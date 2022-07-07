Publicidade Legal

Proclamas - 07/07/2022

Quinta-feira

Publicado em 

07 jul 2022 às 01:00

Publicado em 07 de Julho de 2022 às 01:00

Proclamas

_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: OZÓRIO RODRIGUES RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua Copo-de-leite, s/nº, Cariacica-ES e CRISTIELE LUCAS DA PENHA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Copo-de-leite, s/nº, Cariacica-ES. 14649 2.: VITOR BONIFACIO FRANCO, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua da Assembléia, nº 72, Cariacica-ES e JOSIANE MINEIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua da Assembléia, nº 72, Cariacica-ES. 14650 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 06 de julho de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUÍS ANTÔNIO ELPÍDIO DOS SANTOS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 54 anos de idade, Solteiro(a), sushiman, residente na Rua Dez de outubro, s/n, Campinho da Serra I, Serra-ES e REGIANE HONORIO FLORIANO, natural de Barra de São Francisco-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Dez de outubro, s/n, Campinho da Serra I, Serra-ES. 11908 2.: VINÍCIUS PEREIRA BASTOS, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Travessa Nove, nº 195, Nova Carapina II, Serra-ES e JENIFER FERREIRA DOS SANTOS LIMA, natural de Recife-PE, com 30 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Travessa Nove, nº 195, Nova Carapina II, Serra-ES. 11911 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 06 de julho de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: UENDERSON DE ASSIS DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), caldeireiro, residente na Escadaria Clemiro Quirino Simões I, nº 73, Vitória-ES e NATIÉLY ROCHA PEREIRA, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), designer de sobrancelhas, residente na Escadaria Clemiro Quirino Simões I, nº 73, Vitória-ES. 25601 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 06 de julho de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: VINICIUS SOARES RAYMUNDO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), comerciante, residente na Rua Soldado Manoel Sebastião Alves, nº 99, Vitória-ES e ANA PAULA PEREIRA DE ANDRADE, natural de São Gonçalo-RJ, com 26 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de produção, residente na Rua Soldado Manoel Sebastião Alves, nº 99, Vitória-ES. 17844 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 06 de julho de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ RODRIGO DE JESUS SANTOS, natural de Belmonte-BA, com 28 anos de idade, Solteiro(a), soldador, residente na Rua do Cawboy, s/n, Vila Velha-ES e DAIANE SANTOS SEARA, natural de Itapebi-BA, com 32 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de cozinha, residente na Rua do Cawboy, s/n, , Vila Velha-ES. 09489 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 06 de julho de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIEGO DOS SANTOS SANT'ANA, natural de Cariacica-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua dos Antulhos, s/nº quadra 35, lt 12, Viana-ES e JULIANA DOS SANTOS NERY, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua dos Antulhos, s/nº quadra 35, lt 12, Viana-ES. 07705 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 06 de julho de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: RODRIGUES CORRÊIA DIAS, natural de Mutum, MG, com 40 anos de idade, solteiro, motorista, residente e domiciliado no lugar denominado Córrego Vargem Grande, zona rural, Brejetuba, ES e LEIDELANE HENRIQUE GONÇALVES, natural de Lajinha, MG, com 37 anos de idade, divorciada, funcionária pública, residente e domiciliada no lugar denominado Córrego Vargem Grande, zona rural, Brejetuba, ES – 001092. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 06 de julho de 2022. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã

