101 B, Edifício Portal da Praia, Praia da Costa, Vila Velha-ES e KAMILA DE OLIVEIRA CORRÊA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Maranhão, nº 199, Apartamento 101 B, Edifício Portal da Praia, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19301 6.: DAVI CARVALHO KAIZER, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Estudante, residente na Rua Inacio Higino, Nº1000, Apartamento 104, Lote 15, Quadra 18, Edificio Decio Medici, Praia da Costa, Vila Velha-ES e THAIS BRANDÃO DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Frei Aurelio Stulzer, N°33, Apartamento 803, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19303 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 06 de outubro de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: WELTON DE JESUS DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua da Chacara, S/nº, Bairro Paul, Vila Velha-ES e SUELY FERREIRA DE SOUZA, natural de Ouro Verde de Minas-MG, com 38 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua da Chacara, S/nº, Bairro Paul, Vila Velha-ES. 04319 2.: ADALTON CANUTO SERQUEIRA, natural de Belo Horizonte-MG, com 42 anos de idade, Solteiro(a), cobrador, residente na Rua Vitor dos Santos, nº 22, Bairro Primeiro de Maio, Vila Velha-ES e DIANA GOMES SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Vitor dos Santos, nº 22, Bairro Primeiro de Maio, Vila Velha-ES. 04320 3.: AILSON FELIX RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), vigilante, residente na Rua João Bezerra, nº 191, Bairro Vila Batista, Vila Velha-ES e JULIANA DA HORA FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Moscoso, nº 150, Bairro Paul, Vila Velha-ES. 04321 4.: FABIANO NETTO CAGLIARI, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Sebastião Gaiba, S/nº, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES e EDNÉIA FARIA GUEDES, natural de Contagem-MG, com 30 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Sebastião Gaiba, S/nº, Bairro Vila Garrido, Vitória-ES. 04322 5.: DURVAL ROOGER DO NASCIMENTO NETO, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Ana Brandão, nº 243, Bairro Paul, Vila Velha-ES e ISABELLA RONCETE DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Ana Brandão, nº 243, Bairro Paul, Vila Velha-ES. 04323 6.: JANPIERRE SILVA TRINDADE, natural de Una-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), garçon, residente na Rua Otavio Carneiro, nº 102, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES e SHIRLEY SOUZA DOS SANTOS, natural de Nazaré-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Otavio Carneiro, nº 102, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES. 04328 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 06 de outubro de 2021 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: EVERTON VICENTE MONTEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Saúl de Navarro, nº 71, Praia do Canto, Vitória-ES e BRUNELA FARIA MONJARDIM, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), analista de processos, residente na Rua Saúl de Navarro, nº 71, Praia do Canto, Vitória-ES. 25070 2.: JOUBERT NICOLAS DA SILVA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), analista de suporte de TI, residente na Rua Antônio Keffer, nº 210, Joana D'arc, Vitória-ES e IZADORA CRISTINA BATISTA FREITAS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), analista de TI, residente na Rodovia Serafim Derenzi, nº 1634 , Inhanguetá, Vitória-ES. 25071 3.: RAINER BOLSONI, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), desenvolvedor de software, residente na Escadaria Manoel Vieira de Deus, nº 35, Santa Martha, Vitória-ES e BRUNNA CHRISTINO SANT'ANNA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), publicitária, residente na Rua Antônio Alves Batista, nº 50, Joana D'arc, Vitória-ES. 25072 4.: DOUGLAS JERONIMO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Rio de Janeiro, nº 727, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES e MIKAELLA POLONINE POLTRONIERI, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Avenida Paulino Muller, nº 1012, Jucutuquara, Vitória-ES. 25073 5.: MAURICIO COSTA MEDEIROS, natural de Salvador-BA, com 60 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Abiail do Amaral Carneiro, nº 84, Enseada do Suá, Vitória-ES e NATASHA RODRIGUES FRANCO, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Abiail do Amaral Carneiro, nº 84, Enseada do Suá, Vitória-ES. 25074 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 06 de outubro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: DÁRIO ANTONIO CLEM, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Graciano Gonçalves, nº 03, Santana, Cariacica-ES e DRIELLE MORAES DE FREITAS, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Graciano Gonçalves, nº 03, Santana, Cariacica-ES. 14019 2.: ADENILTON CRISTINO DOS SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 34 anos de idade, Solteiro(a), carpinteiro, residente na Rua B, S/nº, Flexal I, Cariacica-ES e ATALYA MARÇAL AMBRÓSIO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua B, S/nº, Flexal I, Cariacica-ES. 14020 3.: LUCAS SOARES VIEIRA, natural de Mutum-MG, com 31 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rodovia Governador José Henrique Sette, nº 3, Santana, Cariacica-ES e SOLANGE NASCIMENTO TOLENTINO, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rodovia Governador José Henrique Sette, nº 3, Santana, Cariacica-ES. 14021 4.: WALTER FERREIRA, natural de Governador Valadares-MG, com 56 anos de idade, Solteiro(a), vidraçeiro, residente na Rua Treze, nº 870 26, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e ELISA CRISTINA BATISTA RODOLFO, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 47 anos de idade, Solteira(o), cabeleireira, residente na Rua Treze, nº 870 26, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 14023 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 06 de outubro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO BATISTA DE CASTRO PIRES, natural de Itaguaçu-ES, com 62 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Cantagalo, nº 261, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e ELZA PEREIRA DA SILVA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), diarista, residente na Rua Cantagalo, nº 261, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES. 06209 2.: JOSÉ VIANA, natural de Afonso Claudio-ES, com 66 anos de idade, solteiro(a), Pedreiro, residente na Rua: Bco Piata, Nº 170, Cobi de Cima, Vila Velha-ES e GENI DO CARMO, natural de Vila Velha-ES, com 67 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua: Bco Piata, Nº 170, Cobi de Cima, Vila Velha-ES. 06222 3.: EDVALDO ROBERTO PENÊDO, natural de Resplendor-MG, com 61 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua: Leopoldo Temperaneo, nº 55 , Santa Rita, Vila Velha-ES e LUCILEIDE DE SOUZA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Leopoldo Temperaneo, nº 55, Santa Rita, Vila Velha-ES. 06224 4.: MATHEUS CARDOZO DE SOUZA, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua Leopoldina, nº 200, São Torquato, Vila Velha-ES e MARIANA FERNANDES OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Jataí, nº 13, Alvorada, Vila Velha-ES. 06225 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 06 de outubro de 2021 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ISAQUE DE MENEZES, natural de Aimores-MG, com 42 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Tie, 61, Serra Dourada III, Serra-ES e LÍVIA AUGUSTA DE LIMA, natural de Patos de Minas-MG, com 41 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Calandrina, 32, Serra Dourada II, Serra-ES. 11230 2.: JESIEL OLIVEIRA DAS NEVES, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), mecânico industrial, residente na Rua Beija-flor, nº 5, Serra Dourada III, Serra-ES e VÍVIAN NUNES CORRÊA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Beija-flor, nº 5, Serra Dourada III, Serra-ES. 11234 3.: ADRIANO SANTE NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), tecnólogo em logística, residente na Rua Floriano Peixoto, nº 561, São Judas Tadeu, Serra-ES e DAMIANA NEVES BARBOSA, natural de Prado-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), operadora de termoformagem, residente na Rua Floriano Peixoto, nº 561, São Judas Tadeu, Serra-ES. 11239 4.: GABRIEL DE JESUS COSTA, natural de Aracruz-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), jardineiro, residente na Rodovia Norte Sul, nº 82, Cidade Pomar, Serra-ES e FABIOLA NAPOLIANA BRAGA DE OLIVEIRA, natural de Cariacica-ES, com 37 anos de idade, Viúva(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rodovia Norte Sul, nº 82, Cidade Pomar, Serra-ES. 11282 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 06 de outubro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: MIQUÉIAS DE JESUS VIEIRA, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Santa Terezinha, S/nº, André Carloni, Serra-ES e MIKELY FIRMINO CRUZ, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Santa Terezinha, S/nº, André Carloni, Serra-ES. 32104 2.: VINICIUS BASTOS DE MELO, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Azulão, nº 1, Novo Horizonte, Serra-ES e RAYSSA CARVALHO DE SOUZA, natural de Mantena-MG, com 21 anos de idade, Solteira(o), atendente de caixa, residente na Rua Azulão, nº 1, Novo Horizonte, Serra-ES. 32282 3.: MARCOS PASSOS LYRIO, natural de Serra-ES, com 48 anos de idade, Viúvo(a), motorista, residente na Rua Floriano Peixoto, nº 61, Vila Nova de Colares, Serra-ES e MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA, natural de Ibirapuã-BA, com 46 anos de idade, Solteira(o), empregada doméstica, residente na Rua Floriano Peixoto, nº 61, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 32426 4.: HUMBERTO NIXSON MEIRELES, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 48 anos de idade, Divorciado(a), soldador, residente na Rua Flor de Manacá, nº 13, Feu Rosa, Serra-ES e SABRINA MARCELINO DE OLIVEIRA, natural de Goiabeira-MG, com 28 anos de idade, Solteira(o), mensalista, residente na Rua Flor de Manacá, nº 13, Feu Rosa, Serra-ES. 32429 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 06 de outubro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCIANO RAMOS DE OLIVEIRA, natural de Alcobaça-BA, com 41 anos de idade, Solteiro(a), coletor, residente na Escadaria Nossa Senhora de Fátima, nº 50, Conquista, Vitória-ES e MARIA JOSÉ DE SOUZA, natural de Itamaraju-BA, com 43 anos de idade, Divorciada(o), merendeira, residente na Escadaria Nossa Senhora de Fátima, nº 50, Conquista, Vitória-ES. 17554 2.: EDSON MARQUES DE OLIVEIRA, natural de Camacã-BA, com 50 anos de idade, Solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua Antário Alexandre Theodoro Filho, S/n, Nova Palestina, Vitória-ES e SIRLENE DE JESUS LIMA, natural de Medeiros Neto-BA, com 46 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Antário Alexandre Theodoro Filho, S/n, Nova Palestina, Vitória-ES. 17555 3.: ALEX SERAFIM DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), Pintor funileiro, residente na Rua Orlando Bonfim, nº 137, Caratoíra, Vitória-ES e ADRIANA CONCEIÇÃO BARCELOS, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Orlando Bonfim, nº 137, Caratoíra, Vitória-ES. 17557 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 06 de outubro de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLOVIS DE OLIVEIRA GABRIEL, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de corte e dobra, residente na Rua Professor Gilceu Machado, nº 17, Amaral, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ANA PAULA CUNHA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), camareira, residente na Rua Professor Gilceu Machado, nº 17, Amaral, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04847 2.: LUCAS RANGEL GARCIA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), vigia, residente na Rua Dom Pedro I, nº 9, Rubem Braga, Cachoeiro de Itapemirim-ES e CRISTYANE SILVA CATTEM, natural de Alegre-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), assistente jurídica, residente na Rua Dom Pedro I, nº 9, Rubem Braga, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04849 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 06 de outubro de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDERSON GOMES WILL, natural de Pimenta Bueno-RO, com 33 anos de idade, solteiro(a), psicólogo, residente na Avenida São Paulo, N° 2924, Princesa Izabel, Alta Floresta D'oeste-RO e JULIETE OLIVEIRA BRITO, natural de Pancas-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), psicóloga, residente na Avenida Presidente Campos Sales, N° 667, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES. 11346 2.: LUIZ FERNANDO DA SILVA GOMES, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), educador físico, residente na Rua das Acácias, Nº400 QD H/4, Jardim Laguna, Linhares-ES e RAYANE GOMES GIRELLI, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Avenida Tomé de Souza, nº 1123, Interlagos, Linhares-ES. 11347 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 06 de outubro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAYCON SOARES VELTEN, natural de Domingos Martins-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua São Gabriel da Palha, nº 20, Nova Bethânia, Viana-ES e ROBERTA ALMEIDA GUASTI, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua São Gabriel da Palha, nº 20, Nova Bethânia, Viana-ES. 07449 2.: PAULO JOSÉ DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), motorista carreteiro, residente na Rua Belo Horizonte, S/nº, Qr. 07, Lote 10, Marcílio de Noronha, Viana-ES e ADRIANA NASCIMENTO MOREIRA, natural de Vila Vleha-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), Assistente Administrativo, residente na Rua Belo Horizonte, S/nº, Qr. 07, Lote 10, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07450 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 06 de outubro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: FRANQUISMAR SANTIAGO DA CRUZ, natural de Ibiraçu-ES, com 40 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua C, nº 8, Campagnaro, Ibiraçu-ES e GLEICIANE SIQUEIRA RAMOS, natural de Ibiraçu-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua C, nº 8, Campagnaro, Ibiraçu-ES. 00934 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 06 de outubro de 2021 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: GESLEI CLAUDIANO MARQUES, natural de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, Divorciado(a), lavrador, residente na Rua Projetada , S/n, Campo Acima, Itapemirim-ES e ELISANGELA APARECIDA DE SOUZA, natural de SÃO PAULO-SP, com 45 anos de idade, Divorciada(o), vendedora, residente na Rua Projetada , S/n, Campo Acima, Itapemirim-ES. 14169 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 06 de outubro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELIAS FERREIRA NASCIMENTO, natural de Ilhéus-BA, com 44 anos de idade, Solteiro(a), Pedreiro, residente na Rua Antonio Guedes, nº 20, Morada da Barra, Vila Velha-ES e POLIANA GOMES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Antonio Guedes, nº 20, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 09075 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 06 de outubro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã