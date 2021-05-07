Proclamas - 07/05/2021
Proclamas - 07/05/2021
_____________________________________________________________________ RCPN e Tabelionato de Notas, Dist. da Sede, Munic. Sooretama, Comarca de Linhares ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: WELLINGTON DA SILVA, natural de Branquinha-AL, com 35 anos de idade, solteiro(a), ajudante de produção, residente na Rua Inuíba, Nº73, Centro, Sooretama-ES e MARCILENE GONÇALVES VERTUOSO, natural de Rio Bananal-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Inuíba, Nº73, Centro, Sooretama-ES. 04695 2.: MARCOS VINÍCIUS GAMA DE SOUZA, natural de Rio Bananal-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Agricultor, residente na Rua Projetada, S/n, Bairro Parque São Jorge, Sooretama-ES e ELIZANDRA CARLA DALLAPICOLA, natural de Rio Bananal-ES, com 24 anos de idade, divorciado(a), Técnico de enfermagem, residente na Rua Projetada, S/n, Bairro Parque São Jorge, Sooretama-ES. 04696 3.: ANTONIO CARLOS DE ARAUJO SILVA, natural de Itaperuna-RJ, com 43 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Batinga, Nº140, Vale do Sol, Sooretama-ES e VERA LUCIA RAMOS, natural de Serra-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua Batinga, Nº140, Vale do Sol, Sooretama-ES. 04697 4.: ADMILSON PEREIRA DOS SANTOS, natural de Alcobaça-BA, com 41 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua Vitorio de Sousa, Nº296, Centro, Sooretama-ES e SANDRA DE JESUS LOPES, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 37 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Rua Vitorio de Sousa, Nº296, Centro, Sooretama-ES. 04698 5.: ALUISIO CORREIA BORGES, natural de Santa Cruz Cabrália-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), Padeiro, residente na Av. Cristo Rei, S/n, Parque São Jorge, Sooretama-ES e VANUSA DOS SANTOS SILVA, natural de Lajedão-BA, com 47 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Av. Cristo Rei, S/n, Parque São Jorge, Sooretama-ES. 04699 6.: LINDOMAR RAMOS DA SILVA, natural de Jequié-BA, com 43 anos de idade, solteiro(a), Trabalhador rural, residente na Av. Angelo Suzano, 2040, Córrego Alegre, Sooretama-ES e AUREA GOMES SANTANA, natural de Linhares-ES, com 55 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Av. Angelo Suzano, 2040, Córrego Alegre, Sooretama-ES. 04700 7.: FILIPE RUBIM COSTA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Dentista, residente na Rua Oto Lauves, nº 560, Córrego Alegre, Sooretama-ES e LARISSA FRANÇA PASSAMANI, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Dentista, residente na Rua Oto Lauves, nº 560, Córrego Alegre, Sooretama-ES. 04701 8.: JAIR PEREIRA MARQUES, natural de Itapé-BA, com 39 anos de idade, solteiro(a), vaqueiro, residente na Rua Maria Bernardina, Nº66, Córrego Alegre, Sooretama-ES e MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO, natural de São Cristóvão-SE, com 41 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Maria Bernardina, Nº66, Córrego Alegre, Sooretama-ES. 04702 9.: AGSON SANTANA DE TEIVE ARGOLO, natural de Simões Filho-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Goiabeiras, S/n, Loteamento Salvador, Sooretama-ES e MILENA PEREIRA DUTRA, natural de Ecoporanga-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), Sem profissão remunerada, residente na Rua Goiabeiras, S/n, Loteamento Salvador, Sooretama-ES. 04703 10.: RUBEM COSTA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 62 anos de idade, divorciado(a), Trabalhador rural, residente na Rua Abelardo Verbeno, 137, Vale do Sol, Sooretama-ES e MARIA LUCIETE PEREIRA, natural de Pau Brasil-BA, com 52 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Abelardo Verbeno, 137, Vale do Sol, Sooretama-ES. 04704 11.: DIEGO SANTOS SILVA, natural de São João de-RJ, com 33 anos de idade, divorciado(a), Mecânico, residente na Av. Angelo Suzano, 980, Centro, Sooretama-ES e DAYANNE DE FARIAS LAUHER, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), Auxiliar administrativo, residente na Av. Angelo Suzano, 980, Centro, Sooretama-ES. 04705 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Sooretama-ES, 06 de maio de 2021 ESMAEL NUNES LOUREIRO Tabelião _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: MIGUEL ANGELO GARCIA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), atendente, residente na Beco Nelson João da Silva, nº 28, Itararé, Vitória-ES e ADRIENE NORBIM NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Beco Nelson João da Silva, nº 28, Itararé, Vitória-ES. 24657 2.: IGOR MATHEUS SILVA PINHEIRO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), recepcionista, residente na Avenida República, nº 250, Centro, Vitória-ES e GABRIELLY CORRÊA DAS NEVES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), assessora de vendas, residente na Travessa Leocádio Monteiro, nº 11, Estrelinha, Vitória-ES. 24659 3.: LUCAS MARQUES ROSA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), gari, residente na Escadaria Wilson de Oliveira Guimarães, nº 100, Tabuazeiro, Vitória-ES e CLEYDIANE DE SOUZA LIMA, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Beco Onze, nº 58, da Penha, Vitória-ES. 24660 4.: LEANDRO MOREIRA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), vistoriador, residente na Rua Dormi Corrêa, nº 07, Bonfim, Vitória-ES e JHENIFFE XAVIER DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Dormi Corrêa, nº 07, Bonfim, Vitória-ES. 24661 5.: GERALDO DA CRUZ RENNER NETO, natural de Niterói-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua José Pinto da Silva, nº 91, Aptº 903, Mata da Praia, Vitória-ES e RAISA DA SILVA SANTOS SANT' ANNA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua José Pinto da Silva, nº 91, Aptº 903, Mata da Praia, Vitória-ES. 24662 6.: MARCOS ELIAS SILVA DA COSTA, natural de Nilópolis-RJ, com 48 anos de idade, divorciado(a), engenheiro mecânico, residente na Rua Theófilo Costa, nº 430, Apto 303 Jardim Camburi, Vitória-ES e ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, natural de Anicuns-GO, com 49 anos de idade, divorciado(a), Juíza de direito, residente na Rua João da Cruz, nº 191, Apto 301, Praia do Canto, Vitória-ES. 24663 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 06 de maio de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO PESSO DE ABREU, natural de João Monlevade-MG, com 36 anos de idade, divorciado(a), técnico em segurança do trabalho, residente na Rua Santos Dumont 10, nº 10, Valparaíso, Serra-ES e CINTIA PONTES DE AQUINO ROMÃO, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Santos Dumont 10, nº 10, Valparaíso, Serra-ES. 31493 2.: JOSE ALBERTO DE ALCÂNTARA, natural de Coimbra-MG, com 64 anos de idade, Divorciado(a), caldereiro, residente na Rua Pedro Salles, nº 477, Carapina Grande, Serra-ES e DILCEIA DE SOUZA SILVA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 53 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Pedro Salles, nº 477, Carapina Grande, Serra-ES. 31498 3.: FREDERICO SCHUENG SALIM MIRANDA, natural de Mantena-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), serralheiro, residente na Rua Manoel de Jesus, nº 20, Carapina Grande, Serra-ES e LURIANY MAYER, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), montadora de peças, residente na Rua Manoel de Jesus, nº 20, Carapina Grande, Serra-ES. 31500 4.: OZÉIAS DA SILVA FERRAZ, natural de Foz do Iguaçu-PR, com 45 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Dom Pedro II, 241, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e DÉBORA ALVES, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Dom Pedro II, 241, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 31502 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 06 de maio de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: WESLEY VICENTE SANTANA, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de máquinas, residente na Avenida Contorno, nº 1663, Shell, Linhares-ES e VALDICLÉIA DE ALMEIDA, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Ricardo Guilhermino de Almeida, nº 1776, Aviso, Linhares-ES. 10935 2.: ALMIR APARECIDO GOMES DE ARRUDA, natural de Sidrolândia-MS, com 52 anos de idade, solteiro(a), agricultor, residente na Rua Capitão José Maria, nº 1388, Ap 604, Monsaras, Centro, Linhares-ES e MARIA LUCIA MARQUES, natural de Aquidauana-MS, com 51 anos de idade, solteiro(a), agricultora, residente na Rua Capitão José Maria, nº 1388, Ap 604, Monsaras, Centro, Linhares-ES. 10947 3.: IGOR SANTOS KOPPE, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), educador físico, residente na Avenida Padre Manoel da Nóbrega, nº 653, Interlagos, Linhares-ES e FRANCIELLE SCANDIAN, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), caixa, residente na Avenida Padre Manoel da Nóbrega, nº 653, Interlagos, Linhares-ES. 10948 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 06 de maio de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JUCIMAR INACIO CARNEIRO, natural de Mucuri-BA, com 39 anos de idade, Solteiro(a), operador de máquinas pesadas, residente na Rua Ex Combatente, S/n, Flexal, Cariacica-ES e ROBERTA KELLY FERREIRA SILVA, natural de Baixo Guandu-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Ex Combatente, S/n, Flexal, Cariacica-ES. 13640 2.: VALDEMIR MARTINS DOS SANTOS, natural de Pancas-ES, com 38 anos de idade, Solteiro(a), pintor, residente na Rua Washington Schwab Mattos, S/nº, Porto de Cariacica, Cariacica-ES e LUANA SILVA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Washington Schwab Mattos, S/nº, Porto de Cariacica, Cariacica-ES. 13641 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 06 de maio de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: TIAGO RAMOS MENEL, natural de João Neiva-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), pintor escalador, residente na Rua Santilha Santana, 24, Bairro Monte Libano, João Neiva-ES e ANA KARLA BARBOZA RUI, natural de João Neiva-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), arquiteta, residente na Rua Santilha Santana, 24, Bairro Monte Libano, João Neiva-ES. 03090 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 06 de maio de 2021 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUILHERME EVANGELISTA DA SILVA, natural de Piúma-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), pescador, residente na Rua dos Pescadores, N° 270, Itaipava, Itapemirim-ES e ALINE MOULIN, natural de Jerônimo Monteiro-ES, com 33 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua dos Pescadores, N° 270, Itaipava,, Itapemirim-ES. 01513 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 06 de maio de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAXWEL JESUS DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), gesseiro, residente na Escadaria Antônio Cares, nº 61, São Pedro, Vitória-ES e FRANCIELEN LOPES BERNARDINO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), assistente administrativo, residente na Escadaria Antônio Cares, nº 61, São Pedro, Vitória-ES. 17364 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 06 de maio de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Sede de Conceição do Castelo Faço saber que pretender casar-se: 1.: VITOR MENINI, natural de Conceição do Castelo-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Ajudante de polidor, residente na Av. Governador Lacerda de Aguiar, nº 146, Centro, Conceição do Castelo-ES e JOYCE GONÇALVES MALVINO, natural de Muniz Freire-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Localidade de Córrego Monte Alegre, Zona Rural do Distrito de Vieira Machado, Muniz Freire-ES. 00574 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 06 de maio de 2021 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: ENOQUE VIEIRA DE SOUZA, natural de Mantena-MG, com 24 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Assentamento Adão Preto, S/n, Zona Rural, Nova Venécia-ES e JOSINETE SILVA FARIAS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 26 anos de idade, Solteira(o), lavradora, residente na Assentamento Adão Preto, S/n, Zona Rural, Nova Venécia-ES. 04626 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Nova Venécia-ES, 06 de maio de 2021 Arielly Caetano Ragazzi Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: DOUGLAS SILVA HAUTEQUESTT NASR, natural de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), gerente, residente na Rua Padre Otávio Moreira, nº 59, Centro, Itapemirim-ES e EDUARDA MORENO PEREIRA, natural de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Padre Otávio Moreira, nº 59, Centro, Itapemirim-ES. 14071 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 06 de maio de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE ARAÇATIBA – 2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: CLAUDIO MOIZÉS COSTA, nacionalidade brasileira, natural de Mantena-MG, nascido em 17 de dezembro de 1982, estado civil divorciado, profissão motorista, residente na Rua Virgilio Pereira, Nº34, Santa Terezinha, Viana/ES em Viana-ES, filho de JOSÉ MOISÉS FILHO e ONOFRA COSTA DE FREITAS & DANIELLI GOMES FERRAZ, nacionalidade brasileira, natural de Mucurici-ES, nascida em 02 de dezembro de 1984, estado civil divorciada, profissão merendeira, filha de ROMILDO FERRAZ DA SILVA e OLINDA GOMES FERRAZ. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana – ES, 06 de maio de 2021 Danielle Bueno Fernandes Navarini Tabeliã e Oficiala