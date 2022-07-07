Proclamas - 07/07/2022

Arquivos & Anexos
07-07-22 - PROCLAMAS.pdf
Proclamas
_____________________________________________________________________
CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: OZÓRIO RODRIGUES RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua Copo-de-leite, s/nº, Cariacica-ES e CRISTIELE LUCAS DA PENHA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Copo-de-leite, s/nº, Cariacica-ES. 14649
2.: VITOR BONIFACIO FRANCO, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua da Assembléia, nº 72, Cariacica-ES e JOSIANE MINEIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua da Assembléia, nº 72, Cariacica-ES. 14650
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cariacica-ES, 06 de julho de 2022
Milson Fernandes Paulin
Tabelião e Oficial
_____________________________________________________________________
Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede
Faço saber que pretender casar-se:
1.: LUÍS ANTÔNIO ELPÍDIO DOS SANTOS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 54 anos de idade, Solteiro(a), sushiman, residente na Rua Dez de outubro, s/n, Campinho da Serra I, Serra-ES e REGIANE HONORIO FLORIANO, natural de Barra de São Francisco-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Dez de outubro, s/n, Campinho da Serra I, Serra-ES. 11908
2.: VINÍCIUS PEREIRA BASTOS, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Travessa Nove, nº 195, Nova Carapina II, Serra-ES e JENIFER FERREIRA DOS SANTOS LIMA, natural de Recife-PE, com 30 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Travessa Nove, nº 195, Nova Carapina II, Serra-ES. 11911
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Serra-ES, 06 de julho de 2022
Marisa de Deus Amado
Oficiala e Tabeliã
_____________________________________________________________________
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: UENDERSON DE ASSIS DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), caldeireiro, residente na Escadaria Clemiro Quirino Simões I, nº 73, Vitória-ES e NATIÉLY ROCHA PEREIRA, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), designer de sobrancelhas, residente na Escadaria Clemiro Quirino Simões I, nº 73, Vitória-ES. 25601
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 06 de julho de 2022
RODRIGO SARLO ANTONIO
Oficial
_____________________________________________________________________
Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital
Faço saber que pretender casar-se:
1.: VINICIUS SOARES RAYMUNDO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), comerciante, residente na Rua Soldado Manoel Sebastião Alves, nº 99, Vitória-ES e ANA PAULA PEREIRA DE ANDRADE, natural de São Gonçalo-RJ, com 26 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de produção, residente na Rua Soldado Manoel Sebastião Alves, nº 99, Vitória-ES. 17844
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 06 de julho de 2022
Paula Cecília da Luz Rodrigues
Delegatária Interina
_____________________________________________________________________
Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital
Faço saber que pretender casar-se:
1.: JOSÉ RODRIGO DE JESUS SANTOS, natural de Belmonte-BA, com 28 anos de idade, Solteiro(a), soldador, residente na Rua do Cawboy, s/n, Vila Velha-ES e DAIANE SANTOS SEARA, natural de Itapebi-BA, com 32 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de cozinha, residente na Rua do Cawboy, s/n, , Vila Velha-ES. 09489
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 06 de julho de 2022
Najla Aparecida Assad de Morais
Oficiala e Tabeliã
_____________________________________________________________________
REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: DIEGO DOS SANTOS SANT'ANA, natural de Cariacica-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua dos Antulhos, s/nº quadra 35, lt 12, Viana-ES e JULIANA DOS SANTOS NERY, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua dos Antulhos, s/nº quadra 35, lt 12, Viana-ES. 07705
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Viana-ES, 06 de julho de 2022
Sophie Helene Rodrigues Porto
Tabeliã e Oficiala
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E
TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA
Faço saber que pretendem casar-se:
1.: RODRIGUES CORRÊIA DIAS, natural de Mutum, MG, com 40 anos de idade, solteiro, motorista, residente e domiciliado no lugar denominado Córrego Vargem Grande, zona rural, Brejetuba, ES e LEIDELANE HENRIQUE GONÇALVES, natural de Lajinha, MG, com 37 anos de idade, divorciada, funcionária pública, residente e domiciliada no lugar denominado Córrego Vargem Grande, zona rural, Brejetuba, ES – 001092.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei.
Vitória ES, 06 de julho de 2022.
GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO
Oficiala e Tabeliã