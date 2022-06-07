Proclamas - 07/05/2022

Arquivos & Anexos
07-05-22 - PROCLAMAS.pdf
Proclamas
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE GUARAPARI DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEX SANDRO DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), marteleiro, residente na Rua Pedro da Costa Vieira, nº 229, Guarapari-ES e ALINE SANTOS SILVA DE JESUS, natural de Salvador-BA, com 40 anos de idade, viúvo(a), zeladora, residente na Rua Regina Rosa Simões, nº 105, Guarapari-ES. 12860 2.: MATHEUS CONCEIÇÃO DA SILVA, natural de Guarapari-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), pexeiro, residente na Rua Jerônimo Monteiro, nº 86, Guarapari-ES e ESTÉFANI PINHEIRO SOUZA, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Jerônimo Monteiro, nº 86, Guarapari-ES. 12861 3.: DIEGO BAPTISTA ARAUJO, natural de Anchieta-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), técnico em segurança do trabalho, residente na Rua Voluntários da Pátria, nº 1, Guarapari-ES e RAYANE DOS SANTOS ROSA, natural de Anchieta-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), técnica em segurança do trabalho, residente na Rua Voluntários da Pátria, nº 1, Guarapari-ES. 12862 4.: TIAGO RIGUETTI PEDROTI, natural de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, com 30 anos de idade, solteiro(a), frentista, residente na Rua Zozimo Ferreira Monjardim, nº103 , Guarapari-ES e SHIRLEY BRANDÃO CARVALHO, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Zozimo Ferreira Monjardim, nº103 , Guarapari-ES. 12863 5.: THALIS LIMA RAMOS, natural de Macaé-RJ, com 34 anos de idade, solteiro(a), técnico em informática, residente na Rua B Cinco, nº 05, Guarapari-ES e LIVIA RAYANE NASCIMENTO SILVA, natural de Natal-RN, com 31 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua B Cinco, nº 05, Guarapari-ES. 12864 6.: ROMULO MANTOVANI AGUIAR, natural de Belo Horizonte-MG, com 44 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Joaquim da Silva Lima, nº 180, Guarapari-ES e FLAVIA COELHO DIAS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 52 anos de idade, solteiro(a), Funcionário público estadual e distrital superior, residente na Rua Joaquim da Silva Lima, nº 180, Guarapari-ES. 12865 7.: JAILSON BATISTA ROCHA JUNIOR, natural de Camacan-BA, com 31 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Avenida Brasil, nº 205, Guarapari-ES e SANARA RIBEIRO DE JESUS, natural de Porto Seguro-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), Atendente de lanchonete, residente na Avenida Brasil, nº 205, Guarapari-ES. 12866 8.: SERGIO MENDES DE OLIVEIRA, natural de São Paulo-SP, com 49 anos de idade, divorciado(a), Advogado, residente na Rua Maria de Lourdes de Jesus Porto, nº 7, Guarapari-ES e LUCIANA DE SOUZA PEREIRA, natural de Guarapari-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), cuidadora, residente na Rua Maria de Lourdes de Jesus Porto, nº 7, Guarapari-ES. 12867 9.: FRANCISCO CARLOS FERNANDES DA SILVA, natural de Mossoró-RN, com 66 anos de idade, solteiro(a), Porteiro, residente na Avenida Trajano Lino Gonçalves, nº 200, Guarapari-ES e MARIA CELINA BIANCARDI, natural de Iconha-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), Lavadeira, residente na Avenida Trajano Lino Gonçalves, nº 200, Guarapari-ES. 12868 10.: EDMILSON SOUZA DA HORA, natural de Lomanto Júnior-BA, com 58 anos de idade, solteiro(a), Pedreiro, residente na Rua Espírito Santo, nº 119, Guarapari-ES e DÉBORA MENEZES DE OLIVEIRA, natural de Porto Velho-RO, com 39 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Santa Maria Gorete, nº 116, Guarapari-ES. 12869 11.: RAFAEL POUBEL SECATO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Avenida Desembargador Lourival de Almeida, nº 278, ap 703, Guarapari-ES e BEATRIZ MAGNAGO TURINI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 47 anos de idade, viúvo(a), neuropsicopedagoga, residente na Avenida Desembargador Lourival de Almeida, nº 278, ap 703, Guarapari-ES. 12870 12.: WILLIAM FARIA RAMOS DE CARVALHO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Castro Alves, nº 68, Guarapari-ES e DANIELE SANTOS FREITAS, natural de Gandu-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Castro Alves, nº 68, Guarapari-ES. 12871 13.: GILBERTO LEAL DE CASTRO, natural de Itajuípe-BA, com 56 anos de idade, divorciado(a), balconista, residente na Avenida Padre José de Anchieta, nº 22, Guarapari-ES e MARIA HELENA BARROZO FERREIRA, natural de Guarapari-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida Padre José de Anchieta, nº 22, Guarapari-ES. 12872 14.: SAMUEL RIBEIRO DO CARMO DE AZEVEDO, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), ajudante de obras, residente na Rua Pedro Honorato Pereira, nº 01, Guarapari-ES e ANDRESSA DOS SANTOS SILVA, natural de Buriticupu-MA, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Pedro Honorato Pereira, nº 01, Guarapari-ES. 12873 15.: FERNANDO PEREIRA NASCIMENTO, natural de Guarapari-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Rua Alarico dos Santos, nº 330, Guarapari-ES e BÁRBARA SANTOS BIGOSSI, natural de Guarapari-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Alarico dos Santos, nº 330, Guarapari-ES. 12874 16.: THIAGO LYRA GALVÃO, natural de Guarapari-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), Advogado, residente na Avenida Trajano Lino Gonçalves, nº 39, Guarapari-ES e SYLVIA MACHADO DE OLIVEIRA, natural de Manhuaçu-MG, com 32 anos de idade, divorciado(a), cirurgiã dentista, residente na Avenida Trajano Lino Gonçalves, nº 39, Guarapari-ES. 12875 17.: ANTONIO CARLOS FALKEMBACH, natural de Marau-RS, com 69 anos de idade, viúvo(a), comerciante, residente na Avenida Beira Mar, nº 1275, Guarapari-ES e MARIA APARECIDA DA COSTA DIAS, natural de Cristalina-GO, com 43 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Beira Mar, nº 1275, Guarapari-ES. 12876 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 06 de maio de 2022 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Tabeliã e Oficial Interina _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO TEIXEIRA, natural de Linhares-ES, com 63 anos de idade, solteiro(a), tratorista, residente na Avenida Conceição da Barra nº 2044, Linhares-ES e VITORIA ROCHA RIZZO, natural de Conceição da Barra-ES, com 61 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida Conceição da Barra nº 2044, Linhares-ES. 11871 2.: DANIEL SANT ANNA FILHO, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), técnico IRLA, residente na Rua Mato Grosso, nº 117, Linhares-ES e KALYNE PERUGIA VIANA, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), esrudante, residente na Rua Mato Grosso, nº 117, Linhares-ES. 11872 3.: JOHNATAN LAUS, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), vigia, residente na Rua Casimiro de Abreu, nº 400, Linhares-ES e ROVENA ARRECO, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar financeiro, residente na Rua Pará, nº 163, Linhares-ES. 11873 4.: ANDERSON FELLIPE SANTANA SILVA, natural de Nanuque-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Santa Tereza, s/n , Linhares-ES e ANA CAROLINE SANTA DA SILVA, natural de Itamaraju-BA, com 20 anos de idade, solteiro(a), repositora, residente na Rua Santa Tereza, s/n , Linhares-ES. 11874 5.: ROMÁRIO ALMEIDA DOS SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 31 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Vicente G Morello, nº 171, Linhares-ES e JOSIELE DA ROCHA ALVES, natural de Nanuque-MG, com 34 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Vicente G Morello, nº 171, Linhares-ES. 11875 6.: LUCAS SANT' ANA SERAFINI, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), analista de redes, residente na Avenida Governador Lindenberg nº 403, Linhares-ES e LENICE CAMPOS, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), inspetora de qualidade, residente na Avenida Governador Lindenberg nº 403, Linhares-ES. 11876 7.: WEMERSON PREATO SILVA, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Martin Afonso de Souza nº 465, Linhares-ES e ISABELLA CAETANO SCHAEFER, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), supervisora PCP, residente na Avenida Presidente Café Filho, nº 579, Linhares-ES. 11877 8.: JOHN ANDERSON TONETO PIÃO, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), técnico em eletrotécnica, residente na Avenida São Paulo, nº 701, Linhares-ES e GLENDA ALMEIDA SILVA, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida São Paulo, nº 701, Linhares-ES. 11878 9.: BENEDITO DA CONCEIÇÃO SANTOS, natural de Mucuri-BA, com 49 anos de idade, divorciado(a), gari, residente na Avenida Ricardo Guilhermino de Almeida, nº 55, Linhares-ES e EDNEIA SANTOS RODRIGUES, natural de Mucuri-BA, com 42 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Avenida Ricardo Guilhermino de Almeida, nº 55, Linhares-ES. 11879 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 06 de maio de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: GEANDERSON DE OLIVEIRA, natural de Vila Valério-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Fundão, nº 269, Serra-ES e JUSCELENE RIBEIRO DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Fundão, nº 269, Serra-ES. 11686 2.: RENATO FERREIRA DOS SANTOS, natural de Mucurici-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), torneiro mecânico, residente na Rua Andireva, nº 121, Serra-ES e ELIANE MARIA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua Andireva, nº 121, Serra-ES. 11709 3.: RONALDO PEREIRA SILVA, natural de Porções-BA, com 35 anos de idade, Solteiro(a), motoboy, residente na Rua Baixo Guandu, nº 175, Serra-ES e DÉBORA BATISTA DE ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Baixo Guandu, nº 175, Serra-ES. 11725 4.: BRENNO RODRIGUES VIEIRA CODECO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), operador de logística I, residente na Rua São Paulo, nº 24, Serra-ES e MONICA DA SILVA CAJUEIRO, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 22 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na Rua São Paulo, nº 24, Serra-ES. 11736 5.: JOSÉ FERNANDES DE ALMEIDA FILHO, natural de Santa Luzia-BA, com 32 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obras, residente na rua goiabeiras, nº 207, Serra-ES e IZA DE OLIVEIRA RUFINO, natural de Viana-ES, com 37 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Goiabeiras, nº 207, Serra-ES. 11738 6.: NESTOR PACHECO SOBRINHO, natural de Camacan-BA, com 60 anos de idade, Solteiro(a), carpinteiro, residente na Rua Papoula, nº 8, Serra-ES e MARIA DE LOURDES DA COSTA, natural de Rubim-MG, com 68 anos de idade, Solteira(o), servidora pública municipal, residente na Rua Papoula, nº 8, , Serra-ES. 11746 7.: IDERVAL LEMOS DE OLIVEIRA NETO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), servente de obras, residente na Rua Vinte, nº 12, Serra-ES e GIZELE DE SOUSA ALMEIDA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 28 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Vinte, nº 12, Serra-ES. 11757 8.: EVANDILSO CREMACO DE BARROS, natural de Serra-ES, com 40 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Rouxinol, nº 80, Campinho da Serra I, Serra-ES e THAIS PEREIRA SANTOS, natural de Serra-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Rouxinol, nº 80, Campinho da Serra I, Serra-ES. 11767 9.: GILIARD ROBERTO VICENTE DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), resinador, residente na Rua Osorio duque estrada, 648, Serra-ES e CLEYTIANI DUARTE CYPRESTES, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na rua osorio duque estrada, 648, Serra-ES. 11768 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 06 de maio de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROBERTO CARLOS ZUCCON, natural de Afonso Cláudio-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), servidor público federal, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 2132, Apartamento 504, Edifício Diderot, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e SUZANA SERAPIÃO PASSAMANI, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), servidora pública estadual, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 2132, Apartamento 504, Edifício Diderot, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19948 2.: THIAGO TONONI TURINI, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Mestre Gomes, nº 822, Glória, Vila Velha-ES e GABRIELA BECEVELI CALVI, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), perita criminal, residente na Rua Mestre Gomes, nº 822, Glória, Vila Velha-ES. 19949 3.: PEDRO DE JESUS FRANCISCO, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), consultor de investimentos, residente na Rua São Paulo, nº 2180, Apartamento 206, Itapuã, Vila Velha-ES e NATÁLIA AGUIAR PIMENTEL, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Assis Chateaubriand, nº 1, Ibes, Vila Velha-ES. 19950 4.: IGOR ADERNE, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Avenida Delio Silva Britto, 630, Edificio Riberalta, Apartamento 302, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e THAYS RODRIGUES CARNEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), servidora pública comissionada, residente na Rua Ermelinda C.Penha, 06, Santa Mônica, Vila Velha-ES. 19951 5.: CHRISTIANO HONORATO PEREIRA E SILVA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, S/n, Apartamento 1305, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e LARISSA RIGONI SANTOS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), profissional de educação física, residente na Rua Galópolis, nº 04, Cobilândia, Vila Velha-ES. 19952 6.: ANTONIO CARLOS FUNDÃO FARIAS, natural de Vitoria-ES, com 66 anos de idade, viúvo(a), Servidor público, residente na Rua Curitiba 1620, nº 369, Ed Calmaria, Apto 301, Itapuã, Vila Velha-ES e DENISE COSTA DE AZEVEDO, natural de Vitoria-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Curitiba 1602, Sala 301, Itapuã, Vila Velha-ES. 19953 7.: ERON ALVES MACHADO, natural de Muriaé-MG, com 51 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Avenida Francisco Vieira Bueno, nº 705, Bloco 02, Apto 184, Vila Primavera, Sapopemba, São Paulo-SP e ANA CÁSSIA SANTOS DE MELLO, natural de Itaboraí-RJ, com 38 anos de idade, solteiro(a), assistente social, residente na Ilha dos Ayres , nº 199, Ilha dos Ayres, Vila Velha-ES. 19954 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 06 de maio de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSINEI BENICIO DOS SANTOS ENDLICH, natural de Afonso Cláudio-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), caldeireiro, residente na Rua André de Mattos Pimentel, s/n, Aracruz-ES e GEOVANA AGUIAR RODRIGUES, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Ângelo Pessotti, 18, Aracruz-ES. 13535 2.: ROLANO RODRIGUES CAMPOS FILHO, natural de João Neiva-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua Camelia, 115, Aracruz-ES e THAIS MACHADO VASSOLER, natural de João Neiva-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), professora de educação infantil e séries iniciais, residente na Avenida Presidente Castelo Branco, nº 763, Aracruz-ES. 13536 3.: RICK DE ALMEIDA CRUZ, natural de Aracruz-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), caldeireiro industrial, residente na Estrada Pau Brasil, s/nº, Casa, Aracruz-ES e LORENA RESENDE SANTANA, natural de Aracruz-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Aluisio Azevedo, 860, Villa Santi , Aracruz-ES. 13537 4.: ADRIAN DE SOUZA VIEIRA, natural de Aracruz-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), ajudante industrial, residente na Rua da Liberdade, 7, Aracruz-ES e KELLY ALMEIDA DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), promotora de vendas, residente na Rua Santo Pontin, 60, Aracruz-ES. 13538 5.: LUCAS POLESE DARÉ, natural de Colatina-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Rua Flor da Imperatriz, 329, Apto 301, Aracruz-ES e ALLANA PESSOTTI BERGAMINI, natural de João Neiva-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Flor da Imperatriz, 329, Apto 301, Aracruz-ES. 13539 6.: LUCIANO FERREIRA DIAS JUNIOR, natural de Itororó-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), eletricista eletroeletrônica, residente na Rua Erico Verissimo, 134, Aracruz-ES e INGRID BARBOSA ROELA, natural de Aracruz-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), analista química, residente na Rua Felisberto Modenesi, 744, Aracruz-ES. 13540 7.: ROMERITO RODRIGUES DE SOUZA, natural de Santa Teresa-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), gesseiro, residente na Rua dos Sabiás, s/n, Aracruz-ES e JULIANA BROETTO GIACOMIN, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Augusto Sizenando Corrêa, 595, Aracruz-ES. 13541 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 06 de maio de 2022 Shirley Pissinate Garcia Santi Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENZO RODRIGUES DOS SANTOS MOREIRA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), microempreendedor, residente na Rua Central, s/nº, Cariacica-ES e THAÍS MELLO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Central, s/nº, Cariacica-ES. 28815 2.: CRISTIANO BARBOSA DOS SANTOS, natural de Urupí-ES, com 71 anos de idade, solteiro(a), aposentado, residente na Avenida Aymorés, Nº15, Cariacica-ES e ROSINETE SANTOS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 55 anos de idade, solteiro(a), diarista, residente na Avenida Aymorés, Nº15, Cariacica-ES. 28816 3.: JOSÉ LUIZ LIDUGERIO DA COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Monte Castelo, s/nº, Cariacica-ES e RAFAELA FREITAS FERRON, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), jornalista, residente na Rua Monte Castelo, s/nº, Cariacica-ES. 28818 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 06 de maio de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSE LUIZ MARQUES ROCHA, natural de Inhapim-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Avenida Desembargador Santos Neves, nº 325/706, Vitória-ES e YAN OTAVIO LOURENCO VILA NOVA, natural de Fervedouro-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Avenida Desembargador Santos Neve, nº 325/706 , Vitória-ES. 25485 2.: GABRIEL COMARELA BORTOLINI, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), gerente de armazém, residente na Rua Joaquim Lírio, nº 67, Vitória-ES e NATHALIA CAMPOS DELL'ORTO CARDOSO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Aleixo Netto, nº 806, Vitória-ES. 25486 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 06 de maio de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: RICK DE ALMEIDA CRUZ, natural de Aracruz-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), caldereiro, residente na Estrada Pau Brasil, sem numero, Aracruz-ES e LORENA RESENDE SANTANA, natural de Aracruz-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Aluisio Azevedo, 860, vila santi, Aracruz-ES. 00732 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 06 de maio de 2022 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUILHERME HENRIQUE NUNNES, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Professora Doralice de Oliveira Neves, nº 178, Vitória-ES e NAYANE SANTANNA DIAS, natural de Santa Leopoldina-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Professora Doralice de Oliveira Neves, nº 178, Vitória-ES. 25401 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 06 de maio de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO VITOR SOUZA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), empreendedor, residente na Rua da Esperança, nº 83, Vitória-ES e CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua da Esperança, nº 83, Vitória-ES. 17786 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 06 de maio de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS HENRIQUE SEABRA MARQUES, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Manoel Bandeira, nº 19, Vila Velha-ES e MEIRIELY CORRÊA DORTE, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua Manoel Bandeira, nº 19, Vila Velha-ES. 09380 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 06 de maio de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATEUS DE CARVALHO ATAHYDE, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de expedição, residente na Avenida Belo Horizonte, nº 14, Viana-ES e NATHALIA VIEIRA NEVES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Belo Horizonte, nº 14, Viana-ES. 07653 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 06 de maio de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala