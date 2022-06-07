Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Publicidade Legal

Proclamas - 07/06/2022

Terça-feira

Publicado em 07 de Junho de 2022 às 01:00

Arquivos & Anexos

07-06-22 - PROCLAMAS.pdf

.
Tamanho do arquivo: 176kb
Baixar

Proclamas

_____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUSTAVO RHEINEL VIEIRA, natural de Guarapari-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Rua Couto Aguirre, nº 68, Bairro Paul, Vila Velha-ES e MARIANA RHEIN OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Couto Aguirre, nº 68, Bairro Paul, Vila Velha-ES. 04432 2.: RAFAEL MOURA DOS SANTOS, natural de Niterói-RJ, com 44 anos de idade, divorciado(a), Assistente de cobrança, residente na Rua Paulo Natali, nº 98, Paul, Vila Velha-ES e LAUDINEIA SILVA DO VALE, natural de Vila Velha-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), bordadeira, residente na Rua Paulo Natali, nº 98, Paul, Vila Velha-ES. 04453 3.: VINICIUS COSTA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Fernando de Sá, nº 12, Paul, Vila Velha-ES e SCARLETT DOS ANJOS OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Técnico de laboratório, residente na Rua Egito, nº 04, Vila Palestina, Cariacica-ES. 04454 4.: PAULO HENRIQUE NUNES DA SILVA, natural de Governador Valadares-MG, com 27 anos de idade, Solteiro(a), chapeiro, residente na Rua Hermínio Lima, nº 13, Ilha das Flores, Vila Velha-ES e JAKELINE CRISTINA GONÇALVES MACIEL, natural de Governador Valadares-MG, com 21 anos de idade, Solteira(o), balconista, residente na Rua Hermínio Lima, nº 13, Ilha das Flores, Vila Velha-ES. 04455 5.: JOVELTY DA SILVA SANTOS, natural de São Paulo-SP, com 48 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de produção, residente na Rua Joel Antônio de Jesus, nº 39, Ilha das Flores, Vila Velha-ES e SILVANE DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 50 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Joel Antônio de Jesus, nº 39, Ilha das Flores, Vila Velha-ES. 04457 6.: HIGGO SANTOS DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estoquista, residente na Avenida Virgínia Maline Ramos, nº 100, Alzira Ramos, Cariacica-ES e KAILLANE ALMEIDA BARBOSA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de médico, residente na Rua Na Ramon Martins, nº 38, Vila Batista, Vila Velha-ES. 04462 7.: DENILSON FERREIRA DE LIMA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Eloy Barreto, nº 44, Bairro Alecrim, Vila Velha-ES e RAQUEL RODRIGUES CANDEIA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), operadora de telemarketing receptivo, residente na Rua Presidente Café Filho, nº 70, Bairro Alecrim, Vila Velha-ES. 04464 8.: LEANDRO ANTONIO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), educador físico, residente na Rua Bernardino Monteiro, nº 170, Paul, Vila Velha-ES e THAYSE POZZATTI LIRIA, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Bernardino Monteiro, nº 170, Paul, Vila Velha-ES. 04468 9.: DAVID BATISTA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Rua Ordem e Progresso, nº 25, Argolas, Vila Velha-ES e TAMÁRA DA SILVA FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de escritório em geral, residente na Rua Ordem e Progresso, nº 25, Argolas, Vila Velha-ES. 04469 10.: GLEISON DA COSTA SILVA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), operador de peação, residente na Rua Parnaíba, nº 301, Alecrim, Vila Velha-ES e PENHA BATISTA BERNARDES, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), secretaria, residente na Rua Parnaíba, nº 301, Alecrim, Vila Velha-ES. 04470 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 06 de junho de 2022 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS LYRA DO NASCIMENTO ALMEIDA, natural de Alfredo Chaves-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Santa Clara, nº 207, Cariacica-ES e SIRLANDA MARIA SILVA COIMBRA, natural de Alfredo Chaves-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Santa Clara, nº 207, Cariacica-ES. 28906 2.: ADRIEL DOS PASSOS DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua dos Bandeirantes, nº 151, Cariacica-ES e CAROLINA ALMEIDA CARRAFA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Praça John Kennedy, nº 28, Cariacica-ES. 28907 3.: OSMAR GOMES VIANA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), Motorista, residente na Rua Senna, nº 71, Cariacica-ES e INGRYD VALADARES DE SOUZA VIDAL, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), Professora, residente na Rua Senna, nº 71, Cariacica-ES. 28908 4.: LUIZ PAULO PIRCHINI, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Ru Principal, 450, Cariacica-ES e CARLA DOS SANTOS ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Principal, 450, Cariacica-ES. 28909 5.: JOSÉ NIVALDO GAMA, natural de Rio Bananal-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), operador de enfardadeira, residente na Rua Elias Decoter, nº 234, Cariacica-ES e ROSILENE RIBEIRO DOS REIS, natural de Colatina-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Elias Decoter, nº 234, Cariacica-ES. 28910 6.: DJONES BOTAZINI MARTINS, natural de São Mateus-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Garçom, residente na Rua São Jorge, 36, Cariacica-ES e DANIELLE DA CRUZ DAMACENA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Manicure, residente na Rua São Jorge, 36, Cariacica-ES. 28911 7.: MATEUS DO ROZÁRIO OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Rua Rio de Janeiro, S/nº, Bloco 15, Apto 2, São Francisco, Cariacica-ES e SULAMYTA PEREIRA SANTOS, natural de Mantenópolis-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Rio de Janeiro, S/n, Bloco 15, Apto 304, São Francisco, Cariacica-ES. 28912 8.: RENATO ALVARENGA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), pintor pleno, residente na Rua José de Alencar, nº 120, Cariacica-ES e ANDRESSA LOURENÇO CRISTOVAN, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua José de Alencar, nº 120, Cariacica-ES. 28913 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 06 de junho de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: PEDRO HENRIQUE DE PAULA NEIVA, natural de Belo Horizonte-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), contador, residente na Rua Comissário Octávio Queiroz,Jardim da Penha, Vitória-ES e GIOVANNA GONÇALVES SILVA, natural de Ipatinga-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Comissário Octávio Queiroz,Jardim da Penha, Vitória-ES. 25477 2.: LEONARDO LEANDRO DE SOUZA, natural de Governador Valadares-MG, com 39 anos de idade, divorciado(a), cirurgião dentista, residente na Rua Haylton Bassini Júnior,Mata da Praia, Vitória-ES e KÊMILY MARTINS DRUMOND, natural de Ipatinga-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Haylton Bassini Júnior, Mata da Praia, Vitória-ES. 25478 3.: RODRIGO BASTOS PESSANHA CRESPO, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), funcionário público municipal, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, Jardim da Penha, Vitória-ES e SILMARA DE ARAUJO FONSECA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), analista de departamento pessoal, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25479 4.: EDUARDO VIEIRA DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), representante comercial, residente na Rua Hélio Soares, Jardim da Penha, Vitória-ES e SAMIRA RAMOS DE ANDRADE, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Hélio Soares, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25480 5.: FLÁVIO EDUARDO BABILON MILANESI, natural de Conceição do Castelo-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Doutor João Batista Miranda Amaral, Jardim Camburi, Vitória-ES e DANIELE ROSSONI, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Rua Tupinambás, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25481 6.: BERNARDO DINIZ BORGES, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Vitória Tackla, Mata da Praia, Vitória-ES e ISABELA ZORTÉA, natural de Colatina-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Advogada, residente na Rua Vitória Tackla, Mata da Praia, Vitória-ES. 25482 7.: HUGO DE ROSSÍ FARIAS MACEDO, natural de Campina Grande-PB, com 31 anos de idade, solteiro(a), gestor, residente na Rua José Anchieta Fontana, Jardim Camburi, Vitória-ES e AMANDA LOPES DE MORAES, natural de Campo Belo-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), bacharel em direito, residente na Rua José Anchieta Fontana, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25483 8.: SAULO LOPES PEREIRA JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Alice Bumachar Neffa, Jardim Camburi, Vitória-ES e RAYSSA MARTINS RODRIGUES, natural de São Mateus-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Rua Alice Bumachar Neffa,Jardim Camburi, Vitória-ES. 25484 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 06 de junho de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ISRAEL WANZELER DE FREITAS, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), agente comunitário de saúde, residente na Rua Areobaldo Bandeira, nº 230, Vitória-ES e ADRIANA DA SILVA GONÇALVES, natural de Linhares-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), agente comunitária de saúde, residente na Rua Areobaldo Bandeira, nº 230, Vitória-ES. 25541 2.: DANIEL SAITER NONATO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua Moacir Avidos, nº 642/604 Ed. Jade, Vitória-ES e FIORELLA ELIZABETH HONORES VEGA, natural de La Libertad-ET, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheira de produção, residente na Rua Moacir Avidos, nº 642/604 Ed. Jade, Vitória-ES. 25542 3.: JOSÉ DENI DAVEL GOMES, natural de Castelo-ES, com 66 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Doutor Joaquim Côrtes, nº 03, Aptº 501, Vitória-ES e SUZANA LOCATELI RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativa, residente na Rua Doutor Joaquim Côrtes, nº 03, Aptº 501, Vitória-ES. 25543 4.: DANIEL BRUNO PIVA THEODORO, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Desembargador João Manoel de Carvalho, nº 140, Apto 203B, Vitória-ES e JENIFFER WASZKEWICZ SCHIMIDT, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), contabilista, residente na Rua Aleixo Netto, n° 308, Apto 401, Vitória-ES. 25544 5.: RAFAEL PAULO SERÓDIO TEIXEIRA, natural de Sinop-MT, com 32 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Vitória, nº 2279 , Vitória-ES e MYKEILA RODRIGUES DE OLIVEIRA, natural de Jardim Olinda-PR, com 31 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Doutor Petrônio Romero de Souza, nº 851, Curitiba-PR. 25545 6.: LUIZ EDUARDO FAVALESSA PERUCH, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de software, residente na Rua Desembargador Josias Soares, nº 86, Apto 1204 , Vitória-ES e BRUNA NASCIMENTO PONTES, natural de Curitiba-PR, com 26 anos de idade, solteiro(a), designer de produtos, residente na Rua Desembargador Josias Soares, nº 86, Apto 1204 , Vitória-ES. 25546 7.: RAFAEL FERREIRA SANTOS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), agente de financiamento, residente na Rua Bernardo Horta, nº 84, Vitória-ES e ALESSANDRO RODRIGUES VIGUINI, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), profissional de eduação física, residente na Rua Bernardo Horta, nº 84, Vitória-ES. 25547 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 06 de junho de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO VICTOR VENTURA CARDOSO, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Duarte Carino de Freitas, nº 36, Vila Velha-ES e BEATRIZ DA SILVA MARQUES KOEHLER, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), escriturária, residente na Rua Marmeleiro, nº 06, Vila Velha-ES. 232729836 2.: LEANDRO COITINHO LIRIO, natural de Duque de Caxias-RJ, com 44 anos de idade, divorciado(a), pintor, residente na Rua Vinte e Cinco, nº 21, Vila Velha-ES e MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA, natural de Ecoporanga-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), cozinheira, residente na Rua Vinte e Cinco, nº 21, Vila Velha-ES. 232729838 3.: BRUNO CAMPOS DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 30 anos de idade, solteiro(a), téc. mecânica, residente na Rua Itaóca, s/n, Vila Velha-ES e RHAQUEL SOUZA DE PAULA, natural de Nova Venécia-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), arquiteta e urbanista, residente na Rua Nova Delhi, nº 176, Vila Velha-ES. 232729839 4.: DIOGO MARQUES POVOAS DE SOUSA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 37 anos de idade, divorciado(a), analista de logística, residente na Rua Ramiro Leal Reis, nº 11, Vila Velha-ES e MARCELLA SANTOS BRITO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), assistente administrativo, residente na Rua Ramiro Leal Reis, nº 11, Vila Velha-ES. 232729840 5.: RENATO LOUREIRO FALLER, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na rua são luiz, n° 157, Vila Velha-ES e XEILA MINGOTE MAZZEGA, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Vinte e Nove, nº 5, Vila Velha-ES. 232729841 6.: FABRICIO PEREIRA DA HORA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), segurança, residente na Rua Cristo Rei, nº 64, Vila Velha-ES e ELANE CRISTINA SOUZA SANTOS, natural de Belém-PA, com 41 anos de idade, divorciado(a), pedagoga, residente na Rua waldemar vercosa pitanga - até 1400 - lado par, nº 750, apto 202, Vila Velha-ES. 232729842 7.: LEONAM HENRIQUE DE ALMEIDA RIOS, natural de Governador Valadares-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida dos Estados, s/n, apto 302, Vila Velha-ES e ESTHEFANI MARTINS SANTOS DE SOUZA, natural de Timóteo-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida dos Estados, s/n, apto 302, Vila Velha-ES. 232729843 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 06 de junho de 2022 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: WESLEY GEORGE FREIRE SILVA, natural de Colatina-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Augusto Calmon nº 1846, Linhares-ES e JENNIFER RICARDO DANIEL, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar técnica, residente na Avenida Augusto Calmon , nº 1846, Linhares-ES. 11956 2.: ANTONIO DE JESUS SENA, natural de Linhares-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), téc em panificação e confeitaria, residente na Avenida Castro Alves    nº 2923, Linhares-ES e CLAUDINEIA DE PAULO DA SILVA, natural de Ecoporanga-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), micro empreendedor, residente na Avenida Castro Alves    nº 2923, Linhares-ES. 11957 3.: IGOR ALMEIDA MAGALHÃES, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Governador Lindenberg, nº 1868, Linhares-ES e AMANDA GUIMARÃES MENESES, natural de Barra de São Francisco-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Camilo Frizera, nº 46, Itaguaçu-ES. 11958 4.: UERLEY TIMM, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), administrador, residente na Avenida Alegre    nº 506, Linhares-ES e JULIANA BARCELOS MARIANO, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), písicologa, residente na Avenida Alegre nº 506, Linhares-ES. 11959 5.: PATRICK DE FREITAS GONÇALVES, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Avenida Padre Manoel da Nóbrega nº 977, Linhares-ES e EDIMARA FERREIRA BORGES, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, divorciado(a), manicure, residente na Avenida Padre Manoel da Nóbrega nº 977, Linhares-ES. 11960 6.: PEDRO GRIPPA JUNIOR, natural de Ibiraçú-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), técnico de enfermagem, residente na Rua Borba Gato, nº 489, Linhares-ES e VANDERLEIA MARSAGLIA VIEIRA, natural de Rio Bananal-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Borba Gato, nº 489, Linhares-ES. 11961 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 06 de junho de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: EMMANOEL LOSS DIAS, natural de Vitoria-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de sofware, residente na Rua Goiás, 71, Apartamento 104, Ed. Gold Coast, Praia da Costa, Vila Velha-ES e PRISCILLA BANDEIRA FROTA, natural de Vitoria-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Goiás, 71, Ed Gold Coast, Apt 104, Itapuã, Vila Velha-ES. 20040 2.: ROBSON BRANDÃO VIANA, natural de Vitória-ES, com 63 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Inácio Higino, nº 34, Praia da Costa, Vila Velha-ES e MIRIAM PERSIO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 62 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Inácio Higino - Nº34, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 20041 3.: PEDRO ARTHUR GIL MARQUES MARTINS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 27 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua José Penna Medina, nº 151, Apartamento 503, Edifício Manratam, Praia da Costa, Vila Velha-ES e KAMILLA KRISTHIE SILVA MEDRADO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua José Penna Medina, nº 151, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 20042 4.: MATHEUS DE SOUZA CARDOSO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), bombeiro militar, residente na Rua do Canal, 474, Aribiri, Vila Velha-ES e MARCIELE DA SILVA TOSTE, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Avenida Jacinto Admiral, 33, Cobilândia, Vila Velha-ES. 20044 5.: REYKARD OHNESORGE DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Policial Militar, residente na Avenida Antônio de Almeida Filho, nº 1060, Apartamento 804, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e LETÍCIA SILVA LOUREIRO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), cirurgiã dentista, residente na Avenida Antônio de Almeida Filho, N° 1060, Apartamento 804, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 20045 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 06 de junho de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS SEDE DE ANCHIETA Faço saber que pretender casar-se: 1.: HUÁTILA PINA FERREIRA DE OLIVEIRA, natural de Guarapari-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), montador de andaime, residente na Rua Bahia, S/nº, Anchieta-ES e RAFAELA DOS SANTOS MIQUELINE, natural de Anchieta-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Bahia, N° 01, Anchieta-ES. 02938 2.: BRUNO VINICIUS COUTINHO TAVARES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 41 anos de idade, solteiro(a), Técnico em eletrotécnica, residente na praça samarco, s/n°, Anchieta-ES e JULIANA DAS NEVES BRITO, natural de Guarapari-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), técnica em segurança do trabalho, residente na praça samarco, s/n°, Anchieta-ES. 02939 3.: JULIANO LOYOLA BARROS, natural de Anchieta-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Manoel Miranda Garcia, s/n°, Anchieta-ES e CAROLINE DA COSTA DE MATTOS, natural de Anchieta-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na rua praça don pedro II, s/n°, Anchieta-ES. 02940 4.: LUIZ CARLOS SANTOS DE SOUZA, natural de Belmonte-BA, com 43 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua dos Badejos, S/n°, Anchieta-ES e LUCINEIDE SILVA DE SOUSA, natural de Belo Horizonte-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua dos Badejos, S/nº, Anchieta-ES. 02941 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Anchieta-ES, 06 de junho de 2022 LARISSA CAPIBARIBE DE CASTRO CASSEB Notária e Registradora Civil _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSENIL DUTRA DE SOUZA, natural de Irupi-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Joaquim Pedro Timaia, número 114, bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES e SILVANETE MARIA DA COSTA, natural de Iúna-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Rua Joaquim Pedro Timaia, número 114, bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES. 09065 2.: PEDRO MACHADO DA SILVA, natural de Ibatiba-ES, com 75 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rua Joaquim Antonio da Silva, sem número, bairro Quilombo, Iúna-ES e MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, natural de Leopoldina-MG, com 61 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua Joaquim Antonio da Silva, sem número, bairro Quilombo , Iúna-ES. 09066 3.: GEOVANI OLIVEIRA SILVA, natural de Belo Horizonte-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar adminstrativo, residente na Rua Prefeito Romeu Rios, número 159 , Iúna-ES e KAMILLA APARECIDA ANACLETO SOARES, natural de Iúna-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na no lugar denominado "Córrego Bom Sucesso" , Iúna-ES. 09067 4.: JHONATAN LEITE COIMBRA, natural de Iúna-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de padaria, residente na Avenida São Vicente de Paulo, sem número,    bairro Quilombo , Iúna-ES e THAIS BARBOSA LINO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida São Vicente de Paulo, sem número,    bairro Quilombo , Iúna-ES. 09068 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 06 de junho de 2022 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: DELIO DUARTE FILHO, natural de Vitória-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Sergipe, nº 01, Cariacica-ES e SARA RAQUEL SOARES FRANCISCO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Sergipe, 01, Cariacica-ES. 14479 2.: LEANDRO DE OLIVEIRA FALCÃO, natural de Mantena-MG, com 40 anos de idade, Solteiro(a), serralheiro, residente na Rua Noventa e Três, nº 288, Cariacica-ES e DAMIANA ARIS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Noventa e Três, nº 288, Cariacica-ES. 14560 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 06 de junho de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAPHAEL HENRIQUE SILVA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), motoboy, residente na Rua Manoel Pedro Rodrigues, s/n, Q 102, L 06, Vila Velha-ES e LUIZE DOS SANTOS PAIVA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), Auxiliar administrativo, residente na Rua Manoel Pedro Rodrigues, s/n, Q 102, L 06, Vila Velha-ES. 09423 2.: SAVIO MOTA DOS SANTOS, natural de Anápolis-GO, com 21 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na rua antonio marcos sdreidegger nº 230, Vila Velha-ES e JANIELY ALACRIDES DE JESUS, natural de Pedro Canário-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), ajudante de padaria, residente na rua antonio marcos sdreidegger nº 230, Vila Velha-ES. 09424 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 06 de junho de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS DE JESUS SOARES, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), eletricista de manutenção, residente na Rua Continental, s/n, Serra-ES e VERÔNICA FORTUNATO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Continental, s/n, Serra-ES. 11849 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 06 de junho de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JONAS NOGUEIRA DIAS, natural de Alegre-ES, com 79 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Aureliano Bicas, nº 270, Conceição do Castelo-ES e LUSINÉIA BATISTA, natural de Conceição do Castelo-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Aureliano Bicas, n° 270, Conceição do Castelo-ES. 00655 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 06 de junho de 2022 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ LIBERATO ALVES FILHO, natural de Linhares-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Avenida Santo Antônio, Vitória-ES e EDLANGE DOS SANTOS NUNES, natural de Serrolândia-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), segurança, residente na Avenida Santo Antônio, Vitória-ES. 17799 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 06 de junho de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRENNO DORNELAS VILAÇA, natural de Aimorés-MG, com 26 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua São Francisco de Assis, nº 53, Aracruz-ES e ALINE DE SOUZA NUNES, natural de Fundão-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua São Francisco de Assis, nº 53, Aracruz-ES. 13576 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 06 de junho de 2022 Shirley Pissinate Garcia Santi Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE CALOGI DO JUÍZO DE SERRA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: AGNALDO DO NASCIMENTO RICARDO, natural de Porto Seguro-BA, com 49 anos de idade, solteiro(a), Vaqueiro, residente na Rua Goiânia, nº 168, Serra-ES e LUZIA DE JESUS COELHO, natural de Itamaraju-BA, com 42 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Goiânia, nº 168, Serra-ES. 00117 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 06 de junho de 2022 Carolina Romano Brocco Tardin Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MIGUEL FERNANDES DE OLIVEIRA, natural de Castelo-ES, com 69 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Osasco, nº 26, Viana-ES e JIRLENE MARQUES DE MORAIS, natural de Jequié-BA, com 49 anos de idade, solteiro(a), Pedagoga, residente na Rua Osasco, nº 26, Viana-ES. 07679 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 06 de junho de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados